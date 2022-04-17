Территория Героев...(9)

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Наборы оригинальных обоев
Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.
https://t.me/mod_russia/14246
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В Минобороны РФ рассказали о героизме российских военных, участвующих в спецоперации
— Начальник связи артиллерийской бригады майор Петр Точилкин вместе с подчиненными, несмотря на непрекращающийся огонь со стороны украинских радикалов, выдвинулись к поврежденным частям техники и линиям связи, чтобы восстановить их. Благодаря их действиям, оборванные линии связи и поврежденная техника были оперативно восстановлены — обеспечено устойчивое управление бригадой в бою, атака националистов отражена.
— Командир танкового взвода лейтенант Александр Бялик обнаружил вооруженное формирование украинских националистов. Взвод лейтенанта Бялика одним из первых вступил в бой с боевиками — Александр продолжал вести огонь по противнику из обездвиженного танка, загоревшегося из-за вражеской мины. Лейтенант со своим экипажем уничтожил 3 позиции националистов.
— Экипаж танка под командованием сержанта Олега Борисова уничтожил 3 боевых машины пехоты противника и более 20 боевиков, среди которых были и иностранные наемники. Кроме того, Олег спас троих раненных военнослужащих — он лично переложил пострадавших на броню и эвакуировал их в укрытие. (https://i.ibb.co/qYtt9N1/IMG-20220417-112826-374.jpg )https://t.me/workBrothers/1371
Военкор Георгий Медведев
Полковник Брикульский Роман
https://t.me/strana_geroev/3255
Старший сержант Ватрусенко Владимир
https://t.me/strana_geroev/3256
Ефрейтор Крылов Михаил
https://t.me/strana_geroev/3254
К огромному сожалению, такое операции не обходятся без потерь. Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!
Капитан Хроменков Вадим
Погиб в ходе военной специальной операции на территории Украины
По официальным данным, Вадим Хроменков был капитаном разведывательной роты.
О гибели военного сообщили в администрации Казачинского района 10 апреля.
У него осталась жена, сын и маленькая дочь.
Вадим Хроменков родился в селе Захаровка Казачинского района, однако в 2002 году переехал вместе с родителями в село Гавланино. После окончания 11-ти классов он поступил в высшее военно-командное училище в Новосибирске на факультет военной разведки.
https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154747847806234
Сергей Сергеевич БондаренкоНакануне мы проводили в последний путь Сергея Сергеевича Бондаренко.
Ефрейтор, разведчик-гранатометчик разведывательной десантной роты 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота.
Родился в рабочем поселке Медведицкий Жирновского района Волгоградской области. С 2014 года служил в войсковой части 67606 в Севастополе. Затем в 126-ой отдельной гвардейской Горловской дважды Краснознамённой, ордена Суворова бригаде береговой обороны в Перевальном. С лета 2021 года в 810-ой отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Черноморского флота в Севастополе.
Сергей Бондаренко был разведчиком-гранатометчиком. Участвовал в уничтожении скоплений неонацистов и бронетехники, а также поражении их в укрытиях. Погиб в боях за Мариуполь.
Будем помнить о его подвиге. https://t.me/boris_rozhin/42691
Погиб 9 марта 2022 года в ходе выполнения боевого задания в спецоперации на Украине
Родился 5 октября 1995 года в селе Алханай Забайкальского края.
Служил в в/ч 44221, которая располагается в Улан-Уде. Принимал участие в конкурсах по полевой выучке «Зелёная тропа», а также в соревнованиях по армейской тактической стрельбе. За время службы был награждён медалями - «За участие в параде, посвящённом 75-ю победы в ВОВ» и «Участнику манёвров войск «Восток-2018».
9 марта 2022 года группа ефрейтора Болотова выдвинулась для проведения поиска и уничтожения националистов в Киевском районе. Боевую задачу выполнить удалось, однако во время боестолкновения Болотов получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.
Посмертно награжден орденом Мужества.
https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154746797919514
Военнослужащий Ленковский Николай
Героически погиб в ходе спецоперации на территории Украины
Наводчик оператор танкового взвода.
Уроженец п. Лесогорск, при выполнении служебных задач.
Выпускник Арзамасского техникума строительства и предпринимательства.
Николай родился в Шатковском районе. Педагоги и старшекурсники помнят его как доброго, отзывчивого, жизнерадостного молодого человека, увлекавшегося спортом.
Ему было 19 лет.
https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154743984590106
Боец спецназа Вольхин Егор
Погиб в ходе специальной операции на территории Украины
Уроженец Кировской области, деревни Лубягино.
Участвовал в боевых действиях в Сирии и Ливии.
Погиб в ходе специальной операции на Украине во время выполнения боевого задания.
Его колонну обстреляли националисты.
Егор Вольхин посмертно награжден орденом «Мужества».
У него осталась семья, супруга и сын.
https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154741067779354
Разведчик специального назначения Першин Денис
Разведчик специального назначения.
Уроженец города Арсеньев.
Погиб в ходе специальной операции на Украине.
Прощание с героем состоялось 31 марта 2022 года.
https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154739688705306
Лейтенант Прощалыгин Семён
8 апреля в кафедральном Преображенском соборе Бердска проводили в последний путь погибшего на Украине 24-летнего лейтенанта Семена Прощалыгина.
Вчерашний выпускник Новосибирского высшего военного командного училища погиб 6 апреля в бою во время спецоперации. Курсанты военного училища, которое только в 2021 году закончил Семен, прекрасно помнят его — веселого и жизнерадостного, активного и целеустремленного.
Посмертно удостоен ордена Мужества.
Погибшему герою отдали последние воинские почести.
https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154733759073562
Военнослужащий Тарасов Евгений
https://t.me/strana_geroev/3226
Старший лейтенант Аврахов Никита
https://t.me/strana_geroev/3232
Майор Сергей КашанскийГубернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что во время спецоперации на Украине погиб российский майор Сергей Кашанский. Российскому военному было 32 года — он служил по контракту в Новосибирске. Усс выразил соболезнования родным и близким погибшего.
https://lenta.ru/news/2022/04/...
По данным источника, мужчина служил в 19 отряде специального назначения «Ермак». Он погиб от попадания снаряда в командно-штабную машину, в которой он находился. У мужчины осталась жена и трое детей.
https://tvk6.ru/publications/news/66042/
Лейтенант Концов Максим
Лейтенант Максим КонцовСемье погибшего офицера Росгвардии Героя России Максима Концова будет вручен краповый берет.
Соответствующее решение было принято на экстренном заседании Совета краповых беретов сил специального назначения в Москве.
Ранее в Улан-Удэ командующий Восточным округом Росгвардии генерал-полковник Игорь Голлоев передал на хранение семье офицера Золотую Звезду Героя. Сегодня в столице Бурятии состоялось прощание с лейтенантом Максимом Концовым.
Офицер войск правопорядка Максим Концов геройски погиб при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции на Украине. Отдав жизнь, он обеспечил уничтожение диверсионной группы неонацистов и спас боевых товарищей.
https://t.me/c/1167601598/4034
Капитан 2-го ранга Владимир Хромченков. Как сообщают в сети (https://t.me/voenacher/15399 ), в госпитале от тяжелых ранений, полученных при обстреле ОТРК «Точка-У» ВСУ, скончался командир БДК «Саратов» Черноморского флота России капитан 2-го ранга Владимир Хромченков.
https://t.me/voenkorKotenok/34660
Заместитель командующего 8-й армией генерал-майор Владимир ФроловПри выполнении воинского долга на Украине погиб заместитель командующего 8-й армией генерал-майор Владимир Фролов.
Об этом сообщает (https://www.gov.spb.ru/press/governor/235716/ ) администрация Санкт-Петербурга.
https://t.me/boris_rozhin/42844
На Серафимовском кладбище с воинскими почестями простились с заместителем командующего 8-й армии Владимиром Фроловым. В церемонии прощания принял участие губернатор Александр Беглов.
«Сегодня мы прощаемся с настоящим героем. Владимир Петрович Фролов пал смертью храбрых в бою с украинскими националистами. Он пожертвовал своей жизнью ради того, чтобы дети, женщины и старики на Донбассе больше не слышали разрывов бомб. Чтобы перестали ждать смерти и, уходя из дома, прощаться как в последний раз», - сказал губернатор.
Он подчеркнул, что спецоперация, в которой сегодня участвуют наши солдаты и офицеры, направлена на защиту Донбасса и исторической правды.
«Генерал Фролов – потомственный военный. Его отец прошёл Великую Отечественную и сражался с теми, кто сжег Хатынь. Спустя более чем 70 лет его сын отдал свою жизнь в борьбе с новым поколением нацистов, на руках которых кровь сожжённых в одесском Доме профсоюзов. Настоящий патриот, храбрый и отважный человек, он честно и до конца исполнил свой воинский и человеческий долг. Народ не забудет своих героев. Вечная ему память», - сказал губернатор.
https://www.gov.spb.ru/press/governor/235716/
Тарас ГордиенкоПушилин присвоил звание Героя ДНР Тарасу Гордиенко, позывной Клуни, посмертно
Всеволод Юрьевич КаширинБратья и сестры!
Трагическая новость — освобождая Донбасс, смертью храбрых пал Всеволод Юрьевич Каширин, потомственный казак, позывной «Печенег» (01.09.1967).
Погиб в разведвыходе под Мариуполем. Доступа к телу не было месяц — противник простреливал участок, где полегла группа разведчиков. С коптера были видны тела воинов, но «Печенега» среди них не было. Слабая надежда еще теплилась… Но вчера офицера опознал сын, который тоже сражается, защищая Русский род.
Хоронить «Печенега» решили в России. Он погиб, не оставив богатств и заначек — жил войной и всё до копейки отдавал родному подразделению, своим бойцам.
Всеволод командовал разведротой 1-й отдельной Славянской бригады, затем — замкомбата батальона ВВ МВД ДНР.
Царствие небесное! https://t.me/voenkorKotenok/34659
Погиб боец «Интербригад» Ирландец
Я не знаю где это случилось – сейчас их отряд уже в Рубежном. Я не знаю, когда это случилось – мне звонил странный человек 1-ого апреля, путался в показаниях. Я предпочла не поверить, но информация подтвердилась.
Профессиональный бабник, пьяница и военный Марк Маккейн, он же Марк Крылов, гражданин Ирландии, более известный в ЛДНР как Ирландец (https://sun9-74.userapi.com/impg/Cud9vtsRxQJAxYr1VoQZ6es254FkwJDXJLx9dQ/11nVi601BLI.jpg?size=1280x960&quality=95&sign=c2151afccdd74a41c95c2bd53214796a&type=album) – погиб.
Закончил военное училище в Латвии, вроде ещё учился на военного психолога. Где он только не побывал в роли солдата удачи: и во Французском Иностранном Легионе и даже в Ираке на стороне америкосов, где был судим за нарушение приказа – отказался от зачистки мирного населения. В общем, об Америке отзывался не слишком хорошо. А потом неизвестная мне русская женщина в Ирландии, тёща Марка, сделала два хороших дела: обучила Ирландца русскому-матерному и в 2014 году записала его в «Интербригады». Так он оказался здесь.
Отряд «Мангуст», 2-ая бригада ЛНР, «Пятнашка», опять 2-ая бригада… Везде он был рядом с нацболами. А в начале 2022-ого Ирландец подписал контракт с 7-ой бригадой ЛНР. Начало спецоперации застало его в Луганске – командир разведгруппы подбирал себе ребят. Дело не быстрое. Вечером 8-ого марта нарисовался у меня на пороге с корзиной цветов и исчез. На следующий день уехал в расположение. Ещё через два дня – на фронт. Больше я его не видела. Но когда-нибудь увижу, в Вальгалле, после нашей победы. Для которой он так много сделал.
СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !
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