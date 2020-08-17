Нам пора в школу?)))

Сегодня нам исполнилось ровно 7 лет. Мы вышли из детского возраста... Удивительно, даже не верится...

А вот первый материал, размещённый в пику тому, что его не захотели размещать на другом ресурсе:

И ещё, на мой взгляд тогда, чрезвычайно важный материал. Внучки учились в младшей школе, и я вдруг увидела, чему учат наших детей. Новости СМИ2

Итак.

Прошло 7 лет, и не могу понять, насколько что-то изменилось?

А изменилось многое, тогда ещё у соседей был у власти нынешний наш соотечественник Янукович, Крым не был нашим. Не думаю, что соседи сегодня задумаются перед тем, как ответить на этот вопрос: многое ли изменилось?

Сегодня тревожно у других соседей, очень надеюсь, что сценарий не повторится. Пусть у них всё сложится хорошо, очень надеюсь на благоразумие и трезвомыслие белорусов.

А что же у нас?

Конкретно мои ощущения: стало вокруг чище, люди увереннее. Появились сайты с советскими учебниками и даже целый проект "Сталинский букварь", где переиздаются в прекрасном качестве те самые учебники, которые я с трудом находила в электронном варианте.

Конечно, многого, чего хотелось бы, до сих пор не добились (перемены в образовательной системе, медицинском обеспечении), даже потеряли там, где не ждали (пенсионная реформа). Но очень хочется верить, что и это всё со временем получится.

Ну и конечно, самое главное, что именно здесь я нашла своих единомышленников,

СПАСИБО ВАМ, МОИ ДРУЗЬЯ !!!!