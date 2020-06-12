Казань. Было-стало - 2

Первая часть

Продолжаем путешествие...

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Эволюция места за сто с лишним лет. Кольцо против Рыбнорядской площади. Оба снимка с одной и той же точки

Улица Пушкина. 30-е годы и сегодня. Уцелело почти все. Кроме, буквально, трех зданий в глубине по правой стороне

Новости СМИ2 Вход в парк Горького 70 лет назад был, сейчас его нет.

Некоторые места в Казани не меняются столетиями. Склон под Университетом, улица Профсоюзная. Нижний снимок сделан в мае 1916, в Казани шел снег.

Театр Камала, одно из самых красивых зданий Казани, стоит на месте электростанции. Церковь 4-х евангелистов снесли в 30-е. Теперь там сталинка, на чьем фасаде когда-то висела реклама «Красный восток».

Вход в Парк Горького и скульптура Васила Маликова "Умирающий воин". Снесли училище слепых на заднем фоне справа. Слева построили "Корстон"

Училище слепых было построено в конце 19 века. Стояло у входа в парк Горького, было варварски снесено в 2005. На освободившемся месте ничего так ничего и не построили, оно заросло бурьяном.

До начала 20-х главный театр Казани стоял на месте сквера на площади Свободы. Потом театр сгорел, и его разобрали.