11 ноября 1918 года – Компьенское перемирие

После того, как ужас закончился

Первую мировую войну еще называют «войной, которая закончит все войны». Четыре года ужаса охватили Европу. Людьми завладело ощущение бессмысленности. И это не мудрено, когда сотни тысяч умирают ни за что. Каково же было облегчение, когда 11 ноября 1918 года всё это кончилось и было подписано Компьенское перемирие (окончательный мир будет подписан позже).

Подписание компьенского перемирия

Подписание перемирия произошло во французской Пикардии неподалёку от города Компьеня. Стороны подписали документ в 5 часов 10 минут утра 11 ноября в железнодорожном вагоне маршала Фердинанда Фоша в Компьенском лесу. Английский адмирал Росслин Уимисс и командующий войсками Антанты маршал Фош приняли немецкую делегацию, возглавляемую генерал-майором Детлофом фон Винтерфельдтом. Перемирие вступило в силу в 11 часов утра. Был дан 101 залп — последние залпы Первой мировой войны. Представители союзников при подписании перемирия. Источник: wikipedia.org Мировая война закончена, перемирие подписано. Источник: cdnhistorybits.wordpress.com Первая полоса The New York Times 11 ноября 1918 года. Источник: story.d3.ru

Уинстон Черчилль:

«Человечество никогда ещё не было в таком положении.

Наконец-то свобода. Эхо Ливерпуля. Источник: blog.britishnewspaperarchive.co.uk Наконец-то свобода. Эхо Ливерпуля. Источник: blog.britishnewspaperarchive.co.uk

Весь мир радуется падению милитаристской автократии. Источник: wikipedia.org 11 ноября 1918, Лондон. Источник: pinterest.comВесь мир радуется падению милитаристской автократии. Источник: wikipedia.org Дороти Эллис о муже Уилфреде и его последнем дне войне (для The Guardian, перевод Иносми): Больше всего Уилфред жалел о том, что солдаты не сразу поняли в ноябре 1918 года, что война окончена. «Он сначала ничего об этом не знал, — рассказывает Дороти. — Они продолжали сражаться, война для них все еще шла. Они узнали только на следующий день. Это было ужасно, потому что некоторых успели убить или ранить уже после конца войны».Последняя запись в Библии Уилфреда гласит: «Вернулся домой в декабре 1918 года». Так началась оставшаяся часть его жизни. «Он решил оставить войну позади и двигаться дальше. Он не держал ни на кого зла — просто продолжал жить. Он был очень верующий человек, и, думаю, молитва ему помогала».

Лондонцы отмечают перемирие. Источник: news.sky.com Сидней в день перемирия. Источник: eyelinepublishing.com 11 ноября 1918, Уинчестер, Англия. Источник: pinterest.com

Не достигнув значительно более высокого уровня добродетели и не пользуясь значительно более мудрым руководством, люди впервые получили в руки такие орудия, при помощи которых они без промаха могут уничтожить всё человечество. Таково достижение всей их славной истории, всех славных трудов предшествовавших поколений. И люди хорошо сделают, если остановятся и задумаются над этой своей новой ответственностью. Смерть стоит начеку, послушная, выжидающая, готовая служить, готовая смести все народы «en masse», готовая, если это потребуется, обратить в порошок, без всякой надежды на возрождение, всё, что осталось от цивилизации. Она ждёт только слова команды. Она ждёт этого слова от хрупкого перепуганного существа, которое уже давно служит ей жертвой и которое теперь один единственный раз стало её повелителем».

Юзеф Левандовский, Польша:

«Не помню ни выстрелов, ни боев, ни крови. Как закончилась война? Мы просто легли спать в Германии, а проснулись в Польше. Не было никаких больших торжеств. Просто сменились власть, флаг и все чиновники администрации».

Газетный заголовок. Источник: wia.org.au Первая полоса. Источник: homesecurity.press Перемирие — главная тема. Источник: twitter.com

Писатель Стефан Цвейг, гражданин мира и пацифист, переживает военный психоз в своей родной Вене:

«Правды ради надо признать, — напишет он позднее в изгнании, — что в этом первом движении масс было нечто величественное, нечто захватывающее и даже соблазнительное, чему лишь с трудом можно было не поддаться. И, несмотря на всю ненависть и отвращение к войне, мне не хотелось бы, чтобы из моей памяти ушли воспоминания об этих днях. Как никогда, тысячи и сотни тысяч людей чувствовали то, что им надлежало бы чувствовать, скорее, в мирное время: что они составляют единое целое. (…) Так мощно, так внезапно обрушилась волна прибоя на человечество, что она, выплеснувшись на берег, повлекла за собой и темные, подспудные, первобытные стремления и инстинкты человека (…) Возможно, и эти темные силы способствовали (…) тому зловещему, едва ли передаваемому словами упоению миллионов, которое в какое-то мгновение дало яростный и чуть ли не главный толчок к величайшему преступлению нашего времени».

Сергей Алумов

https://diletant.media/articles/37951183/

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