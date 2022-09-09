Территория Героев...(33)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.



https://t.me/mod_russia/19484

https://t.me/mod_russia/19492



https://t.me/mod_russia/19505



https://t.me/mod_russia/19520

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https://t.me/mod_russia/19598

https://t.me/mod_russia/19606

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https://t.me/mod_russia/19631



https://t.me/mod_russia/19638



Военнослужащие из Тувы работают связистами в зоне проведения специальной военной операции

Разведка Украины столкнулась с «Тувинским феноменом» в радиоперехватах. «Слухачи» ВСУ не понимали ни слова, потому что тувинские связисты говорили только на родном языке.

«Мы используем наш национальный язык, а именно тувинский, чтобы в случае радиоперехвата противник не смог понять, о чем идет речь», - рассказывает Николай Чамьян, инструктор отделения связи.

https://t.me/mod_russia/19495

Иван Задумкин служит в Российской армии с 2017 года, до этого воевал в ополчении Донбасса.

Принимает участие в спецоперации с самого начала. Он находился в составе сводного расчёта миномёта. Одновременно выполнял свои обязанности санинструктора.

Иван награждён медалью "За отвагу"

В боях за освобождение Харьковской области он был тяжело ранен.

Мечтает продолжить службц, несмотря на то, что лишился руки.

https://t.me/mod_russia/19507

Антон Никулин был в Мариуполе, брал район Азов, делали зачистку "Азовстали".

Он рассказывает, как их встречали жители: плакатами, надписями благодарностей на автобусных остановках.

Он подтверждает: да, нацисты держали людей в заложниках, не щадили даже детей. И ходить по улицам города было не страшно — а просто жутко.

«У меня прадед, прабабушка сражались с этим национализмом и победили его. Тоже так хочу», — говорит Антон Никулин, который освобождал Мариуполь.

https://t.me/mod_russia/19546

Молодой морпех Руслан Плясунов очень интересно рассказал о ситуациях реального боя, об общении с местными жителями и о том, для чего на Донбассе сейчас российские войска. Прослушать можно по указанной ссылке.

https://t.me/mod_russia/19561

Азамат Нуркатов несёт службу на уже освобождённых территориях Донбасса. Но и здесь случаются опасные ситуации, в которых военнослужащим приходится проявлять всю свою выучку, собранность и мужество.

Медалью "За Отвагу" Азамат был награждён за успешную эвакуацию мирных жителей под артобстрелом.

https://t.me/mod_russia/19635

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Скориков Алексей

Погиб 16.08.2022

https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_544043

Дулепов Ярослав

Погиб в августе 2022

https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_544045

Военнослужащий Гайнутдинов Рафил



С прискорбием сообщаем, что в ходе проведения специальной военной операции на Украине погиб 31-летний житель Татарстана, боевой офицер с большим опытом Рафил Гайнутдинов.

Став профессиональным военным, Гайнутдинов служил в Таджикистане и Нагорном Карабахе. На Украину отправился с первых дней спецоперации, его рота была на передовой.

Бронетранспортер, в котором находился Рафил Гайнутдинов, подорвался на мине.

С воином просились в родном селе Нижний Субаш. Известно, что два его брата сейчас продолжают участвовать в СВО на Украине и выполнять поставленные задачи.

https://t.me/strana_geroev/3909

Капитан Плеханов Максим



В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец города Вольска Саратовской области Максим Юрьевич Плеханов.

28-летний капитан войск национальной гвардии является выпускником Вольского военного института материального обеспечения (бывшее училище тыла). Офицер служил в городе Новоуральске Свердловской области.

https://sarnovosti.ru/news/v-spetsoperatsii-na-ukraine-pogib-saratovskiy-ofitser-maksim-plekhanov/

Старший лейтенант Еникеев Артур

В городе Янауле накануне, 2 сентября, простились со старшим лейтенантом Артуром Еникеевым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. С 1 по 6 класс Артур учился в средней школе №1 города Янаула, где его знали как активного, отзывчивого ученика. Имел способности к изучению точных наук. В 2014 году окончил Ульяновское гвардейское Суворовское военное училище, в 2019-ом – Казанское высшее танковое командное училище (с красным дипломом). Считался одним из лучших в своем выпуске, отличался отменной физической формой. По распределению был направлен для дальнейшего прохождения военной службы по контракту в войсковую часть города Гусева Калининградской области. В спецоперации на Донбассе Артур Еникеев участвовал с 13 июня. Погиб 19 июля, 28 августа ему исполнилось бы 26 лет. https://ufa.aif.ru/politic/v_bashkirii_prostilis_so_starshim_leytenantom_enikeevym_pogibshim_na_ukraine?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop Старший лейтенант Хворов Никита

13 апреля в ходе спецоперации на Украине погиб 25-летний старший лейтенант из Слободо-Туринского района Никита Хворов. Никита окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, получив специальность «инженер-сапер». Два года назад он был награжден медалью «За разминирование». По словам преподавателя Никиты, он отличался спокойствием и послушанием, всегда хорошо учился, много времени посвящал точным наукам. https://eburg.mk.ru/social/2022/04/16/starshiy-leytenant-iz-slobodoturinskogo-rayona-pogib-3-dnya-nazad-na-ukraine.html Старший лейтенант Конышев Данил

22 мая проводили в последний путь героя Данила Андреевича Конышева, старшего лейтенанта, командира гранатометного взвода Восточного военного округа Сахалинской области, г. Анива. Родился и вырос Данил в Гурьевске. В 2014 году окончил школу №11 и выбрал профессию военного. Он окончил Новосибирское высшее командное училище, отделение общевойсковой разведки. В марте 2022 года как кадровый военный был направлен на Украину для участия в спецоперации. В ходе военных действий Данил Конышев получил тяжелое минно-взрывное ранение и скончался в госпитале 16 мая 2022 года. Указом Президента Российской Федерации Данил Андреевич Конышев награжден орденом Мужества посмертно. Церемония захоронения Данила Конышева сопровождалась ритуалом складывания флага, который символизирует мир, чистоту и благородство, отвагу и героизм. Свернутый над гробом погибшего флаг — это знак глубокого уважения к нему Российского государства, признания его заслуг перед Отечеством. Захоронение было совершено под залпы орудий, гимн России и реквием. https://znamenka-gur.ru/news/media/2022/5/27/preklonyaem-golovyi-proschaemsya-s-geroem/ Гвардии старший лейтенант Михайлов Евгений

В ходе специальной военной операции на Украине погиб командир роты Михайлов Евгений Валерьевич В Беляевке простились с гвардии старшим лейтенантом 29-летним Михайловым Евгением Валерьевичем. Он погиб в День ВДВ, 2 августа, выполняя воинский долг в ходе специальной военной операции на территории Украины, профессиональный военнослужащий, разведчик. Военнослужащий представлен к награде орденом Кутузова (посмертно). У Евгения остались супруга и сын. https://zpobeda.ru/evgenij-mihajlov/

Дайбов Максим

Погиб 17.08.2022

https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_544046

Донгак Долаан

Погиб в августе 2022

https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_544047

Леонид Лукаш

Погиб в августе 2022

https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_544049

Максим Громов

Погиб 21.08.2022

https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_544051

Логинов Сергей "Ёжик"



Замечательный брат, сын, папа и друг.

Погиб 28.08.2022

https://t.me/memorial_dn/3035

Севрюк Роман Николаевич

Простились с другом, сыном, мужем, папой. 19.10.1981-10.03.2022 https://t.me/memorial_dn/3036

Григорян Степан Гришаевич

Погиб 23.08.2022 Погиб 23.08.2022

г. Салидар

https://t.me/memorial_dn/3040

Елисеев Сергей Степанович

06.02.1969-26.08.2022г.

Героически погиб в Марьинке любимый муж, отец , брат и дядя!

https://t.me/memorial_dn/3038

Соколов Алексей Александрович

(12.11.1970-16.08.2022)

На освобожденной территории, в результате подлого удара со стороны ВСУ, при исполнении воинского долга, погиб достойный человек, житель г. Алчевск, сотрудник МГБ ЛНР Соколов Алексей Александрович.

За проявленный героизм представлен к награждению Орденом Мужества Российской Федерации посмертно.

https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_544800

Носов Павел Валерьевич

31.08.1995г. - 11.05.2022г. 31.08.1995г. - 11.05.2022г.

https://t.me/memorial_dn/3041

Усиков Данил Васильевич

05.09.2001-29.08.2022 Выпускник ДАВД МВД ДНР, лейтенант полиции. Погиб при выполнении своего воинского долга. https://t.me/memorial_dn/3042 Легур Илья Сергеевич 03.08.2000-29.08.2022 https://t.me/memorial_dn/3044 Дмитренко Дмитрий Леонидович (15.06.1991-31.03.2022(2.04.2022) ) Настоящий Герой. Любящий и заботливый сын, самый лучший ребёнок у наших родителей. Замечательный брат, о таком можно только мечтать любой сестре. Внимательный, ласковый дядя и крёстный. Нежный отец. Ты победил, но ты ушёл слишком рано. https://t.me/memorial_dn/3046 Глушак Сергей

07.05.2001 - 08.08.2022. https://t.me/memorial_dn/3047 Горбань Вячеслав Сергеевич - "Сава"

07.08.1993 - 12.04.2022 Встретились мы с "Савой" в сентябре 2014, во время освобождения Криничной На момент нашей встречи он - 21-летний паренёк, на лицо был совсем мальчишкой. Он показывал мне и нашему командиру роты - "Сербу", расположение противника, которого уже крыла артиллерия. На следующий день наши ребята зашли на дюкер, оставленный украми, ещё через день им на смену пришли мы - я, "Алмис" , "Одесса" и "Сава", который с того момента был принят в ополчение, к нам в роту. https://t.me/memorial_dn/3048 Копцев Александр Николаевич

15.02.1992-25.08.22 15.02.1992-25.08.22 https://t.me/memorial_dn/3049 Савин Евгений

06.04.1981 - 25.08.2022. Погиб под г Соледар. https://t.me/memorial_dn/3052 Поклад Александр Григорьевич

(15.03.74-23.07.22) https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_544956

Назаренко Василий Александрович, позывной "Назар"

26.08.1986 -25.04.2022 "

ОШБ Сомали"

Погиб под Авдеевкой.

https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_540592

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

Савелий Смагарь Ребёнок войны – Савелий Смагарь, 8 лет. Родился в 2014 году. Житель посёлка шахты имени Абакумова. Живёт с мамой, бабушкой и прабабушкой. Отец Савелия Сергей воюет. Дядя Савелия погиб в апреле 2022 года под Ясиноватой. Во время обстрелов Савелий сидит в коридоре. В коридоре он ест, спит и учит уроки. Восемь коридорных лет.

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Выпуск 30 Выпуск 31 Выпуск 32

Наборы оригинальных обоев

Наборы оригинальных обоев 2

Наборы оригинальных обоев 3

Наборы оригинальных обоев, плакаты и муралы в городах России

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 5

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 6

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 7

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 8

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 9

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 10

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 12

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 13

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 14

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 15

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 16

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 17

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 18

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 19

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20

Замечательные работы художника-графика Окладникова о наших героях

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.2

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не только

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.5

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.7

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 9

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.16

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.20

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