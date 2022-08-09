Как США способствовали приходу к власти Гитлера и кредитовали его на Мировую войну

Ну вот и до Америки добрались. В 1939 году был дан старт величайшей бойне в истории человечества, которое профинансировали Федеральная Резервная Система США и Банк Англии.

Когда приходиться читать у отдельных авторов (в том числе в комментариях), что это СССР привел Гитлера к власти... если бы не СССР, не Сталин, то войны бы не было и т.п. полную чушь, всегда хочется понять - чем же вы думаете, когда подобное пишете?

Резолюция Парламентской ассамблеи ОБСЕ от 3 июля 2009 года, полностью уравнивающая СССР и нацистскую Германию в развязывании Второй мировой войны, имеет еще и чисто практическую цель - выкачать из России деньги, как ответственной за мировою бойню, и направлена на то, чтобы демонизировать Россию, как правопреемницу СССР, подготовить тем самым почву для лишения России права выступать против пересмотра итогов войны.

Но если поднимать вопрос ответственности за развязывание войны, то для начала нужно ответить на важный и ключевой вопрос - А кто обеспечил приход нацистов к власти, кто направлял их по пути к мировой катастрофе?

Вся предвоенная история Германии показывает, что обеспечению "нужного" политического курса служили управляемые финансовые потрясения. Ключевыми структурами, определявшими стратегию развития Запада после завершения I Мировой войны, были центральные финансовые институты Великобритании и США - Банк Англии и Федеральная резервная система (ФРС) и связанные с ними финансово-промышленные организации.

Их целью было установить абсолютный контроль за финансовой системой Германии, чтобы управлять политическими процессами в Центральной Европе.

В реализации этой стратегии можно выделить следующие этапы:

Первый: с 1919 по 1924 годы - подготовка почвы для массированных американских финансовых вливаний в немецкую экономику;

Второй: с 1924 по 1929 годы - установление контроля за финансовой системой Германии и финансовая поддержка национал-социализма;

Третий: с 1929 по 1933 годы - провоцирование и развязывание глубокого финансово-экономического кризиса и обеспечение прихода нацистов к власти;

Четвертый: с 1933 по 1939 годы - финансовое сотрудничество с нацистской властью и поддержка её экспансионистской внешней политики, направленной на подготовку и развязывание новой мировой войны.

На первом этапе главными рычагами обеспечения проникновения американского капитала в Европу стали военные долги и тесно связанная с ними проблема германских репараций.

После формального вступления США в первую мировую войну они предоставили союзникам (в первую очередь Англии и Франции) займы на сумму 8,8 миллиардов долларов.

Общая же сумма военной задолженности, включающая и займы, предоставленные США в 1919 - 1921 годах, составила более 11 миллиардов долларов.

Решить свои проблемы страны-должники пытались за счёт Германии, навязав ей, по итогам войны, огромную сумму и крайне тяжёлые условия выплаты репараций.

Вызванное этим бегство немецких капиталов за границу и отказ от уплаты налогов привели к такому дефициту государственного бюджета, который мог быть покрыт только за счёт массового выпуска ничем не обеспеченных марок.

Результатом этого стал коллапс германской валюты - "великая инфляция" 1923 года, составившая 578 512 %, когда за один доллар давали 4,2 триллиона марок!

Германские промышленники открыто саботировали все, что было связано с выплатой репараций. Это в итоге спровоцировало известный "рурский конфликт" - франко-бельгийскую оккупацию Рура в январе 1923 года.

В период с 11 по 16 января 1923 года французские и бельгийские войска численностью первоначально 60 тысяч человек (позднее до 100 тысяч) оккупировали всю территорию Рурского региона. В результате оккупации было занято около 7 % послевоенной территории Германии, где добывалось 72 % угля и производилось более 50 % чугуна и стали. Ввод оккупационных войск вызвал в Веймарской республике волну народного гнева. Некоторые предприятия и ведомства отказались подчиняться распоряжениям оккупантов. Франция отреагировала на это назначением 150 тысяч штрафов, которые порой сопровождались высылкой с оккупированной территории. В ответ организовывались акты саботажа и совершали нападения на оккупационные войска. Оккупационные власти отвечали карательными операциями, в результате которых в накалившейся ситуации погибло 137 человек.

Именно этого и ждали англо-американские правящие круги, чтобы, дав увязнуть Франции в затеваемой авантюре и доказав её неспособность решить проблему, взять инициативу в свои руки.

Государственный секретарь США Чарльз Хьюз указывал - "Надо выждать, когда Европа созреет для того, чтобы принять американское предложение". Чарльз Хьюз (1862-1948).

Новый проект разрабатывался в недрах "Дж.П.Морган и Кº" по указанию главы Банка Англии Монтегю Нормана.

В основе его лежали идеи представителя "Дрезднер Банка" Ялмара Шахта, сформулированные им ещё в марте 1922 года по предложению Джона Фостера Даллеса (будущего госсекретаря в кабинете президента Эйзенхауэра), юридического советника президента Вудро Вильсона на Парижской мирной конференции. Ялмар Шахт (1877-1970). Германский государственный и финансовый деятель, директор Национального Банка Германии, президент Рейхсбанка, рейхсминистр экономики, рейхсминистр без портфеля. Один из главных организаторов военной экономики нацистской Германии.

Даллес передал эту записку главному доверенному лицу "Дж.П.Морган и Кº", после чего Дж.П.Морган рекомендовал Я. Шахта М.Норману, а последний - веймарским правителям.

В декабре 1923 года Шахт станет управляющим Рейхсбанка и сыграет важнейшую роль в сближении англо-американских и немецких финансовых кругов.

Летом 1924 года данный проект, известный, как "План Дауэса" (по имени председателя готовившего его комитета экспертов, американского банкира, директора одного из банков группы Моргана), был принят на Лондонской конференции. "План Дауэса"

Он предусматривал снижение вдвое выплаты репараций и решал вопрос об источниках их покрытия. Однако главной задачей было обеспечение благоприятных условий для американских инвестиций, что было возможно только при стабилизации немецкой марки.

Для этого план предусматривал предоставление Германии крупного займа на сумму 200 миллионов долларов, половина из которых приходилась на банкирский дом Моргана.

При этом англо-американские банки устанавливали контроль не только над переводом германских платежей, но и за бюджетом, системой денежного обращения и в значительной мере системой кредита страны.

К августу 1924 года старую немецкую марку заменили новой, финансовое положение Германии стабилизировалось, и, как писали - "...в финансовые жилы Германии неудержимым потоком хлынула американская кровь"...".

Следствия этого не замедлили себя обнаружить.

Во-первых, золото, которое Германия платила в виде военных репараций, продавалось, закладывалось и исчезало в США, откуда оно в виде "помощи" возвращалось в Германию, которая отдавала его Англии и Франции, а те в свою очередь оплачивали им военный долг США. Последние, обложив его процентами, вновь направляли его Германии. В итоге все в Германии жили в долг, и было ясно, что в случае, если Уолл-стрит отзовёт свои займы, страна потерпит полное банкротство.

Во-вторых, хотя кредиты выдавались для обеспечения выплат, речь шла о восстановлении военно-промышленного потенциала страны.

За кредиты немцы расплачивались акциями предприятий, американский капитал в итоге стал активно интегрироваться в немецкую экономику. Общая сумма иностранных вложений в германскую промышленность за 1924-1929 гг. составила почти 63 миллиарда золотых марок (30 миллиардов приходилось на займы), а выплата репараций - 10 миллиардов марок.

70% финансовых поступлений обеспечивали банкиры США, большей частью банки Дж.П.Моргана.

В итоге уже в 1929 году германская промышленность вышла на второе место в мире, хотя в значительной мере она находилась в руках ведущих американских финансово-промышленных групп.

Так, очень известному концерну "И.Г.Фарбениндустри", поставщику для вермахта и на 45% финансировавшей избирательную кампанию Гитлера в 1930 году, займы давал Американский банк Дж. П. Моргана. Принадлежащий семье Дюпонов автомобильный концерн "Дженерал моторс" и в годы войны активно сотрудничал с Германией. Руководство "Дженерал моторс" вложило в "И. Г. Фарбен" только с 1932 по 1939 годы 30 миллионов долларов.

Морганы через "Дженерал электрик" контролировали германскую радио- и электротехническую промышленность в лице АЭГ и "Сименс" (к 1933 году 30% акций АЭГ принадлежали "Дженерал электрик"), через компанию связи ИТТ - 40% телефонной сети Германии, кроме этого им принадлежали 30% акций авиастроительной фирмы "Фокке-Вульф".

Над "Опелем" был установлен контроль со стороны "Дженерал моторс", принадлежавший семье Дюпона. Пьер Самуэль Дюпон, владелец GM, на обложке журнала Tames 1927 год

Генри Форд контролировал 100% акций концерна "Фольксваген". В 1926 года при участии рокфеллеровского банка "Дилон Рид и Кº" возникла вторая по величине после "И.Г.Фарбениндустри" промышленная монополия Германии - металлургический концерн "Ферейнигте штальверке" (Стальной трест) Тиссена, Флика, Вольфа и других.

Американское сотрудничество с немецким военно-промышленным комплексом было очень интенсивным. К 1933 году под контролем американского финансового капитала оказались ключевые отрасли германской промышленности и такие крупные банки, как "Дойче Банк", "Дрезднер Банк", "Донат Банк" и другие.

Одновременно готовилась и та политическая сила, которая призвана была сыграть решающую роль в реализации англо-американских планов. Речь идёт о финансировании нацистской партии и лично Гитлера.

Как писал в своих мемуарах бывший канцлер Германии Генрих Брюнинг, начиная с 1923 года, Гитлер стал получать крупные суммы из-за рубежа. Откуда они шли ему неизвестно, но поступали через швейцарские и шведские банки. Генрих Брюнинг (1885-1970).

Известно также, что в 1922 году состоялась встреча Гитлера с военным атташе США в Германии тогда капитаном Трумэном Смитом (впоследствии - полковником), составившим о ней подробное донесение в Управление военной разведки США, в котором он высоко отзывался о Гитлере.

Западногерманский исследователь Эберхард Йекель, профессор Штутгартского университета, в архиве Йельского университета нашел запись этой беседы, состоявшейся 20 ноября 1922 года в Мюнхене.

Беседа была откровенной - будущий фюрер и рейхсканцлер Германии, а тогда еще безвестный главарь безвестной партии поведал американскому визитеру о своем намерении "ликвидировать большевизм", установить диктатуру и предлагал США свои услуги в "битве между цивилизацией и марксизмом".

К слову, за несколько дней - с 15 по 22 ноября 1922 года - Смит успел побеседовать со многими чиновниками баварских министерств иностранных и внутренних дел, генералом Крессом фон Крессенштейном, кронпринцем Рупрехтом, журналистами.

Затем он стал встречаться с самим нацистам - первым оказался "духовный отец" нового движения генерал Эрих Людендорф, потом Альфред Розенберг (тогда - главный редактор нацистской газеты "Фёлькишер беобахтер"), а также ближайшие сподвижники Гитлера - Эрвин фон Шейбнер-Рихтер и Эрнст Ханфштенгль и, в завершении, сам "фюрер".

Именно через Смита в круг знакомых Гитлера был введён Эрнст Франц Зедгвик Ганфштенгль (Путци), выпускник Гарвардского университета, сыгравший важную роль в формировании Гитлера, как политика, оказавший ему значительную финансовую поддержку и обеспечивший знакомство и связи с высокопоставленными британскими деятелями. Эрнст Франц Зедгвик Ганфштенгль (1887-1975)

Пожалуй, самую развернутую программу нацизма изложил Смиту Людендорф. Вот, что Смит записал с его слов -

"1. Германия заражена марксизмом.

2. Война с Россией продолжается в пропагандистской форме.

3. Советская пропаганда поддерживает марксизм в Германии и мешает немецкому народу возродить свое политическое здоровье, обрести национальный дух.

4. Людендорф раньше считал, что большевизм, до того как его уничтожат в Германии, сначала должен быть уничтожен в России. Теперь он изменил свое мнение и полагает, что сперва надо разгромить большевизм в Германии.

5. Если марксистский большевизм продолжит свой победный марш, то Англия, Франция и Америка одна за другой станут его жертвами.

6. Все союзные державы должны быть заинтересованы в борьбе против большевизма. В наступающие годы Германия станет плацдармом этого сражения.

7. Союзники должны поддержать сильное германское правительство, способное разгромить марксизм.

8. Такое правительство не может возникнуть в нынешнем парламентском хаосе.

9. Сильное национальное правительство в Германии должно быть сформировано патриотической личностью.

10. За этим сильным национальным правительством должны стоять соответствующие вооруженные силы".

Далее следовали откровения, касавшиеся Франции, Англии и Италии, после чего Людендорф прямо обратился к США - "Америка должна понять, что только сильное националистское правительство в Германии может спасти страну от хаоса и обеспечить выплату репараций союзникам".

Гитлера готовили к большой политике. Однако, пока в Германии царило процветание, его партия оставалась на периферии общественной жизни. Положение резко стало меняться с началом мирового экономического кризиса.

С осени 1929 года, после спровоцированного ФРС краха американской фондовой биржи, начинает осуществляться третий этап стратегии англо-американских финансовых кругов.

ФРС и банкирский дом Моргана принимают решение прекратить кредитование Германии, инспирировав банковский кризис и экономическую депрессию в Центральной Европе.

«В сентябре 1931 года Гитлер запросил Картера [представителя моргановской группы — С.Л.], на какую субсидию от американских промышленников нацисты могли бы рассчитывать в дальнейшем. Для того чтобы дать обстоятельный ответ, Картер созвал новое совещание, на котором помимо участников июльского совещания 1929 года присутствовали также находившийся в то время в США директор Банка Англии Монтегю Норман и представитель «Азиатик петролеум К°» Энджелл. В ходе совещания Олдрич, Картер и Клин рекламировали гитлеровскую партию как единственную «реальную силу» в Германии, а Гитлера как «сильного человека», способного предотвратить хаос и революцию. Участники совещания уполномочили Уорбурга вновь встретиться с Гитлером и сообщить ему об увеличении финансовой помощи нацистской партии.



Во время последующей встречи, имевшей место в частной резиденции Гитлера в Берлине, последний развил перед американским банкиром свои планы захвата власти. Видимо, эти планы встретили полное одобрение американских монополий, ибо в ходе последующих переговоров, которые Уорбург вел с видными представителями фашистской партии — Герингом, Штрейхером, Хейдтом, Лютгебруном и Грегором Штрассером — была согласована передача гитлеровской партии новой субсидии в размере 15 млн. долл. Осенью 1931 года в целях конспирации передача этой суммы была осуществлена в три приема — через вышеупомянутый банк Мендельсона в Амстердаме, «Банкферейнигунг» в Роттердаме и «Банка итальяна» в Риме. К концу 1931 года в пять-шесть раз возрастает сумма финансовой помощи, оказываемой гитлеровцам концерном «Ройял датч-Шелл». Всего за 1923-1933 годы она составила сумму 50-60 млн. долл.» (Розанов Г.Л. Германия под властью фашизма (1933-1939 гг.). — М.: Изд-во ИМО, 1961 — С. 26-27)

В сентябре 1931 года Англия отказалась от золотого стандарта, сознательно разрушив международную систему платежей и полностью перекрыв финансовый кислород Веймарской республике.

Зато с партией Гитлера происходит чудо - в сентябре 1930 года, в результате крупных пожертвований Тиссена, "И.Г. Фарбениндустри" и других, партия получает 6,4 миллиона голосов, занимая второе место в Рейхстаге, после чего активизируются щедрые вливания из-за рубежа. Основным связующим звеном между крупнейшими немецкими промышленниками и зарубежными финансистами становится Ялмар Шахт.

«10 октября 1931 года Гитлер, как представитель нового массового движения Германии, встретился с президентом Гинденбургом. Своевременность этой встречи просто поражает: прошло всего две недели после отказа Британии от золотого стандарта, а нацисты уже ищут встречи с президентом Германской республики, чтобы предъявить то, что с полным правом можно назвать законной претензией на власть. С точки зрения морских держав, предпосылки для такой встречи не могли быть более благоприятными: новый динамичный лидер националистов встречается лицом к лицу с эрзац-кайзером Гинденбургом — герой войны и блистательный символ императорской эпохи.



«Дело сделано» — так, должно быть, думали они. Но дело не было сделано. Гинденбург испытывал глубочайшее отвращение к этому «богемскому ефрейтору»; он принял Гитлера, беседовал с ним и отпустил с ледяной холодностью. Германия сопротивлялась. Гинденбург решил до конца поддерживать своего канцлера Брюнинга». (Энгдаль У.Ф. Столетие войны: англо-американская нефтяная политика и Новый Мировой Порядок) У. Черчилль в своих мемуарах пишет, что когда старый маршал увидел Гитлера «тот не произвел на него никакого впечатления. «Этого человека назначить канцлером? Я его сделаю почтмейстером — пусть лижет марки с моим изображением» (Черчилль, У. Вторая мировая война. В 3 кн. Кн. 1).

4 января 1932 года состоялась встреча крупнейшего английского финансиста Монтегю Нормана с Гитлером и фон Папеном, на которой было заключено тайное соглашение о финансировании НСДАП. (Рубцов Ю. Кредит на мировую войну Гитлер взял у Америки). После нее «по указанию Гитлера в структуре НСДАП был создан экономический совет, в который вошли известные и уважаемые предприниматели Вильгельм Кепплер и Курт фон Шредер» (Немчинов А. Олигархи в черных мундирах. — М: Яуза, 2005. — С. 17).

На этой встрече присутствовали также и американские политики братья Даллесы, о чём не любят упоминать их биографы.

14 января 1933 года состоялась встреча Гитлера со Шредером, Папеном и Кеплером, где программа Гитлера была полностью одобрена.

Именно здесь был окончательно решён вопрос о передаче власти нацистам. Коалиционное правительство Гитлера. Сидят (слева направо): Герман Геринг, Адольф Гитлер, Франц фон Папен. Стоят (слева направо): Франц Зельдте, Гюнтер Гереке, Шверин фон Крозиг, Вильгельм Фрик, Вернер фон Бломберг, Альфред Гугенберг.

30 января 1933 года Гитлер становится рейхсканцлером Германии. Теперь начинается реализация четвертого этапа стратегии.

Отношение англо-американских правящих кругов к новому правительству стало крайней благожелательным. Когда Гитлер отказался платить репарации, что, естественно, поставило под вопрос выплату военных долгов, ни Англия, ни Франция не предъявили ему претензий по поводу платежей.

Более того, после поездки поставленного вновь во главе Рейхсбанка Ялмара Шахта в США в мае 1933 года и его встречи с президентом и крупнейшими банкирами с Уолл-стрит, Америка выделила Германии новые кредиты на общую сумму в 1 миллиард долларов.

А в июне 1933 года, во время поездки в Лондон и встречи с Норманом, Шахт добивается предоставления английского займа в 2 миллиарда долларов, а также сокращения, а затем и прекращения платежей по старым займам.

Таким образом, нацисты получили то, чего не могли добиться прежние правительства.

Летом 1934 года Британия заключила англо-германское трансфертное соглашение, ставшее одной из основ британской политики по отношению к Третьему рейху. К концу 1930-х годов Германия превращается в основного торгового партнёра Англии.

Банк Шрёдера превращается в главного агента Германии в Великобритании, а в 1936 году его отделение в Нью-Йорке объединяется с домом Рокфеллеров для создания инвестиционного банка "Шрёдер, Рокфеллер и Кº", который журнал "Таймс" назвал "экономическим пропагандистом оси Берлин-Рим".

В августе 1934 года американская компания «Стандарт Ойл» приобрела в Германии 730 тысяч акров земли и построила крупные нефтеперерабатывающие заводы, которые снабжали нацистов нефтью.

Тогда же в Германию из США было тайно доставлено современное оборудование для авиационных заводов, на котором начнётся производство немецких самолетов.

От американских фирм "Пратт и Уитни", "Дуглас", "Бендикс Авмэйшн" Германия получила большое количество военных патентов, по американским технологиям строился "Юнкерс-87".

К 1941 году, когда уже во всю бушевала Вторая мировая война, американские инвестиции в экономику Германии составили 475 миллионов долларов.

Теснейшее финансово-экономическое сотрудничество англо-американских и нацистских деловых кругов и было тем фоном, на котором в 1930-х годах проводилась политика умиротворения агрессора, приведшая в итоге ко Второй мировой войне.

Вот так было. Все делалось США и Западом, чтобы Гитлер пришел к власти, а затем направился на Восток.

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