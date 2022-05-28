Москва. Было — стало - 17

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Семь знаменитых московских высоток

Продолжаем путешествие...

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В январе исполнилось 78 лет со дня открытия станции метро «Измайловский парк культуры и отдыха имени Сталина». С тех пор она ещё три раза меняла имя. С 1947 года была «Измайловской», с 1963-го — «Измайловским парком», с 2005-го — «Партизанская».

До войны здесь планировалось возвести гигантский стадион — самый большой в СССР — стадион народов. Станцию возводили в расчёте на огромные людские потоки. Проектное название — «Стадион народов имени Сталина». Хотя от строительства стадиона власти отказались сразу после войны, но станцию успели построить с расчётом на большую пассажирскую нагрузку. Во избежание давок после матчей, построили третий путь. Фактически все 78 лет станция пустует, её мощности не загружены. Потому она очень красивая в свету и мрачноватая в полусвете.

Здесь стоят пронзительные фигуры Зои Космодемьянской и Матвея Кузьмина.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 60 или 70 лет.

Триумфальная площадь. Смотрим на то, что осталось от кинотеатра «Москва».

У этого здания сложная судьба. Кинотеатр на Старой Триумфальной площади был открыт в декабре 1913 года. Это было красивое здание в стиле модерн. Оно принадлежало торговому дому Александра Алексеевича Ханжонкова (была в царской России крупная компания — пионер русского кинематографа).

Электро-кинотеатр назвали «Пегас», но москвичам он известен как Дом Ханжонкова. После революции театр несколько раз менял название: «Межрабпом», «Горн» и, наконец, «Москва».

В 1930-е годы перестроен по проекту молодого Дмитрия Николаевича Чечулина. Верхний снимок, судя по афише (австрийский фильм «Маленькая мама»), сделан в 1935 году.

В 1950-е кинотеатр был встроен в безликую коробку времен борьбы с излишествами в архитектуре. В этой коробке растворился также красивый пассаж братьев Видоновых. «Москву» закрыли в 2004 году.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Тверской бульвар, 6. Дом Санкт-Петербургского общества страхования с разницей почти 120 лет. Его называют ещё домом Коробковой.

К моменту постройки дом (1901 год) считался одним из самых больших и высоких жилых домов в Москве. Впечатление усиливалось высокой башней с куполом, над которой парил дракон. Дом спроектировали Александр Устинович Зеленко и Александр Фелицианович Мейснер.

В октябре 1917 года дом почти погиб. Молодой Паустовский описал в «Повести о моей жизни»: «Со стороны Арбатской площади раздалось несколько пушечных ударов, и в соседнем доме за высоким брандмауэром что-то гулко обрушилось. Над крышей дома, медленно завиваясь, поднялся столб огня. Как выяснилось, юнкера подожгли соседний дом снарядами, чтобы не дать красногвардейцам захватить его. Дом этот, говоря языком военных реляций, господствовал над местностью».

Дом Коробковой полностью выгорел и был реконструирован в 1920-е.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Малая Грузинская. Музей русских древностей Петра Ивановича Щукина; ныне Государственный биологический музей имени Тимирязева. Великолепный образец неорусского стиля. Щукин в 1891 году выкупил большой участок на Малой Грузинской у Ильи Лазаревича Серебрякова (настоящая фамилия Окромчедлишвили). С 1896-го по 1898-й архитекторы Адольф Эрнестович Эрихсон и Василий Николаевич Башкиров выстроили на красной линии улицы большой краснокирпичный терем. Первый корпус музея во дворе в 1892 году построил архитектор Фрейденберг. В 1905 году Щукин подарил всю свою коллекцию и здания Императорскому Российскому историческому музею, а сам остался хранителем своих древностей вплоть до кончины в 1912 году. После революции в тереме были музеи и даже студенческое общежитие. С 1934 года здесь биологический музей имени Тимирязева, основанный ровно 100 лет назад, в апреле 1922-го. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет.

В октябре этого года исполнится 90 лет, как Моссовет постановил закрыть и снести храм Живоначальныя Троицы в Сыромятнической слободе. Он стоял у железнодорожного полотна, на стыке Верхней Сыромятнической и 3-го Сыромятнического переулка.

В начале 1930-х на этом месте предполагалось построить новый центральный вокзал. Узнать место, где стоял храм, и сейчас не трудно — пустырь у железнодорожной насыпи. Здесь так ничего и не построили.

В небольшой Сыромятнической слободе издавна обитали кожевники. Первый каменный храм на этом месте поставили на месте деревянного в 1680-х годах. Спустя 100 лет рядом возвели новый храм, а тот, старый, разобрали по ветхости. С тех пор новая церковь еще перестраивалась не один раз и была одним из прекрасных московских храмов-памятников.

Церковь снесли летом 1933 года, иконы при этом сдали в Третьяковку.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Верхний снимок — городское начальное училище имени императора Александра I в Стрелецком переулке (ныне Костянский). Училищный дом, как его называли, и множество других училищ по всей России появились в 1910-е, после закона об обязательном бесплатном начальном образовании.

Училище в Стрелецком переулке возведено в 1911 году по проекту архитектора Владимира Ниловича Основского. В советские годы здесь была средняя школа, а затем, уже в 1960-х, швейное училище (оно закрылось в 2000-е). Красивое столетнее здание снесли в 2009 году. Мэрия Москвы обещала построить «такое же, только лучше». В итоге получилось что получилось. Теперь здесь административный корпус «Лукойла» со стилизованным фасадом.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей почти 110 лет.

Садовая-Сухаревская. Дом Московской уездной земской управы. Построен в 1904 году на месте старого здания управы. Она избиралась уездными земскими собраниями на три года и состояла из председателя и нескольких членов; в ее ведении находились дороги, больницы, народное просвещение, уездная почта, сельское хозяйство. На верхней фотографии много артефактов тех лет: газовый фонарь, почтовый ящик, номерной знак, чугунная колесоотбойная тумба подле фонаря. Старинные тумбы до сих пор лежат под слоями асфальта в наших городах. В 1930-е дом бывшей земской управы был надстроен. В первые советские годы капстроительство зачастую велось только путем надстройки одного-двух этажей эксплуатируемых зданий. Он долгое время находился на балансе МВД СССР. На фронтоне сохранился герб советской Москвы. Сейчас здесь Федеральная служба исполнения наказаний.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.

Петровка. Дом Петра Трындина, что стоит в самом начале Петровского бульвара.

Значительная часть, если не бо́льшая, сохранившихся старых домов в Москве имеют в своём основании ещё более старые постройки. Свой классический вид дом Трындина получил в 1900-е годы. Его перестроил архитектор Август Егорович Вебер. Но построен дом как гостиница в самом начале 1800-х по проекту архитектора Василия Петровича Стасова.

Здание несколько раз перестраивалось в течение всего XIX века. Трындин превратил его в доходный дом, где сидели в основном врачи, судя по вывескам. На первом этаже привлекает внимание вывеска магазина Эмиля Реттере «Жжёный кофе».

В советские годы в доме был знаменитый магазин «Рыба».

В 1908 году на Петровке запустили трамвай. На старом фото он отчётливо виден. Значит, разница между снимками около 110 лет.

Узкий мыс, образованный Москва-рекой и Водоотводным каналом. Стрелка Берсеневской и Болотной набережных. Именно здесь возник Императорский Московский речной яхт-клуб. Днем учреждения клуба считается 6 июля 1867 года (этим летом будет 155 лет), в тот день император Александр II утвердил клубный устав. Пристань сделали у сторожки Бабьегородской плотины, на стрелке. Здесь же спустя четверть века после открытия клуба, в 1893 году, появился клубный дом, возведенный архитектором Карлом Васильевичем Трейманом. В клубе занимались не только греблей — был ресторан, библиотека. Зимой переезжали на Петровку, где на арендованном пруду устраивался каток. Большую роль в клубе играли знаменитые братья Шустовы (коньячные короли), Сергей Николаевич и Василий Николаевич — каждый успел побывать командором. В советские времена яхт-клуб был национализирован. Появилась гребная база «Стрелка». Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 120 лет.

Московская окружная железная дорога. Пассажирское здание станции Канатчиково. Возведено, как и все остальные постройки МОЖД, по проекту прекрасного русского архитектора Александра Никаноровича Померанцева.

Дорога прокладывалась в начале 1900-х на некотором отдалении от города, чтобы сократить грузовой транзит. Станция лежала между Живодерной слободой (это район нынешней станции метро «Ленинский проспект») и Алексеевской психиатрической больницей — знаменитая Канатчикова дача. Станция получила название Канатчиково. В 1917 году линия МОЖД стала новой границей Москвы. В 1969 году здесь, на станции, снималась Софи Лорен для фильма «Подсолнухи».

Историческое здание до сих пор на балансе железной дороги. Здесь теперь дирекция искусственных сооружений РЖД.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 115 лет.

Пречистенская набережная с разницей около 90 лет. Впрочем, в годы, когда был сделан верхний снимок, набережная называлась Кропоткинской.

Набережные ещё не одеты в гранит, не отделана стрелка.

До 1937 года между Берсеневской и Пречистенской набережной стояла известная Бабьегородская плотина. Она была сооружена в 1836 году и, подпирая необходимый уровень воды, обеспечивала судоходство на Москва-реке. Плотина была деревянной; её разбирали в паводок и собирали вновь, когда большая вода уходила. Впрочем, в те годы не только плотины — городские мосты разбирались и собирались в половодье.

На старой фотографии вдали виден храм Илии Обыденного, сейчас вид на него закрывает ЖК Course House. Удивительно, что рядом с этим модным ЖК сохранился шестиэтажный жилой дом 1930 года постройки.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Золоторожская улица. С 1919-го по 1937 год — Бухаринская, а затем Волочаевская.

Вдали виден корпус Золоторожского парка городских железных дорог. В советские годы парк стал трамвайным депо имени Николая Бухарина, в 1937 году депо стало Первомайским, а затем имени Кирова. С 1976 года здесь трамвайно-ремонтный завод (ТРЗ).

Золоторожский трампарк открылся почти одновременно с Замоскворецким, в 1909 году, на улице Золоторожской, недалеко от казарм Астраханского полка. Проработал он недолго и закрылся сразу после революции из-за разрухи городского хозяйства. Вновь открылось депо на улице Бухарина в 1922 году.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.

Малый Трёхсвятительский переулок, а в советские годы Малый Вузовский. Реформатская церковь. Протестантская община выкупила дом в переулке ещё в 1834 году. С тех пор здание храма дважды почти полностью перестраивалось. В последний раз — в 1865 году архитектором Германом Ивановичем фон Ниссеном.

В начале XX века в общине было почти 1800 человек, немцы в большинстве. После революции община эмигрировала, храм был превращен в жилье. В советский период в здании были церкви разных протестантских направлений. С 1937 года здесь устроили общежитие и частично заселили людей. В 1961 году, в эпоху Хрущёва, храм отдали баптистам. Здесь организовалась Московская община Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов. В 1965 на средства общины в Москве были куплены три трёхкомнатные квартиры, и жильцов расселили.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.

Заброшенный клуб Перовского вагоноремонтного завода. Улица Плющева, 18а. Он заказан на архитектурном конкурсе в 1925 году и возведён в 1928-м, то есть 94 года назад, для рабочих тогда ещё Перовских железнодорожных мастерских. Клуб получился большим, с залом на 1000 человек, библиотекой-читальней, спортивным залом и аудиториями. В те годы царил конструктивизм, получился прекрасный памятник эпохе.

В 1955 году завод был переименован в Перовский локомотиворемонтный завод, а клуб стал Домом культуры ПЛМЗ.

В 2006 году здесь произошёл пожар, с тех пор здание закрыто и необитаемо.

Верхняя фотография сделана в 1939 году. Нижняя — на днях.

Дворец графа Алексея Ивановича Мусина-Пушкина на Разгуляе. Современный адрес: Спартаковская, 2/1. Красивый памятник, архитектором которого был, возможно, Матвей Фёдорович Казаков, находится в плохом состоянии и нуждается в реставрации с возвращением исторического облика. Дворец построен больше двух столетий назад. Сильно пострадал при Большом Московском пожаре 1812 года. В том огне сгинула бесценная библиотека графа, включая единственный список «Слова о полку Игореве». В 1835 году власти Москвы выкупили дворец для 2-й мужской гимназии за 130 тысяч рублей. В советские годы здесь был Дом Красной Армии, потом индустриально-педагогический институт имени Карла Либкнехта. С войны — Московский инженерно-строительный университет имени Куйбышева (сейчас МГСУ). Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 140 лет. Мы на углу 2-й Брестской и Юлиуса Фучика (бывшая Васильевская). В 1974 году здесь началось строительство для Торгового представительства Чехословацкой Социалистической Республики. Архитектором торгпредства стал Ľudovít Jendreják. В те же годы Йендреяк проектировал Чехословацкое посольство в Бонне, столице ФРГ. Архитектор скончался в 2017 году. Его здание и спустя полвека смотрится очень современно. Сейчас здесь посольство Словакии. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 47 лет.

Школа №125 на Малой Бронной возведена в 1937 году почти на месте снесенного храма Воскресения Христова.

Некогда главная улица Бронной слободы называлась Воскресенской по этому храму. Потом она стала Малой Бронной. Малая — не указание на длину улицы, напротив, Малая Бронная длиннее Большой Бронной. Малая в русском языке часто значит «изначальная, центральная».

Храм был возведён в 1690-e, горел в Большом пожаре 1812 года, перестроен в 1820-е; закрыт и разрушен в 1930-е. В 1938 году открылась средняя школа на 880 учащихся.

Разница между фотографиями около 140 лет.

В мае исполнится ровно год, как разрушено историческое здание вокзала станции Черкизово Московской окружной железной дороги. Как и все станции МОЖД, Черкизово возведено в 1907 году. То есть на момент разрушения ему было 114 лет. Это типовой проект Александра Никаноровича Померанцева; вокзалы по этому проекту были возведены на станциях Белокаменная и Кожухово. В прошлом году Черкизово помешало строителям транзитного вокзала, хотя историческое здание можно было сохранить и дать ему вторую жизнь. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть больше 20 лет.

Верхний снимок — 1968 год. Нижний — 2022-й. Разница небольшая во времени, чего не скажешь по картинке. Кажется, что это два разных места, но нет — одно и то же: угол 1-й Тверской-Ямской и Оружейного переулка.

На старом снимке по центру — Государственный центральный театр кукол. Театр переехал сюда в 1937 году. До революции в этом доме находился электро-кинотеатр «Европейский».

Театр кукол Образцова переехал в новое здание на Садово-Самотечной в 1970 году. На следующий год весь этот маленький квартал был снесен. На освободившемся месте был разбит сквер и стоянка. Спустя 40 лет, в 2011 году, началось строительство двух элитных зданий со странным названием Vesper (на нижнем снимке).

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей более полувека.

В преддверии Дней исторического и культурного наследия Москвы хотим привлечь внимание к памятникам, что находятся под угрозой разрушения. Это звонница в бывшем Девкином переулке (сейчас улица Бауманская). Все, что осталось от Екатерининской старообрядческой моленной, что с 1878 года была в доме купца 2-й гильдии и промышленника Ивана Ивановича Карасёва.

Дом, где была молельная, хорошо виден на старой фотографии. В апреле 1979 года, то есть ровно 43 года назад, дом был снесен. Осталась только колокольня. Звонницу построил в 1915 году плодовитый архитектор Николай Николаевич Благовещенский. Колокольня на Бауманской уже более 100 лет стоит в неприглядном виде и требует срочной реставрации.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Мы в Царском селе Измайлово. У Передних (или Восточных) ворот Государева двора и собора Покрова Пресвятой Богородицы. Верхняя фотография сделана в 1910-х годах, то есть около 110 лет назад. С советских времен бывшая царская усадьба стала городком имени профессионального революционера Баумана. Это имя усадьба носит по сей день. Некоторые исследователи полагают, что Пётр Великий родился именно здесь. Сейчас тут музей-заповедник. Кажется, что за сотню лет ничего не поменялось. В общем — да. Но в деталях — нет. Двуглавый орёл над шатром был сбит ещё в первые революционные годы (на месте орла теперь нейтральный металлический флажок). Да надвратные иконы из киотов вынули в 1930-е. Обе фотографии сделаны с одной точки. Парадные врата Государева двора в Измайлово были возведены в самом начале 1680-х годов, уже после смерти царя Алексея Михайловича, при котором Измайловская усадьба буквально расцвела. Вплоть до революции башенку парадных врат украшал двуглавый орёл, иконы в киотах. Ежечасно били куранты. У арок стоял караул. При императоре Николае Павловиче в Измайлово разместилась богадельня инвалидов и старых воинов Отечественной войны. При советской власти в воротах было организовано жилье для сторожа, он же смотритель фонтана. Выселили сторожа только в 1970-х. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Грузинах. Малая Грузинская улица. Разница между фотографиями 111 лет. Римско-католический костел построен на деньги польской общины. Проект архитектора Фомы Осиповича Богдановича-Дворжецкого воплощался 10 лет: с 1901-го по 1911-й. За это время в Империи случились большие перемены. И если в начале строительства власти не разрешали строить большой храм с башней, то после указа Николая II 1905 года о веротерпимости ограничения были сняты. В итоге получился прекрасный храм. В 1938-м костел был закрыт, превращен в жилье и общежитие. В войну он пострадал от немецких бомб. В 1950-е там был плодоовощной склад, потом НИИ «Мосэлектромонтаж» и всякие строительные конторы. В углу храма, там, где Курбатовский переулок (ныне Климашкина улица), был пункт приема стеклотары. Костел вернули общине в 1990-е. Здание реставрировали и немного изменили, что хорошо видно при сравнении. Обе фотографии с одной точки. Серпуховская Застава. Нынешняя Большая Тульская улица. По обе стороны дороги типовые постройки кордегардии — память о старом Камер-Коллежском вале. Такие же стояли на Дорогомиловской заставе, и на Калужской, и на Спасской, и на других. Решение окружить Москву высокой земляной насыпью — валом — со рвом по внешнему периметру было принято в 1742-м. То была экономическая межа, охранявшая Москву от контрабанды. В ту пору казёнными и таможенными сборами ведала Камер-коллегия, потому вал назывался по ведомству. В 1754-м внутренняя таможня отменена; с 1800-х вал — административная граница Москвы. У кордегардии — караул (Стой! Кто идёт? Предъяви пашпорт!). Имена въезжающих и выбывающих вносили под запись. В 1852-м заставы были упразднены, ров засыпан, вал срыт, но городская жизнь уже сложилась вокруг этого административно-инженерного сооружения, а заставы стали играть роль площадей и рынков. Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 100 лет. Мы в Новокирочном переулке. Кирочный — от слова «кирха». Переулок назван вот по этой кирхе во имя святого Михаила. Она была разрушена в 1928 году. Освободившаяся территория была занята корпусами расширяющегося Центрального аэродинамического института. На сносе кирхи ЦАГИ ходатайствовал перед Моссоветом, несмотря на протесты общины. Кирха Святого Михаила была крупнейшей (4500 прихожан к началу XX века) и старейшей лютеранской общиной в старой России. В своём классическом виде она была построена в 1760-х. Первый каменный храм поставили ещё в 1680-х, но он сгорел. Колокольню московские власти не разрешали ставить вплоть до 1806 года. Теперь здесь ничего не узнать — железные ворота, режимная территория. Исторический ракурс был вычислен нашим фотографом и постоянным автором по картам и старым фотоснимкам. Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 110 лет. Серпуховская застава. Разница между фотографиями почти 110 лет. Верхний снимок — это сентябрь 1912 года. Нижний — апрель 2022-го. Перед вами улица Большая Тульская. Чуть поодаль от фотографа на старом снимке уже знакомые вам строения — кордегардия Серпуховской заставы. На дальнем плане видны Александровские казармы. Они сохранились и стали ориентиром нашему другу и фотографу при построении кадра. На старом снимке видна колонна грузовых автомобилей. Это пробег-конкурс, организованный Военным министерством России. Собственно фотограф-журналист Григорий Иосса 110 лет назад снимал автоколонну и старт автопробега, но мы ему благодарны за фото заставы. Оба снимка сделаны с одной точки. Преображенский вал. Никольский монастырь. Он кажется очень старым. Наверное, из-за остроконечных башен монастырской ограды: такие редко строили. Монастырь был единоверческим, то есть служили здесь по старому, дониконовскому обряду, но подчинялись Святейшему Синоду. Обитель официально открылась в 1866 году на окраине Преображенского кладбища. В этой части Преображенской слободы издавна селились безпоповцы (они считались раскольниками, государство их не жаловало и притесняло нещадно). Никольским монастырь стал в память о скончавшемся цесаревиче Николае Александровиче (наследник русского престола, известный в романовской семье как Никс). Колокольня, знаменитая «Преображенская свеча», напоминает о готике. Проектировал её этнический немец Максим Карлович Геппенер. В советские годы обитель была закрыта. Здесь была рабочая коммуна завода №12 «Радио» — жилье. Ограда с башнями уничтожена в 1930-е. Обе фотографии сделаны с одной точки.

Площадь Журавлева с разницей почти 70 лет. Верхний снимок — осень 1955 года. Нижний — весна 2022-го. При царях площадь называлась Введенской — по церкви Введения во храм Богородицы. Храм снесли в 1929 году, а Введенскую улицу и площадь переименовали в честь большевика Ивана Журавлева.

В центре — бывший Театр Моссовета, названный несколько лет назад Дворцом на Яузе. Это перестроенный Введенский народный дом. Зданию почти 120 лет, но в своем классическом виде оно появилось лишь в 1947 году, когда архитектор Борис Васильевич Ефимович перестроил его в стиле сталинского ампира.

Долгое время тут размещался Дом культуры Московского электролампового завода. В ДК недолго работал Телевизионный театр: снимались первые новогодние выпуски «Голубого огонька», передачи «А ну-ка, девушки», выпуски КВН, а Эльдар Рязанов снимал «Карнавальную ночь».

Обе фотографии с одной точки.

Преображенская улица. Разница между фотографиями более 60 лет. Тот самый случай, когда ничего, что запечатлено на старой карточке, не сохранилось. Даже старинный храм Спаса Преображения, что когда-то украшал Преображенскую площадь, был снесен 18 июля 1964-го. Страной тогда рулил Хрущев. Храм отстроен заново уже в 2015 году. Старинные маленькие домики у храма и те, что видно в перспективе площади, — все исчезло около полувека назад. Только трамвай продолжает бегать. Справа на нижнем кадре лезет БЦ «Прео8». Кажется, что в этом тупом названии вся суть этой неуместной конструкции. Она раздавила Преображенскую площадь до состояния Прео........ Обе фотографии сделаны с одной точки. Трубная площадь на закате. Верхний снимок сделан в 1914 году. Нижний — спустя 108 лет. Одна из красивейших площадей Москвы. «Труба», как её называют москвичи, долгое время была торговой площадью. При Государе Императоре Николае Павловиче сюда перевели всю торговлю с Охотного ряда. Здесь можно было купить всё: цветы (потому бульвар Цветной), животину, птиц, корм для них. Даже оружие, червей и тараканов (тараканьи бега тогда были популярны). Центр рынка был у нынешней стелы в память о погибших милиционерах. Едальня у подножия спуска названа «Центральным рынком», хотя центральный рынок был на месте, где сейчас ТЦ «Цветной». Цветной бульвар. Разница между фотографиями около 110 лет. На старом снимке — цирк Саламонского. За ним манеж. Цирк построил Август Егорович Вебер по заказу Альберта Вильгельмовича Саламонского. Он открылся осенью 1880 года; Саламонский управлял им вплоть до своей кончины. В 1919-м цирк был национализирован и стал 1-м государственным. В 1932-м красивое здание до неузнаваемости перестроено, а в 1986-м снесено. Теперь здесь новый корпус, в центре которого почти копия советского фасада эпохи 1930-х — так хотел Юрий Владимирович Никулин. Манеж изначально возведён как выставка-панорама «Штурм Плевны». Практически одновременно с Саламонским в нём свой цирк открыли братья Никитины — Дмитрий, Аким и Пётр. Популярное в ту пору развлечение в Москве. В войну здание горело, и долго торчали на Цветном развалины. В 1958-м на месте манежа построен панорамный кинотеатр «Мир». Обе фотографии сделаны с одной точки. Новая Басманная в лучах заката. 109 лет назад. Слева парадный подъезд Екатерининского Запасного дворца, прямо Красные ворота, справа дом генерал-майора Фёдора Николаевича Толя, место рождения Лермонтова. Исчезнувшая Москва. Теперь здесь все по-другому. И город другой. Частично сохранился дворец. В 1930-е он был перестроен и надстроен Иваном Александровичем Фоминым для Наркомата путей сообщения СССР. Сейчас в бывшем дворце РАО РЖД. Верхний снимок сделан в 1913-м — последний мирный год Империи. Нижний снимок — апрель 2022 года. Если встать спиной к дому Трындина, что в начале Петровского бульвара, откроется прекрасный вид на дворец князя Сергея Сергеевича Гагарина. Архитектором называют Матвея Фёдоровича Казакова. Он построил его в 1770-х. Дворец сгорел в Большом московском пожаре и много лет стоял заброшенный, хотя и продолжал быть собственностью семьи Гагариных. В 1828 году генерал-губернатор Дмитрий Владимирович Голицын выкупил здание для обустройства больницы. Восстановил дворец и дополнил Осип Иванович Бове. С 1833 года здесь — Новая Екатерининская больница. Позже она получила статус Императорской, то есть находилась на попечительстве монарха. Лечение — бесплатное для всех. В советские годы — клиническая больница 1-го медицинского института, затем — в войну — госпиталь. После Победы — клиническая больница №24. В 2009 году больница окончательно переехала в новое здание. После реставрации здесь Мосгордума. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет. Трудно узнать на Новой Басманной Запасный Елизаветинский дворец. Только по ритмике окон угадывается старинная постройка. И, как утверждает наш фотограф и автор, центральный балкон подчеркивает преемственность центральной части дворца. Впрочем, обо всем по порядку. Дворец возведен в 1750-х по указанию Елизаветы Петровны для размещения Главной дворцовой канцелярии и складов. Во время Отечественной войны 1812 года здесь был гошпиталь для русских и французов. После войны — приют для погорельцев. Потом жилье и конторы. В начале прошлого века дворец был перестроен для Екатерининского института благородных девиц. Советское правительство, эвакуировавшееся в 1918-м в Москву из Смольного института благородных девиц, рассматривало его как место своей резиденции. Но, в итоге, поселилось в Кремле. С 1919-го здесь Наркомат путей сообщения. В начале 1930-х дворец полностью перестроен по проекту Ивана Александровича Фомина. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 120 лет.

В 1939 году в самом начале проспекта Мира (тогда он назывался 1-й Мещанской улицей) были установлены два парадных пилона — ворота на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку (будущая ВДНХ). До наших дней дожил лишь один пилон, второй снесли. Верхний снимок — послевоенная Москва.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки.

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