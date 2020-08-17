Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

13 990 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • юра федулов
    Ну как там себя антисоветчики чувствуют? За 35 лет не могли создать аналог АН-2!!!Советские "галоши...
  • maiop maiop
    Самолёту, созданному ещё при товарище Сталине с "нуля", не могут найти достойную замену в нашей стране и сегодня........Советские "галоши...
  • Владимир Негода
    да , статья хорошая , нос кое - кому утерли крепко ! надо почаще напоминать людям о Стране , которую мы потеряли , бл...Советские "галоши...

Нам пора в школу?)))

Сегодня нам исполнилось ровно 7 лет. Мы вышли из детского возраста... Удивительно, даже не верится...

А вот первый материал, размещённый в пику тому, что его не захотели размещать на другом ресурсе:

Либеральный геноцид русского народа

И ещё, на мой взгляд тогда, чрезвычайно важный материал. Внучки учились в младшей школе, и я вдруг увидела, чему учат наших детей.

Пройдя все городские и школьные библиотеки, с ужасом обнаружила, что все советские учебники были в них уничтожены, оставалась только надежда на интернет. И она у меня оправдалась, правда пришлось много и долго покопаться, а поэтому очень хотелось поделиться с такими же заинтересованными родителями и бабушками-дедушками:

Советские учебники (скачать)

Итак.

Прошло 7 лет, и не могу понять, насколько что-то изменилось?

А изменилось многое, тогда ещё у соседей был у власти нынешний наш соотечественник Янукович, Крым не был нашим. Не думаю, что соседи сегодня задумаются перед тем, как ответить на этот вопрос: многое ли изменилось?

Сегодня тревожно у других соседей, очень надеюсь, что сценарий не повторится. Пусть у них всё сложится хорошо, очень надеюсь на благоразумие и трезвомыслие белорусов.

А что же у нас?

Конкретно мои ощущения: стало вокруг чище, люди увереннее. Появились сайты с советскими учебниками и даже целый проект "Сталинский букварь", где переиздаются в прекрасном качестве те самые учебники, которые я с трудом находила в электронном варианте.

Конечно, многого, чего хотелось бы, до сих пор не добились (перемены в образовательной системе, медицинском обеспечении), даже потеряли там, где не ждали (пенсионная реформа). Но очень хочется верить, что и это всё со временем получится.

Ну и конечно, самое главное, что именно здесь я нашла своих единомышленников,

СПАСИБО ВАМ, МОИ ДРУЗЬЯ !!!!

https://3.bp.blogspot.com/-ndjXI_QKeWM/XMaYotQCMQI/AAAAAAAAChM/BlTbS7k9bG44hVTKo0zAMKeallW3CN5bgCLcBGAs/s1600/%25D0%259D%25D0%25B0%25D0%25BC%2B7%2B%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2582%2521.jpg

знаменательная дата
Чёшева
наверх