Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.20

Рагулям лучше этого не видеть!

Те, кто следит за событиями, зхнают, что недавно прошел военно-технический форум "Армия-2022". О нем самом говорить не буду, а вот трофейную технику, представленную на площадке форума покажу. Например, аГлицкие машины Трофейные катера Морской охраны Украины в подмосковном парке "Патриот" На площадке

20.08. выступил с докладом на конференции "Технологии ментальных войн" в рамках международного военно-технического форума "Армия-2022" в парке "Патриот". Мероприятие получилось очень интересным и масштабным. В рамках Конференции участники обсудили актуальные вопросы по информационной безопасности; идеологическое обеспечение информационной безопасности; механизмы консолидации государства и общества; информационное поле Специальной военной операции; стратегию ментальной безопасности, а также другие вопросы. Очень хорошо выступил Владимир Соловьёв, который поднял острые и важные вопросы и сорвал апплодисменты зала. Хорошо выступал и руководил конференцией Первый заместитель Министра Обороны Цаликов Руслан Хаджисмелович. Важные вопросы также поднял Семён Пегов. Все участники конференции открыто обсуждали важные вопросы связанные с информационной войной. Уникальное и очень полезное мероприятие.

Главным считаю то, что руководство Министерства обороны понимает проблемы и работает над их устранением. Отдельная благодарность советнику Министра обороны Ильницкому Андрею Михайловичу, который организовал конференцию и собрал всех нас для интересной дискуссии. https://t.me/boris_rozhin/60908

Семен Пегов правильно озвучил тезисы насчет необходимости свободной работы военкоров (в рамках разумного) без попыток сделать из них придаток пресс-службы.

https://t.me/boris_rozhin/60876

От репортёра ВГТРК Александра Сладкова фото на память, много чего привезти получилось. Спасибо вам всем огромное! Очередная партия необходимых средств доставлена нашим воинам, переданы тепловизоры, глушители элементы снаряжения, оптические прицелы и коллиматоры в необходимом количестве, спасибо Вам всем, мы точно знаем что вся Россия с нами!

Особую благодарность мы выражаем Борису Рожину, Александру Сладкову и телеграмм каналу Дамбиев. Их помощь была неоценима. Ссылки на их каналы ниже

https://t.me/Sladkov_plus

Александр Сладков

https://t.me/boris_rozhin

Борис Рожин

https://t.me/ChDambiev

Дамбиев.

Не удивляйтесь, это результат подготовки добровольцев для СВО на территории полигона на Кавказе

В Чечне на базе подразделений спецназа созданы центры для боевой подготовки личного состава. В республику для обучения приезжают добровольцы из разных областей со всей России.

Кадыров сообщил, что во время поездки в Сочи у него состоялась неофициальная встреча с Шойгу. В числе прочего обсуждались наступательные действия российской армии. "Сергей Кужугетович высоко оценил работу сотрудников чеченских спецподразделений по освобождению от украинской оккупации Луганской и Донецкой Народных Республик.

Вместе с тем в Чеченской Республике закончилось формирование трёх батальонов и полка Минобороны РФ. В ходе беседы мы предметно обсудили вопросы, касающиеся наступательных действий войск РФ.

Я уверен, что наше командование весьма успешно справляется с этой большой ответственностью. Мы всецело поддерживаем политику Верховного Главнокомандующего Владимира Путина и убеждены, что победа будет за нами…" https://t.me/c/1167601598/9145

Исполняющий обязанности командира спецназа «Ахмат» Ахмед Сайдарханов КомбатКадры как чеченские воины готовятся к зачистке укреп районов ВСУ на Лисичанском направлении.

Они не бездумно бросаются на позиции врага, они понимают как важна и ценна человеческая жизнь и никогда не подставляют опасности мирных людей. Бойцы чеченских подразделений уничтожают врага без рисков и опасности для мирных! https://t.me/c/1167601598/9934

Пушилин лично приехал на позиции наших ребят в Песках. "Илья Малой (11-й полк) и Бойкот (батальон «Сомали») провели по бывшим укреплениям противника. Штурмовали, теперь дозачищают. Парни всегда в самых горячих точках. Пески брать было сложно — противник там буквально вгрызся в землю: даже между подвалами домов были прорыты тоннели. Но это им не помогло – бежали, бросив БК, амуницию, тела своих «побратымив». В одном из блиндажей – вражеские карты с боевыми приказами на обороте. Так что трибунал прирастает вещдоками, с такой доказательной базой судьям будет легко принимать решения. Впечатлен настроем ребят, победа неизбежна!", — написал он. https://t.me/ssigny/37415

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что город Попасная, возможно, не будет восстановлен, так как в результате боевых действий разрушен почти до основания.

Сформирован первый именной батальон Кировской области ,,Vятка,,

Узбекская диаспора Перми создает батальон имени Тамерлана для участия в денацификации Украины. Об этом на съезде «Общества Центральной Азии узбеков Пермского края» заявил его лидер Джахонгир Джалолов:

Предлагаю сформировать добровольческий батальон и назвать его великим именем Амир Тимур (Тамерлан – ред). И поддержать специальную военную операцию России по демилитаризации и денацификации Украины.

Я горд тем, что я узбек, что я гражданин РФ, и что мой президент – Владимир Владимирович Путин. За Россию, за Родину, служу Российской Федерации!». Узбеки присоединяются в большой дружной семье российских народов, бок о бок.

Добровольческие батальоны активно формируются в регионах с июня: например в Татарстане их два: «Алга» и «Тимер», в Башкирии батальон имени Шаймуратова, в Кировской области батальон «Вятка», в Курской области ''Cейм'' и так почти в каждом регионе. Добровольцы в среднем получают 200-240 тысяч рублей,плюс минус-,зависит от региона. 55-я мотострелковая (горная) бригада из Тувы в зоне СВО на Украине. И во многом благодаря этим резервам мы покрыли «кадровый голод»и сейчас планируем наше Генеральное наступление. https://t.me/zloy_zhurnalist/495

Дончанин Юрий Иванов

«Меня контузило. Я, получается, очнулся сам, начал в бреду искать свои позиции — и вышел на украинские».

Дончанин Юрий Иванов попал в плен после артобстрела в начале лета. Украинские военные, по словам бойца, пытали его электричеством, регулярно избивали ногами и бейсбольными битами для развлечения:

«С двух сторон битами отбивали конечности, ногу мне сломали. Они, помню, когда били битами по спине, что-то ударили, у меня там опухло, они там начали на телефоны снимать, говорят, типа: «Я ему, походу, что-то сломал. — Да ничего страшного, заживёт».

Всего Юрий провёл в плену более месяца, а затем его обменяли на украинского солдата: «Лётчики рассказывали мне в плену, наши пацаны... Там лётчика российского поймали, вот они [украинцы] над ним издевались. Ему концовки пальцев ампутировали.

Я навидался — то, что они с пацанами делают... Я пойду дальше. Надо их наказывать. Нельзя, чтобы такое было». https://t.me/boris_rozhin/60264

МВД объявило вознаграждение в размере одного миллиона рублей за помощь в задержании двух командиров украинских нацбатальонов Константина Немичева и Сергея Величко, обвиняемых в пытках российских военных.

"В ходе предварительного следствия установлено, что указанные лица пытали российских военнослужащих и убивали их с особой жестокостью. Фигуранты уголовного дела объявлены в межгосударственный розыск, заочно им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказано в Telegram-канале ведомства. https://t.me/izvestia/101285

Открытое судебное заседание Недавно в Апелляционной палате Верховного Суда ДНР состоялось открытое судебное заседание по рассмотрению в первой инстанции уголовного дела по обвинению пятерых иностранных наёмников - Матиаса Густавссона (Швеция), Векослава Пребега (Хорватия), Джона Хардинга (Британия), Эндрю Хилла (Британия), Дилана Хилли (Британия).

Им предъявлены обвинения за участие в качестве наемника в военных действиях и обучении для насильственного захвата власти, а также за вербовку наемников. Первым троим грозит смертная казнь, другим - длительные сроки лишения свободы.

Старший сержант 2-го армейского корпуса НМ ЛНР Алексей Чутников рассказал корреспонденту "Известий" Мураду Магомедову о том, что пошел защищать Родину после трагедии в Доме Профсоюзов в Одессе в 2014 году. За 8 лет он еще не был дома. "Одессит когда спалили 200 человек. Ну если они не могут подняться, я тогда пошел. Если одесситы побоялись. И так многие пошли. Не только из-за одесситов, а вообще", — отметил Алексей.

По его словам, сейчас обстановка на фронте и моральный дух у бойцов — отличные, наступление идет уверенными темпами. Однако Чутников очень скучает по своей семье и ждет победы, чтобы вернуться к своим близким. https://t.me/izvestia/100270

Еще в 2018 году рядовой гвардии Дмитрий Глазунов рассказал, что сознательно поменял мирную специальность на военную. Он считает, что принял правильное решение, встав на защиту Родины. Он начал свою службу в артиллерии в качестве подносчика боеприпасов. Военный не только слаженно выполняет поставленные задачи, уничтожая укрепрайоны и вражескую технику, но и помогает мирным жителям Донбасса. Он доставлял гуманитарную помощь людям, которым пришлось прятаться в подвалах жилых домов, а также помогал эвакуироваться в медицинские учреждения.

После победы Глазунов хотел бы пополнить семью еще одним ребенком и достроить дом своей мечты. https://t.me/izvestia/100223

Новиков с позывным "Алабай", ополченец из Запорожья рассказывает, что техническое оснащение ВСУ раньше было намного лучше. В окопах стояла Wi-Fi, тепловизоры, камеры, вместо постовых, квадрокоптеры стаями кружили. Сейчас в 10 раз меньше всего этого.

Позывной Россия и Утюг "Не спеша, потихоньку, метр за метром продвигаемся"

Бойцы батальона "Восток" ломают оборону ВСУ на Угледарском направлении. Ротацию одного из подразделений батальона показал корреспондент "Известий" Семен Еремин. На позиции прибыли новые защитники Донбасса. Боец с позывным "Утюг" объяснил, что многие укрепрайоны ВСУ расположены в лесополосе, поэтому их бывает трудно обнаружить. Тем не менее, военнослужащие постепенно продвигаются в сторону Угледара. https://t.me/izvestia/100956

Позывной Тоха и Грач Самоходные артиллерийские установки "Пион" работают по позициям украинских националистов. Союзные силы наносят удары по укрепрайонам ВСУ и местам скопления пехоты противника. По словам командира орудия с позывным "Тоха", снаряды 203-миллиметровой САУ с легкостью пробивают бетонные укрытия до 4 метров вглубь. "Посмотрите, чем мы работаем — 100 кг снаряд только весит. Так что я думаю всем нравятся наши «подарки», которые мы отправляем. И будем дальше их «радовать»", — рассказал механик-водитель с позывным "Грач" корреспонденту "Известий" Мураду Магомедову. https://t.me/izvestia/100806

Иван Сидоров Наводчик орудия миномётной батареи 2 армейского корпуса НМ ЛНР гвардии рядовой Иван Сидоров до начала СВО работал в сфере электроэнергетики на одном из предприятий Луганска. Обстоятельства заставили его обучиться новой военной специальности: Иван стал наводчиком 152-мм буксируемой пушки-гаубицы Д-20.

С февраля он принял участие в освобождении десятков населённых пунктов Донбасса. https://t.me/izvestia/100469

Командир штурмового отряда «Пятнашки» с позывным Горец

«Мы семья. Мы братья. Здесь нет национальности, нет различий по религии... Мы объединены одной идеей — боремся с нацизмом». Командир штурмового отряда «Пятнашки» с позывным Горец приехал защищать Донбасс из Абхазии. Он рассказал RT, что дома его ждёт семья, трое детей. На вопрос, почему он стал добровольцем, Горец ответил так:

«Чувство долга, благодарности непосредственно к народу Донбасса, к народу России. Народу Абхазии угрожали тотальным геноцидом... Против нас тогда воевали и националистические батальоны украинские...

Со всего бывшего Советского Союза начали приходить добровольцы. Те, которые в Абхазии даже не бывали — просто знали, что есть народ такой маленький». Сейчас боец лечится — он потерял ногу, подорвавшись на запрещённой противопехотной мине. Несмотря на это, Горец продолжает командовать своим отрядом дистанционно.

Олег Михайлов, позывной «Резвый»: «Мы не ездили по Майданам, мы не митинговали, мы работали. Мы говорили на одном языке... Мы не можем предавать наших дедов и отцов, свою кровь…» «Как так получилось, что люди одного возраста, получавшие одинаковое образование, имевшие одно мировоззрение, забыли подвиги дедов и отцов?»

В 2013-м году «Резвый» был предпринимателем. Его, как и многих других возмутил Майдан. Он объединил близких по духу людей, и они начали готовиться к референдуму об отсоединении от Украины.

26 июля 2014 года «Резвый» был на боевом дежурстве. Семья на звонки не отвечала, дозвониться удалось только бабушке, которая рассказала, что нацисты забрали его отца и сына и вывезли за территорию Старобешево. Сына жестоко убили, отец чудом выжил. «Если бы была возможность вернуть время, я бы изменил только то, что настоял бы на выезде своей семьи из Старобешево…» https://t.me/boris_rozhin/61277

Позывной «Богдана»

Буквально на днях укронацистское зверье в очередной раз из систем «Град» и 152 мм орудий обстреляло жилые кварталы Донецка. Сегодня мы работали в куйбышевском районе города, повсюду следы ожесточенного обстрела, посеченные деревья, воронки в асфальте, дыры в стенах домов. В процессе работы мы познакомились с пожилой женщиной, сотрудницей Центра первичной помощи №8 (больницы), от которой ни на шаг не отходила ее маленькая внучка, Богдана. Расспрашивая о том как они живут в условиях террора со стороны нацистов мы услышали трагедию ставшую обыденностью для местного населения. Ты живешь , а каждый миг твою жизнь может оборвать украинский снаряд. Старики, взрослые,дети живут обычной жизнью и в любой момент кого то из них может не стать. И это их реальность. Родители Богданы рядом, в паре километров, в частном секторе,а идти пешком опасно. Решили помочь, дать возможность повидаться дочери и родителям. На машине расстояние преодолевается быстро.

На улице в 20 домов осталось три семьи, интенсивность обстрелов очень высока, люди кто уцелел бежали от туда. Богдану одели в СИБЗ,после этого сказала хотела быть военной, теперь нет, тяжело носить. Сказала будет учится и станет судьей. Будет спрашивать с нацистов за их преступления.

Мы верим в то,что мир придёт на эту землю.

Мы верим в то,что победим киевский рейх.

https://t.me/boris_rozhin/61309

Сербский снайпер с позывным "Деки" Деян Берич рассказал военкору "Известий" Родиону Северьянову, как союзные силы выбивают украинских националистов с насиженных позиций.

Военнослужащий вернулся из Марьинки, которую освободили уже больше чем на две трети. Берич подчеркнул, что союзные силы могли бы уже полностью освободить город, но командование не разрешает идти вперед, пока артиллерия все не зачистит. "Берегут бойцов. Это принцип работы. Потерь меньше, а результат лучше. Чуть медленнее идет, но ничего страшного. Лучше 2-3 месяца больше воевать, но с меньшими потерями", — отметил боец.

Снайпер с позывным "Деки" Деян Берич рассказал военкору "Известий" Родиону Северьянову про тактику информационной пропаганды Киева.

ВСУ обстреливают Донецк и другие города от безысходности, потому что на передовой у них не получается, отметил сербский боец. При этом украинские власти выдают это за свои победы. "Я часто смотрю украинские СМИ. Они говорят, что не теряют территорию, а отступают, заманивая россиян в ловушку. В это же время ВСУ бомбардируют Донецк, <...> обстреливают Горловку, Луганск. Они это называют своей победой. И куча людей на территории Украины верят в то, что так и есть", — рассказал Берич.

Деки также отметил, что киевский режим работает по тактике английской пропаганды, которая знакома сербу еще по Косово. https://t.me/izvestia/101335 https://t.me/izvestia/101336

щ Мэр Лисичанска. Администрация городов и поселков тоже сегодня на передовой линии. На них идет охота. Владимир Бабец. Заместитель начальника штаба стрелкового батальона 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР, подполковник. Новый командующий ЧФ вице-адмирал Виктор Соколов, 59 лет. Прошел службу от командира минно-торпедной боевой части на нескольких кораблях, начштаба и командира дивизиона тральщиков (ТОФ) до заместителя командующего Северным флотом (с 2013 года) и начальника Военно-научного центра ВМФ «Военно-Морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова» (с 2020 года).

Виктор Соколов возглавлял боевой поход в Средиземное море отряда кораблей Северного флота во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и тяжёлым атомным ракетным крейсером «Пётр Великий».

Новый начальник Главпура Виктор Горемыкин.

Казаки "ДОНа" Казаки добровольческой казачьей бригады "ДОН", продолжая славные традиции своих дедов и отцов, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, в горах Афганистана и других локальных военных конфликтах, своими ратными подвигами прославляют Российское казачество. Атаман Луганского союза казаков полковник Вадим Лисицын.

В соответствии с Указом Президента РФ за мужество и отвагу, проявленные казаками отряда «ДОН (https://t.me/AtamanDyakonov/145 )» в боях на Изюмском направлении в ходе СВО в апреле-мае 2022 года, 48 казаков награждены государственными наградами (орденами «Мужества», медалями «За Отвагу»). К сожалению, пятеро награждены посмертно На позициях работают казаки. Казаки 6-го полка почтили память Дарьи Дугиной В память о Дарье Дугиной. Работа РСЗО по позициям ВСУ в Соледаре.

Танкист Александр

Российские танкисты разработали новую тактику и начали уничтожать украинских боевиков с телефона. Оператор на смартфон получает картинку с беспилотника и наводит танковый снаряд на укрепления вооруженных формирований Украины. Об этом рассказал командир одного из таких отрядов Александр. Подстроиться под новые реалии пришлось из-за того, что не удается поражать противника с прямой наводки. Поэтому, рота использует танк с закрытой огневой позицией и поражает противников с помощью дронов. За счет этого, поражающая эффективность танковой бригады намного сильнее, чем у артиллерии. https://t.me/c/1167601598/9965

Миномётчики 2 тербата уничтожают опорные пункты ВСУ под Авдеевкой

Вглядитесь в эти лица! Бойцы 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады НМ ДНР. Бойцы 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады НМ ДНР. Бойцы 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады НМ ДНР. Бойцы 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады НМ ДНР. Бойцы гранатометного взвода из Забайкалья в зоне проведения СВО. Бойцы гранатометного взвода из Забайкалья в зоне проведения СВО. Кто ты, воин? В зоне проведения СВО. Боец 7 бригады ЛНР на разбитых украинских позициях нашел, спас и приютил котенка. Назвали Гильзой У них собралось уже 5 собак и 5 котов А есть и такие вот бойцы на позициях. Небесный денацификатор. Невидимые бойцы невидимого фронта. Тихий. Пески. Август. Тихий. Пески. Август. Магомед Фугасалиевич Ханминометов. Хороший боец! Специалисты только за два дня уничтожили в Донецке более 600 противопехотных фугасных мин, заявил РИА Новости глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий Поле войны. Обратите внимание сколько воронок.

Некоторые военкоры. Многие из них побывали под обстрелами. Часто репортажи связаны с риском для жизни Военкор Евгений Поддубный Независимая немецкая журналисткай Алина Липп давно ведет правдивые репортажи из городов и населенных пунктов Донбасса.

Репортёр ВГТРК Александр Сладков ВСУ ГОТОВИЛИСЬ К ВОЙНЕ С РОССИЙСКОЙ АРМИЕЙ СОВЕРШЕННО СЕРЬЁЗНО.

И уровень организации ВСУ, ГУР, СБУ плюс мощная моральная и военная поддержка Украины со стороны НАТО, Японии, Южной Кореи — это дало Киеву серьёзные основания для претензий на успех.

И в дебюте СВО нам пришлось весьма тяжело по причинам, не раз названным (и не стоит их упоминать). А вот сейчас ситуация меняется. И это не потому, что к нам повернулась удача.

Мы сделали жёсткие выводы, и сейчас пошли успехи. Это только начало. Мы растянули ВСУ на четыре фронта (запорожский, херсонский, донецкий и харьковский). Мы непрерывно подтягиваем технику и людей.

Как только у нас пойдёт чёткая ротация воюющих соединений, как только мы окончательно обезопасим логистику, это будет признак того, что наши дела 100% пошли в гору.

И смею заметить, сегодня мы хоть и говорим о расширении географии украинских воздушных атак, но:

— имеем стойкую работу ПВО;

— имеем поступательное (не взрывное и рывковое) движение вперёд;

— имеем значительное увеличение артиллерийского парка и парка боевых машин;

— мы уже имеем огромный опыт, пусть пополам негативный и позитивный, но этот опыт активно работает на нас.

Да, мы несём потери среди мирного населения, но:

— реально отодвигаем врага от Донецка, Ясиноватой и Горловки;

— уничтожаем ежедневно огромное количество вражеских солдат, не говоря уже о захвате пленных.

Теперь противник находится в крайне неприятной, точнее, трагической ситуации. Всё чаще мы имеем вот такие фотоподтверждения (https://t.me/channelphotoandvideo/630 ) его потерь. https://t.me/Sladkov_plus/6091

Напротив посольства США в Москве, в Леонтьевском переулке, появилось «поздравление» — плакат, на котором руку дяди Сэма страстно целует Зеленский. Река Дунай. Зато в Италии зафиксирован первый в мире случай, когда у одного человека одновременно были выявлены ВИЧ\СПИД, COVID-19 и оспа обезьян.

А ведь Путин давно предупреждал!



"Я самый богатый человек не только в Европе, но и в мире: я собираю эмоции, я богат тем, что народ России трижды доверил мне руководство такой великой страной, как Россия, — считаю, что это самое большое моё богатство".