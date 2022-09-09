Территория Героев...(33)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.
https://t.me/mod_russia/19484
https://t.me/mod_russia/19492
https://t.me/mod_russia/19505
https://t.me/mod_russia/19520
https://t.me/mod_russia/19528
https://t.me/mod_russia/19543
https://t.me/mod_russia/19548
https://t.me/mod_russia/19553
https://t.me/mod_russia/19594
https://t.me/mod_russia/19598
https://t.me/mod_russia/19606
https://t.me/mod_russia/19624
https://t.me/mod_russia/19631
https://t.me/mod_russia/19638
Военнослужащие из Тувы работают связистами в зоне проведения специальной военной операции
Разведка Украины столкнулась с «Тувинским феноменом» в радиоперехватах. «Слухачи» ВСУ не понимали ни слова, потому что тувинские связисты говорили только на родном языке.
«Мы используем наш национальный язык, а именно тувинский, чтобы в случае радиоперехвата противник не смог понять, о чем идет речь», - рассказывает Николай Чамьян, инструктор отделения связи.
https://t.me/mod_russia/19495
Иван Задумкин служит в Российской армии с 2017 года, до этого воевал в ополчении Донбасса.
Принимает участие в спецоперации с самого начала. Он находился в составе сводного расчёта миномёта. Одновременно выполнял свои обязанности санинструктора.
Иван награждён медалью "За отвагу"
В боях за освобождение Харьковской области он был тяжело ранен.Мечтает продолжить службц, несмотря на то, что лишился руки.
https://t.me/mod_russia/19507
Антон Никулин был в Мариуполе, брал район Азов, делали зачистку "Азовстали".
Он рассказывает, как их встречали жители: плакатами, надписями благодарностей на автобусных остановках.
Он подтверждает: да, нацисты держали людей в заложниках, не щадили даже детей. И ходить по улицам города было не страшно — а просто жутко.
«У меня прадед, прабабушка сражались с этим национализмом и победили его. Тоже так хочу», — говорит Антон Никулин, который освобождал Мариуполь.
https://t.me/mod_russia/19546
Молодой морпех Руслан Плясунов очень интересно рассказал о ситуациях реального боя, об общении с местными жителями и о том, для чего на Донбассе сейчас российские войска. Прослушать можно по указанной ссылке.
https://t.me/mod_russia/19561
Азамат Нуркатов несёт службу на уже освобождённых территориях Донбасса. Но и здесь случаются опасные ситуации, в которых военнослужащим приходится проявлять всю свою выучку, собранность и мужество.
Медалью "За Отвагу" Азамат был награждён за успешную эвакуацию мирных жителей под артобстрелом.
К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.
Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!
Скориков Алексей
Погиб 16.08.2022
https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_544043
Дулепов Ярослав
Погиб в августе 2022
https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_544045
Военнослужащий Гайнутдинов Рафил
С прискорбием сообщаем, что в ходе проведения специальной военной операции на Украине погиб 31-летний житель Татарстана, боевой офицер с большим опытом Рафил Гайнутдинов.
Став профессиональным военным, Гайнутдинов служил в Таджикистане и Нагорном Карабахе. На Украину отправился с первых дней спецоперации, его рота была на передовой.
Бронетранспортер, в котором находился Рафил Гайнутдинов, подорвался на мине.
С воином просились в родном селе Нижний Субаш. Известно, что два его брата сейчас продолжают участвовать в СВО на Украине и выполнять поставленные задачи.
https://t.me/strana_geroev/3909
Капитан Плеханов Максим
В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец города Вольска Саратовской области Максим Юрьевич Плеханов.
28-летний капитан войск национальной гвардии является выпускником Вольского военного института материального обеспечения (бывшее училище тыла). Офицер служил в городе Новоуральске Свердловской области.
https://sarnovosti.ru/news/v-spetsoperatsii-na-ukraine-pogib-saratovskiy-ofitser-maksim-plekhanov/
В городе Янауле накануне, 2 сентября, простились со старшим лейтенантом Артуром Еникеевым, погибшим в ходе спецоперации на Украине.
С 1 по 6 класс Артур учился в средней школе №1 города Янаула, где его знали как активного, отзывчивого ученика. Имел способности к изучению точных наук. В 2014 году окончил Ульяновское гвардейское Суворовское военное училище, в 2019-ом – Казанское высшее танковое командное училище (с красным дипломом). Считался одним из лучших в своем выпуске, отличался отменной физической формой. По распределению был направлен для дальнейшего прохождения военной службы по контракту в войсковую часть города Гусева Калининградской области.
В спецоперации на Донбассе Артур Еникеев участвовал с 13 июня. Погиб 19 июля, 28 августа ему исполнилось бы 26 лет.
https://ufa.aif.ru/politic/v_bashkirii_prostilis_so_starshim_leytenantom_enikeevym_pogibshim_na_ukraine?utm_source=yxnews&utm_medium=desktopСтарший лейтенант Хворов Никита
13 апреля в ходе спецоперации на Украине погиб 25-летний старший лейтенант из Слободо-Туринского района Никита Хворов. Никита окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, получив специальность «инженер-сапер». Два года назад он был награжден медалью «За разминирование».
По словам преподавателя Никиты, он отличался спокойствием и послушанием, всегда хорошо учился, много времени посвящал точным наукам.
https://eburg.mk.ru/social/2022/04/16/starshiy-leytenant-iz-slobodoturinskogo-rayona-pogib-3-dnya-nazad-na-ukraine.html
Старший лейтенант Конышев Данил
22 мая проводили в последний путь героя Данила Андреевича Конышева, старшего лейтенанта, командира гранатометного взвода Восточного военного округа Сахалинской области, г. Анива.
Родился и вырос Данил в Гурьевске. В 2014 году окончил школу №11 и выбрал профессию военного. Он окончил Новосибирское высшее командное училище, отделение общевойсковой разведки. В марте 2022 года как кадровый военный был направлен на Украину для участия в спецоперации. В ходе военных действий Данил Конышев получил тяжелое минно-взрывное ранение и скончался в госпитале 16 мая 2022 года.
Указом Президента Российской Федерации Данил Андреевич Конышев награжден орденом Мужества посмертно.
Церемония захоронения Данила Конышева сопровождалась ритуалом складывания флага, который символизирует мир, чистоту и благородство, отвагу и героизм. Свернутый над гробом погибшего флаг — это знак глубокого уважения к нему Российского государства, признания его заслуг перед Отечеством. Захоронение было совершено под залпы орудий, гимн России и реквием.
https://znamenka-gur.ru/news/media/2022/5/27/preklonyaem-golovyi-proschaemsya-s-geroem/
Гвардии старший лейтенант Михайлов Евгений
В Беляевке простились с гвардии старшим лейтенантом 29-летним Михайловым Евгением Валерьевичем. Он погиб в День ВДВ, 2 августа, выполняя воинский долг в ходе специальной военной операции на территории Украины, профессиональный военнослужащий, разведчик.
Военнослужащий представлен к награде орденом Кутузова (посмертно).
У Евгения остались супруга и сын.
https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_544046
Донгак Долаан
Погиб в августе 2022
https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_544047
Леонид Лукаш
Погиб в августе 2022
https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_544049
https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_544051
19.10.1981-10.03.2022
Погиб 23.08.2022
Елисеев Сергей Степанович
06.02.1969-26.08.2022г.
Героически погиб в Марьинке любимый муж, отец , брат и дядя!
Соколов Алексей Александрович
(12.11.1970-16.08.2022)
На освобожденной территории, в результате подлого удара со стороны ВСУ, при исполнении воинского долга, погиб достойный человек, житель г. Алчевск, сотрудник МГБ ЛНР Соколов Алексей Александрович.
За проявленный героизм представлен к награждению Орденом Мужества Российской Федерации посмертно.
https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_544800
31.08.1995г. - 11.05.2022г.
05.09.2001-29.08.2022
Выпускник ДАВД МВД ДНР, лейтенант полиции.
Погиб при выполнении своего воинского долга.
Легур Илья Сергеевич03.08.2000-29.08.2022
Дмитренко Дмитрий Леонидович
(15.06.1991-31.03.2022(2.04.2022) )
Настоящий Герой.
Любящий и заботливый сын, самый лучший ребёнок у наших родителей. Замечательный брат, о таком можно только мечтать любой сестре. Внимательный, ласковый дядя и крёстный. Нежный отец.
Ты победил, но ты ушёл слишком рано.
Глушак Сергей
07.05.2001 - 08.08.2022.
07.08.1993 - 12.04.2022
Встретились мы с "Савой" в сентябре 2014, во время освобождения Криничной
На момент нашей встречи он - 21-летний паренёк, на лицо был совсем мальчишкой. Он показывал мне и нашему командиру роты - "Сербу", расположение противника, которого уже крыла артиллерия.
На следующий день наши ребята зашли на дюкер, оставленный украми, ещё через день им на смену пришли мы - я, "Алмис" , "Одесса" и "Сава", который с того момента был принят в ополчение, к нам в роту.
Савин Евгений
06.04.1981 - 25.08.2022.
(15.03.74-23.07.22)
Назаренко Василий Александрович, позывной "Назар"
26.08.1986 -25.04.2022 "
ОШБ Сомали"
https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_540592
СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !
Предыдущие выпуски:
Выпуск 1 Выпуск 2 Выпуск 3 Выпуск 4 Выпуск 5 Выпуск 6
Выпуск 7 Выпуск 8 Выпуск 9 Выпуск 10 Выпуск 11 Выпуск 12
Выпуск 13 Выпуск 14 Выпуск 15 Выпуск 16 Выпуск 17 Выпуск 18
Выпуск 19 Выпуск 20 Выпуск 21 Выпуск 22 Выпуск 23 Выпуск 24
Выпуск 25 Выпуск 26 Выпуск 27 Выпуск 28 Выпуск 29
Выпуск 30 Выпуск 31 Выпуск 32
Наборы оригинальных обоев
Наборы оригинальных обоев 2
Наборы оригинальных обоев 3
Наборы оригинальных обоев, плакаты и муралы в городах России
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 5
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 6
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 7
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 8
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 9
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 10
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 12
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 13
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 14
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 15
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 16
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 17
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 18
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 19
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20
Замечательные работы художника-графика Окладникова о наших героях
Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.2
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не только
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.5
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.7
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 9
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.16
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.20
Сладков + об артиллерии
Неизвестный подвиг в Харькове... история русского отряда на тиграх
Люди, которым НЕ стыдно и за которых НЕ стыдно, за которых гордо!
Если мы спасемся, я покажу тебе Дагестан!
Зов
Свежие комментарии