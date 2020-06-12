Казань. Было-стало - 2

Первая часть
Продолжаем путешествие...
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Эволюция места за сто с лишним лет. Кольцо против Рыбнорядской площади. Оба снимка с одной и той же точки
Улица Пушкина. 30-е годы и сегодня. Уцелело почти все. Кроме, буквально, трех зданий в глубине по правой стороне
Вход в парк Горького 70 лет назад был, сейчас его нет.
Некоторые места в Казани не меняются столетиями. Склон под Университетом, улица Профсоюзная. Нижний снимок сделан в мае 1916, в Казани шел снег.
Театр Камала, одно из самых красивых зданий Казани, стоит на месте электростанции. Церковь 4-х евангелистов снесли в 30-е. Теперь там сталинка, на чьем фасаде когда-то висела реклама «Красный восток».
Вход в Парк Горького и скульптура Васила Маликова "Умирающий воин". Снесли училище слепых на заднем фоне справа. Слева построили "Корстон"
Училище слепых было построено в конце 19 века. Стояло у входа в парк Горького, было варварски снесено в 2005. На освободившемся месте ничего так ничего и не построили, оно заросло бурьяном.
До начала 20-х главный театр Казани стоял на месте сквера на площади Свободы. Потом театр сгорел, и его разобрали.
Чтобы было понятно. Старое здание театра было примерно здесь
Почти за сто лет левая сторона улицы Карла Маркса до перекрестка с Муштари не изменилась. Фото 30-х годов. Угол с улицей Пушкина.
Дорога стала шире раза в полтора. Зелени стало меньше. Ленинская дамба в 1980 и 2016.
Перекресток Карла Маркса и Муштари. На месте выставочного зала стояла усадьба Бронниковых. Ее снесли в 70-е. Дом Аксенова тоже снесли в нулевые и выстроили новодел.
На углу Карла Маркса и Карла Фукса стояла Покровская церковь. В начале 30-х ее снесли и построили жилой дом в конструктивистском стиле, тут жил дирижер Натан Рахлин. Сейчас это памятник архитектуры.
Первая гимназия с Крестовоздвиженской церковью. Снимок 1890-х и первое здание КАИ. Улица Карла Маркса.
Кинотеатр "Родина" против офисного новодела "Родина". Первый был построен в 1904, перестроен частично в 30-е и снесен в нулевые. Так что же лучше: великолепная старина или новый гламур?
Эволюция места за сто лет. Первый снимок - кинотеатр "Юнион" в 20-е, второй - перестроенный кинотеатр "Родина" в 40-е и офисный центр "Родина"
Кремль 1937 года. Казанка ещё ручей. Про "Квартала" никто не знает. С Благовещенского собора сбили все купола. До строительства мечети Кул Шариф остаётся 60 лет.
Пожарную каланчу на улице Воскресенской снесли в начале 1970-х, когда начинали строить высотку физфака. Улица уже давно носила имя Ленина, а сейчас она Кремлевская.
Чистое поле, на горизонте виден силуэт Кремля и новое крыло Энергоунивера на улице Вахитова. Оба фото сделаны с одной точки с разницей в 85 лет. 1930 и 2015.
Варваринская церковь до перестройки в 1901-1907 выглядела проще, но, кажется, изящнее. Улица Ершова,
Угол Батурина и Большой Красной с Кремлевского холма. Церковь Параскевы Пятницы в 1920-е и в наши дни.
Архитектура Челнов была самой передовой для своего времени. 49-й дом на проспекте Мусы Джалиля смотрится очень современно, хотя построен 50 лет назад почти. Панно, жалко, не сохранилось.
Пришло время, и в защите нуждаются памятники советской архитектуры, которые уничтожают не меньше, чем дореволюционные. В Челнах изуродовали магазин «Культтовары», образец советского модернизма.
Здание казанского отделения Международной рабочей помощи. Была такая организация для спасения голодающих в Поволжье. Дом, вроде, восстанавливают. Возведены внутренние стены. Улица Муштари.
Дом командующего Казанским военным округом. Празднование первой годовщины революции, октябрь 1918 и май 2018. Оставшийся нетронутым уголок Казани, улицы Карла Маркса и Муштари.
Ну, пока остановимся, продолжение следует...
Выезд из трамвайного депо в 30-е на улице Ершова и современная улица Ершова.
Первый в Челнах магазин "Детский мир" открыли в 1973 на проспекте Мусы Джалиля. Сейчас там Пятерочка, здание изменилось до неузнаваемости.
Парк Горького в Казани нуждается во входных воротах или арке. В 30-е годы вход в ЦПКиО был более осмысленным.
Главная почтовая контора против 5-го здания КАИ. Улица Покровская против улицы Карла Марса и Театральная площадь против площади Свободы.
Варварству, с которым в нулевые годы уничтожали старую Казань, оправдания нет. Жилой дом, образец модерна на Карла Маркса и стоящий на его месте отель, бывший "Мариотт".
Дворянское собрание, Крестьянское собрание, Дом красноармейцев, Дом Красной Армии, Дом офицеров, Ратуша — история одного дома за 180 лет. Здание перестроено в 2003-2005.
Эволюция пл.Свободы. Театр на месте сквера, почтовая контора вместо 5-го здания КАИ. Площадь называется Театральной. Люди празднуют годовщину создания ТАССР, мы скоро будем праздновать столетие.
Городской музей и Национальный музей. Кажется, что не изменилось, но за сто лет здание сильно перестраивали и вернулись к изначальному варианту только в 90-е. Башенки и все остальное — это копии.
При Советах надстроили два этажа, заселили людей. Восточное крыло обвалилось в 50-е. Окончательно надстройка сгорела в 1987, и в 90-е началась реставрация.
В 1870-е Гостинный двор выглядел больше, чем скромно. Потом там поселился музей, и статус потребовал внушительного фасада. Кстати, обратите внимание на ров и мост у Кремля.
Пустая Кремлевская и праздник Белого цветка на Воскресенской. Жалко трамвайчики прекратили ходить. Сейчас смотрелось бы круто!
Памятник Александру II простоял недолго. После революции его снесли, а на постамент другой с названием "Освобожденный труд". Он тоже простоял недолго.
Ивановская площадь до появления памятника Александру II
«Освобожденный труд» водрузили в 1920 на пьедестал Александра II. Обратите внимание на царские вензеля. Гипсовая фигура простояла год, потом был Ленин, потом Сталин. Потом снесли все окончательно.
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Ну, пока остановимся, продолжение следует...
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