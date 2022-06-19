Фашисты трижды имитировали его смерть через повешение: невероятная история жизни Николая Печененко

Вспоминая о зверствах немцев на территории Советского Союза во время Великой Отечественной войны, как-то сразу становится не по себе. Миллионы искалеченных судеб на совести немецких палачей.

Предлагаю вашему вниманию невероятную историю жизни Николая Печененко.

На момент начала Великой Отечественно войны Коле Печененко было 11 лет. Его отец стразу ушел в народное ополчение, а мать, будучи раненой, была отправлена в тыловой госпиталь. Так Коля остался один.

В начале 1943 года ему посчастливилось попасть в украинский партизанский отряд, носящий имя самого Сталина!

Во время проведения одной из диверсионных операций Коля попал в плен к фашистам.

Из воспоминаний Николая Печененко:



После первых допросов Вася решил: „Лучше погибну от пули, чем от пыток“. И согласился показать врагу базу партизан. «Мы, трое юных партизан, находились на связи в украинском городе Смела. Мы разведали, что гитлеровцы готовят временный склад боеприпасов и в ночь на шестое ноября 1943 года его взорвали, однако уйти не успели. Толю Ткачука часовой застрелил. Я и Вася Хильченко попали в лапы гестаповцев…После первых допросов Вася решил: „Лучше погибну от пули, чем от пыток“. И согласился показать врагу базу партизан. Он завел гитлеровцев в глубокий лес, где на них напали партизаны. Во время боя Васе удалось скрыться…" Он завел гитлеровцев в глубокий лес, где на них напали партизаны. Во время боя Васе удалось скрыться…"

Над Колей фашисты издевались особенно изощренно. Трижды юного партизана выводили на казнь. Трижды накидывали петлю на шею. Трижды выбивали опору из-под ног.

Каждый раз, когда Коля падал на землю, фашисты радостно кричали и свистели. Так они развлекались, наблюдая за страхом и страданиями ребенка.

После чего они обливали Колю холодной водой и бросали в каземат.

После третей казни Колю парализовало. Фашисты не смогли его оживить и подумали, что он умер.

Из воспоминаний Николая Печененко

«Последний раз снятый с виселицы, я оказался в полной власти паралича.

А озверевшие фашисты всю ненависть вымещали на мне. Придумывали изощренные пытки: прищемляли в дверях пальцы, загоняли под ногти заостренные спички, выбили передние зубы, повредили слух… Я молчал и, облитый ледяной водой, приходил в сознание в каземате гестапо. Наутро пытки продолжались: с плеч срывали одежду, босого выталкивали на мороз».

Коля выжил. По заданию партизанского комиссара Петра Яковлевича Хижнякова его, парализованного, выкрали и направили в госпиталь.

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Юный организм справился с болезнью, и Николай вновь стал в строй!

В составе 155-й армейской артиллерийской бригады с боями прошел от Днепра до реки Влтава, что в 30 км от Праги. Победу встретил в мае 1945 года в Австрии.

Кроме Коли Печененко в бригаде было ещё 3 сына полка: Витя Евстифеев, Сережа Паршин и Володя Узбеков. Всех их на улице Праги запечатлел в 1945 году чешский фоторепортер Эмиль Пардубский.

Коля Печененко , Витя Евстифеев, Сережа Паршин, Володя Узбеков

В 15-ти летнем возрасте Коля Печененко с орденами и медалями вернулся домой.

После Войны Николай окончил Харьковский автодорожный институт. Работал главным инженером Артемовского авторемонтного завода.

Когда Николаю Фомичу Печененко исполнилось 40 лет, болезнь вернулась опять. Его снова парализовало, и уже навсегда.

Николай Фомич Печененко

Не имея возможности работать на предприятии, он стал писателем.

Незадолго до смерти им были написаны повести «Судьба генерала» и «Опалённая судьба»:

Скончался Николай Фомич Печененко в 1987 году.

И пусть современные немцы знают – наша историческая память ВЕЧНА!

👆 ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!

Рабочие завода, где трудился Николай Печененко, смонтировали для него специальное кресло - письменный стол с пультом управления, на котором было более пятидесяти различных переключателей.

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