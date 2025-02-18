Семнадцать яичниц со всего света

В статье кратко рассказано о семнадцати яичницах и омлетах из разных стран мира, которые можно есть с утра до вечера, а также и ночью, как это делал Ф. Мкртчян по воле своей молодой жены в фильме «Одиноким предоставляется общежитие». Также приведены ссылки на рецепты для их приготовления.

Уэвос ранчерос

Huevos rancheros (в переводе - яйца по-деревенски) – мексиканская яичница с национальным колоритом.

В нее добавляется красный перец, фасоль и острый соус чили. Едят такую яичницу с маисовыми лепешками.

Уэвос хабанерос

Уэвос хабанерос (Huevos Habañeros) – излюбленный завтрак на Острове Cвободы. Жареные лук, перец, чеснок, сыр, пряные специи и много-много томатов тушат на сковороде. Готовый соус софрито разливают по порционным формочкам, добавив туда яйца, кусочек масла и натертый сыр.

Кокот

Кокот – это яйца, запеченные в формах, в которые добавляют мясо, ветчину, сосиски, овощи или грибы. Принцип приготовления такой: Сначала в форму выкладывают начинку, затем сверху разбивается яйцо. Форма отправляется в духовку и кокот запекается. Также можно варить кокот, если поставить форму в водяную баню.

Орсини

Орсини – популярная закуска у итальянцев. Яичница подается вместе с сыром и овощами. Желтки следует отделить от белков и оставить в половинках скорлупы. Белки взбивают в пену и запекают в духовке в формах. После этого в формы добавляются желтки и сливочное масло.

Шакшука

Шакшука – это блюдо из Израиля. Есть много вариантов приготовления этого блюда. Использовать можно самые разные начинки. Но в принципе шакшуки готовят так: Яйца жарят в соусе из помидор, острого перца, лукa и приправ.

Фриттата

Фриттата – это итальянский омлет. Его готовят с начинкой из сыра, овощей, колбасы или мяса. Обычно он жарятся на плите. После этого доводится до готовности в духовке. Неаполитанскую фриттату часто готовят с макаронами. Крестьяне добавляют в омлет лук-порей и сыр пармезан. Взбитые яйца заливают на дно сковородки, предварительно смазанной маслом, затем кладется начинка.

Тамагояки

Японский омлет тамагояки – национальная гордость Страны восходящего солнца. Для его приготовления нужно взбить куриные яйца, а потом подмешать бульон, в который положить сахар, соевый соус, соль и другие приправы. Приготовленную таким образом смесь жарят в виде блинов. В процессе приготовления их следует периодически переворачивать. Для роллов используют самые разные начинки.

Яйца пашот по-французски

Популярное блюдо из куриных яиц без скорлупы, приготовленных в воде, не доходящей до кипения. В результате получается нежный желток в форме крема, окутанный белком. Подают такое яйцо к тостам с ветчиной, сыром, колбасой, к салатам или просто отдельно с каким-нибудь соусом.

Испанская тортилья

Испанская тортилья — классное испанское блюдо для завтрака или перекуса, которое готовится из простых продуктов, которые почти всегда есть под рукой — картофеля, лука и яиц. Иными словами, это можно назвать омлетом с жареным картофелем. Иногда омлет дополняют свежие овощи.

Омлет-десерт по-норвежски

Необычный и простой завтрак из яиц - попробуйте! Норвежский омлет-десерт — это интересное сочетание традиционного омлета и сладкого десерта.

Омлет по-норвежски

Основное отличие от обычного омлета заключается в добавлении в блюдо солёной рыбы и лука.

Корейский омлет «Торнадо»

Ставший невероятно популярным корейский омлет первоначально был уличной едой. И неудивительно, ведь его так просто готовить.

Австрийский кайзершмарр

Это сладкая разновидность омлета. Название этого блюда переводится как «императорский омлет» – по слухам, его любил император Австрии Франц Иосиф I.

Яйцо хоппер

Яичница в традиционной лепешке хоппер (аппа), которую едят на острове Шри-Ланка вместо хлеба. Это нежные слегка ферментированные рисовые блинчики с хрустящими и кружевными краями и мягкой и пористой серединкой. Есть два вида хопперов: блинчики в стиле хопперов и тонкая свежая рисовая лапша, называемая стручковыми хопперами. И, конечно, с яичницей они станут идеальным завтраком.

Квек-Квек

Квек-Квек - национальное филиппинское блюдо. Ярко-оранжевые шарики на деревянной шпажке — это сваренное вкрутую перепелиное яйцо в хрустящем кляре, которое подают с пряным уксусным соусом.

Бибимбап

Слово «бибимбап» (бибимбаб, пибимпап, пибимпаб) означает «смешанная с рисом еда». Наверное, это самое красивое корейское блюдо и одно из самых известных. В списке 50 самых вкусных мировых блюд, опубликованном CNN, бибимбап фигурирует под номером 40.

Русская глазунья

Можно сделать простую глазунью без ингредиентов, а можно залить яйцом вермишель, макароны, колбасу, сосиски, ветчину… Добавить перец, помидоры и вообще все, что угодно. И будет вам Ранчерос, Кокот, Орсини, Шакшука, Фриттата и Тамагояки в одном флаконе!

Экспериментируйте и приятного вам аппетита.

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