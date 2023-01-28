Кто он последний генерал, который изо всех сил защищал осажденный Севастополь в 1942 году

Генерал Новиков, который изо всех сил защищал осажденный Севастополь в 1942 году

Когда к концу июня 1942 года стало понятно, что Севастополь уже не удержать, было принято одно из самых непростых решений Великой Отечественной войны: эвакуировать из города командование Черноморского флота и Приморской армии.

С одной стороны, решение вполне объяснимое, ведь сохранение жизни командира любого ранга, и уж тем более в условиях военного времени, всегда считалось в приоритете. Таковы реалии войны.

Всем остальным бойцам Красной Армии была уготована куда менее завидная участь. Судов, на которых можно было переправиться на Кавказ, на всех не хватало, поэтому погрузка высшего военного командования проходила под всеобщее негодование, злобные выкрики и даже автоматные очереди в их сторону.

Была даже сформирована специальная группа бойцов для защиты высшего командного состава, которые в случае чего готовы были открыть огонь на поражение.

Севастополь 1942

Эвакуация командного состава Красной армии из Севастополя летом 1942 года очень сильно напоминала эвакуацию немецких генералов из Сталинграда в январе 1943-го. Тогда многие генералы по приказу Гитлера были переправлены на большую землю, правда, за одним исключением: Фридрих Паулюс - командующий 6-ой полевой армией вермахта вместе со своим штабом до последних дней находился в осажденном городе.

Прикрывать отход и эвакуацию было поручено генерал-майору Петру Георгиевичу Новикову.

Петр Георгиевич Новиков

П.Г. Новиков родился 18 декабря 1907 года в деревне Луч Казанской губерний в крестьянской семье. С 1923 года в Красной Армии. Участник гражданской войны в Испании и Советско-финской войне. В октябре 1940 года П.Г. Новикову было присвоено звание генерал-майор.

Комендант 2-го сектора обороны Севастополя генерал Иван Ласкин, которому через семь месяцев пришлось участвовать в непосредственном пленении вышеупомянутого Фридриха Паулюса, так отзывался о генерале Новикове:

Из воспоминаний И. Ласкина

Генерал, который последним покинул осажденный Севастополь в 1942 году

Вечером 30 июня 1942 года защитники Севастополя стали отходить на мыс Херсонес. Возможность сопротивляться массированному натиску врага сохранила, пожалуй, только 109 стрелковая дивизия генерала Новикова.

Ему и было поручено прикрывать ту самую эвакуацию командования Черноморского флота и Приморской армии и все это на глазах множества истощенных, раненых и отдавших свой воинский долг красноармейцев.

Генерал Новиков слева

Генералу Новикову было поручено прикрывать отход в течении 2-х суток, затем взорвать 35-ю батарею и уходить самому.

После того, как 35-я батарея была взорвана, генерал Новиков и всех тех, кого смог взять на борт катер, покинули Севастополь. Но вскоре катер был обнаружен и атакован противником. В результате чего из 74 красноармейцев и 20 человек команды в живых осталось только 16, включая генерала Новикова. Все они были взяты в плен.

Петр Георгиевич сначала находился в Симферопольской тюрьме, а после того, как отказался сотрудничать с фашистами, был переведен в концлагерь Хаммельбург, где принял участие в сопротивлении, которым руководил Дмитрий Карбышев.

Карточка военнопленного Новикова

Погиб генерал Новиков 6 ноября 1943 года. По одной из версий, в результате побоев, когда встал на защиту одного из заключенных.

☝ ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!

Во время одного из допросов, на котором генералу Новикову было предложено перейти на сторону немцев он сказал: «Я солдат и останусь верным Родине и присяге до конца».

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