Как сержант Чумбарёв сбил под Сталинградом немецкую «раму»

Илья Чумбарёв

Пожалуй, не было для советских пилотов более ненавистного самолета, чем тактический разведывательный самолет «Focke-Wulf» Fw 189 Uhu, который в Красной Армии окрестили как «рама».

А все потому, что сбить его было очень тяжело, практически невозможно. А уж тех советских асов, которым все-таки удались уничтожить «раму», можно было по пальцам пересчитать.

Один из них - пилот 237-го истребительного авиационного полка, 220-й истребительной авиационной дивизии, 16-й Воздушной армии Сталинградского фронта сержант Илья Михайлович Чумбарёв. Илья Чумбарёв

Тот день, 14 сентября 1942 года, для Ильи Чумбарёва начался, в общем-то, буднично. Вместе с тремя товарищами он вылетел на боевое задание с целью уничтожить вражеский самолет-корректировщик, ту самую «раму».

Бой 14 сентября 1942 года

По пути наши пилоты встретили четыре "Ме-109", которые поначалу хотели навязать бой, а потом почему-то ушли в сторону, пытаясь увлечь за собой наших летчиков. Причина проста: немцы повели наших за собой, давая тем самым возможность «раме» спокойно уйти на свой аэродром.

Завидев наши истребители, немецкий разведчик так же попытался оторваться. Но небо не бездонное. Так или иначе, «раму» все равно держали в поле зрения.

Пока разбирались с «мессерами», израсходовали почти весь боекомплект. Поначалу могло показаться, что немецкий план сработал и «раме» удалось ускользнуть.

Но не тут-то было! Сержант Чумбарёв догнал «раму» на своем «Яке» и сделал несколько очередей по немцу. Затем затишье...Закончился боекомплект. Воздушный бой

Тогда Илья подошел вплотную к разведчику и своими винтами дал ему, что называется, «пинка» под зад.

«Рама» сначала покачнулась, а потом стремительно стала пикировать к земле.

Илья Чумбарев на своем поврежденном самолете сумел совершить посадку.

Вот что Герой Советского Союза Я. Д. Михайлик пишет в своей книге "Соколиная семья" про тот случай:

"Едва успев прибыть в полк, сержант Чумбарёв оказался в объятиях Е. Мельникова:

- Соколик ! Молодчина ! - радостно тискал его майор. - Пехотинцы восхищены. Передаю спасибо.

Спустя несколько минут Илью поздравлял сам командир дивизии полковник Утин».

За свой подвиг сержант Илья Чумбарёв был удостоен ордена Красного Знамени и внеочередного воинского звания «лейтенант».

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