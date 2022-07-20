Как западные державы помогли Гитлеру покончить с Чехословакией

Судетские немцы приветствуют проезжающих в автомобилях представителей нацистской Германии. Октябрь 1938 г.
Судетский вопросПосле развала Австро-Венгерской империи на её обломках создали ряд государств, включая Чехословакию.
Чехи, которые активно работали над созданием «нового порядка» в Европе и помогали Антанте воевать с Россией, смогли добиться максимальных границ нового государства.
Также Прага избежала репараций, возложенных на Австрию, и смогла на базе доставшегося промышленного потенциала и золота (и прочих ценностей), добытых в России чехословацким корпусом кстати, создать экономически довольно развитую страну.
Но чехов было меньше половины населения.
Сразу возник словацкий и немецкий (судетский) сепаратизм, так как имелась большая немецкая община (более четверти населения страны).
Уже к XIX веку немцы составляли большинство населения судетского региона (около 90 %). Число судетских немцев в 1938 году достигло 3,3 млн человек.
Кроме того, чехи проводили националистическую политику. Немецкие школы закрывались, вместо них открывались чешские. Немцам, которые не знали чешского языка, до 1937 года было запрещено занимать государственные должности. На конфискованных в ходе земельной реформы землях предлагалось поселить чешских колонистов.
Немецкие нацисты презирали чехов, чьё государство было искусственно создано после подписания Версальского договора за счёт части германских земель. Основное промышленное богатство страны создавала немецкая Судетская область. Поэтому нацистская Германия считала своим долгом присоединить к рейху Судеты.
С 1935 года в Судетской области действовала Судето-немецкая партия (основана на базе Судето-немецкого отечественного фронта, существовал с 1933 года). Лидер партии Конрад Генлейн требовал выполнения обещания чешского правительства построить государство по образцу Швейцарии, где все народы имели широкую автономию.Конранд Генлейн и Адольф Гитлер
Генлейн пользовался материальной поддержкой нацистской Германии. Через германское посольство судетский фюрер получал деньги, агитационные материалы, инструкции и т. д.
Члены немецкой партии, которая стала представлять всю судетскую общину, стали контролировать общественно-экономическую жизнь региона. Судетских сепаратистов активно поддерживала германская служба безопасности и гестапо.
Германские агенты активно действовали в Судетах и в Чехословакии в целом. Только в 1936 году через Швейцарию в Чехословакию было направлено 40 кадровых разведчиков. Они создавали шпионские сети, собирали информацию и вели агитацию.
Через своих агентов и судетских немцев в Берлине получали информацию политического, экономического и военного характера и знали о Чехословакии практически всё.
Также гитлеровцев интересовал военно-экономический и стратегический потенциал Чехословакии. Чешская промышленность Чехословакии, в том числе и военная, была одной из самых развитых в Европе. Чехословакия была одним из ведущих мировых экспортёров оружия. Так, заводы «Шкода» в это время производили почти столько же военной продукции, сколько выпускала военная промышленность Великобритании.
Сама страна располагалась в центре Европы, и нужно было решить чехословацкий вопрос, чтобы развивать дальнейшую экспансию. Чехия имела первоклассную и хорошо вооружённую армию, сильные приграничные укрепления. Прага заключила договора с СССР и Францией о взаимной помощи.
Таким образом, Гитлеру нужно было расчленить и уничтожить Чехословакию, чтобы разрушить основы безопасности в Европе.
Чехословацкий военный патруль останавливает грузовик для проверки на дороге во время Судетско-немецкого восстания. Сентябрь 1938 г.
«Зелёный вариант»Главный штаб вермахта в конце 1937 года предоставил Гитлеру план «Грюн» («Зелёный»).
Он был доработан весной 1938 года в связи с присоединением Австрии.
В апреле 1938 года Кейтель предложил совершить внезапное нападение на Чехословакию. Но, по мнению Гитлера, вермахт не был ещё способен на такую операцию, особенно при угрозе со стороны Франции и СССР. Чешскую проблему Берлин, учитывая политику западных стран, хотел решить в основном политико-дипломатическим путём.
Немцы планировали захватить Богемию и Моравию. Впервые делался упор на пропаганду, информационную и экономическую войну против Чехословакии.
Ставились чёткие цели: запугать Прагу, подорвать её волю к сопротивлению; поддержать «пятую колонну» в лице судетских немцев и словаков; повлиять на нейтральные страны в нужном для Германии направлении; на экономическом направлении способствовать развалу Чехословакии.
Поводом к войне должна была стать громкая провокация, к примеру, убийство подданного рейха, дипломата.
Вермахт должен был нанести мощный удар главными силами в центр страны с севера на юг. Идея блицкрига. На разгром чехов и оккупацию Чехии и Моравии отводилось 4 дня, с вытеснением остатков чехословацкой армии в Словакию. В это время западную границу прикрывали минимальные силы.
Бункер чехословацкой линии укреплений в Судетах («Линия Бенеша»)
Первый кризисТретий рейх умело обострял обстановку.
Формируется добровольческий корпус судетских немцев (около 15 тыс. человек). Немецкая разведка вооружает и снабжает добровольцев. Корпус должен был помочь захватить власть, а затем выполнять роль полиции.
Судетским нацистам на помощь перебросили четыре батальона эсэсовцев. Одновременно в Чехословакию направляются диверсионно-разведывательные группы, которые в момент вторжения вермахта должны были дезорганизовать тыл противника, разрушать коммуникации (мосты, тоннели, узлы связи), атаковать военные заводы.
Судетско-немецкая партия после аншлюса Австрии действует наглее, берёт курс на включение Судетской области в состав рейха.
В мае 1938 года генлейновцы активизируют прогерманскую пропаганду, требуют проведения референдума по вопросу вхождения Судетской области в состав Германии. Муниципальные выборы, которые были назначены на 22 мая, немецкая партия объявила плебисцитом по вопросу о присоединении Судетской области к рейху.
Одновременно активизируются венгерские, словацкие, польские и украинские националисты. Германские спецслужбы устанавливают с ними связи, налаживают взаимодействие с Судетско-немецкой партией.
На границе происходит провокация, во время действия чешской полиции гибнут два судетских немца. Германская печать начинает бешеную античешскую кампанию. Берлин выдвигает войска к чешской границе.
Так начался первый Судетский кризис.
Сначала Гитлер надеялся провернуть австрийский вариант, то есть сломить волю чешских лидеров, чтобы они сами капитулировали.
Чехословацкому правительству сообщили о претензиях фюрера. Программа минимум: автономия судетских немцев. Прагу предупреждали, что если требования Гитлера не будут выполнены, то страну раздавят за неделю ударами с севера, запада и юга. Особенно сильный удар будет с юга, где в наступление перейдёт Венгрия.
Чешскому руководству предлагали «спасти себя и Европу, как от кошмара мировой европейской войны, так и от кошмара большевизма». Было лучше всего, чтобы президент Бенеш или премьер-министр Годжа отправились в Германию и лично договорились с фюрером.
Чехи на эту провокацию не повелись.
Прага проводит частичную мобилизацию войск, армия входит в Судеты и занимает приграничные укрепления. О поддержке Чехословакии заявляет Москва и Париж (советско-французский и франко-чехословацкий договоры 1935 года).
Франция, в которой в апреле 1938 года пришло правительство во главе с Даладье, объявила, что страна будет «верна всем пактам и договорам, которые она заключила». Это явилось официальным подтверждением обязательств Франции, в том числе и по франко-чехословацкому договору 1924 года о союзе и дружбе и пакту 1925 года о взаимных гарантиях.
Правда, Париж боялся войны и в первую очередь смотрел на позицию Лондона. Многие французские политики желали найти способ отказаться от обязательств перед Прагой и прийти к соглашению с Берлином.
Иной была позиция Лондона.
Британское руководство, стремившееся направить Гитлера на Восток (против России), выражало пессимизм о будущем Чехословакии. Еще 24 марта 1938 года Чемберлен, выступая в парламенте, заявил, что британское правительство не может заранее брать на себя какие-либо обязательства в районе, где его интересы «не затрагиваются в такой степени, как это имеет место в отношении Франции и Бельгии».
Таким образом, британцы были готовы удовлетворить интересы Берлина за счёт его соседей, чтобы Гитлер развязал большую войну с СССР.Премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен (Arthur Neville Chamberlain, 1869 — 1940) произносит речь в лондонском аэропорту Хестон после возвращения из Мюнхена. В руках у него экземпляр подписанного Мюнхенского соглашения. В процессе своей речи Чемберлен сказал фразу: «Я привез мир для нашего поколения!».
Москва выразила готовность защищать Чехословакию, однако Польша отказалась пропускать Красную армию на помощь Чехии.
Сама Варшава в это время была готова принять участие в разделе Чехословакии и претендовала на Тешинскую Силезию. Польские войска были сконцентрированы у чешской границы, готовые к разделу Чехословакии вместе с Германией.
Против действий Германии выступила и Италия, опасавшаяся дальнейшего усиления рейха.
Советский Союз предлагает провести международную конференцию по этому вопросу. Однако Прага, Париж и Лондон отказываются от проведения конференции.
В самой Германии генералы выражали опасения, что кризис может вызвать войну на два фронта, против Чехословакии и Франции, военный потенциал которых был значительно выше германского. Только французская армия двое больше немецкой. Плюс возможность войны с СССР. Такая война будет безнадёжной, катастрофической для рейха.
Глава германского Генштаба сухопутных войск Бек выступил против плана нападения на Чехословакию. В проведённой Беком штабной игре, в которой учитывалось вмешательство Англии и Франции в чешско-германский конфликт, было отмечено, что пака немцы будут заняты борьбой с чешскими линиями обороны, французы успеют захватить всю Рурскую область.Людвиг Бек
Об этом доложили Гитлеру, в августе Бек был отправлен в почётную отставку.
Его преемником стал Гальдер, который также отрицательно относился к агрессивной политике фюрера и был посвящён в планы военного переворота, направленного против гитлеровского режима.
Таким образом, в мае 1938 года гитлеровская Германия не смогла «проглотить» Чехословакию.
Гитлеру пришлось временно отложить план агрессии и перейти к переговорам. Но активная военно-политическая подготовка к захвату страны была продолжена.
Как Запад «помог» ПрагеЗападные державы, продолжая политику «умиротворения» Гитлера за счёт «второстепенных» соседей, усиливают нажим па чешское правительство, рекомендуя договориться с Генлейном.
Так, 7 мая британский и французский посланники в Праге посетили министра иностранных дел и потребовали, чтобы Прага пошла «как можно дальше» в удовлетворении требований судетских немцев, предупредив, что, если из-за ее «неуступчивости» возникнет вооруженный конфликт, западные державы не окажут помощи Чехословакии.
В Вашингтоне в целом поддерживали подобную политику Лондона и Парижа.
Посол США в Германии Вильсон сообщал в Вашингтон 28 апреля 1938 года, что важно «заключить такое соглашение с Берлином... которое, так сказать, канализировало бы устремления Германии и даже ее непоколебимые намерения с таким расчетом, чтобы обеспечить всеобщий мир».
При этом западники практически прямым текстом извещали Берлин, что воевать за чехов не собираются и не хотят общеевропейской войны, от которой выиграют большевики и монголы.
Так, британский посол в Германии Гендерсон сообщил заместителю немецкого министра иностранных дел Вейцзекеру, что правительство Англии не намерено ради чехов «пожертвовать хотя бы одним солдатом» и, если Прага пойдёт на обострение отношений с немцами, то Англия не окажет им поддержки.
23 мая французский премьер Даладье беседовал с германским послом Вельчеком. Он выразил опасения, что война разрушит Европу, и там появятся казаки и монголы. Поэтому войну надо предотвратить, и принести «тяжелые жертвы».
До Берлина донесли мысль, что «неуступчивой» Чехословакией пожертвуют.
В самой чешской верхушке не было единства по вопросу сопротивления Германии и будущего страны.
Консерваторы, представленные Аграрной партией (ведущая политическая сила в стране), её лидер и премьер Милан Годжа хотели установить в Чехословакии «сильную власть» и договориться с Берлином. В частности, пойти на уступки судетским немцам и расторгнуть договор о взаимопомощи с русскими.
В другую группировку входил президент Эдвард Бенеш и представители крупного капитала. Бенеш ориентировался на западные державы и, прежде всего, Францию. Чехословацкий президент внимательно прислушивался к советам Лондона и Парижа и был готов пойти на большие уступки в переговорах с Генлейном и Берлином.
Прага пошла на поводу у Запада.
Начались переговоры между Генлейном и чешскими властями при посредничестве специального британского представителя лорда Ренсимена. Переговоры шли с начала августа по сентябрь.
Британцы следовали политике «умиротворения» Гитлера, приняли сторону немцев и требовали от Праги создать Судетскую автономию. Сам лорд Ренсимен в своём докладе главе правительства Чемберлену предлагал отдать Судеты Германии.
В начале сентября 1938 года Прага уступила давлению и согласилась создать немецкую и венгерскую автономии.
Встреча премьер-министра Великобритании Чемберлена в аэропорту Мюнхена. 29 сентября 1938 года
Как Гитлер взял Чехословакию
Бронеавтомобили Sd. Kfz. 221 и мотоциклисты «Лейбштандарта СС Адольфа Гитлера» в Праге. 4 октября 1939 г.
Подготовка Мюнхена
Англо-французские «миротворцы» боялись, что Гитлер начнёт войну против Чехословакии, что может привести к нежелательным военно-политическим последствиям. План по «умиротворению» рейха рухнет. Поэтому британцы настаивали, чтобы всё было решено путём «мирной эволюции».
Британия летом 1938 года направила в Прагу лорда Ренсимена, как «независимого посредника». На деле он полностью поддерживал захватническую политику Берлина. США, хоть и не так откровенно, но поддерживали политику «умиротворения» Германии.
Посол в Германии Хью Вильсон.
Так, американский посол в Германии Вильсон в начале августа 1938 года прибыл в Прагу и, подобно Ренсимену, потребовал от чехословацкого правительства пойти на уступки судетским немцам.
Тем временем германское командование готовилось к Чехословацкой операции. Гитлер рассчитывал, что Англия и Франция сдадут ему Чехословакию.
На западной границе (линия Зигфрида) демонстративно строили новые укрепления, показывая, что французы чехам помочь не смогут. Фюрер в сентябре 1938 года заявил, что линию строят около 450 тыс. человек. При этом нацисты без устали твердили, что укрепление обороны и армии связано с «советской угрозой», что было положительно воспринято в Лондоне и Париже.
Немецкая партия Генлейна всё больше наглела. Генлейновцы отвергали все предложения чешских властей и выдвигали новые требования. В начале сентября Прага капитулировала перед судетскими сепаратистами.
Но нацистам этого было мало.
7 сентября были спровоцированы столкновения с полицией.
В Германии снова началась активная античешская пропаганда. 12 сентября Гитлер потребовал от Праги предоставить право судетским немцам самим решить свою судьбу.
Италия поддержала своего союзника.
Генлейновцы организовали многочисленные выступления в Судетской области. Чешские власти ввели в области военное положение. Генлейн, опасаясь ареста, бежит в Германию. Когда чешские власти предлагают возобновить переговоры, Генлейн выдвигает ультиматум: отмена военного положения в Судетах, вывод чешских войск и передача функции охраны порядка местным органам.
Английский посол в Берлине предупреждает о возможности войны. Глава британского правительства Чемберлен ради «спасения мира» 15 сентября прибывает в Германию.
Фюрер сообщил, что хочет мира, но готов и к войне. Войны можно избежать, если Судеты передадут Германии.
Чемберлен дал на это согласие.
18 сентября по приглашению англичан в Лондон прибыли Даладье и Боннэ.
Чемберлен ознакомил французских министров с результатами своего визита в Германию, обе стороны приняли принципиальное решение по чехословацкому вопросу.
19 сентября Лондон и Париж потребовали от Праги передачи Германии пограничных районов с преобладающим немецким населением. Франция и Англия обещали выступить гарантами новых границ Чехословакии, но Прага должна была аннулировать договоры о взаимной помощи с СССР и Францией.
Дальнейшие события показали, что «гарантиям» англичан и французов грош цена. Это был обман, чтобы склонить чехов к первым серьёзным уступкам.
При этом было очевидно, что в таком случае Чехословакия потеряет важнейший промышленный регион и утратит пограничные оборонительные линии, оставаясь беззащитной перед дальнейшей агрессией Германии.
Единственной великой державой, которая выразила поддержку Чехословакии, был Советский Союз. Москва предложила Англии и Франции выступить общим фронтом в защиту Чехословакии, но западники прохладно отнеслись к этому.
Москва была готова выполнить свои обязательства перед Прагой даже без поддержки Франции, если чехи попросят помощи и сами будут сражаться. Москва начала формирование и развёртывание армейских группировок на западной границе. Предложила чехам в случае агрессии выслать на помощь 700 истребителей и поставлять самолёты на льготных условиях.
Москва предупредила Варшаву, которая готовилась к разделу Чехословакии вместе с Германией, что в таком случае Польшу будут считать агрессором, и пакт о ненападении будет денонсирован.
Советское правительство предлагало совместные меры для сдерживания рейха и Франции.
Таким образом, Прага, опираясь на поддержку народа, армии, помощь СССР, могла отвергнуть требование о капитуляции. Чехословакия, имея мощные пограничные линии, могла отразить удар врага даже сама. У неё было 45 дивизий.
Всего в вооруженных силах было около 2 млн человек, свыше 1 500 самолетов, 450 танков, 5 700 орудий.
А немцы выделили для «Зелёной операции» 39 дивизий. Гитлеровцы позднее удивлялись силе чешских укреплений.
Один из руководителей германской армии – генерал-фельдмаршал Кейтель на Нюрнбергском процессе заявил:
Угрозу со стороны Польши и Венгрии могла парировать военная демонстрация России.
Однако чешская верхушка, которая занимала прозападные позиции, уже сдалась. Поэтому попытки Москвы помочь Праге в целом были проигнорированы.
В Чехословакии проходили многотысячные митинги в защиту страны, народ был готов с оружием в руках драться за свою родину. Чехословацкая верхушка, напуганная социальными волнениями, предпочла капитулировать.
Бенешу сообщили, что если возникнет война, то Франция не примет в ней участия. Англия также снимала с себя ответственность за действия Берлина и Праги.
Чехословацкое правительство сдалось.
22–23 сентября Чемберлен снова посетил Гитлера и выразил готовность передать Судеты Германии.
Фюрер предъявил новые требования: право на отделение для венгров и поляков. Новые границы определить немедленно, без затягивания и всяких комиссий и комитетов. Решить проблему до 1 октября.
Чехословакия встретила новые требования «мирового сообщества» массовым протестом. Имена Годжи, Бенеша, Гитлера и Чемберлена встречали бранью.
Правительство Годжи пало.
Новым премьер-министром и министром национальной обороны был назначен бывший командир Чехословацкого корпуса в России в период Гражданской войны Ян Сыровый (отметился сдачей адмирала Колчака). Народ надеялся, что Сыровый возглавит сопротивление. Однако новый глава правительства оказался таким же капитулянтом.
Начатая мобилизация (проведена 23–29 сентября) оказалась демонстрацией. После принятия Бенешем условий Мюнхенского соглашения Сыровый отдал приказ не обороняться против наступающего вермахта.
29 сентября 1938 года в Мюнхене была созвана конференция четырех держав – Британии, Франции, Германии и Италии. Делегацию Чехословакии даже не допустили к переговорам.
Открыл конференцию Гитлер, он потребовал «в интересах европейского мира» немедленной передачи Судетской области.
Муссолини предложил проект, который ему передали из Берлина. Чемберлен и Даладье приняли этот план. Чехословаков в ночь на 30 сентября просто ознакомили: они прибыли уже готовые к сдаче.
Судеты отдавали Германии, также удовлетворялись территориальные претензии со стороны Польши и Венгрии.
Мюнхенский сговор стал пиком провокационной политики Англии, Франции и США, которые «умиротворяли» Гитлера за счёт других стран и пытались направить его агрессию на Восток.
Одновременно Польша потребовала передачи Тешинской области. Немцы поддержали это требование.
Под давлением Берлина Прага 7 октября признала автономию Словакии, 8 октября – автономию Закарпатской Украины.
2 ноября состоялся Венский арбитраж, согласно которому Венгрия получила южные районы Словакии и Закарпатской Украины с населением более 1 млн человек.
Всё это происходило с молчаливого согласия Англии и Франции.
В итоге Чехословакия потеряла около половины производственных мощностей, 80 % энергетики. Новые границы разрушили обороноспособность страны, нарушили её транспортные коммуникации.
11 октября 1938 года Гитлер дал указание Риббентропу выработать план дальнейшего решения чешской проблемы.
Праге дали понять, что она входит в сферу жизненных интересов Германии, больше никаких союзов с Францией и Россией. Чехословацкая экономика включается в экономику рейха.
Подписан протокол о сооружении канала Дунай – Одер, соглашение о строительстве автомобильной магистрали Бреслау – Брно – Вена. Германские предприятия активно поглощают чешские, в зависимость от Германии поставлена торговля.
В октябре – декабре 1938 года идёт военная подготовка к полному поглощению Чехии.
Немецкая разведка забросила в Богемию и Моравию бойцов «свободного корпуса» Генлейна, разведывательно-диверсионные группы, была создана широкая агентурная сеть.
Поскольку проблема немецкой общины была решена, Гитлер нашёл новый повод для вмешательства в дела Чехословакии – защиту словаков от засилья чехов. Была разыграна карта словацкого сепаратизма. Немцы установили связь со словацкими сепаратистами.
Словацкий премьер Тисо встретился с представителями немецкой разведки и пообещал, что готов провозгласить суверенитет Словакии под защитой рейха.
13 марта 1937 года Тисо посетил Берлин. 14 марта словацкий парламент объявил о выходе Словакии из состава Чехословакии и об образовании Словацкой республики. Словаки призвали на помощь немецкие войска. В Чехии и Моравии немцы организовали ряд провокаций.
В ночь на 15 марта 1939 года Гитлер, приняв в столице чехословацкого президента Гаху и министра иностранных дел Хвалковского, заявил о недопустимости сопротивления вермахту.
Гаха умолял сохранить суверенитет Чехии. Геринг и Риббентроп его обрабатывали. Поставили ультиматум: либо капитуляция, либо немецкие ВВС в течение нескольких часов разрушат Прагу. Сотни самолетов ждут приказа на бомбардировку, которая начнется в 6 часов утра.
Это был блеф, таких возможностей у люфтваффе не было.
Но Гаха сломался. Чешская верхушка приняла ультиматум и подписала соглашение о передаче судьбы чешского народа и страны в руки фюрера.
15 марта германские войска без сопротивления оккупировали Чехию и Моравию, вошли в Прагу.
Перед этим диверсанты и агенты из числа судетских немцев захватили ключевые объекты, пункты и полицейские управления.
Чехи не сопротивлялись.
Был создан протекторат Богемия и Моравия. Словакия получила независимость, но под протекторатом рейха. О независимости объявила Подкарпатская Русь (Украина), но её оккупировали венгры.
Англия и Франция отнеслись к этому событию с пониманием и даже облегчением. Мол, это «внутренний распад».
Таким образом, Германия получила мощный военно-экономический потенциал Чехословакии. Немцы стали господствовать на Дунае и обрели плацдарм для агрессии на Балканах.
Гибель Чехословакии лишила Францию сильного союзника, примерно хорошо вооруженных 35–40 дивизий, соответственно немцы смогли вооружить 40 своих дивизий чешским оружием.
Для Франции это была и политическая катастрофа, которую тогда не осознали. Париж предал своего союзника. Вся система коллективной обороны, созданная французами ранее, рушилась.
В Варшаве, Бухаресте, Белграде увидели цену союза с французами. Там засуетились, чтобы договориться с Берлином.
Формально войну не объявляли, до последнего момента сохранялись дипломатические отношения между Прагой и Берлином.
Немцы смогли организовать в Чехословакии мощную «пятую колонну» из судетских немцев, с подключением словацких, венгерских и польских националистов, сепаратистов. Активно действовала разведка, сея страх и панику в тылу врага.
Сработал расчёт на слабость, никчемность демократическо-буржуазной власти в Чехословакии. Чешская верхушка оказалась гнилой, она имела все возможности и ресурсы для того, чтобы отразить германскую агрессию, но испугалась и капитулировала. Так как основная надежда была на то, что «Запад нам поможет». Как только Англия и Франция «слили» Прагу, чешская верхушка выкинула белый флаг.
Немцы умело нанесли серию психических, информационных ударов и по Англии, Франции. Сыграли на том, что западное общество после Первой мировой ужасно боится большой войны.
Гитлеровцы распространяли слухи, что, в случае вмешательства французов и англичан, их подводный флот нанесёт удар по основным торговым путям Великобритании в Атлантике. Что возможна неожиданная атака люфтваффе на британский флот метрополии.
Эту дезинформацию запустил шеф абвера Канарис. Хотя подводные силы рейха были ещё в начальной стадии развития, да и ВВС были слабыми и сравнительно малочисленными.
Пресса во время Судетского кризиса немедленно распространила эти слухи. Призраки несуществующих субмарин и армад люфтваффе повергли в шок обывателей Англии и Франции. В сентябре 1938 года война казалась неизбежной. Даже французские генералы считали, что Париж будет разрушен. Они ошибочно считали, что их ВВС хуже и слабее немецких.
Во Франции дороги, которые вели от Парижа на запад, были забиты автомобилями. Жители крупных городов бежали на запад страны. Уже во время настоящей войны страшные пробки на дорогах и паника сильно подорвут боеспособность французской армии.
В Лондоне раздавали противогазы, в парках рыли убежища, началась эвакуация детей. Ставили зенитные батареи. Газеты писали, что в первые же дни во время налётов будут убиты тысячи людей.
Подобные слухи распространялись и в Праге. В частности, ждали биологической атаки.
Страх и ужас на Западе сработал!
Гитлеру дали расчленить Чехословакию, оторвать сначала промышленную Судетскую область, а затем оккупировать саму Чехию.
Даладье и Чемберлен считали, что спасли свои страны и весь мир от ужасной войны, Париж и Лондон – от разрушения смертоносными люфтваффе.
Интересно, что сами германские полководцы, военачальники, наоборот, были уверены (зная о реальном состоянии вермахта), что война против Чехословакии, которую неизбежно поддержат Франция, Англия и Россия, будет проиграна.
Тем временем германское командование готовилось к Чехословацкой операции. Гитлер рассчитывал, что Англия и Франция сдадут ему Чехословакию.
На западной границе (линия Зигфрида) демонстративно строили новые укрепления, показывая, что французы чехам помочь не смогут. Фюрер в сентябре 1938 года заявил, что линию строят около 450 тыс. человек. При этом нацисты без устали твердили, что укрепление обороны и армии связано с «советской угрозой», что было положительно воспринято в Лондоне и Париже.
Чехословацкий солдат на посту на дороге в северной Чехии после объявления мобилизации. Сентябрь 1938 г.
Чехословацкие саперы закладывают взрывчатку на железнодорожном мосту для подрывы в случае нападения Германии. Сентябрь 1938 г.
Второй Судетский кризисКризис в Чехословакии углублялся.
Немецкая партия Генлейна всё больше наглела. Генлейновцы отвергали все предложения чешских властей и выдвигали новые требования. В начале сентября Прага капитулировала перед судетскими сепаратистами.
Но нацистам этого было мало.
7 сентября были спровоцированы столкновения с полицией.
В Германии снова началась активная античешская пропаганда. 12 сентября Гитлер потребовал от Праги предоставить право судетским немцам самим решить свою судьбу.
Италия поддержала своего союзника.
Генлейновцы организовали многочисленные выступления в Судетской области. Чешские власти ввели в области военное положение. Генлейн, опасаясь ареста, бежит в Германию. Когда чешские власти предлагают возобновить переговоры, Генлейн выдвигает ультиматум: отмена военного положения в Судетах, вывод чешских войск и передача функции охраны порядка местным органам.
Английский посол в Берлине предупреждает о возможности войны. Глава британского правительства Чемберлен ради «спасения мира» 15 сентября прибывает в Германию.
Фюрер сообщил, что хочет мира, но готов и к войне. Войны можно избежать, если Судеты передадут Германии.
Чемберлен дал на это согласие.
Боевики Судетско-немецкого корпуса (фрайкора) с оружием на построении в учебном лагере. Боевики вооружены винтовками Маннлихера обр. 1895 г. Сентябрь 1938 г.
Боевики Судетско-немецкого корпуса проходят маршем по улице Броумова
18 сентября по приглашению англичан в Лондон прибыли Даладье и Боннэ.
Чемберлен ознакомил французских министров с результатами своего визита в Германию, обе стороны приняли принципиальное решение по чехословацкому вопросу.
19 сентября Лондон и Париж потребовали от Праги передачи Германии пограничных районов с преобладающим немецким населением. Франция и Англия обещали выступить гарантами новых границ Чехословакии, но Прага должна была аннулировать договоры о взаимной помощи с СССР и Францией.
Дальнейшие события показали, что «гарантиям» англичан и французов грош цена. Это был обман, чтобы склонить чехов к первым серьёзным уступкам.
При этом было очевидно, что в таком случае Чехословакия потеряет важнейший промышленный регион и утратит пограничные оборонительные линии, оставаясь беззащитной перед дальнейшей агрессией Германии.
Единственной великой державой, которая выразила поддержку Чехословакии, был Советский Союз. Москва предложила Англии и Франции выступить общим фронтом в защиту Чехословакии, но западники прохладно отнеслись к этому.
Москва была готова выполнить свои обязательства перед Прагой даже без поддержки Франции, если чехи попросят помощи и сами будут сражаться. Москва начала формирование и развёртывание армейских группировок на западной границе. Предложила чехам в случае агрессии выслать на помощь 700 истребителей и поставлять самолёты на льготных условиях.
Москва предупредила Варшаву, которая готовилась к разделу Чехословакии вместе с Германией, что в таком случае Польшу будут считать агрессором, и пакт о ненападении будет денонсирован.
Советское правительство предлагало совместные меры для сдерживания рейха и Франции.
Таким образом, Прага, опираясь на поддержку народа, армии, помощь СССР, могла отвергнуть требование о капитуляции. Чехословакия, имея мощные пограничные линии, могла отразить удар врага даже сама. У неё было 45 дивизий.
Всего в вооруженных силах было около 2 млн человек, свыше 1 500 самолетов, 450 танков, 5 700 орудий.
А немцы выделили для «Зелёной операции» 39 дивизий. Гитлеровцы позднее удивлялись силе чешских укреплений.
«Общее удивление вызвали чешские пограничные укрепления, – отмечал бывший министр вооружения Шпеер. – При пробных выстрелах, к удивлению наших специалистов, выявилось, что оружие, которое должно было быть против них использовано, оказалось неэффективным.
Гитлер лично прибыл на бывшую границу, чтобы составить впечатление об этих укреплениях, и вернулся потрясенный. Бункеры были поражающе мощными, исключительно умело размещены, глубоко эшелонированы при великолепном использовании характера местности. Их захват, при решительной обороне, стоил бы нам много крови».
Гитлер лично прибыл на бывшую границу, чтобы составить впечатление об этих укреплениях, и вернулся потрясенный. Бункеры были поражающе мощными, исключительно умело размещены, глубоко эшелонированы при великолепном использовании характера местности. Их захват, при решительной обороне, стоил бы нам много крови».
Один из руководителей германской армии – генерал-фельдмаршал Кейтель на Нюрнбергском процессе заявил:
«У нас не было сил, чтобы форсировать чехословацкую линию укреплений, и у нас не было войск на западной границе».
Угрозу со стороны Польши и Венгрии могла парировать военная демонстрация России.
Однако чешская верхушка, которая занимала прозападные позиции, уже сдалась. Поэтому попытки Москвы помочь Праге в целом были проигнорированы.
В Чехословакии проходили многотысячные митинги в защиту страны, народ был готов с оружием в руках драться за свою родину. Чехословацкая верхушка, напуганная социальными волнениями, предпочла капитулировать.
Чехословацкий солдат у наблюдательно-пулеметного бронекупола пехотного ДОТа «У липы», близ города Кралики на границе с Польшей
Немецкий военный фотографируется у двухамбразурного пулеметного бронекупола артиллерийской башни «На просеке» чехословацкой артиллерийской крепости «Ганичка». На заднем плане виден пехотный ДОТ «У наблюдательного пункта». Октябрь 1938 г.
Немецкие военные фотографируются на фоне чехословацкого артиллерийского ДОТа «На прогалине», входившего в состав артиллерийской крепости «Ганичка» на чехословацко-немецкой границе.
Мюнхенский сговор20–21 сентября 1938 года Англия и Франция снова надавили на Прагу.
Бенешу сообщили, что если возникнет война, то Франция не примет в ней участия. Англия также снимала с себя ответственность за действия Берлина и Праги.
Чехословацкое правительство сдалось.
22–23 сентября Чемберлен снова посетил Гитлера и выразил готовность передать Судеты Германии.
Фюрер предъявил новые требования: право на отделение для венгров и поляков. Новые границы определить немедленно, без затягивания и всяких комиссий и комитетов. Решить проблему до 1 октября.
Чехословакия встретила новые требования «мирового сообщества» массовым протестом. Имена Годжи, Бенеша, Гитлера и Чемберлена встречали бранью.
Правительство Годжи пало.
Новым премьер-министром и министром национальной обороны был назначен бывший командир Чехословацкого корпуса в России в период Гражданской войны Ян Сыровый (отметился сдачей адмирала Колчака). Народ надеялся, что Сыровый возглавит сопротивление. Однако новый глава правительства оказался таким же капитулянтом.
Начатая мобилизация (проведена 23–29 сентября) оказалась демонстрацией. После принятия Бенешем условий Мюнхенского соглашения Сыровый отдал приказ не обороняться против наступающего вермахта.
29 сентября 1938 года в Мюнхене была созвана конференция четырех держав – Британии, Франции, Германии и Италии. Делегацию Чехословакии даже не допустили к переговорам.
Открыл конференцию Гитлер, он потребовал «в интересах европейского мира» немедленной передачи Судетской области.
Муссолини предложил проект, который ему передали из Берлина. Чемберлен и Даладье приняли этот план. Чехословаков в ночь на 30 сентября просто ознакомили: они прибыли уже готовые к сдаче.
Судеты отдавали Германии, также удовлетворялись территориальные претензии со стороны Польши и Венгрии.
Мюнхенский сговор стал пиком провокационной политики Англии, Франции и США, которые «умиротворяли» Гитлера за счёт других стран и пытались направить его агрессию на Восток.
Рукопожатие Адольфа Гитлера и премьер-министра Великобритании Невилла Чемберлена на Мюнхенской конференции. 29 сентября 1938 г.
Чемберлен, Муссолини, Гитлер и Даладье перед подписанием Мюнхенского соглашения
Раздел и ликвидация Чехословакии1 октября 1938 года вермахт оккупировал Судеты, заняв не только районы, где преобладали немцы, но и другие районы со смешанным населением (там предполагалось провести плебисцит).Встреча немцев в Судетах.Слезы радости.
Одновременно Польша потребовала передачи Тешинской области. Немцы поддержали это требование.
Под давлением Берлина Прага 7 октября признала автономию Словакии, 8 октября – автономию Закарпатской Украины.
2 ноября состоялся Венский арбитраж, согласно которому Венгрия получила южные районы Словакии и Закарпатской Украины с населением более 1 млн человек.
Всё это происходило с молчаливого согласия Англии и Франции.
В итоге Чехословакия потеряла около половины производственных мощностей, 80 % энергетики. Новые границы разрушили обороноспособность страны, нарушили её транспортные коммуникации.
11 октября 1938 года Гитлер дал указание Риббентропу выработать план дальнейшего решения чешской проблемы.
Праге дали понять, что она входит в сферу жизненных интересов Германии, больше никаких союзов с Францией и Россией. Чехословацкая экономика включается в экономику рейха.
Подписан протокол о сооружении канала Дунай – Одер, соглашение о строительстве автомобильной магистрали Бреслау – Брно – Вена. Германские предприятия активно поглощают чешские, в зависимость от Германии поставлена торговля.
Венгерские жители Словакии с цветами встречают венгерских солдат. 1938 г.
Жители Судетской области с цветами приветствуют вступающие войска вермахта. 1938 г.
В октябре – декабре 1938 года идёт военная подготовка к полному поглощению Чехии.
Немецкая разведка забросила в Богемию и Моравию бойцов «свободного корпуса» Генлейна, разведывательно-диверсионные группы, была создана широкая агентурная сеть.
Поскольку проблема немецкой общины была решена, Гитлер нашёл новый повод для вмешательства в дела Чехословакии – защиту словаков от засилья чехов. Была разыграна карта словацкого сепаратизма. Немцы установили связь со словацкими сепаратистами.
Словацкий премьер Тисо встретился с представителями немецкой разведки и пообещал, что готов провозгласить суверенитет Словакии под защитой рейха.
13 марта 1937 года Тисо посетил Берлин. 14 марта словацкий парламент объявил о выходе Словакии из состава Чехословакии и об образовании Словацкой республики. Словаки призвали на помощь немецкие войска. В Чехии и Моравии немцы организовали ряд провокаций.
В ночь на 15 марта 1939 года Гитлер, приняв в столице чехословацкого президента Гаху и министра иностранных дел Хвалковского, заявил о недопустимости сопротивления вермахту.
Гаха умолял сохранить суверенитет Чехии. Геринг и Риббентроп его обрабатывали. Поставили ультиматум: либо капитуляция, либо немецкие ВВС в течение нескольких часов разрушат Прагу. Сотни самолетов ждут приказа на бомбардировку, которая начнется в 6 часов утра.
Это был блеф, таких возможностей у люфтваффе не было.
Но Гаха сломался. Чешская верхушка приняла ультиматум и подписала соглашение о передаче судьбы чешского народа и страны в руки фюрера.
15 марта германские войска без сопротивления оккупировали Чехию и Моравию, вошли в Прагу.
Перед этим диверсанты и агенты из числа судетских немцев захватили ключевые объекты, пункты и полицейские управления.
Чехи не сопротивлялись.
Был создан протекторат Богемия и Моравия. Словакия получила независимость, но под протекторатом рейха. О независимости объявила Подкарпатская Русь (Украина), но её оккупировали венгры.
Англия и Франция отнеслись к этому событию с пониманием и даже облегчением. Мол, это «внутренний распад».
Таким образом, Германия получила мощный военно-экономический потенциал Чехословакии. Немцы стали господствовать на Дунае и обрели плацдарм для агрессии на Балканах.
Гибель Чехословакии лишила Францию сильного союзника, примерно хорошо вооруженных 35–40 дивизий, соответственно немцы смогли вооружить 40 своих дивизий чешским оружием.
Для Франции это была и политическая катастрофа, которую тогда не осознали. Париж предал своего союзника. Вся система коллективной обороны, созданная французами ранее, рушилась.
В Варшаве, Бухаресте, Белграде увидели цену союза с французами. Там засуетились, чтобы договориться с Берлином.
Чехословацкий пехотный ДОТ «Карьер» близ города Наход, входивший в состав пограничных укреплений на чехословацко-немецкой границе
Польские танки 7ТР входят в чешский город Тешин
Успех информационной войныГитлер добился в этой кампании блестящего успеха, почти бескровная победа над сильным противником. Захват его ресурсов, материально-промышленной базы, которые никак не пострадали, так как боевых действий не было.
Формально войну не объявляли, до последнего момента сохранялись дипломатические отношения между Прагой и Берлином.
Немцы смогли организовать в Чехословакии мощную «пятую колонну» из судетских немцев, с подключением словацких, венгерских и польских националистов, сепаратистов. Активно действовала разведка, сея страх и панику в тылу врага.
Сработал расчёт на слабость, никчемность демократическо-буржуазной власти в Чехословакии. Чешская верхушка оказалась гнилой, она имела все возможности и ресурсы для того, чтобы отразить германскую агрессию, но испугалась и капитулировала. Так как основная надежда была на то, что «Запад нам поможет». Как только Англия и Франция «слили» Прагу, чешская верхушка выкинула белый флаг.
Немцы умело нанесли серию психических, информационных ударов и по Англии, Франции. Сыграли на том, что западное общество после Первой мировой ужасно боится большой войны.
Гитлеровцы распространяли слухи, что, в случае вмешательства французов и англичан, их подводный флот нанесёт удар по основным торговым путям Великобритании в Атлантике. Что возможна неожиданная атака люфтваффе на британский флот метрополии.
Эту дезинформацию запустил шеф абвера Канарис. Хотя подводные силы рейха были ещё в начальной стадии развития, да и ВВС были слабыми и сравнительно малочисленными.
Пресса во время Судетского кризиса немедленно распространила эти слухи. Призраки несуществующих субмарин и армад люфтваффе повергли в шок обывателей Англии и Франции. В сентябре 1938 года война казалась неизбежной. Даже французские генералы считали, что Париж будет разрушен. Они ошибочно считали, что их ВВС хуже и слабее немецких.
Во Франции дороги, которые вели от Парижа на запад, были забиты автомобилями. Жители крупных городов бежали на запад страны. Уже во время настоящей войны страшные пробки на дорогах и паника сильно подорвут боеспособность французской армии.
В Лондоне раздавали противогазы, в парках рыли убежища, началась эвакуация детей. Ставили зенитные батареи. Газеты писали, что в первые же дни во время налётов будут убиты тысячи людей.
Подобные слухи распространялись и в Праге. В частности, ждали биологической атаки.
Отбытие поезда с мобилизованными чехами и словаками. Сентябрь 1938 г.
Жители Праги роют окопы на площади Кларов. Сентябрь 1938 г.
Страх и ужас на Западе сработал!
Гитлеру дали расчленить Чехословакию, оторвать сначала промышленную Судетскую область, а затем оккупировать саму Чехию.
Даладье и Чемберлен считали, что спасли свои страны и весь мир от ужасной войны, Париж и Лондон – от разрушения смертоносными люфтваффе.
Интересно, что сами германские полководцы, военачальники, наоборот, были уверены (зная о реальном состоянии вермахта), что война против Чехословакии, которую неизбежно поддержат Франция, Англия и Россия, будет проиграна.
Части вермахта маршируют по пражским улицам. 15 марта 1939 г.
Немецкие бронеавтомобили Sd.Kfz. 232 на параде в Праге. Март 1939 г.
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