Страницы истории. Как Англия и Германия договорились о нападении на СССР…

Как правило, ведущие мировые политики, как и их окружение, до самозабвения уверены, что объяснение тех или иных событий, происходивших с их участием, и исходящие от их самих, является истиной в последней инстанции. Так было всегда. Только сейчас историки начинают выяснять, что, оказывается, победа какого-нибудь фараона пять тысяч лет назад была не победой, а сокрушительным поражением. Римская историография представляла вождя гуннов Аттилу и его армию неуправляемой толпой диких варваров. Однако потом выяснилось, что это была отлично организованная армия, превосходящая по своим качествам римское войско, что и позволило ей победить…

В наши дни ответственность за знаменитую атаку 11 сентября на Нью-Йоркский торговый центр возложена на «Аль-Кайеду» и лично на Усаму бин Ладена. Нас стараются заставить думать именно так, как надо инициаторам таких версий. И это сейчас называется информационной войной. В прежние времена она велась при помощи папирусов, летописей и глашатаев, затем с использованием кино, телевидения и радио, сейчас к делу подключены Интернет-технологии.

Однако, продолжим разговор о тайнах 22 июня 1941 года … После германской агрессии против Польши события развивались так:

Сентябрь 1939 года, 28 сентября-- СССР заключает пакт с Эстонией.

Октябрь 1939 года, 5 октября -- СССР заключает пакт с Латвией.

Октябрь 1939 года, 10 октября – СССР передает польский город Вильно в состав Литвы под исконным литовским названием Вильнюс. И это является поводом для польского правительства в изгнании объявить войну СССР. Казалось бы, только одно это должно было заставить литовцев искренне зауважать Советский Союз… Однако последующие события показали, что чувство благодарности у политической элиты этой страны отсутствует. Начинается депортация польских евреев в люблинское гетто .

Октябрь 1939 года -- Переговоры между СССР и Финляндией. СССР настойчиво предлагает заключить Пакт о взаимопомощи, но Финляндия отказывается от этого предложения. СССР выдвинул правительству Финляндии требования, сформулированные в Меморандуме: сдать в аренду и передать под юрисдикцию СССР стратегически важные пункты на побережье.

Ноябрь 1939 года, 30 ноября-- Советские войска переходят границу Финляндии.

Март 1940 года,12 марта – Конец советско-финской войны. Финляндия подписывает мирный договор с СССР и передает ему Карельский перешеек и побережье Ладожского озера. В основу договора положен в Меморандум от 14 октября 1939 г.

Апрель 1940 года, 9 апреля -- Немецкие войска вторгаются в Данию и Норвегию. В Норвегии немцы оккупируют основные порта и города.

Апрель 1940 года, 15 апреля -- Английские криптографы выполняют первую дешифровку ключа, с помощью которого немцы кодируют свои сообщения на машине "Энигма" (для передачи по радио). Благодаря этому англичане получают возможность читать большую часть немецких радиопереговоров. Учитывая огромную степень оснащенности средствами радиосвязи германских вооруженных сил и то, что большинство документов передавалось именно по радио, можно абсолютно точно утверждать, что далее на протяжении всей войны Англия достоверно знала о всех военных операциях гитлеровской Германии, но вот делилась секретами своими с союзниками далеко не всегда…

Май 1940 года, 10 мая – Уинстон Черчилль становится премьер-министром Великобритании

Май 1940 года, 14 мая -- Немецкие войска вторгаются в Нидерланды, Бельгию и Люксембург (операции завершаются 14 мая). Голландская армия прекращает сопротивление. Германские войска прорывают французскую оборону под Седаном и продвигаются к побережью Ла-Манша, рассекая союзную армию англичан и французов на две группировки (операция завершается 23 мая) Май 1940 года, 26 мая -- Дюнкерская операция по эвакуации англо-французских войск. Она явилась первым примером наличия договоренностей между Германией и Англией. Хорошо известно, что немецкие бронетанковые части остановились возле этого французского порта и тем самым дали возможность Англии эвакуировать свыше 338 тысяч союзных войск. Как правило, и английские, и немецкие историки списывают этот факт то ли на просчеты немецкого командования, то ли на неадекватность самого Гитлера… Но не логичнее считать, что Гитлер дал такую возможность Англии, надеясь на ее поддержку в грядущей войне с СССР? Учитывая предыдущую английскую политику в отношении Советского Союза, именно это и представляется наиболее реальным…

Июнь 1940 года -- Вооруженные силы Германии оккупируют Северную и Юго-Западную Францию (операция завершается 27 июня).

Это июнь стал, с одной стороны, триумфом гитлеровской стратегии блицкрига и, с другой стороны, наглядной демонстрации беспомощности и двуличия политики западных государств:

В июне прекращается сопротивление немецким войскам в Норвегии, а ее король Хокон VII вынужден бежать в Великобританию. Французское правительство покидает Париж и 14 июня прибывает в Бордо). Италия объявляет войну Франции и Великобритании. В этот же день немцы триумфально входят в Париж. 1 5 июня для отражения немецкой агрессии Франция обращается за помощью к США но получает отказ от этой великой демократической державы. В этот же день Красная Армия вступает в Эстонию, Латвию и Литву.

16 июня Уинстон Черчилль предлагает французскому правительству союз с Великобританией для продолжения войны после оккупации Франции. Париж отвергает эту идею; после чего премьер-министр Рейно уходит в отставку. Новым председателем кабинета министров становится маршал Анри Петен. Во Франции маршал Петен объявляет о там, что французское правительство ведет переговоры с Германией о заключении перемирия. 22 июня Франция подписывает перемирие с Германией, соглашаясь на раздел страны на две зоны: оккупированную немцами территорию включающую в себя Северную и Юго-Западную Фракцию, и так называемое автономное Французское государство со столицей у Виши, в которое входит остальная часть Франции и ее заморские территории (1 июля в Виши формируется правительство). Напомним, что впоследствии в июле 1941 года для войны против большевиков был создан французский добровольческий легион для войны против большевиков, выросший затем в 33-ю гренадерскую дивизию войск СС «Шарлемань» («Карл Великий»). Генерал Леклерк (с тростью) принимает у американской стороны 12 соотечественников служивших в дивизии «Шарлемань». На следующий день день они будут расстреляны по его приказу без суда и следствия

В октябре 1941 года французский легион (пехотный полк, численностью 2,5 тысяч человек) был отправлен на германо-советский фронт, на московское направление. Французы понесли там тяжёлые потери, и с весны 1942 до лета 1944 легион был снят с фронта и направлен на борьбу против советских партизан в тылу. Остатки французской дивизии (около 700 человек) в конце апреля 1945 оборонялись в Берлине. В войне против СССР погибло около 8 тысяч французов (не считая эльзасцев, призванных в вермахт). 3 француза были награждены немецкими Рыцарскими крестами.

Июль 1940 года, 10 июля – начинается так называемая «Битва за Англию».

Июль 1940 года, 16 июля -- Гитлер издал Директива №16 о подготовке операции по высадке в Англии

Октябрь 1940 года, 12 октября -- Гитлер откладывает операцию "Морской лев" - планировавшееся ранее вторжение в Англию. В ходе битвы за эту страну список целей на британской территории расширяется и включает в себя интенсивные бомбардировки Лондона (особенно с 13 по 21 октября) и других городов.

Декабрь 1940 года, 5 декабря -- В Ставке Гитлера начальник генерального штаба сухопутных войск Германии Франц Гальдер выступил с Докладом о планируемой операции на Востоке, против СССР.

Итак, вот этот момент истины: именно с 5 декабря 1940 года не о какой операции вторжения в Англию речи не шло. И английское правительство во главе с сэром Уинстоном Черчиллем прекрасно знало об этом! Более того, если бы оно, это правительство действительно было бы обеспокоено безопасностью страны, то пошло бы на все, лишь бы приобрести в качестве союзника СССР. Однако историкам факт переговоров Англии и СССР по инициативе самой Англии вплоть до 22 июня 1941 года неизвестен. Их просто не было… Из чего следует вывод, что Англию вполне устраивал поворот Гитлера на Восток. Хорошо же вел себя будущий союзник по антигитлеровской коалиции!

А теперь начинается самое интересное в этом кровавом историческом детективе: 10 мая 1941 года, за полтора месяца до нападения Германии на СССР, Рудольф Гесс, заместитель Гитлера по партии, прилетает в Шотландию в надежде заключить мир с Великобританией. И в этот же день происходит самый сильный налет немецкой авиации на Лондон.

По английской версии, а другой версии просто быть не может(!), Рудольф Гесс совершил в тайне от нацистского руководства перелет в Шотландию с целью предложить британскому правительству заключить мир и совместно участвовать в войне против СССР. Гесс вылетел с аэродрома в Аугсбурге на невооруженном самолете-истребителе "Мессершмитт-110" с запасом топлива в один конец. Он якобы намеревался посадить самолет неподалеку от поместья герцога Гамильтона, однако, подлетев и не обнаружив подходящего места, он выпрыгнул с парашютом и сдался в плен местным фермерам. Уже только одно это вызывает если не смех, то уж недоверие точно: к этому времени английские силы противовоздушной обороны приобрели не только боевой опыт, но и прекрасную технику, все побережье Англии было оборудовано радиолокационными станциями, а население усиленно готовилось к отражению агрессии и усиленно изучало технику врага. Силуэты немецких самолетов прекрасно знали даже 15-летние мальчишки. Гесс вылетая запланировал полет так, чтобы совершить посадку на северном побережье Англии сразу после захода солнца. То есть, весь полет над Англией проходил в течение светового(!) дня на скорости всего 350-370 километров в час! И наивные англичане вот уже 70 лет пытаются заставить весь мир уверовать в то, что вплоть до самого приземления Гесса с парашютом под Глазго его истребитель "Мессершмитт-110" никто не видел... Мало того, Гесс еще якобы заблудился и долго болтался над Шотландией, разыскивая полосу рядом с имением герцога Гамильтона!

Словом, 10 марта 1941 года вся Великобритания внезапно не только ослепла, но и оглохла. Оставьте эти сказки на Рождество, господа англичане!

Далее англичане рассказывают вполне романтическую историю о том, что Гесс был вначале доставлен в госпиталь Глазго, он поначалу назвался вымышленным именем, но затем признался, что он - Рудольф Гесс. Его якобы весьма обескуражило то обстоятельство, что английские должностные лица долго не могли взять в толк, для чего совершен этот перелет и поначалу отказывались беседовать с ним. Затем один из чиновников министерства иностранных дел согласился выслушать предложения Гесса.

А далее самое интересное: по английским же данным Гесс заявил от имени Гитлера, что Германия хотела бы заключить с Великобританией мирный договор, прекратить боевые действия и направить совместные усилия на борьбу с большевистской Россией; Великобритании предоставлялась полная свобода действий в рамках Британской империи; колонии, которых лишилась Германия по условиям Версальского договора 1919, должны быть возвращены ей; английские войска должны были быть выведены из Ирака; британское правительство должно заключить мир с Муссолини. При этом Гесс даже заявил, что поскольку фюрер не намерен вести переговоры с Уинстоном Черчиллем, было бы предпочтительно, если бы Черчилль вышел в отставку.

Гитлер на другой стороне Ла-Манша, по свидетельству уже самих немцев, впал в настоящую истерику: он приказал министру пропаганды Геббельсу объявить на весь мир Гесса сумасшедшим. Черчилль, в свою очередь, согласился с Гитлером и много раз заявлял, что Гесс прибыл в Англию по собственной воле и инициативе и не обладал какими-либо полномочиями. Какое трогательное единодушие у двух «смертельных» врагов, не так ли?

Казалось бы, ничто не мешало Черчиллю использовать этот перелет на полную пропагандистскую катушку: к примеру, фальсифицировать заявление Гесса, в котором он призвал бы всех немцев бороться против кровавого маньяка Гитлера и назначить его председателем комитета «Свободная Германия»…

Гесса отправили в Лондон, в Тауэр, где он пробыл как высокопоставленная интернированная персона до 6 октября 1945. Затем его перевели в тюрьму в Нюрнберг, где он 17 августа 1987 года, будучи уже 93-летним полупарализованным стариком, взял и сам повесился! Флигель, где это произошло, был через несколько дней уничтожен пожаром. В день смерти к Гессу не хотели пускать Маури, санитара-тунисца, который опекал его. Только через полчаса, с трудом прорвавшись к садовому домику, специально построенному для Гесса на случай плохой погоды, Маури увидел подопечного безжизненно лежавшим на полу. В домике находились американский надзиратель и еще двое военных. Их присутствие было грубейшим нарушением устава. Маури стал делать Гессу искусственное дыхание, но его чемоданчик «первой помощи» оказался взломанным, а кислородный баллон -- пустым, хотя накануне санитар его проверял. У приехавшего английского врача инструментарий тоже оказался в нерабочем состоянии. Когда тело Гесса привезли в госпиталь, два незнакомца исчезли, а санитару посоветовали держать язык за зубами.

Гесс-младший полагает, что двое неизвестных в американской форме были переодетыми сотрудниками британских спецслужб. Один из них, помогая санитару, делал массаж сердца Гессу с такой силой, что сломал несколько ребер и грудину, что было подтверждено судебно-медицинской экспертизой. Британия всегда умела хорошо прятать концы в воде… Правда, в этом случае был использован огонь. Секретные документы о полете Гесса в Англию британское правительство обещало обнародовать до 2000 года. Однако потом срок перенесли на 2017 год.

Англичане уверяют, что никаких переговоров с Гессом у них не было, и они очень честно сразу же посадили его в тюрьму, но в это мало кто верит. На самом же деле переговоры были. Как и всегда в дипломатии, их итог стал компромиссом: Англия дала Гитлеру карт-бланш на «Дранг нах Остен», обязавшись взамен не осуществлять никаких сухопутных операций на территориях, оккупированных к тому времени Германией.

А как же тогда высадка союзных войск в Нормандии 6 июля 1944 года, может спросить въедливый читатель? А Германию просто кинули, как в 1941 году Англия кинула СССР… Такова английская политика. И Гитлер вплоть до самого конца войны надеялся все-таки договориться с западными державами. Надеялся, потому что был прецедент 10 мая 1941 года! Но к тому времени Великобритания окончательно поняла, что фюрер терпит сокрушительное поражение и СССР сам способен не только разгромить Германию, но и занять всю Западную Европу. А это никак не устраивало Англию…

Карновский Юрий Зиновьевич

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