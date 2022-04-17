Территория Героев...(9)

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Наборы оригинальных обоев

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.



https://t.me/mod_russia/14246



https://t.me/mod_russia/14186



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https://t.me/mod_russia/14219



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https://t.me/mod_russia/14292

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В Минобороны РФ рассказали о героизме российских военных, участвующих в спецоперации

— Начальник связи артиллерийской бригады майор Петр Точилкин вместе с подчиненными, несмотря на непрекращающийся огонь со стороны украинских радикалов, выдвинулись к поврежденным частям техники и линиям связи, чтобы восстановить их. Благодаря их действиям, оборванные линии связи и поврежденная техника были оперативно восстановлены — обеспечено устойчивое управление бригадой в бою, атака националистов отражена.

— Командир танкового взвода лейтенант Александр Бялик обнаружил вооруженное формирование украинских националистов. Взвод лейтенанта Бялика одним из первых вступил в бой с боевиками — Александр продолжал вести огонь по противнику из обездвиженного танка, загоревшегося из-за вражеской мины. Лейтенант со своим экипажем уничтожил 3 позиции националистов.

— Экипаж танка под командованием сержанта Олега Борисова уничтожил 3 боевых машины пехоты противника и более 20 боевиков, среди которых были и иностранные наемники. Кроме того, Олег спас троих раненных военнослужащих — он лично переложил пострадавших на броню и эвакуировал их в укрытие. (https://i.ibb.co/qYtt9N1/IMG-20220417-112826-374.jpg ) https://t.me/workBrothers/1371

Военкор Георгий Медведев

Полковник Брикульский Роман



Полковник Роман Брикульский, под непрекращающимся обстрелом из минометов, зенитных установок и гранатометов РПГ-7, руководил возведением для наших войск переправы. Температура воды была ниже 7 °С, а скорость ветра достигала 10—15 м/с.

Несмотря на риск для жизни к исходу дня мостовая переправа протяженностью около 100 метров через водную преграду была оборудована.

https://t.me/strana_geroev/3255

Старший сержант Ватрусенко Владимир

Командир отделения автомобильного взвода старший сержант Владимир Ватрусенко выполнял задачи по освобождению населенного пункта от вооруженных формирований украинских националистов.

Когда противник открыл артиллерийский огонь по стоянке российской автомобильной техники, старший сержант Ватрусенко вывел из-под обстрела автомобиль, загруженный боеприпасами, и эвакуировал его на безопасное расстояние, что позволило предотвратить уничтожение боезапаса и техники.



https://t.me/strana_geroev/3256

Ефрейтор Крылов Михаил Вернувшись на стоянку, Владимир оказал первую помощь раненым товарищам. Вывозя раненых из-под огня противника, старший сержант Ватрусенко получил осколочное ранение, но несмотря на это, эвакуировал их в укрытие.

Заместитель командира боевой машины ефрейтор Михаил Крылов обнаружил подразделение украинских диверсантов, готовящих нападение на колонну российских войск.

Михаил вступил в бой с превосходящими силами противника и шквальным огнем боевой машины сковал действия украинских радикалов, чем обеспечил прикрытие колонны в момент ее развертывания в боевой порядок.

В ходе ожесточенного сопротивления противника ефрейтор Крылов получил ранение, однако поля боя не покинул и продолжил атаковать позиции боевиков.

https://t.me/strana_geroev/3254

К огромному сожалению, такое операции не обходятся без потерь. Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Капитан Хроменков Вадим



Погиб в ходе военной специальной операции на территории Украины

По официальным данным, Вадим Хроменков был капитаном разведывательной роты.

О гибели военного сообщили в администрации Казачинского района 10 апреля.

У него осталась жена, сын и маленькая дочь.

Вадим Хроменков родился в селе Захаровка Казачинского района, однако в 2002 году переехал вместе с родителями в село Гавланино. После окончания 11-ти классов он поступил в высшее военно-командное училище в Новосибирске на факультет военной разведки.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154747847806234

Сергей Сергеевич Бондаренко Накануне мы проводили в последний путь Сергея Сергеевича Бондаренко.

Ефрейтор, разведчик-гранатометчик разведывательной десантной роты 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота.

Родился в рабочем поселке Медведицкий Жирновского района Волгоградской области. С 2014 года служил в войсковой части 67606 в Севастополе. Затем в 126-ой отдельной гвардейской Горловской дважды Краснознамённой, ордена Суворова бригаде береговой обороны в Перевальном. С лета 2021 года в 810-ой отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Черноморского флота в Севастополе.

Сергей Бондаренко был разведчиком-гранатометчиком. Участвовал в уничтожении скоплений неонацистов и бронетехники, а также поражении их в укрытиях. Погиб в боях за Мариуполь.

Будем помнить о его подвиге. https://t.me/boris_rozhin/42691

Ефрейтор Болотов Солбон



Погиб 9 марта 2022 года в ходе выполнения боевого задания в спецоперации на Украине

Родился 5 октября 1995 года в селе Алханай Забайкальского края.

Служил в в/ч 44221, которая располагается в Улан-Уде. Принимал участие в конкурсах по полевой выучке «Зелёная тропа», а также в соревнованиях по армейской тактической стрельбе. За время службы был награждён медалями - «За участие в параде, посвящённом 75-ю победы в ВОВ» и «Участнику манёвров войск «Восток-2018».

9 марта 2022 года группа ефрейтора Болотова выдвинулась для проведения поиска и уничтожения националистов в Киевском районе. Боевую задачу выполнить удалось, однако во время боестолкновения Болотов получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.

Посмертно награжден орденом Мужества.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154746797919514

Военнослужащий Ленковский Николай



Героически погиб в ходе спецоперации на территории Украины

Наводчик оператор танкового взвода.

Уроженец п. Лесогорск, при выполнении служебных задач.

Выпускник Арзамасского техникума строительства и предпринимательства.

Николай родился в Шатковском районе. Педагоги и старшекурсники помнят его как доброго, отзывчивого, жизнерадостного молодого человека, увлекавшегося спортом.

Ему было 19 лет.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154743984590106

Боец спецназа Вольхин Егор



Погиб в ходе специальной операции на территории Украины

Уроженец Кировской области, деревни Лубягино.

Участвовал в боевых действиях в Сирии и Ливии.

Погиб в ходе специальной операции на Украине во время выполнения боевого задания.

Его колонну обстреляли националисты.

Егор Вольхин посмертно награжден орденом «Мужества».

У него осталась семья, супруга и сын.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154741067779354

Разведчик специального назначения Першин Денис



Разведчик специального назначения.

Уроженец города Арсеньев.

Погиб в ходе специальной операции на Украине.

Прощание с героем состоялось 31 марта 2022 года.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154739688705306

Лейтенант Прощалыгин Семён



8 апреля в кафедральном Преображенском соборе Бердска проводили в последний путь погибшего на Украине 24-летнего лейтенанта Семена Прощалыгина.

Вчерашний выпускник Новосибирского высшего военного командного училища погиб 6 апреля в бою во время спецоперации. Курсанты военного училища, которое только в 2021 году закончил Семен, прекрасно помнят его — веселого и жизнерадостного, активного и целеустремленного.

Посмертно удостоен ордена Мужества.

Погибшему герою отдали последние воинские почести.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154733759073562

Военнослужащий Тарасов Евгений



В ходе военной спецоперации на Украине героически погиб Тарасов Евгений Сергеевич.

Уроженец Кирово-Чепецкого района Кировской области. Ему было 23 года.

У него остались семья и младшие сестры.

https://t.me/strana_geroev/3226

Старший лейтенант Аврахов Никита



В ходе спецоперации на Украине погиб старший лейтенант Аврахов Никита Сергеевич.

В августе 2014 года Никита Сергеевич поступил в Новосибирское высшее военное командное училище, которое успешно закончил.

26 декабря 2018 года приказом Министра обороны Российской Федерации был назначен на должность командира разведывательного десантного взвода (глубинной части) войсковой части г. Смоленска.

За мужество, отвагу и ответственность, проявленные при выполнении специальных задач в условиях, сопряженных с риском для жизни, старший лейтенант Аврахов Никита Сергеевич представлен к награждению орденом Мужества (посмертно).

https://t.me/strana_geroev/3232

Майор Сергей Кашанский Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что во время спецоперации на Украине погиб российский майор Сергей Кашанский. Российскому военному было 32 года — он служил по контракту в Новосибирске. Усс выразил соболезнования родным и близким погибшего.

https://lenta.ru/news/2022/04/...

По данным источника, мужчина служил в 19 отряде специального назначения «Ермак». Он погиб от попадания снаряда в командно-штабную машину, в которой он находился. У мужчины осталась жена и трое детей.

https://tvk6.ru/publications/news/66042/

Лейтенант Концов Максим



Погибшему в бою офицеру Росгвардии посмертно присвоено звание Героя России

Указом Президента России за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в ходе специальной военной операции, звания Героя Российской Федерации удостен офицер Росгвардии лейтенант Максим Андреевич Концов (посмертно).

При проведении спецмероприятия разведгруппа под командованием лейтенанта Концова вступила в бой с противником. Лично подавив огневую точку, офицер обеспечил проведение маневра по окружению ДРГ. Получив несколько огнестрельных ранений, он обнаружил и уничтожил вражеского гранатометчика и продолжил руководить подчиненными. Пожертвовав собой, офицер Росгвардии спас боевых товарищей.

В результате мужественных действий лейтенанта Максима Концова диверсионная группа ВСУ была уничтожена, несколько диверсантов взяты в плен, а разведчики Росгвардии захватили и ликвидировали крупный схрон оружия и боеприпасов.

https://t.me/ok_spn/18262

Лейтенант Максим Концов Семье погибшего офицера Росгвардии Героя России Максима Концова будет вручен краповый берет.

Соответствующее решение было принято на экстренном заседании Совета краповых беретов сил специального назначения в Москве.

Ранее в Улан-Удэ командующий Восточным округом Росгвардии генерал-полковник Игорь Голлоев передал на хранение семье офицера Золотую Звезду Героя. Сегодня в столице Бурятии состоялось прощание с лейтенантом Максимом Концовым.

Офицер войск правопорядка Максим Концов геройски погиб при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции на Украине. Отдав жизнь, он обеспечил уничтожение диверсионной группы неонацистов и спас боевых товарищей.

https://t.me/c/1167601598/4034

Капитан 2-го ранга Владимир Хромченков. Как сообщают в сети (https://t.me/voenacher/15399 ), в госпитале от тяжелых ранений, полученных при обстреле ОТРК «Точка-У» ВСУ, скончался командир БДК «Саратов» Черноморского флота России капитан 2-го ранга Владимир Хромченков.

https://t.me/voenkorKotenok/34660

Заместитель командующего 8-й армией генерал-майор Владимир Фролов При выполнении воинского долга на Украине погиб заместитель командующего 8-й армией генерал-майор Владимир Фролов.

Об этом сообщает (https://www.gov.spb.ru/press/governor/235716/ ) администрация Санкт-Петербурга.

https://t.me/boris_rozhin/42844

На Серафимовском кладбище с воинскими почестями простились с заместителем командующего 8-й армии Владимиром Фроловым. В церемонии прощания принял участие губернатор Александр Беглов.

«Сегодня мы прощаемся с настоящим героем. Владимир Петрович Фролов пал смертью храбрых в бою с украинскими националистами. Он пожертвовал своей жизнью ради того, чтобы дети, женщины и старики на Донбассе больше не слышали разрывов бомб. Чтобы перестали ждать смерти и, уходя из дома, прощаться как в последний раз», - сказал губернатор.

Он подчеркнул, что спецоперация, в которой сегодня участвуют наши солдаты и офицеры, направлена на защиту Донбасса и исторической правды.

«Генерал Фролов – потомственный военный. Его отец прошёл Великую Отечественную и сражался с теми, кто сжег Хатынь. Спустя более чем 70 лет его сын отдал свою жизнь в борьбе с новым поколением нацистов, на руках которых кровь сожжённых в одесском Доме профсоюзов. Настоящий патриот, храбрый и отважный человек, он честно и до конца исполнил свой воинский и человеческий долг. Народ не забудет своих героев. Вечная ему память», - сказал губернатор.

https://www.gov.spb.ru/press/governor/235716/

Тарас Гордиенко Пушилин присвоил звание Героя ДНР Тарасу Гордиенко, позывной Клуни, посмертно

Всеволод Юрьевич Каширин Братья и сестры!

Трагическая новость — освобождая Донбасс, смертью храбрых пал Всеволод Юрьевич Каширин, потомственный казак, позывной «Печенег» (01.09.1967).

Погиб в разведвыходе под Мариуполем. Доступа к телу не было месяц — противник простреливал участок, где полегла группа разведчиков. С коптера были видны тела воинов, но «Печенега» среди них не было. Слабая надежда еще теплилась… Но вчера офицера опознал сын, который тоже сражается, защищая Русский род.

Хоронить «Печенега» решили в России. Он погиб, не оставив богатств и заначек — жил войной и всё до копейки отдавал родному подразделению, своим бойцам.

Всеволод командовал разведротой 1-й отдельной Славянской бригады, затем — замкомбата батальона ВВ МВД ДНР.

Царствие небесное! https://t.me/voenkorKotenok/34659

Погиб боец «Интербригад» Ирландец

Я не знаю где это случилось – сейчас их отряд уже в Рубежном. Я не знаю, когда это случилось – мне звонил странный человек 1-ого апреля, путался в показаниях. Я предпочла не поверить, но информация подтвердилась.

Профессиональный бабник, пьяница и военный Марк Маккейн, он же Марк Крылов, гражданин Ирландии, более известный в ЛДНР как Ирландец (https://sun9-74.userapi.com/impg/Cud9vtsRxQJAxYr1VoQZ6es254FkwJDXJLx9dQ/11nVi601BLI.jpg?size=1280x960&quality=95&sign=c2151afccdd74a41c95c2bd53214796a&type=album) – погиб.

Закончил военное училище в Латвии, вроде ещё учился на военного психолога. Где он только не побывал в роли солдата удачи: и во Французском Иностранном Легионе и даже в Ираке на стороне америкосов, где был судим за нарушение приказа – отказался от зачистки мирного населения. В общем, об Америке отзывался не слишком хорошо. А потом неизвестная мне русская женщина в Ирландии, тёща Марка, сделала два хороших дела: обучила Ирландца русскому-матерному и в 2014 году записала его в «Интербригады». Так он оказался здесь.

Отряд «Мангуст», 2-ая бригада ЛНР, «Пятнашка», опять 2-ая бригада… Везде он был рядом с нацболами. А в начале 2022-ого Ирландец подписал контракт с 7-ой бригадой ЛНР. Начало спецоперации застало его в Луганске – командир разведгруппы подбирал себе ребят. Дело не быстрое. Вечером 8-ого марта нарисовался у меня на пороге с корзиной цветов и исчез. На следующий день уехал в расположение. Ещё через два дня – на фронт. Больше я его не видела. Но когда-нибудь увижу, в Вальгалле, после нашей победы. Для которой он так много сделал.

https://t.me/adirect

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !