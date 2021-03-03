Коля Печененко, 11 лет

Несколько раз каратели выводили его на казнь. На него набрасывали петлю, выбивали опору из-под ног и он... падал на землю. Раздавались хохот и улюлюкание. Фашисты развлекались, подрезая веревку, – наблюдали за страхом ребенка, готового к смерти. Лежащего без сознания мальчишку обливали ледяной водой, приводили в чувство, а затем бросали в подвал. Несколько раз гестаповцы «шутили» подобным образом (иногда «расстреливали»), в перерывах между забавами ребенка избивали, загоняли под ногти спички. После очередной «казни» Колю парализовало. Немцы так и не смогли привести его в чувство – решили, что мальчик мертв. Спасли его партизаны: обнаружили лежащим в землянке без движения, синего от побоев, с выбитыми зубами. Впоследствии к Коле вернулась способность двигаться, но... Пытки и издевательства сказались спустя 14 лет после войны – Николая полностью парализовало. Однако он не сдавался – решил написать книгу. Писал, зажав ручку зубами. Чтобы передать весь ужас войны и все пережитое, понадобилось 600 школьных тетрадей! Книгу «Опаленная судьба»» издали в 1984 году. Спустя три года Николая Печененко не стало.

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Его новой семьей стал партизанский отряд

Война застала 11-летнего Колю в пионерском лагере «Орлёнок», расположенном недалеко от Киева и Черкасс, в местечке Холодный Яр. В июне 1941-го его вместе с другими ребятами привезли сюда на отдых, познакомили с вожатыми – открывалась новая смена. И тут стало известно, что началась война, и к Киеву подошли немцы.

Школьников было велено эвакуировать, но Коля сбежал. После долгих скитаний он осел в одной из местных деревень – на тот момент он узнал, что его маму тяжело ранило и она эвакуирована, так что возвращаться в родное село не имело смысла. В итоге мальчик попал в отряд местных партизан и стал их верным помощником.

После одной из диверсий, совершенной Колей вместе с двумя товарищами (подростки подорвали немецкий склад), он и еще два мальчика были схвачены фашистами. Одного из ребят убили, второму удалось сбежать. Коля остался один в камере.

Изощрённые «шутки» фашистов

В ходе бесконечных допросов 13-летний ребенок так и не подтвердил фашистам, что работал на партизан. Его избивали до потери сознания, прищемляли дверьми пальцы, угрожали, и, наоборот, кормили обещаниями отпустить, если признается, где расположен партизанский отряд. Но подросток героически молчал.

И вот однажды, уже отчаявшись получить от измученного до полусмерти мальчика информацию, фашисты объявили ему, что он приговорён к казни.

– Шёл я босой, на груди болталась фанерка с кривыми крупными буквами: «Я партизан». Сзади, с небольшим интервалом, под конвоем жандармов, полицаев и овчарки шагали трое – у каждого на груди такая же, как у меня, табличка, – вспоминал потом Николай Печененко.

На казнь фашисты согнали все село. Некоторые женщины причитали: «Зачем ребенка-то?», другие же просто стояли в немой скорби. Приговоренных поставили на табуретки у виселиц. На глазах у Коли одного за другим казнили троих взрослых партизан. Подошла его очередь, ему надели на шею петлю, и он почувствовал жар во всем теле. В этот момент Коля потерял сознание, а очнулся уже в холодной камере…

Как позже вспоминал партизан, фашисты трижды имитировали его смерть: приговаривали к повешению и в последний момент отменяли свое решение. Всё надеялись, что ребенок не выдержит и дрогнет. После последней такой несостоявшейся казни Колю парализовало.

Партизанам все-таки удалось вытащить паренька из лап фашистов и переправить в свой лагерь. Через некоторое время он пошел на поправку, а во время одного из нападений фашистов, когда его товарищи яростно отбивались, в результате стресса к нему вдруг вернулась способность двигаться. И он продолжил воевать.

С августа 1944-го по июнь 1945-го подросток служил в качестве воспитанника в 155-й армейской артиллерийской бригаде. Участвовал в боях на Днепре, гнал фашистов по Западной Европе, а 9 мая встретил в Австрии.

Свой личный подвиг в мирное время

После войны Николай женился, стал отцом сыновей и дочки, которая подарила ему внука. А в 1970 году, в 40-летнем возрасте, его неожиданно снова парализовало. На этот раз – навсегда. Доктора предположили, что сказался страшный стресс, перенесенный во время последней несостоявшейся казни.

Двух его младших сыновей пришлось определить в интернат, а старший, шестиклассник, остался жить с родителями и во всем помогал отцу.

Рабочие завода смастерили для почти полностью обездвиженного Николая специальное кресло и поставили письменный стол, в который был вмонтирован пульт с переключателями.

Встреча сыновей и дочерей полков Великой Отечественной войны . Курск, 1985 год О.Сизов

По воспоминаниям современников, парализованный фронтовик писал свои воспоминания шариковой ручкой, держа ее зубами. Свои самые яркие воспоминания он изложил на 600 школьных тетрадях. В дальнейшем из этих записей сложилась автобиографическая повесть «Опаленная судьба». Она вышла отдельной книгой Киеве в 1984-м. А три года спустя Николая Печененко не стало.

https://kulturologia.ru/blogs/080520/46341/