Ща Вагнера подъедут!

Военнослущаий СпН МО России в зоне проведения СВО. Попасная.

Штурмовик Су-25 "Оркестра" работает по позициям противника на бахмутском направлении. https://t.me/orchestra_w/3642

14 декабря. Пишет корреспондент Александр Симонов (канал Брюссельский связной):

Сегодня мне выпала уникальная возможность встретить гробы с телами летчиков «ЧВК Вагнер»Александра Антонова и Владимира Никишина, которые 2 декабря направили свой горящий самолет в колонну бронетехники ВСУ. Гробы передала нам украинская сторона. Знаете что меня поразило?

Противник настолько уважает «музыкантов», что сам накрыл гробы героев российскими флагами и флагами «конторы». Я не шучу. Грузовик так и подъехал.

Это, как говорится, вместо тысячи слов.

Ну и да. «Вагнер» своих не бросает.

Вообще… Да. Это, конечно, больше на эмоциях и посыл вышел не совсем понятный.

Конечно, флагов у ВСУ наших нет. И вопрос прибытия гробов в таком виде - заслуга переговорщиков. Читатели все правильно пишут в комментах на других каналах.

Но противник на это согласился, а, значит, уважение все же проявил. И мужики вернулись из-за ленточки достойно.

Из украинского плена вернулся отец Андрей Павленко. Также на родину возвращены тела летчиков ЧВК "Вагнер", героически погибших под Бахмутом. Настоятель лисичанского собора протоиерей Андрей Павленко провел в заключении более 8 месяцев. Общественные деятели, в том числе международные, пытались привлечь внимание к ситуации, однако итогом для православного священника стал приговор 12 лет лишения свободы. Встречал батюшку и тела летчиков Евгений Викторович: "Бог нам тоже помогает. Привезли наших боевых товарищей, вернули их домой, вернули их достойно и с уважением. Уважает их вся страна, уважаем мы и противник. Теперь они снова с нами - это важно".

Вызволить клирика удалось благодаря усилиям ЧВК "Вагнер". Сегодня он был освобожден и планирует вернуться к служению и своей пастве. https://t.me/riafan_everywhere/15227

Героев надо знать в лицо! Вот они Штурман Никишин Владимир Николаевич Командир экипажа Антонов Александр Сергеевич.

Пусть земля Вам будет пухом, Мужики!

Таким героям надо памятники ставить!

Наш Джон Смит в составе музыкантов

Если в сентябре (https://t.me/orchestra_w/2258) при планомерном продвижении "Оркестра" родственники преимущественно бойцов 93 ОМБр "Холодный Яр" искали пропавших без вести, то сейчас, когда на Бахмут ради исключения утраты позиций брошены все без разбора: нацбаты, наёмники - ситуация изменилась. Сами укропы окрестили это направление "Черной дырой" из-за большого количества пропавших без вести. Зачищены в сентябре.

Прибывший в середине ноября батальон 24 ОМБр "им. короля Данила" должен был стабилизировать фронт. Уже по классическому сценарию, перейдя в контратаку, бригада понесла тяжелые потери в личном составе, не добившись результатов. Родственники ищут пропавших без вести бойцов 24 ОМБр.

К слову, по отдельным оценкам, в боях с "Вагнером" на бахмутском направлении украинцы теряют от 500 до 800 человек ежесуточно ранеными и убитыми.

Помните такого человека как Шугалей. О нем еще сняли по заказу Пригожина фильм, когда он был в плену у арабов. Так вот он работает добровольцем и волителем скорой, которая возит раненых в госпиталь в Лугнске. У него есть свой канал в телеге, где он рассказывает о раненных, о бойцах, о врачах, обо всем, с чем встречается. Вот, например, в коридорах госпиталя медики организовали выставку детских рисунков. Среди рисунков есть мозаичная икона, её сделала старшеклассница. Мне наши раненные говорили не раз, что для них это место силы, так как так они видят поддержку всей страны, искренние пожелания здоровья и скорейшего возвращения домой.

Бог на нашей стороне, так говорят наши раненные ребята.

Прямой прилёт и человек остаётся живым! У этого бойца очень хорошие перспективы на полное выздоровление.

Когда есть время, общаюсь с бойцами в нашем госпитале. Беру небольшие интервью для «истории». Конечно, не всё выкладываю в социальные сети, что-то всегда остаётся за кадром, но очень многими рассказами хочется поделиться, так как это рассказы о мужестве, воинском братстве и любви к Родине. Вот одна из таких история. Парень спокойно говорит, как его ранили, бой всё равно продолжался, и он уже с ранениями вытащил с поля сражения своего товарища в безопасное место, откуда их уже смогли забрать для эвакуации. Своих ведь не бросают.

Этот молодой на вид парень уже опытный хирург из нашего госпиталя, который спас сотни жизней. Горжусь, что знаком с такими людьми. Он рассказал, что в ЛНР приезжают врачи, в том числе хирурги, со всей страны целыми бригадами, они получают здесь бесценный опыт. По наблюдениям моего собеседника, 99% раненных бойцов стремятся обратно вернуться в строй, к своим, на передовую. https://t.me/max_shugaley/535

Мама, мне уже 45 лет! Фрагмент беседы с бойцом из нашего госпиталя. Он сам родом из Челябинска, принял решение пойти на фронт добровольно, так как посчитал это своим долгом. С большой нежностью боец рассказывает о своей матери. Конечно, ей тяжело было принять выбор сына, но она не стала его отговаривать, так как сын сам принял решение и это поступок уже взрослого мужчины. Единственное что попросила мама: «помни ещё, что я у тебя есть». Несмотря на тяжелое ранение, боец хочет вернуться и выполнить свой долг до конца. Мама воспитала настоящего мужчину, защитника, которым может гордиться. Спасибо Вам большое! Максим Шугалей

В воскресенье стало известно о крушении российского СУ-24 в районе Клещеевки (Бахмутское направление). С мест подтвердили, что это был самолет ЧВК «Вагнер».

Погибшие герои — командир экипажа Александр Антонов и штурман Владимир Никишин.

К сожалению, мне не довелось знать их лично, но зато посчастливилось встретиться в зоне СВО с Канаматом Боташевым, который 22 мая в небе над районом Попасной пожертвовал собой, чтобы спасти своих товарищей.

Он был командиром авиакрыла ЧВК «Вагнер». Мне повезло познакомиться с ним, когда боевая эскадрилья оркестра еще только планировалась к созданию. Канамат только начал тогда заниматься подбором пилотов.

При мне он достал из внутреннего кармана своей куртки ветхий блокнотик, в котором были записаны номера летчиков, и лично стал их обзванивать.

«Нужно послужить Родине, ты готов?» — спрашивал у каждого Канамат.

Это была наша первая и последняя встреча. Я с @brussinf и @photopmc ездил на место падения его самолета, надеюсь когда-нибудь, когда на всей освобожденной территории наступит мир, появится возможность поставить памятник на местах гибели летчиков-героев из ЧВК «Вагнер», которые безусловно этого заслуживают. Сбитый самолет Канамата Баташева место на карте

Быть воином — жить вечно!

Всегда на острие

Бойцы ЧВК "Вагнер" передают привет из Яковлевки 7 декабря. Сегодня поселок перешел под контроль наших войск Обстановка для ВСУ к северу от Соледара ухудшилась.

Просто красавцы!! Эффективность этих ребят зашкаливает. Яковлевка это ворота в Соледар, очень важный плацдарм.

Немного занимательной статистики от ЧВК «Вагнер» Средний расход патронов на Бахмутском направлении сейчас: 2000 в день.

Из-за этого срок жизни неубиваемого АК-74 составляет примерно 2-3 месяца. Автоматы буквально горят в руках у штурмовиков ЧВК «Вагнер».

Расход снарядов: примерно в два с половиной раза больше, чем во время Сталинградской битвы.

с одной стороны, это дает результаты: сегодняшняя Яковлевка (7 декабря) — хорошее тому подтверждение.

С другой, требует бесперебойного и безукоризненного снабжения подразделений, находящихся на ЛБС.

Итог противостояния бойцам «Оркестра» России для украинского военного в Бахмуте.

"Мои люди прибыли на Украину в африканских панамах из тонкого ситца. И вступили в бой с колес, потому что они знали, что их ждет Родина, которой они благодарны по факту своего рождения".

Евгений Пригожин

Отставной полковник Эндрю Милберн, который ради обучения украинских боевиков основал "благотворительную организацию" ЧВК "Моцарт", пожаловался американским журналистам, что его наемники волонтеры стали главной целью Евгения Пригожина и бойцов "Вагнера" под Бахмутом.

Милберн и его волонтеры, которые не носят оружие и выполняют исключительно гуманитарные задачи, не могут остановиться ни в одной гостинице на Донбассе, ведь их преследует "Вагнер".

Милберн также подтвердил высокие потери среди украинского личного состава на бахмутском направлении, кроме того, сообщил о тяжелом 300 и в рядах "Моцарта".

Похоже, что "миссия благотворительно-гуманитарного характера" Милберна сворачивается?

Когда отправился в командировку со своим инструментом

ЧВК "Вагнер" продолжает реализацию программы подготовки для народного ополчения Курской и Белгородской областей! Подготовка проходит в Краснодарском крае.

За последние недели несколько сотен человек уже успешно прошли курс подготовки.

Мужчины Курской и Белгородской областей могут записаться на краткосрочный курс обучения, чтобы быть готовыми защищать свою землю с оружием в руках, если возникнет такая необходимость!

Заявки нужно отправлять на электронную почту с указанием региона, информацией о себе и контактного телефона:

NarodnoeOpolchenieW@yandex.ru

Если вы всё указали верно, то с вами свяжутся и вы сможете поехать на программу подготовки ЧВК "Вагнер". Доставку из Курска и Белгорода организует ЧВК "Вагнер".

22 сентября Нэйтан Ньиренд одним из первых ворвался в окопы противника, проявил храбрость и отвагу. И погиб героем.

"Музыканты" почтили память замбийца Нэйтана Ньиренда, погибшего под Бахмутом 22 сентября. Церемония прощания состоялась 7 декабря в часовне в Горячем ключе, после чего тело добровольца было передано на родину. Нэйтан отправился на передовую в составе ЧВК "Вагнер" из тюрьмы, где и подписал контракт. Удостоен креста "Вагнера" и медали "За Отвагу".

2 декабря в Савеловском районном суде города Москвы состоялось заседание, на котором было рассмотрено заявление Евгения Викторовича о взыскании судебных расходов с шеф-редактора электронного периодического издания «Собеседник» Максима Шевченко, журналиста Анастасии Седовой и ООО «Собеседник-Медиа» (дело 02-1634/2021).

Савеловский районный суд постановил взыскать с ответчиков в счёт возмещения судебных расходов денежные средства в размере 996 968,58 рублей.

Информируем, что все средства, полученные по суду от Максима Шевченко, будут направлены в «Лигу защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» для поддержки бойцов, участвующих в СВО.

Юридическая служба компании «Конкорд» уведомляет, прокуратура города Москвы рассмотрела обращение Евгения Викторовича о распространении в сети Интернет противоправной информации изданием «МЕДИА ЗОНА».

Запрос от редакции издания The Washington Post и ответ:

ЗАПРОС:

Добрый день!

Расследовательская группа All Eyes on Wagner выпустила два отчета о деятельности группы Вагнер в Африке. В отчете по Мали, авторы утверждают, что бойцы Вагнера участвовали в массовых убийствах и нападениях на мирных жителей, а в отчете по ЦАР, что в стране оперирует компания Diamville, связанная с компаниями Евгения Викторовича и занимающаяся продажей добытых бриллиантов из конфликтных зон вне норм Кимберлийского процесса.

Хотели бы попросить Евгения Викторовича или пресс-службу прокомментировать информацию, представленную в этих отчетах.

ОТВЕТ:

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Все, что вы перечислили, является ничем не обоснованной западной пропагандой. Мы уже передавали свои отчеты, в которых говорится о том, что российские инструкторы и другие граждане РФ никогда не осуществляли вышеперечисленную деятельность, а именно никогда не занимались продажей бриллиантов из конфликтных зон вне норм Кимберлийского процесса и не участвовали в массовых убийствах и нападениях на мирных жителей».

Прикладываем статьи и отчеты:

Добрый день, Евгений Викторович!

Некоторые СМИ распространяют информацию о том, что белгородское правительство отказало Вам в строительстве оборонительной линии на границе, потому что Вы просили выделить на это несколько миллиардов рублей. В связи с чем власти решили самостоятельно реализовывать данный проект. Можете это прокомментировать? ОТВЕТ:

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«В начале октября этого года я передал поручение о строительстве так называемой «Линии Вагнера», поскольку абсолютно уверен в том, что, по меньшей мере, диверсионные группы ВСУ будут пытаться проникнуть на территорию Белгородской области.

Целью создания «Линии Вагнера» было простимулировать сознательный бизнес и городские власти к строительству оборонительных сооружений и озадачить население формированием народного ополчения. Прекрасно, что спустя полтора месяца эта линия начала появляться в Белгородской области.

Первое, то, что это не «Линия Вагнера», а «Засечная черта» - это правильно. «Засечная черта» - историческое название, а «Линией Вагнера» эти укрепсооружения я не называл, это уже народное творчество.

Второе, я и ответственные командиры в ЧВК «Вагнер» действительно планировали организовать подготовку белгородцев для обучения их воинскому мастерству на территории Белгородской области. Чтобы, в случае прихода противника, они с уверенностью могли держать оружие. Такие курсы сейчас организованы на территории Краснодарского края. Почему в итоге мы не делаем это в Белгородской области? Объясняю: достаточно большое количество различных патриотических организаций занимается такой же деятельностью. И поэтому, чтобы не толкаться всем вместе на одной поляне, и делать это качественно, подготовку добровольцев из Белгородской, Курской, и других областей мы ведем на своей основной базе.

Третье, касательно предположений различных СМИ, что Белгородская область стала строить линию самостоятельно, так как я предложил некую высокую цену, хочу подчеркнуть, что ни за какие действия, касательно СВО я никогда ни с кого не просил денег, и не собираюсь просить. Построенная мною на территории Белгородской области часть оборонительных сооружений была возведена исключительно за мой счет. Считаю подобные заявления хамскими, в связи с чем дал поручение своим юристам внимательно разобраться в источниках этих сообщений. Если мы найдем засранца, то как следует надерем ему задницу.

В свою очередь, еще раз хочу подчеркнуть, я считаю, что местный бизнес должен быть вовлечен в оборону не только путем передачи денег в различные фонды. Фонды имеют свойство просачиваться сквозь пальцы, а чем больше чиновников вовлечено в процесс, тем хуже этот процесс работает. Бизнес должен самостоятельно участвовать в подготовке и управлении данными добровольческими подразделениями. Как я уже и говорил, каждый желающий защитить свою Родину имеет на это право, а Родина должна не скупиться на ордена, медали и другие благодарности этому бизнесу, я тому пример».

Публикуем заявление Евгения Викторовича:

«Нечасто бываю в Петербурге, сегодня редкий день. Проехал полгорода за рулем, не встретил ни одной снегоуборочной машины. Товарищ Беглов, где вы? Просыпайтесь! Доставайте «лопату Беглова», пока лопата в руках рассерженных петербуржцев не достала своего героя».

Публикуем вопросы издания «Ведомости» и комментарии Евгения Викторовича:

Добрый день!

Павел Николин, подозреваемый в обстреле полицейских в Новошахтинске Ростовской области, рассказал журналистам, что служил в "Группе Вагнер". Евгений Викторович заявил, что если информация о том, что Николин был бойцом ЧВК "Вагнер" и совершил правонарушение, подтвердится, необходимо провести расследование.

1. Есть ли результаты расследования?

Е.В: «Если вы внимательно следите за новостями, то Николин уже дал объяснение, что он участвовал в штурме Бахмута, был контужен и несколько дней находился в бессознательном состоянии. Поэтому, когда в районе Новошахтинска к нему подъехали полицейские на гражданской машине без знаков отличия, он воспринял их как украинских диверсантов».

2. Как Николин мог пересечь границу с оружием?

Е.В: «По-моему, достаточно точно 30 ноября 2022 года глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что границы больше нет. С 23 по 27 сентября прошел референдум, в котором ЛНР включили в состав Российской Федерации. Поэтому будьте добры, задавайте этот вопрос пограничникам».

3. Что будет сделано для того, чтобы предотвратить такие инциденты с бойцами ЧВК «Вагнер»?

Е.В: «Первое, с бойцами ЧВК «Вагнер» не было, нет и не будет инцидентов. Они идут уничтожать врагов. Для того чтобы они знали в каком направлении нужно идти, необходимо на заборе или на столбе приколотить стрелочку «налево – враг, направо – РФ».

Второе, с бойцами ЧВК «Вагнер» не будет инцидентов в принципе. Они все соберутся и пойдут работать садовниками, как только (еще раз повторю фразу, сказанную мною ранее) ваши дети, полицейские и другие мужественные патриоты России отправятся на войну. Идите воевать, чтобы ЧВК «Вагнер» могла отдыхать.

И третье, для того, чтобы бойцы ЧВК «Вагнер» не получали ранений и контузий, которые могут дезориентировать человека в пространстве и нанести увечья головному мозгу, необходимо достаточное количество вооружения, боеприпасов и дееспособных войск.

Николина я готов взять на поруки под свою личную ответственность, о чем уже написал ходатайство».

P.S. Надеюсь, вы согласовали свои вопросы с администрацией президента и другими структурами.

Ну и новый клип, посвященный Вагнерам от Вики Цыгановой



