Москва. Было — стало - 14

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Двенадцатая часть Тринадцатая часть

Продолжаем путешествие...

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Трудно узнать за дорогим профнастилом и премиумным стеклопакетом почти 100-летнюю авангардную рабочую столовую на улице Ткацкой. В далёком 1929-м Борис Соломонович Виленский (архитектор станций метро «Красносельская», «Партизанская» и «Аэропорт») спроектировал здание наступившего светлого будущего. Общественная столовая — место, где рабочие и работницы, избавленные от унизительного быта и кухонного крепостничества, будут принимать пищу и покупать готовые блюда, которые нужно только разогреть на домашнем примусе. Столовая (она же фабрика-кухня) Бауманского района обслуживала два крупных предприятия: фабрику «Красная Заря» на Малой Семёновской и Мастяжарт на Благуше. Как и большинство подобных построек, она не прошла испытание временем, но более-менее сохранилась, если не считать надстроенный третий этаж. До недавнего времени здесь находился банк. Сейчас здание пустует. Обе фотографии сделаны с одной точки.

Храм во имя Димитрия Солунскаго на Благуше был разрушен на две трети в годы Советской власти и восстановлен уже в наше время.

Он воссоздан почти в первозданном виде.

Храм открылся в июне 1911 года. Но был закрыт по решению Моссовета в 1932 году, то есть спустя 20 лет. Церковь была капитально перестроена под нужды завода вторичной переработки драгоценных металлов. После вывода ядовитого производства за черту города, бывшую церковь приговорили к сносу — помещения и земля вокруг были отравлены. Но разрушить не успели.

Храм спроектировал Николай Иванович Орлов, автор прекрасного (но уничтоженого) Курско-Нижегородского вокзала на Земляном валу. Деньги на строительство (164 000 рублей) собирали миром. Более всех пожертвовал Димитрий Флорович Ермаков (100 000 рублей). Храм получился очень красивым, в модном тогда неорусском стиле.

Вот так храм Димитрия Солунского выглядел в советские годы, когда в нём размещался завод вторичной переработки драгоценных металлов.

Колокольня, купола, интерьеры, включая фрески, снесены и уничтожены. Помещения разбиты на цеха: литейный (в алтаре), гальванический, кислотный. Рядом построен дополнительный заводской корпус. В конце 1980-х завод был переведён в Щёлково; храм оставлен в полуразрушенном состоянии.

Он стоит на перекрёстке Мочальской и Александровской улиц (ныне Ибрагимова и Благуша). Улица Мочальская — в память об известном лесоводе Демьяне Ивановиче Мочальском. Он заведовал Измайловским лесничеством и принимал участие в планировке Благуши, за что одну из главных улиц назвали его именем.

В 1957 году Мочальская была переименована в честь коммуниста Шаймардана Ибрагимова...

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей больше полувека.

Одинокий извозчик на Госпитальной площади. Самое начало XX века. Один из сохранившихся уголков старой Москвы. Даже эта красивая брусчатка, скорее всего, до сих пор лежит под слоями асфальта.

Позади извозчика Московский генеральный Императора Петра Первого военный госпиталь. Сейчас главный военный клинический госпиталь имени Бурденко.

Минувшим летом госпиталю исполнилось 315 лет. Хотя, самому главному корпусу на 100 лет меньше. Его возвели в годы правления императора Павла Петровича. Царь лично утверждал проект архитектора Ивана Васильевича Еготова. Завершили строительство в 1802 году.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Станцию «Электрозаводская» открыли бы в 1941-м или 1942-м. Но из-за войны это случилось на два-три года позже.

Её проектирование началось в 1939-м. Работали над станцией — одной из красивейших в Москве — архитекторы Владимир Георгиевич Гельфрейх и Игорь Евгеньевич Рожин. Среди архитекторов порой называют Владимира Алексеевича Щуко, но это неверная информация. Щуко скончался в январе 1939 года.

С началом войны строительство было остановлено. Незавершённая станция использовалась как убежище. Открытие случилось на 9-ю годовщину запуска московского метрополитена: 15 мая 1944 года.

Верхняя фотография по-своему уникальна. В центральной нише ещё нет скульптуры метростроевцев. Её ваял Георгий Иванович Мотовилов — автор известной (к сожалению, не сохранившийся) фигуры на «Доме под юбкой». У одного из метростроевцев несколько раз воровали молоток.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей в 76 лет.

Великий русский архитектор Константин Степанович Мельников. Он скончался 28 ноября 1974 года. Многие из вас — его современники.

У него удивительная и драматическая судьба. Он крестьянский сын, сызмальства удивлявший талантом. Его рано заметили. Золотой период творчества пришёлся на 1920-е и 1930-е. Но последние 40 лет жизни он не строил, хотя продолжал проектировать. Наследие Мельникова по сей день удивляет и вдохновляет архитекторов всего мира. В честь 100-летия Константина Степановича ЮНЕСКО объявило 1990-й — годом Мельникова.

На фото рабочий клуб Дорогомиловского химического завода имени Фрунзе на Бережковской набережной, 28. Мельников спроектировал его в 1927 году.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет.

Большая Лубянка. Позади Дома страхового общества «Россия», ставшего в 1919 году главным зданием ВЧК (оно же ГПУ-КГБ-ФСБ).

В 1932-1933 годах здание было надстроено на два этажа и вплоть до 1980-х перестраивалось по проекту Щусева. Тогда же, в 1930-е, со стороны Фуркасовского переулка возведён новый корпус для чекистов (часть его видна на нижнем снимке). Вдали ещё стоят Владимирские ворота Китайгородской стены. Обе фотографии сделаны почти с одной точки. За последние 90 лет Смоленская площадь дважды кардинально меняла облик. На месте разрушенного в 1933 году храма во имя Смоленской иконы Божией Матери, что стоял на углу Смоленской и Плющихи, был разбит сквер. На верхней фотографии как раз этот сквер. Прошло ещё чуть более 10 лет. В конце 1940-х полностью исчез целый квартал в квадрате Сенная площадь-Арбат-Денежный и Глазовский переулки. На этом месте выросла знаменитая высотка Министерства иностранных дел СССР. Кажется, что нет никакой связи между старой и новой фотографиями. Но если присмотреться, то на дальнем плане двух снимков можно увидеть знаменитый Смоленский универмаг и торгсин (Всесоюзное объединение по торговле с иностранцами). Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 86 или 87 лет. В Хлебном переулке воссоздан исторический фасад главного дома усадьбы Лебедевых. Он возведён в 1830-х годах; до 1950-х был жилым; затем расселен. Его фасад был уничтожен. Дом превратился в обычную коробку, отделанную вагонкой. Теперь первозданный облик возвращён, что не может не радовать. Дому почти 200 лет. Адрес: Хлебный переулок, 6а. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 30 лет. Трудно не восхищаться эстетикой последних лет Империи. Дом помощника начальника участка службы пути. Московская Окружная железная дорога (МОЖД). Станция Угрешская. 1-й Угрешский проезд. Номер у дома почему-то отсутствует. Движение по МОЖД открыто летом 1908 года. Это была одна из современных и благоустроенных железных дорог России. Станция Угрешская включала в себя казармы, столовую, туалеты, больничный пункт. Сохранилась даже красивая водонапорная башня. По правилам тех лет, жить нужно было непосредственно на рабочем месте, потому дома для сотрудников станции, дом начальника пути и дом коменданта построены тут же. Станционные здания выполнены в одном стиле. Ими занимался прекрасный архитектор Александр Никанорович Померанцев с командой инженеров. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 114 лет. Бережки. Вот так они выглядели недавно — всего полтора века назад. Нижний снимок — Бережки сейчас. Теперь это Ростовская набережная. С 1413-го Бережки украшал храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Вот он стоит в центре верхнего снимка. Храм так и назывался в народе — Благовещение на Бережках. Церковь выгодно смотрелась со стороны реки и была доминантой сей округи и всей Благовещенской слободы. Храм горел не раз и перестраивался, но во времена Бориса Годунова приобрёл свой законченный вид, который не менялся вплоть до разрушения в 1950-е годы. Храм пытался спасти Алексей Викторович Щусев. Он проектировал Дом архитекторов. По его плану, полуциркульный фасад как бы обнимал храм и дополнял его. Но не получилось. Дом строили очередями; на каждом этапе 500-летнюю церковь разбирали по частям. Последней была разрушена шатровая колокольня. Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Для наглядности фотография сделана с отступлением от изначальной точки съёмки. Это вестибюль станции метро «Калужская», ныне «Октябрьская». С 1989 года он встроен в корпус института стали и сплавов, из-за чего новое здание не стало лучше, а красивый вестибюль потерялся в однообразном фасаде. Станция была открыта в 1950 году. Её первое название связано с тем, что Ленинский проспект (где вестибюль стоит) назывался улицей Большой Калужской. Улицу переименовали при Хрущеве, в 1957 году, а станции дали новое имя в 1961 году по Октябрьской площади. Вот уже 60 лет как она «Октябрьская». Проектировал выдающийся архитектор Леонид Михайлович Поляков (автор гостиницы-высотки «Ленинградская»). Ему помогал скульптор Мотовилов. Станция в своём оформлении посвящена памяти героев Великой Отечественной. Жаль, что её испортили. Разница между фотографиями 63 года. В Москве сохранилось очень немного старинных, деревянных, загородных дач. Это дача банкира Адольфа Вильгейма Юлиуса Юнкера в Кунцеве. Адрес: проезд Загорского, 23. Дачу по заказу Юнкера проектировал в 1900-х знаменитый Адольф Эрнестович Эрихсон. Тогда Кунцево было ближним Подмосковьем. Юнкер скончался в 1909 году. После революции дача была национализирована; в неё въехал исполком Кунцевского волостного совета. От неминуемого сноса строение в стиле модерн спасло имя Ленина. Говорят, что он приезжал в Кунцево в 1918-м и даже выступал здесь. Об этом свидетельствует мемориальная доска. В 1960-х на бывшей даче открылся музей Кунцево. Тут же долгие годы работал Дом пионеров с прекрасными кружками: танцы, авиамоделирование и т.д. Сейчас — факультет дизайна Института современного искусства. Еще один снимок дачи с другого ракурса. Дача банкира Адольфа Юнкера со стороны двора. Разница между фотографиями около 70 лет. Таганская площадь на углу с Нижней Радищевской улицей (она же до 1919 года Нижняя Болвановка). Верхняя фотография сделана в 1914 году. Шашкин торговал зерном, хлебом, мукой и, кажется, маслом. Судя по груженой телеге с зерном, у него только что произошла сделка. Лавки Шашкина сохранились, но в перестроенном виде. О том, что это одно и то же место теперь напоминает разве что купол храма Николая Чудотворца на Болвановке. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 107 лет. Дом Александра Ивановича Зимина на углу Гончарной и Спасочигасовского переулка (он же с 1954 года Пятый Котельнический). Архитектор Владимир Дмитриевич Адамович спроектировал его в 1912 году. В 1914-м работы были закончены. Хозяин дома 36-летний Александр Зимин был представителем богатой фамилии. Его отец Иван Никитич Зимин, основатель знаменитого Товарищества Зуевской мануфактуры в Дрезне. Адамович построил во дворе дома гараж, где молодой Зимин держал один из первых в Москве автомобилей «Бенц». Когда-то парадный вход в дом был со стороны Гончарной. На верхнем снимке видны въездные ворота. В годы «будней великих строек» рядом вырос большой жилой комплекс по проекту архитекторов Вишневского и Воробьёва. Теперь вход в дом со стороны переулка. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей больше 100 лет. Одна из стариннейших московских церквей. Храм во имя святых апостолов Петра и Павла в Лефортово на улице Солдатской, 4. В этом году — ровно 310 лет со дня завершения строительства каменнего храма; а деревянная церковь, что некогда стояла на этом же месте, была заложена ещё при царе Михаиле Фёдоровиче, больше 400 лет назад. В храме шли службы всю советскую эпоху. Даже колокола старинные сохранились. На современном снимке виден одноэтажный магазин со светящимися вывесками. Это сильно перестроенное церковное здание, возведеное ещё в 1880-х годах. В 1960-х в здании работала столовая самообслуживания. Разница между снимками более 140 лет. Наглядная примитивизация московской исторической архитектуры. Каретный ряд, дом №4. Адрес не менялся как минимум полтора века. На фотографиях, собственно, и есть каретный ряд. Вернее, северный его портик. На старинном снимке — каким портик был; на нижнем снимке — каким он стал. Портик с колоннами и киотом (он во второй арке слева) были разобраны, а само здание перестроено и надстроено уже в первые советские годы, когда несколько домов в Каретном ряду были переданы для размещения гаража Совнаркома. В последние годы Империи здесь торговали автомобилями. В здании №4 размещался магазин французской автомобильной марки Brasier. О том, что это одно и то же место напоминает лишь дом слева (Каретный ряд, №6). Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 100 лет. Пример хорошей реставрации на улице Покровской (она же Бакунинская, 100). Наполовину разрушенное и перестроенное здание старинной церкви святителя Николая воссоздано в прежнем облике. Храм был поставлен в те стародавние времена, когда эти места считались Подмосковьем. Здесь, в Покровском селе при реке Яузе, прямо напротив церкви жила семья лейб-гвардии Преображенского полка поручика Василия Ивановича Суворова. Его сын — будущий генералиссимус Александр Васильевич Суворов — был прихожанином Никольской церкви. Сегодня во дворе храма стоит его бюст. Храм был закрыт в 1931 году. Колокольня разобрана. Купола снесены. После капитальной перестройки здесь открылся хлебозавод №13 имени Первомая. В 1985 году завод прекратил работу по аварийному состоянию здания. В 1992-м началась реставрация. Разница между снимками около 70 лет. Были в царской Москве торговые центры такие как сейчас? Да, были! Не прямо такие, конечно, но вполне себе торговые и вполне себе центры. Перед вами собственный дом Ивана Михайловича Егорова в Марьиной Роще; Шереметьевская улица. В доме была булочная Петра Евгеньевича Юханова, аптекарский магазин, магазин стёкол, зеркал и москательных товаров, мастерская крашеной и золоченой бумаги самого Егорова. На мансардном этаже панорамные стекла — фотостудия Сергея Фёдоровича Аникина. Кроме того, в доме Егорова располагалась мужская гимназия Подмосковного Останкино-Мариинского общества средних школ. Плюс две-три лавки с иными товарами. Торговый центр эпохи царя Николая II. Обратите внимание на столб с пожарным колоколом прямо на дороге. Дом Егорова снесен в 1970-е. Ныне здесь торговый центр со странным для русского уха названием «Райкин плаза». Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 110 лет. Рубеж XIX и XX веков — расцвет гражданского самосознания в России. В городах появляются общества и клубы по сословиям и интересам. Дворянское и купеческое собрания (клубы) — давно самые заметные. Помимо них возникают десятки других: от пчеловодов и велосипедистов, до приказчиков и фотографов. Богатые клубы строились со своими театрами, сценами, актовыми залами. Перед вами Купеческий клуб на Малой Дмитровке, возведенный в 1909-м по проекту Иллариона Александровича Иванов-Шица. Спектакли здесь шли недолго. С началом Войны 1914 года здесь открылся госпиталь. В 1917-м собрание было разогнано. В доме находились сначала анархисты, потом центральная школа сов-парт работы (она же Коммунистический университет имени Свердлова). С 1923-го здесь работает кинотеатр «Малая Дмитровка». Потом здание отдано созданному в 1927-м театру рабочей молодёжи. С 1938 года — это Московский театр имени Ленинского комсомола. Разница между фотографиями чуть меньше 110 лет. Место на Арбате, где угол с Плотниковым переулком, знают почти все: из-за статуи Булата Окуджавы. Но мало кто знает, каким это место было. Когда-то переулок назывался Никольским, по храму Николая Чудотворца в Плотниках. С XVII века здесь была Плотницкая слобода или Плотники, где селились мастеровые. Они восстанавливали Москву после раззорений Смутного времени. Центром слободы был Никольский храм. Он срублен и поставлен в 1620-х годах, а позже отстроен в камне. В 1850-е храм был разобран и собран заново, появилась красивая трёхярусная колокольня. Николу снесли в начале 1930-х, как и тысячи других храмов и церквей. На этом месте возведён 6-этажный жилой дом по проекту Михаила Осиповича Барща и Георгия Александровича Зундтблата. Фасады дома не устроили приёмную комиссию — перестраивал Леонид Михайлович Поляков. Адрес: Арбат, 45/24. Разница между снимками около 140 лет. На днях на Сиреневом бульваре, 31 — на месте кинотеатра «София» открылся новый кино-торгово-развлекательный центр с названием «Место встречи София». Московские власти, застройщик и журналисты используют все возможные эвфемизмы для описания этого архитектурного бегемота: преобразованный, реконструированный, возведенный на основе прежнего кинотеатра. На самом деле, старый кинотеатр «София» был снесен до основания в 2017-м; на его месте построен развлекательный многоэтажный левиафан площадью 66 тысяч квадратов. «София» появилась в 1977 году. Проектировал архитектор Михаил Натанович Мошинский. Он много что построил в Москве в брежневскую эпоху. Кинотеатр не дотянул даже до 30-летия: быстро обветшал и потерял главную функцию: кино здесь перестали показывать очень давно. В новом же здании кино обещают запустить до конца декабря, пока же тут обычный торговый центр. Разница между фотографиями около 40 лет. Напомним, что перед кинотеатром «София» стояла высокая белая статуя святой Софии. На верхней фотографии статуя отчётливо видна перед главным входом. Это был подарок болгарских братушек Москве в 1977 году — фигура в стиле социалистического примитивизма. Кинотеатр назывался в честь столицы Народной Республики Болгария, а столица носит имя святой Софии. Её демонтировали во время сноса кинотеатра в 2017 году. Недавно вернули на Сиреневый бульвар. Это не копия, а оригинал. Поставили на новое место — недалеко от главного входа в нового корпус ТРЦ (фото ниже). Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 40 лет. Статуя святой Софии перед кинотеатром «София»

Новоспасский мост. Верхняя фотография, скорее всего, — начало весны 1938 года. Ещё идёт реконструкция Новоспасского стального моста образца 1911 года.

Тогда мост был надстроен — опоры увеличены; возведены береговые пролёты и построены лестничные спуски на новые благоустроеные набережные. Спустя 60 лет, в начале 2000-х, мост был второй раз капитально перестроен.

Колокольня Новоспасского монастыря по-прежнему возвышается над Краснохолмской набережной, а купола Спасо-Преображенского собора скрылись за кронами деревьев.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 83 года.

Московский фасадизм на улице Бахрушина. В 2010 году здесь была разрушена красивая старинная усадьба, некогда принадлежавшая купцу Фёдору Алексеевичу Алексееву.

Может показаться, что фасад дома уцелел и встроен в торгово-гостиничный корпус. Но это не так. Нужно было формально выполнить обязательство по сохранению 200-летнего памятника архитектуры. Часть фасада выстроили заново после разрушения. В итоге памятник не сохранили и комплекс получился более чем нелепый.

Большой дом Алексеевых на углу Лужницкой (ныне Бахрушина) и Проезжего переулка (ныне Большой Татарский) возведён после пожара 1812 года. До революции домом владели, сменяя друг друга, несколько хозяев. В начале 1900-х годов кроме жилья здесь размещались фабричные конторы.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 40 лет.

Когда вам будут рассказывать, что по Москве скоро заколесят электро-мусоровозы, чтобы собирать отходы, сжигать их, а тепло преобразовать в электричество — покажите эту фотографию. Малый Ржевский переулок. 1926 год.

На верхнем снимке немецкий грузовой электро-мусоровоз Elite. Экипаж собирает баки с отходами для Пресненской мусоросжигательной станции. Она располагалась на Красной горке, что на Звенигородском шоссе.

Тепло сжигаемого мусора использовалось для выработки электроэнергии. Станцию Московская Дума запланировала ещё в 1916-м, но помешала Война, потом Революции, потом Гражданская и Разруха. Ценой напряжения всех сил станция заработала в 1920-х. Но не готовы были москвичи, они сваливали в баки всё подряд. О сортировке и слышать не хотели. Эксперимент закончился сам собой.

Электро-мусоровозы прослужили несколько лет. На фото дом Некрасова, сейчас здесь консульство Таджикистана.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

В этом году исполнилось 5 лет как АФК «Система» снесла историческое здание Таганской автоматической телефонной станции (АТС) на Покровском бульваре.

АТС проектировал Василий Сергеевич Мартынович. Строительство завершено в 1930-м. Это был образец промышленной архитектуры эпохи «будней великих строек».

Мосгорнаследие отказалось наделять АТС охранным статусом на том основании, что фасады имеют подчеркнуто утилитарный характер, а ценных декоративных и архитектурно-художественных элементов здание не имеет. Были протесты, пикеты, попытки предотвратить уничтожение, но здание ушло в небытие.

На освободившемся месте «Система» возвела дом (апарт-отель) стилизованный под модернъ начала прошлого века. Стало на Покровском бульваре лучше или хуже — решать только вам!

Обе фотографии сделаны с одного места с разницей 91 год.

Улица Бахрушина — бывшая Лужнецкая, она же Лужниковская. Когда-то на месте нынешней средней школы №627 стоял храм во имя Живоначальной Троицы. В стародавние времена здесь была слобода Лужники, потому церковь ещё называлась Троицей в Лужниках.

Её история мало отличается от истории слободских московских церквушек. Появилась в седую древность (1625-й — первое упоминание в источниках), сначала деревянная, затем каменная.

Все храмы в России строили приходами и общинами: собирали деньги на пристройки, достройки, ремонт — так церковь постепенно меняла облик. В последний раз большой ремонт был на рубеже 1850/60-х. При Советской власти (в 1933-м) церковь была разобрана. На месте выросла типовая средняя школа №525.

Сохранилась церковная ограда, но относительно недавно снесли и её. В память о храме, в 2003-м, появилась мемориальная часовня.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 139 лет.

Дворец графа Алексея Ивановича Мусина-Пушкина на Разгуляе. Нынешний адрес: Спартаковская, 2/1.

Возведён больше 220 лет назад — ещё до Большого Московского пожара 1812 года. Архитектор неизвестен (под подозрением великий Матвей Фёдорович Казаков). Дворец сильно пострадал в том пожаре. До сих пор жалко сгинувшую в огне бесценную библиотеку графа. В 1835 году, уже после смерти Их Сиятельства и жены его Екатерины Алексеевны Волконской, власти Москвы выкупили дворец для 2-й гимназии за 130 000 рублей.

В советские годы здесь был Дом Красной Армии, потом индустриально-педагогический институт имени Карла Либкнехта. В 1930 году дворец был надстроен. С войны и поныне здесь строительный университет.

На верхней фотографии 1904 года отчётливо видно, что фасад гимназии украшен шестиугольными звездами — очень популярный в старой России символ, а ныне знакомая всем эмблема Государства Израиль.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Известная станция метро за 77 лет своей истории поменяла как минимум четыре названия. Нынешнее имя — «Партизанская» она носит с мая 2005 года. До этого была «Измайловским парком», ещё раньше просто «Измайловской»; открывалась как «Измайловский парк культуры и отдыха имени Сталина», а проектировалась как «Стадион имени Сталина».

В те годы здесь планировалось возвести гигантский стадион — самый большой в СССР. Станцию возводили в расчёте на огромные людские потоки. Во избежание давок после матчей, в качестве дополнительной разгрузки построили третий путь, сообщает канал «Мир метро». Таких трехпутных станций у московского метрополитена всего две.

Вестибюль проектировали Борис Соломонович Виленский и Любовь Александровна Шагурина. Он практически не изменился. Только жаль светильники не сохранились. На станции также исчезли светильники.

Разница между снимками 74 года.

Введенский переулок (ныне Подсосенский). Разница между фотографиями 95 лет или около того, но точно чуть меньше 100 лет. На первом плане двух фотографий выделяется дом Алексея Викуловича Морозова. Он правнук основателя великой промышленной династии и последний перед революцией частный хозяин дома, что достался ему по наследству от отца Викулы Елисеевича.

Морозов был страстным коллекционером. Он даже отошёл от семейного дела и всецело предался собирательству: русский фарфор, иконы, гравюры, литографические портреты. После революции его коллекции едва не погибли. Но 60-летний Морозов стал музейным хранителем в своём бывшем доме. Жил он в одной из маленьких комнат. Какое-то время здесь был советский музей фарфора.

На старинной фотографии видна изящная колокольня храма Илии Пророка в Воронцовом поле. Храм сильно пострадал в конце 1920-х, колокольня была снесена.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Покровские казармы на Покровском бульваре. До 1950-х бульвара не было, был плац — (если казармы, должна быть площадка для построения). Бросается в глаза надстроенный в 1930-е четвёртый и пятый этажи. Изначально казармы были двухтажными; они появились в 1790-х, в царствование императора Павла Петровича. Он ввёл правило: построил казарму — освобождён от повинности принимать на постой солдат. На домах благодетелей армии висела доска — Свободен от постоя.

В 1830-е Жилярди и Соколов построили третий этаж и портик (восемь колонн, тосканский ордер, имперский орёл на фронтоне).

На старой фотографии видна главка полкового храма Пророка Осии, киот с иконой между окнами третьего этажа (на правом крыле) и звонница с пятью колоколами у главного входа. Ничего не сохранилось.

С 1960-х в казармах находился влиятельный Госснаб СССР. Орла сменил герб Советского Союза, но в наше время орёл вернулся.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Мы на Лужниковской улице (ныне Бахрушина). Перед вами кинотеатр «5 звезд». Многие помнят его как Центральный детский кинотеатр. Но большую часть своей истории (с 1948 по 1985 годы) это был кинотеатр имени Моссовета.

Он был построен взамен деревянного (по сути, временного) кинотеатра имени Моссовета в Замоскоровечье, что погиб под немецкими бомбами в 1941 году.

Архитекторами нового здания называют Бориса Соломоновича Виленского и Льва Исааковича Браславского. Они спроектировали типовой двухзальный кинотеатр в стиле сталинского неоклассицизма.

На верхнем снимке едва читается афиша фильма «Сумка инкассатора». Он вышел в апреле 1978 года. Значит разница между фотографиями 43 года. Прекрасный детектив с Бурковым в главной роли.

В начале 2000-х кинотеатр подвергся реконструкции, был расширен, что хорошо заметно при сравнении снимков.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

На верхней фотографии мост Императора Николая II Московской окружной железной дороги. На нижней фотографии новый мост, возведенный на старых опорах, — Краснолужский.

Он соединяет Бережковскую и Новодевичью набережные. Рядом находится известная вам платформа Потылиха.

Возводился в 1905-1907 годах по проекту инженера Лавра Дмитриевича Проскурякова и архитектора Александра Никаноровича Померанцева.

Проскуряков впервые применил арочную конструкцию — один пролет во всю ширину реки.

Мост Николая II был копией Сергиевского моста (он же Андреевский) у Нескучного сада. Мосты-близнецы благополучно пережили XX век, а в начале 2000-х подверглись кардинальной перестройке. Части старого Николаевского моста были перенесены к Киевскому вокзалу и образовали пешеходный мост Богдана Хмельницкого. Сергиевский мост так же перенесён на новое место и стал пешеходным Пушкинским.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.

Один из известных домов старой Москвы. Вошёл в историю города под именем Тимофея Ивановича Тутолмина, высокопоставленного сановника, что занимал много важных постов при императорах Павле I и Александре I.

Тутолмин купил недостроенный дом в 1801-м, завершил его, но жил здесь недолго. В 1806 году он был назначен на должность московского генерал-губернатора и продал дом Илье Андреевичу Безбородко. При французской оккупации здесь недолго была резиденция маршала Мюрата. Дом сильно пострадал в Большом пожаре 1812 года, а в XIX веке он часто перестраивался и менял функции: школа, фабрика, гимназия, доходный дом.

Надстраивать его дополнительными этажами начал ещё Владимир Шервуд. При советской власти, в 1930-е, снесли флигели, надстроили ещё раз, и усадьба превратилась в то, что мы видим сейчас. Теперь это институт философии РАН.

Обе фотографии сделаны с одной точки со стороны улицы Гончарной. Разница между снимками около 115 лет.

На старинных картах Москвы он обозначен как Мещанский частный дом. Частный — не в значении частной собственности. В старой России города делились на части, как сейчас делятся на районы. За каждой частью надзирала полиция и пожарная охрана. Частный дом — значит полицейский дом. Мещанский, значит ведающий делами Мещанской части.

Он стоит на углу 3-й Мещанской и Масленниковской (ныне улицы Щепкина и Дурова). Над домом возвышалась изящная каланча, её разобрали в советские годы.

Сейчас здесь музей пожарной охраны.

Разница между фотографиями 108 лет.

Покровский бульвар. Один из красивейших в Москве, он настолько органично смотрится, что, кажется, что был здесь всегда. Но нет. У Покровских казарм бульвар появился недавно: всего 70 лет назад. До этого между Хохловской площадью и Дегтярным переулком (он же Казарменный) был обычный армейский плац. На верхней фотографии плац во всей красе.

В советские годы, когда казармы потеряли свое военное назначение, плац оказался ненужным. Уже после Великой Отечественной, пустырь был засажен деревьями.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

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