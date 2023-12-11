Стихи Надежды Белугиной

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"ТОЛЬКО ДВА СОРТА И ЕСТЬ, ПОДАТЬСЯ НЕКУДА: ЛИБО ПАТРИОТ СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА, ЛИБО МЕРЗАВЕЦ СВОЕЙ ЖИЗНИ" А.Н. ОСТРОВСКИЙ

ВСТАЁТ РОССИЯ!

автор НАДЕЖДА БЕЛУГИНА-ПОДЮЖСКАЯ

Снег. Непогода. Мороз крепчает.

Земля покрыта промёрзшей «ватой»,

И ноет сердце, с утра печалясь:

«Весна подводит. Как там солдаты?»



Там нет удобства. Сон на капоте,

Ведь в танке холод ещё свирепей.

Но ты обязан. Идёт охота.

А ты за счастье страны в ответе.



Тебе: «Не брат ты! Мы наций разных!»

Бой до победы: тебя ли, ты ли?..

Ведь пуля – дура - на небо разом…

А этот целит уже в затылок.



И дикой злобе своей послушны

Там, где мгновенье порой до тризны,

Тела кромсают из страшных пушек,

Родных лишают, лишают жизни.



Жалеть не стоит! Не люди это!

Порока поросль с кипящей злобой.

Ведь украинец, поправ Заветы,

В рядах нацистских послушный робот.



Ты знай, «не брат мой», продавши душу,

Лишь инструментом - не став героем,

Жизнь отдаёшь ты за «ножки Буша».

…Поймёшь когда-то: тот путь - изгоя.



Умерьте злобу! Вам лучше станет.

Ведь все одной мы страны – Планета.

Национальность одна – земляне,

Все материнского лона дети...

Бой неизбежен! Солдату – слава!

Вперёд, Россия! Стряхнув оковы,

Ложь оттесняя, дорогой правой.

Тот путь известен –

ЗА ПРАВДУ снова!

ЭТОТ СТРАННЫЙ НОВЫЙ ГОД

Надежда Белугина-Подюжская

Внезапный грохот пушек, звон бокалов -

Встречаем с болью этот Новый год.

Ушедший стал жестоким небывало -

Кровавый след за взрывами ползёт.



«Друг» западный – в диверсиях известный,

Чужой решил он кровушки испить.

Россия – то единственное место,

Где сатану решили усмирить.



В кругу кровавом звери днём и ночью

К детишкам, старикам придя с войной,

Взрывают детсады и школы в клочья,

Сквозь адский хохот с мыслью одной:



«Сжечь! Истребить!» За что – не знают сами.

И пепелища с каждым днём растут.

Лишь флаг российский реет, будто пламя,

Надеждой людям – русские спасут.



Доверчив русский мир: увидев раны,

Готов он всё простить: «Опомнись, брат!»

Для пленных украинцев даже странно,

Что лечат их, как и своих солдат.



Что ненависть? Мы знаем, то – месть трусов,

Которые испытывают страх:

Им бумеранг, что ждёт их, не по вкусу

За взрывы мирных прямо в их домах.



«Мы – русские, наследники тех первых,

Что пытки выносили на кострах».

Мы жёстче стали, крепче стали нервы,

Чтоб негодяев истребить дотла.



В сердцах - добро, в глазах – искринки света,

Все знают душ российских теплоту,

Улыбки наши нежностью согреты.

Но вот врага мы чуем за версту.



Дадим отпор, и помыслам не сбыться

Тех, кто пошёл на нас сейчас войной.

К победам мы приучены стремиться:

По духу русский – значит, он герой.



Бронежилеты сбросят в передышке,

Походные ботинки – в стороне.

Чуть отдохнут усталые мальчишки,

Вздремнут и вновь на выручку стране.



А на одном плече России – Ангел,

И Дьявол ждёт поживы на другом.

Народ, как встарь, стеной единой встанет,

И победит в войне с любым врагом.

ГЕРОЮ ИЗ БЕСЛАНА

Надежда Белугина-Подюжская

Сослану Хасигову, выжившему

18 лет назад в бесланской

трагедии и ставшему героем СВО



Быть может, в этот день, что в памяти впечатан,

Счастливый первый день вступленья в первый класс,

Решил мальчишка стать защитником-солдатом,

Чтоб мирно жили все, подняться в нужный час.



Беслан был весь в цветах, событие большое –

Счастливые глаза, улыбки, радость встреч.

День первый сентября – то время роковое

Уроком стало всем, как надо мир беречь.



А ненависть, как гром обрушилась внезапно:

- Куда? Зачем? Молчи! Звериный взгляд и крик!

Детишек, матерей, отцов, как на этапе,

В спортивный школьный зал загнали в тот же миг.



Заложники нужны свои у банды цели.

И что им до людей, коль жуткий план готов,

Убийцам всё равно, на месте осмелели,

По безоружным бить – обычай их таков.



Как вызволить? – Вопрос! Все в страхе ждут ответа:

Чтоб меньше было жертв? Три дня в сплошном аду.

Без пищи и воды, без сна, без туалета…

Не каждый пережить смог страшную беду.



Всё было на глазах: прижавшись к маме, братья,

Узнали в эти дни, на что способен враг.

Как жаль, ещё малы, росли в сердцах проклятья,

Что раненую мать не защитить никак.



Военным стать решил Сослан, окончив школу,

И вот он выпускник и старший лейтенант.

Донбасс стоит в огне - Зверей нацистских свора

Жить мирным не даёт. Там нужен твой талант.



Вот линия судьбы – знакомы не по книжкам:

Холодный помнит взгляд и мертвенный оскал,

И как стрелял в упор по мамам и детишкам

Жестокий террорист, что мирный день взорвал.

«Нет! Не уйдёшь, поверь! Я взрослый, я сумею

Теперь не только класс, и землю защитить!

Все силы соберу, но больше не посмеешь

Ты, подлый враг, теперь здесь вольной жизнью жить.



Не ошибусь! Готов! А ну, давай по цели!

Взрыв! Ворох мёртвых тел! Как много лет мечтал!

С тех самых детских лет, с тех самых пор хотелось!

Чтоб на себе фашист Весь ужас испытал!



Ты видишь, мама? Мне уже вручили орден.

За кровь твою сумел я отомстить сейчас.

За землю нашу будь, родной народ, спокоен.

Сыны стоят твои на страже каждый час.

ВЫЖИЛ .... Надежда Белугина-Подюжская

А на войне, как на войне – огонь и грохот,

Будь расторопен, не надейся на авось.

Снаряд мгновенен, не успеешь даже охнуть:

Ты чья-то цель, пощады нет - так повелось.



Надёжен танк и бьёт прицельно с разворота,

Он в эпицентре зоны действий боевых.

Солдат наш смел и на него идёт охота,

Но надо верить, что останется в живых.



Взрыв в сердце танка и не выбраться из боя.

Сбивая пламя, дым вдохнув, затих боец...

Но только враг посмел приблизился к герою -

Он в них четыре магазина – и конец.



Очнулся ночью жив иль мёртв? Зашлось дыханье,

От гари кружится и небо, и земля.

Но коль в движенье – полз он, выполнив заданье,

Чтоб прохрипеть: «Живой, ребята, вот он я!»



…Идут солдаты в бой с врагом, забыв о смерти.

Все смертны мы, но он идёт не за себя,

А чтобы мирно жили взрослые и дети,

Без жутких войн чтобы досталась им судьба.





ГОРОД-ПОГРАНИЧНИК

Надежда Белугина-Подюжская

От взрывов в огне просыпается город:

Что вновь принесёт в это утро война?

Его мирный день резким выхлопом вспорот,

Давно только снится ему тишина.



С надеждою смотрят в уставшее небо,

Как рваные раны, глазницы домов.

Здесь были балконы и пахло здесь хлебом,

И тёплый, уютный семейный был кров.



Но свора, собравши к себе бесноватых,

Нечистому мерзостный метит престол.

Под скрежет жестокой войны в дипломаты

К ним бес на подмогу с коварством пришёл.



…Сгоревшие стены, слепые витрины…

Как зубы осколки, разбойничий свист.

Изранен Донецк – будто всполох, картина:

По мирным из прошлого целит фашист.



И горечь во рту от горящих развалин,

Ком в горле неистовым горем горчит.

Но город стоит, он в сраженьях бывалый,

Там мужеством гордый народ знаменит.



Там муки и боль, холод и отречённость,

Там ждут, что разрухе наступит конец,

Но день им приносит лишь ожесточённость

От зомби со слитками стылых сердец.



Воронки от бомб, дымный столб с интервалом.

Ну, сколько желанных им ждать новостей?

Там вера с надеждой глядят из подвалов

Глазами ни в чём неповинных людей.



Немало с небес тех, погибших смотрящих,

Нам души пронзая, направили взгляд

И ждут от живых смелых дел настоящих,

Чтоб город не сдали, держаться велят.



И город стоит, отвечая на вызов.

Вновь строит дома – вот такой поворот!

В боях побеждая нацистов сюрпризы,

Упорно идёт наш к победе народ.

МЕНЯЮ ДИВАН НА ТОПЧАН

Надежда Белугина-Подюжская

Генерал-майор Кандиков о причинах, которые толкнули его отправится на фронт добровольцем в звании старшего сержанта: "Каждая капля точила меня, как камень" После 9 пенсионных лет пошёл добровольно участником СВО



«Не смог удержаться и снова в строю

Защитников Родины нашей.

Быть может, последнюю песнь допою,

Но с теми, кто смел и отважен.»

…Решил генерал не сидеть в стороне

На всём пенсионном достатке.

Не смог – это важно узнать всей стране,

Сильна в нём военная хватка.



И годы не те, и не гонит уют

В окопы дорогой неблизкой.

Но те, кто погибли, заснуть не дают

И смотрят в упор с обелисков



Ведь за пятьдесят, доживай тихо дни.

Слышь, мыслят восточные люди:

«Ишак, постоявший немного в тени,

На солнце работать не будет.»



Но капля за каплей безудержно боль

Точила ночными часами.

И камень не выдержит пытки такой:

Он мог бы в строю быть с друзьями.



Ведь мужество дед по рассказам своим

Ковал в нём, отвагу и смелость…

И с детства мальчонку к героям таким

Тянуло. В герои хотелось.



Отец дополнял, приближая к мечте,

В разведке был смелым воякой.

…А враг всё наглее, и в бой пойдут те,

Кого раньше вёл он в атаку.



А сможет? Помехой не будет в бою?

Не спится, сомненьем измучен.

Как будто бы рано свернул жизнь свою.

…И вот - подвернувшийся случай.



Не просто в окопе с постельки – топчан,

И берцы, как гири с устатка.

Не тёплый халат и обжитый диван,

Подушка и мягкие тапки.



И вот он в строю. Будто несколько лет

Вдруг сбросил для встречи с врагами.

Ну, что ж, пожелаем «сержанту» побед

И отдыха между боями.



Чтоб грудь генерала за доблестный бой

Сверкнула для всех орденами.

Чтоб выдержал в битве реальной любой,

Победу встречал вместе с нами.





ОБЕЩАЛ ЖЕНЕ ВЕРНУТЬСЯ

Надежда Белугина-Подюжская

Добровольцу из Калининграда Василию с позывным Кеник.



Обещал жене вернуться,

Раз дал слово – так держи,

Полз солдат в тяжёлых бутсах,

Покидая рубежи…



…Только вышли - и в засаду.

Под обстрел попал Камаз,

Вася был немного сзади.

Командир - Вперёд! - приказ.



Словно ждали их. Прицельно

Прилетело и по ним.

Муть в глазах. Подумал: «Цел ли?»

Всё взрывалось! Всюду дым!

Сильно ранен был Василий.

Ног не чувствовал совсем,

Позвоночник вдрызг - и силы.

На исходе… Сто проблем…



Ни подняться, ни разуться,

Мысли голову сверлят:

«Обещал жене вернуться -

Дома четверо ребят…»



Сослуживцы оттащили

Всех в дренажную трубу.

Под землёю их сгрузили

Положиться на судьбу…



Третьи сутки не дождутся.

Нет подмоги – там война.

Обещал жене вернуться…

Вспомнил деток имена....



…Выходя из окруженья,

Чтоб назад попасть к своим,

Ограниченный в движеньях,

Кеник полз по полю мин.



Каждый вздох, движенье локтя

Вызывали боль в груди,

Раз живым остаться смог ты,

Не сдавайся – победи!



Как же ноги давят бутсы!

Позвоночник – ах ты, гад!

«Обещал жене вернуться!» -

Сжавши зубы полз солдат



Что тут? Рация, вот номер!!!

Кто-то в схватке обронил!

Отвечают: «Слышу. Опер.»

…Он сквозь мины проводил.



Выжил наш калининградский.

Встретить все отца пришли.

Чтоб домой скорей добраться,

Примеряет костыли.



ОДНИМ ВЫСТРЕЛОМ ДВОИХ

Надежда Белугина-Подюжская

Снайпер с позывным «Якут» ВС РФ одним выстрелом ликвидировал двух наемников, которые примкнули к украинским войскам.



Кто не знаком со снайперской работой?

А от него, порой, зависит результат.

Якут в глаз зайца попадает на охоте.

Жесток и строг к врагу его суровый взгляд.



Как волк, он чаще холит в одиночку,

По снайпингу в боях давно «собаку съел».

В секрете держит вражескую точку,

Взят нужный сектор наблюдений на прицел.



Пристрелена винтовка - ждёт команду.

Дистанционный прикрепил маховичок

По стрелке часовой – всегда так надо.

Чтоб дым от выстрела не виден – бугорок.

Подполз, затих, чтоб выполнить заданье,

Засады нет, проверил он издалека.

Прицел! Готов! И, задержав дыханье,

Осталось только спуск нажать крючка…



Дождался он – на линии две цели.

Удача снайперу за слежки долгий путь.

И вот - огонь! - два чужестранцев тела!

Им от возмездия не удалось свернуть.

Снайпинг - стрельба из укрытия

СЕМЬ ЧАСОВ В ОДИНОЧКУ... (Воронежскому солдату)

Надежда Белугина-Подюжская

Российский военнослужащий на протяжении семи часов в одиночку отражал попытку наступления украинской армии. О герое рассказало Министерство обороны.

Семь часов в одиночку солдат средь врагов.

Он за «други своя» подставлялся под пули.

Чтобы взвод отступил, смелый воин готов

Биться здесь до конца, их отход карауля.



В безопасное место ребят отвести

Командир их решил, избегая засады.

Было раненых двое и надо спасти

Измождённую часть боевого отряда.



Семь часов для войны – вечность, если сравнить,

Ведь для смерти достаточно будет минуты.

Долго ждать темноты, что могла бы укрыть,

Но в атаке враги проторённым маршрутом.



Миномётный обстрел. Сколько их впереди?!

Смерть стоит за спиной, ждёт с надеждою жертву,

Но воронежец смел, прижимая к груди

Две гранаты на случай ухода в бессмертье.



Время будто застыло. Неймётся врагу.

Как безумные рвутся шальные снаряды.

Мысли сверлят: Не сдамся, ответить смогу,

Здесь «за други» стою и умру, если надо.



На атаку ответил, врага убедив,

Что сражается с ними отважная рота.

Не решились продолжить, к своим отступив,

Впредь запомнится русская наша пехота!

Живы! Завтра опять ждёт их праведный бой!

За Россию, за землю, за мир и свободу.

И опять впереди наш отважный герой,

Он с победой придёт, претерпев все невзгоды.



БОЕЦ ИЗ Г. КУРГАН

Надежда Белугина-Подюжская

Российский военнослужащий из Кургана с позывным "Шор" вывез 93-летнюю женщину из Харьковской области на мопеде, чтобы спасти от обстрелов со стороны ВС Украины, сообщает информационный портал Ura.ru, ссылаясь на группы "Добрая земля" в соцсети "ВКонтакте". 6 января, 13:45



ПО ЖИВЫМ СЛЕДАМ

Опустела Камышеваха.

Почернела от взрывов земля.

Лишь присутствие горя и страха.

Остальное война забрала.

Только ветер гуляет свободно

В тех, когда-то в уютных домах,

Да притихший щенок беспородный

Ищет что-то в засохших кустах.

Но смирилась старушка с бедою:

«Будь что будет. Останусь одна.»

Знает, трудно с едой и водою -

Не впервой ей с фашистом война.

Семь до ста не хватает дожить ей.

Ей бы мира и счастья сполна.

Но хватило за годы событий,

Здесь решила остаться она.

И со всеми навеки простилась…

…Только голос в окно молодой:

«Есть живые? «Свят-свят…» - помолилась:

Нет. Не смерть. Кто-то тоже живой…

Русский парень с Кургана. Весёлый,

С позывным удивительным – «Шор»

Проверяет в разрушенных сёлах…

Окликая, старушку нашёл.



«Нет, бабуля, одну не оставим,

Как уйти? Совесть жить мне не даст.

Мы тебя в лучшем виде доставим.

Ну-ка, быстро на руки залазь!»

Полтора километра по кочкам,

На спине, через взорванный мост…

«Ой, спасибо, спасибо, сыночек!

Ведь какую дорогу пронёс!»

Дальше бабушку вёз на мопеде.

Так до пункта вдвоём добрались.

Шёл не зря он сюда на рассвете.

А цена – есть спасённая жизнь.

© Надежда Белугина-Подюжская

Они были первыми...

13 апреля в 2014 году несколько десятков жителей Запорожья пошли на настоящий подвиг, восстав против нацизма на Украине. От них требовали снять георгиевские ленточки, встать на колени, спеть гимн Украины. «Не сняли, не встали, не спели». В народе их прозвали "запорожскими спартанцами". Это надо знать и помнить.



Шли с вербой в руках запорожцы в тот день

На памятный митинг воскресный.

Не ждали прихода фашистских гиен -

Им вместе давно стало тесно.



Пришёл на Аллею героев народ,

Восстав против зла и нацизма.

И тот за желанной свободой поход

Достойный пример героизма



Но тут радикалы и нацики вдруг

Ораторов - враз на расправу:

Спеть гимн Украины для этих зверюг

Им «гарной» казалось забавой.



Комочки пушистые падали врозь

С безжалостно сломанных веток.

Полиции вызволить там удалось

Лишь женщин и маленьких деток.



И под улюлюканье, крики и свист

Резвилась толпа бесноватых.

Хоть брызгал слюной обнаглевший нацист,

Стояли не дрогнув ребята.



В них яйца летели и камни с землёй,

Петарды, мука, помидоры:

«А ну, на колени и быстро домой

В свои колорадские норы!»



Безумие длилось почти шесть часов,

Подвергнув людей униженью.

Бессмертные подвиги помня отцов,

Держались борцы в окруженье.



И ленты георгиевские никак

Сорвать наглецы не сумели.

Поставить хотел на колени злой враг -

Но тщетны его были цели.



«Не сняли, не встали, не спели» они

Слова под фашистскую дудку,

Как жарко сердца пламенели в груди,

Представьте хотя на минутку!



В историю города с честью вошли

Борцы за свободу и правду.

Героев «спартанцами» вмиг нарекли

За мужество, стойкость в награду. Шли с вербой в руках запорожцы в тот деньНа памятный митинг воскресный.Не ждали прихода фашистских гиен -Им вместе давно стало тесно.Пришёл на Аллею героев народ,Восстав против зла и нацизма.И тот за желанной свободой походДостойный пример героизмаНо тут радикалы и нацики вдругОраторов - враз на расправу:Спеть гимн Украины для этих зверюгИм «гарной» казалось забавой.Комочки пушистые падали врозьС безжалостно сломанных веток.Полиции вызволить там удалосьЛишь женщин и маленьких деток.И под улюлюканье, крики и свистРезвилась толпа бесноватых.Хоть брызгал слюной обнаглевший нацист,Стояли не дрогнув ребята.В них яйца летели и камни с землёй,Петарды, мука, помидоры:«А ну, на колени и быстро домойВ свои колорадские норы!»Безумие длилось почти шесть часов,Подвергнув людей униженью.Бессмертные подвиги помня отцов,Держались борцы в окруженье.И ленты георгиевские никакСорвать наглецы не сумели.Поставить хотел на колени злой враг -Но тщетны его были цели.«Не сняли, не встали, не спели» ониСлова под фашистскую дудку,Как жарко сердца пламенели в груди,Представьте хотя на минутку!В историю города с честью вошлиБорцы за свободу и правду.Героев «спартанцами» вмиг нареклиЗа мужество, стойкость в награду. © Надежда Белугина-Подюжская

Братья по отцу



Привет, братишка! Как твои дела?

Твой старший брат к тебе приветом с юга.

Хоть не одна нас мама родила,

Одним отцом мы связаны друг с другом.



Ты младший - и болит моя душа.

Ты на отца похож или на маму?

Мы встретились, в инете копошась,

Но ты закрыл страничку. Вот упрямый!

Не любишь русских? Ненависть в крови?

А как же батя? Он же, помнишь, русский?

В нас кровь его, как нас не назови,

А ей не быть арабской иль индусской.



Отца не помнишь, был совсем ты мал,

Его все знали добрым и трудягой.

Спешил ко мне. Навстречу – самосвал…

Не вышел он живым из передряги.



В двух семьях наших не было вражды.

Мне маленьким тебя вручили в руки.

Но умер он, и стали не нужны

Его родным сыны его, им – внуки.

Что нам делить? У нас одна судьба.

Нам не пришлось поспорить за наследство.

Лишь похоронки две, два разных стран герба,

Два фото от отца достались с детства.



В Осетии - бои, бои - в Чечне,

Я помнил каждый час, что ты на Украине

И верил, подрастём, придёт конец грызне,

И встретимся с тобой на братских именинах...

Опять разлад. Неужто, враг ты мне?!

Как рос ты, чем ты жил, родной братишка?

А может быть, со мной готовился к войне?!

В далёкой стороне другим поверил книжкам?



Ты целишься?! Стрелять уже мастак?!

Бей в сердце от отца, в угоду чьим-то войнам!

Ну, целься же верней! Да жахнуло чтоб так -

В цепь нашей ДНК, по общей родословной.



Будь осторожней, брат, не лезь ты на рожон.

Ведь жизнь одна, а всё же может статься:

Придёт желанный мир, так было испокон,

И крепко нам тогда захочется обняться

Как начиналось

Надежда Белугина-Подюжская

Глаза в глаза глядят с укором:

Кто в этих распрях виноват?

А в воздухе – зависший порох,

Ведь встал к оружию солдат.



Сначала целились словами,

Мол, русский «ватник», «колорад»,

Потом пошла «волна Цунами» -

Крик: «На гиляку, ты - не брат!»



Не стало дела интересней,

Чем пуль словесных огнепад,

Да ненависть и пляски бесов,

Фашистов символы и смрад.



И вот уж вкрадчивым елеем,

Мол, «биомусор» ваш сосед,

Куратор: вот вам «Биоцели».

Есть цель - назад дороги нет.



Повсюду кровь, тела, разруха,

У ног - могилы и кресты.

Но ненасытна смерть-старуха,

Стать можешь следующим ты.



Число убитых утром слышим

В подборке свежих новостей

И, день кровавый помня, спишем

На взрывы тысячи смертей.



Войн прошлых лезут недобитки,

В безумстве бьётся злая рать.

Война пройдёт – не ждите скидки.

Вам души век не отстирать. Привет, братишка! Как твои дела?Твой старший брат к тебе приветом с юга.Хоть не одна нас мама родила,Одним отцом мы связаны друг с другом.Ты младший - и болит моя душа.Ты на отца похож или на маму?Мы встретились, в инете копошась,Но ты закрыл страничку. Вот упрямый!Не любишь русских? Ненависть в крови?А как же батя? Он же, помнишь, русский?В нас кровь его, как нас не назови,А ей не быть арабской иль индусской.Отца не помнишь, был совсем ты мал,Его все знали добрым и трудягой.Спешил ко мне. Навстречу – самосвал…Не вышел он живым из передряги.В двух семьях наших не было вражды.Мне маленьким тебя вручили в руки.Но умер он, и стали не нужныЕго родным сыны его, им – внуки.Что нам делить? У нас одна судьба.Нам не пришлось поспорить за наследство.Лишь похоронки две, два разных стран герба,Два фото от отца достались с детства.В Осетии - бои, бои - в Чечне,Я помнил каждый час, что ты на УкраинеИ верил, подрастём, придёт конец грызне,И встретимся с тобой на братских именинах...Опять разлад. Неужто, враг ты мне?!Как рос ты, чем ты жил, родной братишка?А может быть, со мной готовился к войне?!В далёкой стороне другим поверил книжкам?Ты целишься?! Стрелять уже мастак?!Бей в сердце от отца, в угоду чьим-то войнам!Ну, целься же верней! Да жахнуло чтоб так -В цепь нашей ДНК, по общей родословной.Будь осторожней, брат, не лезь ты на рожон.Ведь жизнь одна, а всё же может статься:Придёт желанный мир, так было испокон,И крепко нам тогда захочется обнятьсяКак начиналосьНадежда Белугина-ПодюжскаяГлаза в глаза глядят с укором:Кто в этих распрях виноват?А в воздухе – зависший порох,Ведь встал к оружию солдат.Сначала целились словами,Мол, русский «ватник», «колорад»,Потом пошла «волна Цунами» -Крик: «На гиляку, ты - не брат!»Не стало дела интересней,Чем пуль словесных огнепад,Да ненависть и пляски бесов,Фашистов символы и смрад.И вот уж вкрадчивым елеем,Мол, «биомусор» ваш сосед,Куратор: вот вам «Биоцели».Есть цель - назад дороги нет.Повсюду кровь, тела, разруха,У ног - могилы и кресты.Но ненасытна смерть-старуха,Стать можешь следующим ты.Число убитых утром слышимВ подборке свежих новостейИ, день кровавый помня, спишемНа взрывы тысячи смертей.Войн прошлых лезут недобитки,В безумстве бьётся злая рать.Война пройдёт – не ждите скидки.Вам души век не отстирать. © Надежда Белугина-Подюжская Защитникам

С нужной выправкой в строй,

Гордо вскинувши головы,

Парни плотной стеной

Прошагали по городу.

Не мальчишки уже,

А защитники славные

На любом рубеже

За Россию державную.

Видно, время пришло,

Так судьба приурочила,

Отложить ремесло,

Встать по центру с обочины.

И – рюкзак на плечо,

Сколько б мамы не плакали,

Храбрым всё нипочём -

Город славен казаками.

Этот смелый народ

Испокон служит Родине,

По приказу: «Вперёд!» -

Сразу скажет, что годен он.

Без сомнений пошёл

За достойными предками:

Крепкий дерева ствол

Славен сильными ветками.

За Россию вперёд,

Чтобы зло напрочь вымели.

Вы – надежный народ! С нужной выправкой в строй,Гордо вскинувши головы,Парни плотной стенойПрошагали по городу.Не мальчишки уже,А защитники славныеНа любом рубежеЗа Россию державную.Видно, время пришло,Так судьба приурочила,Отложить ремесло,Встать по центру с обочины.И – рюкзак на плечо,Сколько б мамы не плакали,Храбрым всё нипочём -Город славен казаками.Этот смелый народИспокон служит Родине,По приказу: «Вперёд!» -Сразу скажет, что годен он.Без сомнений пошёлЗа достойными предками:Крепкий дерева стволСлавен сильными ветками.За Россию вперёд,Чтобы зло напрочь вымели.Вы – надежный народ! Лишь вернитесь живыми вы! © Надежда Белугина-Подюжская

Эпизоды с фронта

Орловчанину Эмилю.



Этот парень для СВО пригодился,

Добровольцем Эмиль с первых дней.

От семьи втихаря снарядился:

Не прощаясь. Без слёз и затей.



Лишь с дороги звонок им отправил:

«Я на фронт. Ждите, верьте, вернусь.

Пусть родные гордятся по праву,

Что сражаюсь за вольную Русь».

Первый день. И крещение боем.

Вот уставшие сбились к костру -

Отдохнуть, обсудить то, другое…

Только вдруг вертолёт… не к добру.



Вот так казус! Скорей врассыпную!

Не успели понять свой - чужой…

…Посмеялись: посылку большую

Лётчик с неба - привет фронтовой.



На войне не пробьёшься по блату.

Будь готов, раз пришёл твой черёд.

Друг за друга надёжней булата -

Так отряд здесь в атаку идёт.



Орловчанин не медлит с ударом -

Что раздумывать - праведный бой,

В Волновахе и под Угледаром,

И на подступах бьёт к Кременной.



Мёртвый город, незрячие окна,

Дома нет, только в саже стена,

И в одежде от крови промокшей

Чья-то мать, а кому-то жена.



Плачет птица над пролитой кровью.

Без поддержки родных тяжело.

Но вот детские письма с любовью

Поднимают опять на крыло.



Бездорожье, безбожье, сироты.

Не на сцене концерты - война.

Только в бой отправляется рота,

Чтоб спокойно жила вся страна.



Враг в той битве вконец обессилен.

Едкий дым, грязь в лицо, ветер влёт.

Ну, ребята, смелей! За Россию!

С каждым шагом к победе! Вперёд! Этот парень для СВО пригодился,Добровольцем Эмиль с первых дней.От семьи втихаря снарядился:Не прощаясь. Без слёз и затей.Лишь с дороги звонок им отправил:«Я на фронт. Ждите, верьте, вернусь.Пусть родные гордятся по праву,Что сражаюсь за вольную Русь».Первый день. И крещение боем.Вот уставшие сбились к костру -Отдохнуть, обсудить то, другое…Только вдруг вертолёт… не к добру.Вот так казус! Скорей врассыпную!Не успели понять свой - чужой……Посмеялись: посылку большуюЛётчик с неба - привет фронтовой.На войне не пробьёшься по блату.Будь готов, раз пришёл твой черёд.Друг за друга надёжней булата -Так отряд здесь в атаку идёт.Орловчанин не медлит с ударом -Что раздумывать - праведный бой,В Волновахе и под Угледаром,И на подступах бьёт к Кременной.Мёртвый город, незрячие окна,Дома нет, только в саже стена,И в одежде от крови промокшейЧья-то мать, а кому-то жена.Плачет птица над пролитой кровью.Без поддержки родных тяжело.Но вот детские письма с любовьюПоднимают опять на крыло.Бездорожье, безбожье, сироты.Не на сцене концерты - война.Только в бой отправляется рота,Чтоб спокойно жила вся страна.Враг в той битве вконец обессилен.Едкий дым, грязь в лицо, ветер влёт.Ну, ребята, смелей! За Россию!С каждым шагом к победе! Вперёд!

Вот и отпуск. Встречайте, родные

Возмужавшего в битвах «орла»!

Чуть потешит свою ностальгию,

И назад – есть ещё там дела. © Надежда Белугина-Подюжская Военная осень

Как, подружка, ты там, на войне

Среди взрывов, смертей и жестокости?

Жарким выдалось лето вдвойне

Из-за спецоперации тонкостей.



Не призвали, но так суждено,

Ты по случаю мобилизована,

Клён с тобой, опалённый войной -

По плечо ветка взрывом оторвана.

Будто скошена стайка берёз,

Корни в гневе бессильном закручены.

Жить да жить бы…Но мокрый от слёз

Омывает их дождик заученно.



Где воронку оставил снаряд,

Как под знаменем-кроной кленовою,

Ополченцы уставшие спят,

Им и в снах длится бойня суровая.



Верю, осень, что кто-то спас жизнь,

Укрываясь за пологом лиственным.

Не снимай маскхалат свой, держись.

Ждут в тылу их, любимых, единственных.



Спрячь за пёстрой осенней листвой,

Убаюкай их песнею ласковой,

И монетой своей золотой

Награди это воинство братское.



Здесь сражённых деревьев тела

Вперемешку с телами солдатскими,

И в бою закипевшем земля

Почернела под взрывами адскими.



Славен лес, что стоит, как броня,

От врага защитит, в непогодину,

И деревья, его сыновья,

Тоже гибнут, сражаясь за Родину. Как, подружка, ты там, на войнеСреди взрывов, смертей и жестокости?Жарким выдалось лето вдвойнеИз-за спецоперации тонкостей.Не призвали, но так суждено,Ты по случаю мобилизована,Клён с тобой, опалённый войной -По плечо ветка взрывом оторвана.Будто скошена стайка берёз,Корни в гневе бессильном закручены.Жить да жить бы…Но мокрый от слёзОмывает их дождик заученно.Где воронку оставил снаряд,Как под знаменем-кроной кленовою,Ополченцы уставшие спят,Им и в снах длится бойня суровая.Верю, осень, что кто-то спас жизнь,Укрываясь за пологом лиственным.Не снимай маскхалат свой, держись.Ждут в тылу их, любимых, единственных.Спрячь за пёстрой осенней листвой,Убаюкай их песнею ласковой,И монетой своей золотойНагради это воинство братское.Здесь сражённых деревьев телаВперемешку с телами солдатскими,И в бою закипевшем земляПочернела под взрывами адскими.Славен лес, что стоит, как броня,От врага защитит, в непогодину,И деревья, его сыновья,Тоже гибнут, сражаясь за Родину. © Надежда Белугина-Подюжская

Служу России



...А там девчонка дома ждёт...

Сквозь дым зажжённой сигареты,

Рисует память, как цветёт

Подсолнух у забора летом.

И вспоминаются не раз

Кольцом сжимающие руки,

Тепло прощальных милых фраз,

Моменты тягостной разлуки.

Там мать в тоске не спит давно,

Отец всё бредит новостями

И старый дед - не по кино -

Война запомнилась смертями.



...Здесь снайпер метит прямо в цель,

Лохматят гневно землю взрывы,

И жалом злобная шрапнель

Разит в звереющем порыве.

Окрашен кровью белый снег...

А как он ждал тот миг победы,

Когда какой-нибудь стратег

Решит всё в рамках правоведов.

Как ждёт мгновений тишины,

От взрывов тихой передышки

Боец случившейся войны,

Не знавший пороха мальчишка.

Здесь каждый день маячит смерть,

Здесь каждый знает правду жизни,

В боях успел он повзрослеть,

Цену узнал он героизму.

© Надежда Белугина-Подюжская



Дети и война



Миг. Огонь. Всё рушится. И бездна…

Пустота. Ни дома, ни семьи…

Всё в одно мгновение исчезло…

Лишь у ног – осколки от скамьи.



А на ней здесь с бабушкой сидели

И беседы ручейком лились…

…Всё не остановятся качели,

Как часы, отсчитывают жизнь.



Снег, мороз. На ней один халатик.

И сама нечаянно жива…

В доме - ни дивана, ни кровати,

Кровь на лбу. Кружится голова.



Будто родилась сегодня только.

Как теперь? Куда и с кем идти?

Бьётся сердце, а ударов сколько!

Как зайчонок мечется в груди.



Хочется к кому-либо прижаться,

Раскричаться, выплакать всю боль.

Страшно ей с родными попрощаться

Навсегда…Не надо, не неволь…



Девочка, обласканная мамой,

Глазки – две бездонных полыньи.

Войны – вечно ноющие шрамы

И былинки-дети без семьи.



…Чьи-то руки обнимают крепко,

То – солдат! Он русский, он спасёт.

За одежду враз схватилась цепко:

В мир без войн боец её несёт. ...А там девчонка дома ждёт...Сквозь дым зажжённой сигареты,Рисует память, как цветётПодсолнух у забора летом.И вспоминаются не разКольцом сжимающие руки,Тепло прощальных милых фраз,Моменты тягостной разлуки.Там мать в тоске не спит давно,Отец всё бредит новостямиИ старый дед - не по кино -Война запомнилась смертями....Здесь снайпер метит прямо в цель,Лохматят гневно землю взрывы,И жалом злобная шрапнельРазит в звереющем порыве.Окрашен кровью белый снег...А как он ждал тот миг победы,Когда какой-нибудь стратегРешит всё в рамках правоведов.Как ждёт мгновений тишины,От взрывов тихой передышкиБоец случившейся войны,Не знавший пороха мальчишка.Здесь каждый день маячит смерть,Здесь каждый знает правду жизни,В боях успел он повзрослеть,Цену узнал он героизму.© Надежда Белугина-ПодюжскаяМиг. Огонь. Всё рушится. И бездна…Пустота. Ни дома, ни семьи…Всё в одно мгновение исчезло…Лишь у ног – осколки от скамьи.А на ней здесь с бабушкой сиделиИ беседы ручейком лились……Всё не остановятся качели,Как часы, отсчитывают жизнь.Снег, мороз. На ней один халатик.И сама нечаянно жива…В доме - ни дивана, ни кровати,Кровь на лбу. Кружится голова.Будто родилась сегодня только.Как теперь? Куда и с кем идти?Бьётся сердце, а ударов сколько!Как зайчонок мечется в груди.Хочется к кому-либо прижаться,Раскричаться, выплакать всю боль.Страшно ей с родными попрощатьсяНавсегда…Не надо, не неволь…Девочка, обласканная мамой,Глазки – две бездонных полыньи.Войны – вечно ноющие шрамыИ былинки-дети без семьи.…Чьи-то руки обнимают крепко,То – солдат! Он русский, он спасёт.За одежду враз схватилась цепко:В мир без войн боец её несёт. © Надежда Белугина-Подюжская

Кристине Ким

Колонна роты тульской дивизии попала под артиллерийский удар. Движение встало. Мины ложились со всех сторон. Были подбиты БМП, ранены бойцы. Все, кто мог стрелять, занял круговую оборону в ожидании подкрепления.

Раненых медсестра Ким взяла на себя. Запрокинув руку на плечи, она по одному буквально несла их в безопасное место. И снова возвращалась под пули за очередным десантником. И так 12 раз! А затем перевязки, обезболивающее, слова ободрения: «Держись, не закрывай глаза, скоро наши приедут.»

Президент России Владимир Путин наградил Кристину Ким медалью Суворова за спасение раненых военных.



Нет, не перевелись герои -

Сыны и дочери страны.

Они скромны, секрет откроют

Лишь в дни суровые войны.



Кому-то горе – где взять мужа?

Проблемы нет Кристине Ким.

Лишь бой прошёл и, поднатужась,

Несёт. И тут же - за другим!



Двенадцать раненых российских

Как на подбор – хорош десант.

В мужья готовы будут списком,

За твой медсестринский талант.



А как гордиться парни будут

Красотку в жёны отхватив.

И век твой подвиг не забудут,

Как на себе тащила их.



Не только ум, но и смекалка,

(Гламур не в моде, коль война)

И физкультурная закалка

Всерьёз в бою подтверждена.



Лицо открытое, без фальши,

Фигурка – королевы стать.

По сводкам СВО, читаю дальше,

Смогла героем нынче стать.



Вот это новость всем на зависть!

Кристина – истинный герой.

Медаль Суворова досталась,

Не зря - за подвит боевой. Нет, не перевелись герои -Сыны и дочери страны.Они скромны, секрет откроютЛишь в дни суровые войны.Кому-то горе – где взять мужа?Проблемы нет Кристине Ким.Лишь бой прошёл и, поднатужась,Несёт. И тут же - за другим!Двенадцать раненых российскихКак на подбор – хорош десант.В мужья готовы будут списком,За твой медсестринский талант.А как гордиться парни будутКрасотку в жёны отхватив.И век твой подвиг не забудут,Как на себе тащила их.Не только ум, но и смекалка,(Гламур не в моде, коль война)И физкультурная закалкаВсерьёз в бою подтверждена.Лицо открытое, без фальши,Фигурка – королевы стать.По сводкам СВО, читаю дальше,Смогла героем нынче стать.Вот это новость всем на зависть!Кристина – истинный герой.Медаль Суворова досталась,Не зря - за подвит боевой. © Надежда Белугина-Подюжская

Женщина не может не любить



Женщина не может не любить:

Было так задумано природой.

Удалось в ней сразу совместить

Нежность, страсть и продолженье рода.

Верьте, ей любви не занимать,

Даже в детстве, с куклами играя,

Девочка, как маленькая мать,

Кормит и жалеет и ласкает.

...Смерть у изголовья замерла -

Вот сейчас прервётся жизни лента!

Ведь опять грозит косой война

Где-то людям на большой планете.

Боль сковала, дышит он с трудом

И плечо ужасно жжёт осколок.

Медсестра склонилась над бойцом:

Путь порою к смерти так недолог.

«Не страшись, родной, ты не один», -

Полная страданья и печали,

Женщина склоняется над ним,

В мир живых тихонько возвращая:

«Жить! Ты слышишь? Не жалея сил,

Всю себя отдам, тебя спасая!»

Неприятель? Враг? Нет - чей-то сын,

Мать с надеждой дома ожидает.

Всю себя отдать - не подвиг. Нет!

Зов души - прийти на помощь ближним!

Помогать, спасать от разных бед

И жалеть, беречь до самой тризны.

«Милая…» - звучит сквозь тихий стон.

Милая… Жена? Сестрёнка? Мама?

Боль превозмогая, шепчет он:

«Жить хочу!» - и губы сжал упрямо.

…Женщине ты, смерть, не прекословь!

Миссия её – совсем земная:

В каждом сердце пробуждать любовь

К жизни. К небесам, порой, взывая. Женщина не может не любить:Было так задумано природой.Удалось в ней сразу совместитьНежность, страсть и продолженье рода.Верьте, ей любви не занимать,Даже в детстве, с куклами играя,Девочка, как маленькая мать,Кормит и жалеет и ласкает....Смерть у изголовья замерла -Вот сейчас прервётся жизни лента!Ведь опять грозит косой войнаГде-то людям на большой планете.Боль сковала, дышит он с трудомИ плечо ужасно жжёт осколок.Медсестра склонилась над бойцом:Путь порою к смерти так недолог.«Не страшись, родной, ты не один», -Полная страданья и печали,Женщина склоняется над ним,В мир живых тихонько возвращая:«Жить! Ты слышишь? Не жалея сил,Всю себя отдам, тебя спасая!»Неприятель? Враг? Нет - чей-то сын,Мать с надеждой дома ожидает.Всю себя отдать - не подвиг. Нет!Зов души - прийти на помощь ближним!Помогать, спасать от разных бедИ жалеть, беречь до самой тризны.«Милая…» - звучит сквозь тихий стон.Милая… Жена? Сестрёнка? Мама?Боль превозмогая, шепчет он:«Жить хочу!» - и губы сжал упрямо.…Женщине ты, смерть, не прекословь!Миссия её – совсем земная:В каждом сердце пробуждать любовьК жизни. К небесам, порой, взывая. © Надежда Белугина-Подюжская, 2013 Русский дух



Невеличка-бабушка, худенькие плечики,

Ликом чистая икона с болью человеческой.



В сердце – детская любовь, простота и вера.

Ждёт. Вот-вот свои придут, им откроет двери.



Вот кричат! Скорей-скорей! Знать, помог Всевышний!

Флаг, что долго берегла, подняла повыше.



Радость светлая: «Сынки! Дождалась насилу!

Худо было нам без вас, хоть ложись в могилу!»



Только злобные глаза…Смех и переглядки:

«Вот гумпомощь, а взамен дай свою нам тряпку!»



Наземь флаг - и ну мешать с грязью сапогами.

Поняла старушка вдруг: вот и бой с врагами…



«С флагом этим мать с отцом на войну ходили.

Так топтать его нельзя, не тому учили!"



В сердце - прошлого набат! Распрямила спину.

Молча на землю пакет – не возьму, хоть сгину!

Страха нет! Обида жжёт, что ответить нечем.

Ну и время! Человек стал бесчеловечен.



Потихоньку побрела в старенькую хату

Силы к встрече накопить русского солдата.



Мать Россия ей дала русский дух особый.

В теле маленьком живёт сила высшей пробы Невеличка-бабушка, худенькие плечики,Ликом чистая икона с болью человеческой.В сердце – детская любовь, простота и вера.Ждёт. Вот-вот свои придут, им откроет двери.Вот кричат! Скорей-скорей! Знать, помог Всевышний!Флаг, что долго берегла, подняла повыше.Радость светлая: «Сынки! Дождалась насилу!Худо было нам без вас, хоть ложись в могилу!»Только злобные глаза…Смех и переглядки:«Вот гумпомощь, а взамен дай свою нам тряпку!»Наземь флаг - и ну мешать с грязью сапогами.Поняла старушка вдруг: вот и бой с врагами…«С флагом этим мать с отцом на войну ходили.Так топтать его нельзя, не тому учили!"В сердце - прошлого набат! Распрямила спину.Молча на землю пакет – не возьму, хоть сгину!Страха нет! Обида жжёт, что ответить нечем.Ну и время! Человек стал бесчеловечен.Потихоньку побрела в старенькую хатуСилы к встрече накопить русского солдата.Мать Россия ей дала русский дух особый.В теле маленьком живёт сила высшей пробы © Надежда Белугина-Подюжская За что?

Вновь война на пороге нежданная:

Взрывы, выстрелы, смерть окаянная.



Иностранными свёрстана планами,

Рождена огневыми майданами.



…У подъездов холмы бесфамильные.

Здесь цветы не на клумбах – могильные.



Не на кладбище и с обелисками -

А от взрывов... соседями близкими.



Есть поляны, крестами обставлены,

Чьи, пока не до них, не объявлены.



Есть могилы большие и детские -

Все из бывшего "стана советского".



Одиночные есть, есть и братские.

И гражданские здесь, и солдатские.



С именами есть, есть безымянны.

В них и те, и другие – славяны. Вновь война на пороге нежданная:Взрывы, выстрелы, смерть окаянная.Иностранными свёрстана планами,Рождена огневыми майданами.…У подъездов холмы бесфамильные.Здесь цветы не на клумбах – могильные.Не на кладбище и с обелисками -А от взрывов... соседями близкими.Есть поляны, крестами обставлены,Чьи, пока не до них, не объявлены.Есть могилы большие и детские -Все из бывшего "стана советского".Одиночные есть, есть и братские.И гражданские здесь, и солдатские.С именами есть, есть безымянны.В них и те, и другие – славяны. © Надежда Белугина-Подюжская Не пишется

Вести с фронта, вести с тыла,

Журналист отводит взгляд.

Что, Россиюшка, застыла?

Шаг вперёд и два назад.



Ложью слева, ложью справа

И не вырваться никак.

С кем идти вперёд державе,

Коль во всём "договорняк"?!



И кому соврал разведчик?

С кем идёт в одном строю?

Ведь терзают в злобе вечной

Звери Родину мою!



А война – авантюристка

Бьёт безжалостно под дых,

Как прожжённая артистка,

Выбирает молодых.



И поэту нынче худо -

Сердце мается в груди,

А вокруг металла груды

Цель скрывают впереди.



И тяжёлой каплей крови

Слово падает на лист…

В беспокойстве хмурит брови Вести с фронта, вести с тыла,Журналист отводит взгляд.Что, Россиюшка, застыла?Шаг вперёд и два назад.Ложью слева, ложью справаИ не вырваться никак.С кем идти вперёд державе,Коль во всём "договорняк"?!И кому соврал разведчик?С кем идёт в одном строю?Ведь терзают в злобе вечнойЗвери Родину мою!А война – авантюристкаБьёт безжалостно под дых,Как прожжённая артистка,Выбирает молодых.И поэту нынче худо -Сердце мается в груди,А вокруг металла грудыЦель скрывают впереди.И тяжёлой каплей кровиСлово падает на лист…В беспокойстве хмурит брови Наш военный журналист… © Надежда Белугина-Подюжская Что плачешь, ивушка?



- Что клонишься, плакучая,

Над водами, над травами?

- Сыны России лучшие

Вновь на войну отправлены.



И кровь там льётся русская,

Чеченская, бурятская,

Татарская, удмуртская -

Под техникою адскою.



Опять им всем доказывай,

Что правые, что мирные.

Своим живём мы разумом,

Свободным духом сильные.



-Не плачь, добудем истину.

Причешешься, пригладишься,

Наряд наденешь лиственный,

С бедой, как прежде, справишься.



С плеч сбросим сатанинское.

Земля вздохнёт пожжённая,

Сквозь слёзы материнские

Поля взрастим зелёные.



Берёза заневестится,

С ней - женихи кленовые.

Как встарь, земля излечится,

Возникнут семьи новые.



И зашумит дубравушка,

Затеплится закатами,

Пойдёт по миру славушка,

Как мы горды солдатами.



Ведь побеждать нам не впервой

В боях с врагами внешними.

Вернётся наш солдат домой

С наградами и песнями. - Что клонишься, плакучая,Над водами, над травами?- Сыны России лучшиеВновь на войну отправлены.И кровь там льётся русская,Чеченская, бурятская,Татарская, удмуртская -Под техникою адскою.Опять им всем доказывай,Что правые, что мирные.Своим живём мы разумом,Свободным духом сильные.-Не плачь, добудем истину.Причешешься, пригладишься,Наряд наденешь лиственный,С бедой, как прежде, справишься.С плеч сбросим сатанинское.Земля вздохнёт пожжённая,Сквозь слёзы материнскиеПоля взрастим зелёные.Берёза заневестится,С ней - женихи кленовые.Как встарь, земля излечится,Возникнут семьи новые.И зашумит дубравушка,Затеплится закатами,Пойдёт по миру славушка,Как мы горды солдатами.Ведь побеждать нам не впервойВ боях с врагами внешними.Вернётся наш солдат домойС наградами и песнями. © Надежда Белугина-Подюжская 2 км в горящем танке Механик-водитель проехал в горящем танке 2 километра в районе Марьинки, чтобы спасти машину и не дать украинским боевикам ею завладеть. К сожалению, спасти танк не удалось, но и врагу в качестве трофея он не достался



Дым, огонь, ракета свистнет…

Всё обычно. Бой как бой.

Расстреляв БК, танкисты

Держат путь с передовой.



И откуда только взялся

Этот вражеский снаряд?!

В бак с горючим! И занялся

Танк огнём – в беде солдат!



Машинист-водитель стоек,

Для себя уже решил:

«Буду мчаться с поля боя,

Сколько танку хватит сил.»



Ну, а тот, ступив на мину,

Подорвался, но не встал:

«Лишь хватило бы «бензина»…» -

Проскрипел в огне металл.



С обгоревшими ногами,

Вёз ребят водитель наш,

Побеждая боль и пламя

Спас и танк и экипаж.



Дым глаза разъел, как перцем,

Где там наши, сколько мчать?

Металлическое сердце

Перестало вдруг стучать.



Эх, ты, танк, наш друг армейский,

Нечем пламя затушить!

Но вот там, за перелеском,

Наши. Значит, будем жить!

Русский смел солдат, не скрою.

Всё пройдёт: огонь и дым.

Только молимся: «Из боя

Пусть выходит он живым!» Дым, огонь, ракета свистнет…Всё обычно. Бой как бой.Расстреляв БК, танкистыДержат путь с передовой.И откуда только взялсяЭтот вражеский снаряд?!В бак с горючим! И занялсяТанк огнём – в беде солдат!Машинист-водитель стоек,Для себя уже решил:«Буду мчаться с поля боя,Сколько танку хватит сил.»Ну, а тот, ступив на мину,Подорвался, но не встал:«Лишь хватило бы «бензина»…» -Проскрипел в огне металл.С обгоревшими ногами,Вёз ребят водитель наш,Побеждая боль и пламяСпас и танк и экипаж.Дым глаза разъел, как перцем,Где там наши, сколько мчать?Металлическое сердцеПерестало вдруг стучать.Эх, ты, танк, наш друг армейский,Нечем пламя затушить!Но вот там, за перелеском,Наши. Значит, будем жить!Русский смел солдат, не скрою.Всё пройдёт: огонь и дым.Только молимся: «Из бояПусть выходит он живым!» © Надежда Белугина-Подюжская Не допустить фашистов возрожденья

8 мая, 17:45

Егор Фелендюк разгромил отряд ВСУ, обратив немногих выживших в бегство. Храбрость, самообладание и высочайший боевой дух ефрейтора, разгромившего в жестоком бою группу диверсантов ВСУ, позволили спасти жизни многим российским военнослужащим.



Не допустить фашистов возрожденья!

Задача нашей армии ясна.

И по приказу, сердца повеленью

На исполненье встала вся страна.



Плечом к плечу поднялись, как и предки,

Чтя память о великой той войне,

Где миллионы в дружной сильной сцепке

Фашистов победили по весне.



В ком совесть, честь, служение отчизне

В строю едином, как в семье одной,

В глухих окопах не жалеют жизни,

Ведь каждый из защитников – герой.



Ефрейтор Фелендюк в строю на марше,

В дозоре по маршруту проходя,

Заметил группу ВСУ. Как старший,

Команду: «В бой, фашистов не щадя!»

Гранатомётом встретили нацисты.

О зверствах их не сказки ходят, в явь

В бою звереют, злобный взгляд неистов,

Вновь нечисть встала, силы все собрав.



Но хладнокровно под огнём прицельным,

Ефрейтор подавил их пулемёт,

Заметив схрон, припрятанный под елью,

По ящикам снаряд отправил влёт.



Взрыв мощной силы! Дрогнули фашисты!

Под детонацию боеприпасов – вой!

Бежали, кто живым остался, быстро,

Спаслись не все от силы огневой.



Так храбростью, спокойствием и волей

В бою жестоком жизни спас своим,

Долг выполнив, всех вывел он из боя,

Ведь каждый воин нужен был живым.

Хочу, чтоб знали мы своих героев

Надежда Белугина-Подюжская Надежда Белугина-Подюжская8 мая, 17:45Не допустить фашистов возрожденья!Задача нашей армии ясна.И по приказу, сердца повеленьюНа исполненье встала вся страна.Плечом к плечу поднялись, как и предки,Чтя память о великой той войне,Где миллионы в дружной сильной сцепкеФашистов победили по весне.В ком совесть, честь, служение отчизнеВ строю едином, как в семье одной,В глухих окопах не жалеют жизни,Ведь каждый из защитников – герой.Ефрейтор Фелендюк в строю на марше,В дозоре по маршруту проходя,Заметил группу ВСУ. Как старший,Команду: «В бой, фашистов не щадя!»Гранатомётом встретили нацисты.О зверствах их не сказки ходят, в явьВ бою звереют, злобный взгляд неистов,Вновь нечисть встала, силы все собрав.Но хладнокровно под огнём прицельным,Ефрейтор подавил их пулемёт,Заметив схрон, припрятанный под елью,По ящикам снаряд отправил влёт.Взрыв мощной силы! Дрогнули фашисты!Под детонацию боеприпасов – вой!Бежали, кто живым остался, быстро,Спаслись не все от силы огневой.Так храбростью, спокойствием и волейВ бою жестоком жизни спас своим,Долг выполнив, всех вывел он из боя,Ведь каждый воин нужен был живым.Хочу, чтоб знали мы своих героевНадежда Белугина-Подюжская © Надежда Белугина-Подюжская ПОД НОСОМ ВРАГА

Многодетный отец, папа Павел Матрёнчев

В СВО с начала боёв, в гуще передовой.

Ну, а кто, коль не он, что «командный» закончил,

Защитил бы семью, домик, край свой родной.

По душе ему степи и лес, и озёра,

Рек глубоких размах, бесконечный простор,

Птиц полёт краснокнижных, их гордые взоры,

Смелость местных орлов, их полёты средь гор.

Видно это судьба предрекала начало:

Сильным так суждено - брать огонь на себя.

Стать своим для войны ничего не мешало -

Трое деток, жена проводили, любя.

Вместе с ротой порой в сложных был направленьях

Старшим другом солдатам он стал неспроста.

Сложный «киевский путь» был к вершине вхожденьем,

Первый мужества орден стал явь - не мечта.

А второй дали орден за лётчиков сбитых.

В серой зоне вдвоём - вот такая напасть,

Получив переломы, кустами прикрыты,

Ждали до темноты, чтоб к врагу не попасть.

Тут как тут ВСУ. Прочесали всю местность.

К счастью их не нашли, в этот раз повезло.

Спрятав штурмана, лётчик, разведав окрестность,

Шёл пешком за подмогой в другое село.

Чтобы плен избежать, пистолет наготове,

Нервы сжали в кулак, наготове чека.

Только вовремя Павел с чужих территорий

Вывез лётчиков русских под носом врага.

Вот такие бойцы – гордость наша и сила,

Не сбежит не предаст, жизнь не станет жалеть,

Чтоб спокойно жила под защитой Россия,

Чтобы враг посягнуть и не вздумал посметь. Многодетный отец, папа Павел МатрёнчевВ СВО с начала боёв, в гуще передовой.Ну, а кто, коль не он, что «командный» закончил,Защитил бы семью, домик, край свой родной.По душе ему степи и лес, и озёра,Рек глубоких размах, бесконечный простор,Птиц полёт краснокнижных, их гордые взоры,Смелость местных орлов, их полёты средь гор.Видно это судьба предрекала начало:Сильным так суждено - брать огонь на себя.Стать своим для войны ничего не мешало -Трое деток, жена проводили, любя.Вместе с ротой порой в сложных был направленьяхСтаршим другом солдатам он стал неспроста.Сложный «киевский путь» был к вершине вхожденьем,Первый мужества орден стал явь - не мечта.А второй дали орден за лётчиков сбитых.В серой зоне вдвоём - вот такая напасть,Получив переломы, кустами прикрыты,Ждали до темноты, чтоб к врагу не попасть.Тут как тут ВСУ. Прочесали всю местность.К счастью их не нашли, в этот раз повезло.Спрятав штурмана, лётчик, разведав окрестность,Шёл пешком за подмогой в другое село.Чтобы плен избежать, пистолет наготове,Нервы сжали в кулак, наготове чека.Только вовремя Павел с чужих территорийВывез лётчиков русских под носом врага.Вот такие бойцы – гордость наша и сила,Не сбежит не предаст, жизнь не станет жалеть,Чтоб спокойно жила под защитой Россия,Чтобы враг посягнуть и не вздумал посметь. © Надежда Белугина-Подюжская

Шервудский лес. Офицеру Дмитрию Семёнову



"Позывной Сэм": Русский майор стал легендой даже для солдат ВСУ.

Война - такое ёмкое слово. За ним - голод, разруха, потери, слёзы, ужас, боль, боль, ещё боль и надежда… вера в победу. Когда произносят это слово - мир вздрагивает на мгновенье. Присоединяюсь к словам - никто не рождён для войны!



Ну, родные, опять до конца воевать.

Жаль, к событиям есть равнодушны.

Но всегда находились герои чтоб встать,

Не позволив врагу мир разрушить.



…Не случайно жену он себе выбирал,

Подчеркнув принадлежность России.

И её на выносливость вычислить взял:

Явит стойкость в горах иль бессилье?



Понял, это она. Девять лет, как один,

Были вместе и в горе, и в счастье.

А итогом любви стал их маленький сын,

Долго бирка была на запястье.



В школе Дмитрий упорно хотел воспитать

В деревенских мальчишках мужчину,

Чтобы каждый умел за себя постоять,

И не прятался в страхе за спины.



Все в деревне - родные, в окопе - свои,

Коль пришлось постоять за Россию.

Долг живыми вернуть он желанье таил

Сыновей матерям из «стихии».



Первый шаг был его, сам в разведку ходил,

Лишь потом продвигались солдаты.

Многим жизни он спас, а себя не щадил,

В бой вступая с фашистом заклятым.



Этот Шервудский лес злые силы таил.

Знать, не зря иностранным был назван.

И отряд ВСУ в силе превосходил,

Но зачистить приказ был спецназу.



Жёсткий бой метил в первых. А это был он.

Командир! Как же так? Грянул выстрел!

Рана, видишь, смертельна? Ответным сквозь стон

И себя подорвал и нацистов.



Помнишь, брал на ура? Помнишь, шёл без потерь?

Эх, война! Ну, зачем же ты лучших?!

Сколько стойких взяла… Как сынишка теперь?

Не для плена и войн…Вот так случай…



Что война началась, нет солдатской вины

Все вопросы, скорей, к дипломатам.

Не для войн матерями сыны рождены,

Вся вина на решеньях проклятых. Ну, родные, опять до конца воевать.Жаль, к событиям есть равнодушны.Но всегда находились герои чтоб встать,Не позволив врагу мир разрушить.…Не случайно жену он себе выбирал,Подчеркнув принадлежность России.И её на выносливость вычислить взял:Явит стойкость в горах иль бессилье?Понял, это она. Девять лет, как один,Были вместе и в горе, и в счастье.А итогом любви стал их маленький сын,Долго бирка была на запястье.В школе Дмитрий упорно хотел воспитатьВ деревенских мальчишках мужчину,Чтобы каждый умел за себя постоять,И не прятался в страхе за спины.Все в деревне - родные, в окопе - свои,Коль пришлось постоять за Россию.Долг живыми вернуть он желанье таилСыновей матерям из «стихии».Первый шаг был его, сам в разведку ходил,Лишь потом продвигались солдаты.Многим жизни он спас, а себя не щадил,В бой вступая с фашистом заклятым.Этот Шервудский лес злые силы таил.Знать, не зря иностранным был назван.И отряд ВСУ в силе превосходил,Но зачистить приказ был спецназу.Жёсткий бой метил в первых. А это был он.Командир! Как же так? Грянул выстрел!Рана, видишь, смертельна? Ответным сквозь стонИ себя подорвал и нацистов.Помнишь, брал на ура? Помнишь, шёл без потерь?Эх, война! Ну, зачем же ты лучших?!Сколько стойких взяла… Как сынишка теперь?Не для плена и войн…Вот так случай…Что война началась, нет солдатской виныВсе вопросы, скорей, к дипломатам.Не для войн матерями сыны рождены,Вся вина на решеньях проклятых. © Надежда Белугина-Подюжская Самый русский француз



Его называют «самым русским французом» из всех. Ведь он оставил свою сытую и счастливую жизнь в Лионе, чтобы помогать тем, кто нуждается, в Донбассе.

Вот так русские "корни" влияют на людей, для которых честь и достоинство важнее западных "плюшек" и они готовы ради своей Родины пожертвовать даже жизнью.



Знаем, русская кровь не водица,

Чрез столетья домой позовёт.

Это только могло бы присниться,

Но реален для всех эпизод.

Габриэль о своей родословной

Знал: все предки присяге верны,

Били в войнах врага хладнокровно,

Гнали с исконно нашей земли.

Вдруг тревожно набат колокольный

Час пробил, усмиряющий нрав.

Но язык ему вырвали с корнем.

Тут узнай, кто был прав, кто не прав.

И катком революция жёстко

По семье, как по многим, прошла.

Та, теряя родных на погостах,

Лишь французский приют обрела.

На крови этой был он замешан,

Верен русским традициям всё ж,

Русский дух в парне жил неутешно.

А его не пропьёшь, не убьёшь.

Он праправнук царя Николая,

Императора славная ветвь.

И в семье дума зрела святая -

Предков русских исполнить завет.

Сводкам СМИ до конца не поверил.

Про родимую матушку Русь

Видя наших большие потери:

«Я – в Донбасс! Сам во всём разберусь!».

Там узнал, во что верило сердце -

Правду многострадальной страны:

Об растерзанных детях, гвардейцах,

Зверствах нациков в ходе войны.

Стал парнишка у нас Гавриилом,

Свято помня присягу отцов,

Добровольцем среди старожилов

Встал в ряды справедливых борцов.

Здесь женат, подрастает малышка,

Мама с бабушкой вместе с семьёй.

Царской памяти яркая вспышка -

За Россию потомок живой.

Как теперь не считать его сыном?

Всем сбежавшим отправил посыл.

Видим, верен, как предки, России.

А что наш он - в боях подтвердил.

© Надежда Белугина-Подюжская, 2023 Знаем, русская кровь не водица,Чрез столетья домой позовёт.Это только могло бы присниться,Но реален для всех эпизод.Габриэль о своей родословнойЗнал: все предки присяге верны,Били в войнах врага хладнокровно,Гнали с исконно нашей земли.Вдруг тревожно набат колокольныйЧас пробил, усмиряющий нрав.Но язык ему вырвали с корнем.Тут узнай, кто был прав, кто не прав.И катком революция жёсткоПо семье, как по многим, прошла.Та, теряя родных на погостах,Лишь французский приют обрела.На крови этой был он замешан,Верен русским традициям всё ж,Русский дух в парне жил неутешно.А его не пропьёшь, не убьёшь.Он праправнук царя Николая,Императора славная ветвь.И в семье дума зрела святая -Предков русских исполнить завет.Сводкам СМИ до конца не поверил.Про родимую матушку РусьВидя наших большие потери:«Я – в Донбасс! Сам во всём разберусь!».Там узнал, во что верило сердце -Правду многострадальной страны:Об растерзанных детях, гвардейцах,Зверствах нациков в ходе войны.Стал парнишка у нас Гавриилом,Свято помня присягу отцов,Добровольцем среди старожиловВстал в ряды справедливых борцов.Здесь женат, подрастает малышка,Мама с бабушкой вместе с семьёй.Царской памяти яркая вспышка -За Россию потомок живой.Как теперь не считать его сыном?Всем сбежавшим отправил посыл.Видим, верен, как предки, России.А что наш он - в боях подтвердил.© Надежда Белугина-Подюжская, 2023 Меня пытались добить



Мы знаем, что ныне лежит на весах

И что совершается ныне.

Час мужества пробил на наших часах,

И мужество нас не покинет.

Анна Ахматова 1942 год.



В ком совесть, – там нет и следа равнодушию -

Поднимется вмиг на защиту страны.

На голову небо как будто обрушилось,

Когда он узнал о начале войны.



С тех пор нет покоя в студенческой братии,

Лишь мысли о том, как теперь поступить?

Ответ был готов, только как сказать матери?

Терялся Максим, как о том объявить.



Как можно сидеть тихо в аудитории,

Коль гибнут ребята в тяжёлом бою?

О мужестве вспомнив из русской истории,

Студент добровольцем встал в общем строю.



Когда ты идёшь по велению совести

И знаешь зачем здесь, решенье приняв,

Не надо искать, про кого пишут повести,

Всё сможешь сам сделать, мужчиною став.



Здесь дух боевой, в этом дружестве воинском,

Где каждый всегда отстоять может честь,

А вместе ответят всем вражеским проискам:

Пусть знают - в России героев не счесть.



Тот бой был жесток, с окружными обстрелами

Ранение. Тут же - пощады там нет -

Снаряд вновь летит, вслед попавшим, прицеленный,

Но сделал бросок из воронки студент.

Хоть ноют осколки и трудно их вырезать,

Чтоб не повредить сухожилье в ноге.

Сжал зубы, но очень хотелось бы высказать

Что думает, мразям в отдельной строке.



Не спится Максиму, видения мучают:

Разрушенный город, там слёзы и смерть.

Скорей бы туда, где сражаются лучшие,

Затем, чтобы меньше таких было жертв. Мы знаем, что ныне лежит на весахИ что совершается ныне.Час мужества пробил на наших часах,И мужество нас не покинет.Анна Ахматова 1942 год.В ком совесть, – там нет и следа равнодушию -Поднимется вмиг на защиту страны.На голову небо как будто обрушилось,Когда он узнал о начале войны.С тех пор нет покоя в студенческой братии,Лишь мысли о том, как теперь поступить?Ответ был готов, только как сказать матери?Терялся Максим, как о том объявить.Как можно сидеть тихо в аудитории,Коль гибнут ребята в тяжёлом бою?О мужестве вспомнив из русской истории,Студент добровольцем встал в общем строю.Когда ты идёшь по велению совестиИ знаешь зачем здесь, решенье приняв,Не надо искать, про кого пишут повести,Всё сможешь сам сделать, мужчиною став.Здесь дух боевой, в этом дружестве воинском,Где каждый всегда отстоять может честь,А вместе ответят всем вражеским проискам:Пусть знают - в России героев не счесть.Тот бой был жесток, с окружными обстреламиРанение. Тут же - пощады там нет -Снаряд вновь летит, вслед попавшим, прицеленный,Но сделал бросок из воронки студент.Хоть ноют осколки и трудно их вырезать,Чтоб не повредить сухожилье в ноге.Сжал зубы, но очень хотелось бы высказатьЧто думает, мразям в отдельной строке.Не спится Максиму, видения мучают:Разрушенный город, там слёзы и смерть.Скорей бы туда, где сражаются лучшие,Затем, чтобы меньше таких было жертв.

...Вернётся с леченья студент наш в окопы,

Ведь братская дружба – святое для всех.

Пусть злобой кипят США и Европа

С такими солдатами ждёт нас успех!

©Надежда Белугина-Подюжская, 2023 Хирургам ивановского соединения ВДВ



На переднем краю там, где взрывом

Может мигом работу прервать,

Там хирургам почти беспрерывно

С тонким скальпелем нужно стоять.



Здесь воюют не с гранатомётом,

А с бинтами и ватой в руках,

Медицине привычна работа,

Лишь бы выстоять день на ногах.



Сколько крови, волнений, страданий,

Часто ужас в застывших глазах,

В сердце боль, но сомнений, терзаний

Пациенту нельзя показать.



Туго струны натянуты нервов,

Но в лице нет волненья – покой,

Чтоб жила у солдата надежда:

Без сомненья он будет живой.

Взгляд прицельный, нельзя ошибиться -

Ты сегодня такой же солдат!

В напряжении ждущие лица…

Вот и руки уже не дрожат.

А снаряд прямо в голеностопе,

Чуть не точно движение – всё.

Русский парень в земле от окопа…

Нет! Жить должен! Ты сможешь! Спасёшь!

Не взорвался! Хвала ювелиру!

Отлегло от тревожной души!

Тут бы чуть отдохнуть: ноги – гири!

Он ведь подвиг сейчас совершил!

Но такая на фронте работа -

Руки с мылом…пинцет. Слышишь - бой!

Медик строг, как пилоты на взлёте,

О себе и не вспомнит порой.

© Надежда Белугина-Подюжская, 2023 На переднем краю там, где взрывомМожет мигом работу прервать,Там хирургам почти беспрерывноС тонким скальпелем нужно стоять.Здесь воюют не с гранатомётом,А с бинтами и ватой в руках,Медицине привычна работа,Лишь бы выстоять день на ногах.Сколько крови, волнений, страданий,Часто ужас в застывших глазах,В сердце боль, но сомнений, терзанийПациенту нельзя показать.Туго струны натянуты нервов,Но в лице нет волненья – покой,Чтоб жила у солдата надежда:Без сомненья он будет живой.Взгляд прицельный, нельзя ошибиться -Ты сегодня такой же солдат!В напряжении ждущие лица…Вот и руки уже не дрожат.А снаряд прямо в голеностопе,Чуть не точно движение – всё.Русский парень в земле от окопа…Нет! Жить должен! Ты сможешь! Спасёшь!Не взорвался! Хвала ювелиру!Отлегло от тревожной души!Тут бы чуть отдохнуть: ноги – гири!Он ведь подвиг сейчас совершил!Но такая на фронте работа -Руки с мылом…пинцет. Слышишь - бой!Медик строг, как пилоты на взлёте,О себе и не вспомнит порой.© Надежда Белугина-Подюжская, 2023 Вам есть на кого равняться