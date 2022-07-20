Как западные державы помогли Гитлеру покончить с Чехословакией

Встреча премьер-министра Великобритании Чемберлена в аэропорту Мюнхена. 29 сентября 1938 года

Как Гитлер взял Чехословакию

Британия летом 1938 года направила в Прагу лорда Ренсимена, как «независимого посредника». На деле он полностью поддерживал захватническую политику Берлина. США, хоть и не так откровенно, но поддерживали политику «умиротворения» Германии.Посол в Германии Хью Вильсон.

Чехословацкий солдат на посту на дороге в северной Чехии после объявления мобилизации. Сентябрь 1938 г.

Чехословацкие саперы закладывают взрывчатку на железнодорожном мосту для подрывы в случае нападения Германии. Сентябрь 1938 г.

Так, американский посол в Германии Вильсон в начале августа 1938 года прибыл в Прагу и, подобно Ренсимену, потребовал от чехословацкого правительства пойти на уступки судетским немцам.Тем временем германское командование готовилось к Чехословацкой операции. Гитлер рассчитывал, что Англия и Франция сдадут ему Чехословакию.На западной границе (линия Зигфрида) демонстративно строили новые укрепления, показывая, что французы чехам помочь не смогут. Фюрер в сентябре 1938 года заявил, что линию строят около 450 тыс. человек. При этом нацисты без устали твердили, что укрепление обороны и армии связано с «советской угрозой», что было положительно воспринято в Лондоне и Париже.

Второй Судетский кризис

Боевики Судетско-немецкого корпуса (фрайкора) с оружием на построении в учебном лагере. Боевики вооружены винтовками Маннлихера обр. 1895 г. Сентябрь 1938 г.

Боевики Судетско-немецкого корпуса проходят маршем по улице Броумова

«Общее удивление вызвали чешские пограничные укрепления, – отмечал бывший министр вооружения Шпеер. – При пробных выстрелах, к удивлению наших специалистов, выявилось, что оружие, которое должно было быть против них использовано, оказалось неэффективным.

Гитлер лично прибыл на бывшую границу, чтобы составить впечатление об этих укреплениях, и вернулся потрясенный. Бункеры были поражающе мощными, исключительно умело размещены, глубоко эшелонированы при великолепном использовании характера местности. Их захват, при решительной обороне, стоил бы нам много крови».

«У нас не было сил, чтобы форсировать чехословацкую линию укреплений, и у нас не было войск на западной границе».

Чехословацкий солдат у наблюдательно-пулеметного бронекупола пехотного ДОТа «У липы», близ города Кралики на границе с Польшей

Немецкий военный фотографируется у двухамбразурного пулеметного бронекупола артиллерийской башни «На просеке» чехословацкой артиллерийской крепости «Ганичка». На заднем плане виден пехотный ДОТ «У наблюдательного пункта». Октябрь 1938 г.

Немецкие военные фотографируются на фоне чехословацкого артиллерийского ДОТа «На прогалине», входившего в состав артиллерийской крепости «Ганичка» на чехословацко-немецкой границе.

Кризис в Чехословакии углублялся.Немецкая партия Генлейна всё больше наглела. Генлейновцы отвергали все предложения чешских властей и выдвигали новые требования. В начале сентября Прага капитулировала перед судетскими сепаратистами.Но нацистам этого было мало.7 сентября были спровоцированы столкновения с полицией.В Германии снова началась активная античешская пропаганда. 12 сентября Гитлер потребовал от Праги предоставить право судетским немцам самим решить свою судьбу.Италия поддержала своего союзника.Генлейновцы организовали многочисленные выступления в Судетской области. Чешские власти ввели в области военное положение. Генлейн, опасаясь ареста, бежит в Германию. Когда чешские власти предлагают возобновить переговоры, Генлейн выдвигает ультиматум: отмена военного положения в Судетах, вывод чешских войск и передача функции охраны порядка местным органам.Английский посол в Берлине предупреждает о возможности войны. Глава британского правительства Чемберлен ради «спасения мира» 15 сентября прибывает в Германию.Фюрер сообщил, что хочет мира, но готов и к войне. Войны можно избежать, если Судеты передадут Германии.Чемберлен дал на это согласие.18 сентября по приглашению англичан в Лондон прибыли Даладье и Боннэ.Чемберлен ознакомил французских министров с результатами своего визита в Германию, обе стороны приняли принципиальное решение по чехословацкому вопросу.19 сентября Лондон и Париж потребовали от Праги передачи Германии пограничных районов с преобладающим немецким населением. Франция и Англия обещали выступить гарантами новых границ Чехословакии, но Прага должна была аннулировать договоры о взаимной помощи с СССР и Францией.Дальнейшие события показали, что «гарантиям» англичан и французов грош цена. Это был обман, чтобы склонить чехов к первым серьёзным уступкам.При этом было очевидно, что в таком случае Чехословакия потеряет важнейший промышленный регион и утратит пограничные оборонительные линии, оставаясь беззащитной перед дальнейшей агрессией Германии.Единственной великой державой, которая выразила поддержку Чехословакии, был Советский Союз. Москва предложила Англии и Франции выступить общим фронтом в защиту Чехословакии, но западники прохладно отнеслись к этому.Москва была готова выполнить свои обязательства перед Прагой даже без поддержки Франции, если чехи попросят помощи и сами будут сражаться. Москва начала формирование и развёртывание армейских группировок на западной границе. Предложила чехам в случае агрессии выслать на помощь 700 истребителей и поставлять самолёты на льготных условиях.Москва предупредила Варшаву, которая готовилась к разделу Чехословакии вместе с Германией, что в таком случае Польшу будут считать агрессором, и пакт о ненападении будет денонсирован.Советское правительство предлагало совместные меры для сдерживания рейха и Франции.Таким образом, Прага, опираясь на поддержку народа, армии, помощь СССР, могла отвергнуть требование о капитуляции. Чехословакия, имея мощные пограничные линии, могла отразить удар врага даже сама. У неё было 45 дивизий.Всего в вооруженных силах было около 2 млн человек, свыше 1 500 самолетов, 450танков, 5 700 орудий.А немцы выделили для «Зелёной операции» 39 дивизий. Гитлеровцы позднее удивлялись силе чешских укреплений.Один из руководителей германской армии – генерал-фельдмаршал Кейтель на Нюрнбергском процессе заявил:Угрозу со стороны Польши и Венгрии могла парировать военная демонстрация России.Однако чешская верхушка, которая занимала прозападные позиции, уже сдалась. Поэтому попытки Москвы помочь Праге в целом были проигнорированы.В Чехословакии проходили многотысячные митинги в защиту страны, народ был готов с оружием в руках драться за свою родину. Чехословацкая верхушка, напуганная социальными волнениями, предпочла капитулировать.

Мюнхенский сговор

Рукопожатие Адольфа Гитлера и премьер-министра Великобритании Невилла Чемберлена на Мюнхенской конференции. 29 сентября 1938 г.

Чемберлен, Муссолини, Гитлер и Даладье перед подписанием Мюнхенского соглашения

20–21 сентября 1938 года Англия и Франция снова надавили на Прагу.Бенешу сообщили, что если возникнет война, то Франция не примет в ней участия. Англия также снимала с себя ответственность за действия Берлина и Праги.Чехословацкое правительство сдалось.22–23 сентября Чемберлен снова посетил Гитлера и выразил готовность передать Судеты Германии.Фюрер предъявил новые требования: право на отделение для венгров и поляков. Новые границы определить немедленно, без затягивания и всяких комиссий и комитетов. Решить проблему до 1 октября.Чехословакия встретила новые требования «мирового сообщества» массовым протестом. Имена Годжи, Бенеша, Гитлера и Чемберлена встречали бранью.Правительство Годжи пало.Новым премьер-министром и министром национальной обороны был назначен бывший командир Чехословацкого корпуса в России в период Гражданской войны Ян Сыровый (отметился сдачей адмирала Колчака). Народ надеялся, что Сыровый возглавит сопротивление. Однако новый глава правительства оказался таким же капитулянтом.Начатая мобилизация (проведена 23–29 сентября) оказалась демонстрацией. После принятия Бенешем условий Мюнхенского соглашения Сыровый отдал приказ не обороняться против наступающего вермахта.29 сентября 1938 года в Мюнхене была созвана конференция четырех держав – Британии, Франции, Германии и Италии. Делегацию Чехословакии даже не допустили к переговорам.Открыл конференцию Гитлер, он потребовал «в интересах европейского мира» немедленной передачи Судетской области.Муссолини предложил проект, который ему передали из Берлина. Чемберлен и Даладье приняли этот план. Чехословаков в ночь на 30 сентября просто ознакомили: они прибыли уже готовые к сдаче.Судеты отдавали Германии, также удовлетворялись территориальные претензии со стороны Польши и Венгрии.Мюнхенский сговор стал пиком провокационной политики Англии, Франции и США, которые «умиротворяли» Гитлера за счёт других стран и пытались направить его агрессию на Восток.

Раздел и ликвидация Чехословакии

Венгерские жители Словакии с цветами встречают венгерских солдат. 1938 г.

Жители Судетской области с цветами приветствуют вступающие войска вермахта. 1938 г.

Чехословацкий пехотный ДОТ «Карьер» близ города Наход, входивший в состав пограничных укреплений на чехословацко-немецкой границе

Польские танки 7ТР входят в чешский город Тешин

1 октября 1938 года вермахт оккупировал Судеты, заняв не только районы, где преобладали немцы, но и другие районы со смешанным населением (там предполагалось провести плебисцит).Встреча немцев в Судетах.Слезы радости.Одновременно Польша потребовала передачи Тешинской области. Немцы поддержали это требование.Под давлением Берлина Прага 7 октября признала автономию Словакии, 8 октября – автономию Закарпатской Украины.2 ноября состоялся Венский арбитраж, согласно которому Венгрия получила южные районы Словакии и Закарпатской Украины с населением более 1 млн человек.Всё это происходило с молчаливого согласия Англии и Франции.В итоге Чехословакия потеряла около половины производственных мощностей, 80 % энергетики. Новые границы разрушили обороноспособность страны, нарушили её транспортные коммуникации.11 октября 1938 года Гитлер дал указание Риббентропу выработать план дальнейшего решения чешской проблемы.Праге дали понять, что она входит в сферу жизненных интересов Германии, больше никаких союзов с Францией и Россией. Чехословацкая экономика включается в экономику рейха.Подписан протокол о сооружении канала Дунай – Одер, соглашение о строительстве автомобильной магистрали Бреслау – Брно – Вена. Германские предприятия активно поглощают чешские, в зависимость от Германии поставлена торговля.В октябре – декабре 1938 года идёт военная подготовка к полному поглощению Чехии.Немецкая разведка забросила в Богемию и Моравию бойцов «свободного корпуса» Генлейна, разведывательно-диверсионные группы, была создана широкая агентурная сеть.Поскольку проблема немецкой общины была решена, Гитлер нашёл новый повод для вмешательства в дела Чехословакии – защиту словаков от засилья чехов. Была разыграна карта словацкого сепаратизма. Немцы установили связь со словацкими сепаратистами.Словацкий премьер Тисо встретился с представителями немецкой разведки и пообещал, что готов провозгласить суверенитет Словакии под защитой рейха.13 марта 1937 года Тисо посетил Берлин. 14 марта словацкий парламент объявил о выходе Словакии из состава Чехословакии и об образовании Словацкой республики. Словаки призвали на помощь немецкие войска. В Чехии и Моравии немцы организовали ряд провокаций.В ночь на 15 марта 1939 года Гитлер, приняв в столице чехословацкого президента Гаху и министра иностранных дел Хвалковского, заявил о недопустимости сопротивления вермахту.Гаха умолял сохранить суверенитет Чехии. Геринг и Риббентроп его обрабатывали. Поставили ультиматум: либо капитуляция, либо немецкие ВВС в течение нескольких часов разрушат Прагу. Сотни самолетов ждут приказа на бомбардировку, которая начнется в 6 часов утра.Это был блеф, таких возможностей у люфтваффе не было.Но Гаха сломался. Чешская верхушка приняла ультиматум и подписала соглашение о передаче судьбы чешского народа и страны в руки фюрера.15 марта германские войска без сопротивления оккупировали Чехию и Моравию, вошли в Прагу.Перед этим диверсанты и агенты из числа судетских немцев захватили ключевые объекты, пункты и полицейские управления.Чехи не сопротивлялись.Был создан протекторат Богемия и Моравия. Словакия получила независимость, но под протекторатом рейха. О независимости объявила Подкарпатская Русь (Украина), но её оккупировали венгры.Англия и Франция отнеслись к этому событию с пониманием и даже облегчением. Мол, это «внутренний распад».Таким образом, Германия получила мощный военно-экономический потенциал Чехословакии. Немцы стали господствовать на Дунае и обрели плацдарм для агрессии на Балканах.Гибель Чехословакии лишила Францию сильного союзника, примерно хорошо вооруженных 35–40 дивизий, соответственно немцы смогли вооружить 40 своих дивизий чешским оружием.Для Франции это была и политическая катастрофа, которую тогда не осознали. Париж предал своего союзника. Вся система коллективной обороны, созданная французами ранее, рушилась.В Варшаве, Бухаресте, Белграде увидели цену союза с французами. Там засуетились, чтобы договориться с Берлином.

Успех информационной войны

Отбытие поезда с мобилизованными чехами и словаками. Сентябрь 1938 г.

Жители Праги роют окопы на площади Кларов. Сентябрь 1938 г.

Части вермахта маршируют по пражским улицам. 15 марта 1939 г.

Немецкие бронеавтомобили Sd.Kfz. 232 на параде в Праге. Март 1939 г.

Гитлер добился в этой кампании блестящего успеха, почти бескровная победа над сильным противником. Захват его ресурсов, материально-промышленной базы, которые никак не пострадали, так как боевых действий не было.Формально войну не объявляли, до последнего момента сохранялись дипломатические отношения между Прагой и Берлином.Немцы смогли организовать в Чехословакии мощную «пятую колонну» из судетских немцев, с подключением словацких, венгерских и польских националистов, сепаратистов. Активно действовала разведка, сея страх и панику в тылу врага.Сработал расчёт на слабость, никчемность демократическо-буржуазной власти в Чехословакии. Чешская верхушка оказалась гнилой, она имела все возможности и ресурсы для того, чтобы отразить германскую агрессию, но испугалась и капитулировала. Так как основная надежда была на то, что «Запад нам поможет». Как только Англия и Франция «слили» Прагу, чешская верхушка выкинула белый флаг.Немцы умело нанесли серию психических, информационных ударов и по Англии, Франции. Сыграли на том, что западное общество после Первой мировой ужасно боится большой войны.Гитлеровцы распространяли слухи, что, в случае вмешательства французов и англичан, их подводный флот нанесёт удар по основным торговым путям Великобритании в Атлантике. Что возможна неожиданная атака люфтваффе на британский флот метрополии.Эту дезинформацию запустил шеф абвера Канарис. Хотя подводные силы рейха были ещё в начальной стадии развития, да и ВВС были слабыми и сравнительно малочисленными.Пресса во время Судетского кризиса немедленно распространила эти слухи. Призраки несуществующих субмарин и армад люфтваффе повергли в шок обывателей Англии и Франции. В сентябре 1938 года война казалась неизбежной. Даже французские генералы считали, что Париж будет разрушен. Они ошибочно считали, что их ВВС хуже и слабее немецких.Во Франции дороги, которые вели от Парижа на запад, были забиты автомобилями. Жители крупных городов бежали на запад страны. Уже во время настоящей войны страшные пробки на дорогах и паника сильно подорвут боеспособность французской армии.В Лондоне раздавали противогазы, в парках рыли убежища, началась эвакуация детей. Ставили зенитные батареи. Газеты писали, что в первые же дни во время налётов будут убиты тысячи людей.Подобные слухи распространялись и в Праге. В частности, ждали биологической атаки.Страх и ужас на Западе сработал!Гитлеру дали расчленить Чехословакию, оторвать сначала промышленную Судетскую область, а затем оккупировать саму Чехию.Даладье и Чемберлен считали, что спасли свои страны и весь мир от ужасной войны, Париж и Лондон – от разрушения смертоносными люфтваффе.Интересно, что сами германские полководцы, военачальники, наоборот, были уверены (зная о реальном состоянии вермахта), что война против Чехословакии, которую неизбежно поддержат Франция, Англия и Россия, будет проиграна.