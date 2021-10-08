Кто на самом деле разжигает межнациональную вpaждy?

Русских часто обвиняют в национализме и ксенофобии, а когда я начинаю писать что-то нелицеприятное про мигрантов, то в комментариях в мою сторону сыплются даже обвинения в нацизме, хотя я не считаю и никогда не говорил о том, что русская нация какая-то особенная. Это означает, что многие люди просто не понимают значение слов и вешают ярлыки без всякого понятия просто потому, что я завожу речь о людях других национальностей и поднимаю вопрос о серьёзных недостатках в нашей миграционной политике.

Дело в том, что я просто не хочу, чтобы наш народ, испытывающий демографические проблемы, постоянно размывался людьми чуждых для нас этносов, культур и религий. Веками наши предки защищали территорию России от захватчиков и передали нам в руки огромную страну наполненную практически всеми полезными ископаемыми и ресурсами. Казалось бы, живи — не хочу, но мы что-то совсем скисли и, несмотря на серьёзную поддержку со стороны государства, перестали рожать детей и стали массово завозить в страну иностранную, малообразованную, чуждую по культуре, менталитету, религии, а зачастую просто дикую рабочую силу, которая представляет серьёзную угрозу в плане размывания коренного населения и впоследствии может запросто без всякой войны вытеснить нас с нашей территории только за счёт своей высокой рождаемости.

Предвижу восклицания, что в этом виноваты: президент, «Единая Россия», правительство и мы перестали рожать, потому что живём бедно. Но это не подтверждается фактами. Я знаю и уже не раз говорил об этом, что только в моём доме две пары, живут очень обеспеченно, но у них всего лишь по одному ребёнку.

А если такой пример не устраивает, то я могу легко доказать это на другом. Для этого достаточно просто взглянуть на Узбекистан. По ВВП ППС на душу населения Узбекистан более чем в три раза отстаёт от России, именно там есть и настоящая бедность, и серьёзные экономические проблемы. Не забывайте, что это к нам едут мигранты из Узбекистана, которые берутся за любую работу, а не мы к ним. Но у нас идёт убыль населения 2019 — минус 317233 человека, 2020 — минус 702072, а у них, несмотря на бедноту, — стабильный рост населения, который составляет примерно плюс 300 000 человек в год.

И вот, глядя на проблемы с мигрантами в Европе, я чувствую угрозу для моего народа, поэтому и поднимаю эту тему. Но речь сегодня пойдёт не о мигрантах из Средней Азии, а о гражданах России, приезжающих из Дагестана в разные регионы России и ведущих себя иногда так, как ведут себя захватчики в оккупированной стране.

Я больше чем уверен, что в родном Дагестане они не ведут себя так нагло, как в русских регионах страны и не нахожу другого разумного объяснения такому их поведению, кроме как закрепившемуся в них ощущению полной безнаказанности.

В последние годы мы часто видим, как Рамзан Кадыров очень быстро реагирует на неподобающее поведение чеченцев, которые позорят свой народ и совершают различные хулиганские выходки, когда выезжают из Чечни в другие регионы. Он заставляет их публично извиниться, затем явиться в Чечню и назначает несколько месяцев исправительных работ.

Именно поэтому подобные происшествия с участием чеченцев стали очень редким явлением.

Но с Дагестаном в этом плане всё обстоит гораздо сложнее. Во-первых, там проживает порядка 14 народов и 20 народностей. Во-вторых, у этих народов даже близко нет таких авторитетных лидеров как Рамзан Кадыров, которые могли бы одёрнуть и даже призвать к ответственности своих провинившихся земляков. Поэтому некоторые молодые люди, приезжая в центральные регионы России не чувствуют ответственности за своё поведение.

13 июля в автобусе в подмосковных Мытищах ехала группа дагестанских юношей. Сначала один из них начал нецензурно оскорблять женщину, затем перекинулся на вступившегося за неё мужчину, начал угрожать и оскорблять уже его. В результате они устроили драку прямо в автобусе, их с большим трудом удалось из него вытолкать.

По горячим следам они были задержаны полицией. Однако пока о результатах расследования этого дела ничего не слышно. Были ли они серьёзно наказаны за хулиганство или опять всё обошлось показательным раскаянием, вмешательством диаспоры, и спуску этого дела на тормозах — неизвестно.

И вот сегодня в телеграм-канале Baza появилось видео о том, что трое дагестанских юношей устроили жесточайшее избиение человека в метро. Как сообщают в СМИ, они громко и нецензурно ругались в вагоне, и одна из девушек сделала им замечание. В ответ они начали оскорблять её, а когда за неё вступился двадцатипятилетний мужчина, они начали жестоко его избивать и нанесли серьёзные травмы. Роман на данный момент находится в одной из московских клиник с переломами носа и костей лица. Печально, что никто из других мужчин, находящихся в вагоне, не пришёл на помощь Роману. Это спасло бы ему здоровье. Неужели мы стали настолько трусливы, что потеряли способность броситься на помощь своему соплеменнику, как это делают сплочённые мигранты или те же кавказцы, без оглядки бросаясь в драку за своих? У них девиз «наших бьют» по-прежнему актуален, а мы, выходит, стали мягкотелыми и трусливыми.

После этого они, конечно, попытались скрыться, но были задержаны. Самое интересное, что против них первоначально возбудили уголовное дело всего лишь по статье хулиганство, хотя там явно просматривается групповое умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, потому что Романа пинали ногами со всего размаха по голове. Но преступники уже показательно повинились на камеру и сказали, что раскаиваются в содеянном.

Вот у этого прямо по лицу видно, что он «искренне» раскаивается.

Тут мне вообще стало очень интересно, а зачем вообще сотрудники полиции спрашивают на камеру о том, раскаиваются они или нет?

По-моему, в такой ситуации любой преступник скажет, что раскаивается. И снисхождения к преступникам, сказавшим, что они глубоко раскаиваются быть не должно в принципе. Поступки говорят лучше всяких правильных слов. Возможно, это делается для того, чтобы успокоить общественность. Так общественность, да будет известно сотрудникам полиции, успокоится только тогда, когда подобные преступления не будут совершаться из-за жёсткости и неотвратимости наказания.

К счастью это уголовное дело ввиду большого общественного резонанса будет расследовать Следственный комитет. Он просит передать дело из полиции в свое подразделение, так как сотрудники усмотрели в данном случае признаки покушения на убийство, в отличие от сотрудников полиции.

И после подобных происшествий у меня возникает вопрос.

Как же воспитывают молодёжь в Дагестане, что некоторые юноши настолько неадекватно ведут себя, приезжая в другие регионы, и могут ли уважаемые аксакалы в республике хоть как-то повлиять на поведение молодых людей?

Ведь именно подобные персонажи, проявляя настолько явное неуважение к государствообразующему народу, находясь, по сути, у нас в гостях, вызывают у людей в русских регионах закономерное возмущение и именно они своим поведением разжигают… да, ту самую межнациональную ненависть и вражду между народами.

Я очень не хочу, чтобы вы, прочитав статью, прониклись гневом и негативом по отношению ко всем представителям Дагестана, потому что подобные неадекваты есть в любом народе.

Замечу, что в отделе полиции в нашем городе работает прекрасный парень из Дагестана, я его знаю и это очень хороший человек, знаю ещё одного парня дагестанца, мы вместе играем в футбол, он тоже очень культурный и вежливый человек.

И ещё не забывайте о том, что есть среди дагестанцев множество настоящих героев, таких как Магомед Нурбагандов и как те дагестанцы, которые не испугались боевиков и остановили банду Басаева, вторгшуюся в республику, не позволив разжечь войну на Кавказе.

Но есть и такие «паршивые овцы», о которых мы сейчас говорим.

На ситуацию уже отреагировали в представительстве Дагестана при президенте России.

«Нормальный человек не может на это смотреть. Я глубоко возмущен поведением этих ребят. Независимо от того, в чем была причина конфликта, потому что поведение неадекватное», — заявил глава общественного совета Хаджимурад Гаджиев, добавив, что полностью осуждает поведение мужчин.

Всё это хорошо, и мы удовлетворены, что на неадекватное поведение земляков последовал адекватный ответ от главы общественного совета. Но Хаджимурад Гаджиев – не Рамзан Кадыров, и его возмущение поведением земляков ни к каким последствиям для них не приведёт. Поэтому, пока в республике нет людей, которые могли бы заняться воспитанием молодёжи в духе уважения не только к своей республике и своему народу, но и ко всем народам России, необходимо, чтобы ни одно подобное преступление или неуважительное поведение не оставалось безнаказанным. Закон в России должен быть один для всех и если мы будем видеть, что правоохранители жёстко стоят на его страже, тогда и национальность преступников не будет восприниматься нами так остро как сейчас.

https://clck.ru/Y4E24

Видеоформат от "Сути вещей":

https://w ww.youtube.com/watch?v=E5E94_aMLVg