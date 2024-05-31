Новочеркасск - события 1-2 июня 1962 год

Расстрел рабочих в Новочеркасске - события 1-2 июня 1962 года, в ходе которых по официальным данным было убито 24 человека и 70 человек получили ранения различной степени тяжести. В дальнейшем за причастность к событиям было арестовано 90 человек большая часть из которых получили длительные сроки в тюрьме, а 7 человек были приговорены к расстрелу.

События в Новочеркасске стали ответной реакцией населения на повышение цен и снижения зарплаты в отдельных регионах страны. Советская власть расценивала демонстрацию как антисоветскую и принимала все меры для скорейшего подавления мятежа. Руководство СССР было напугано происходящим, поскольку демонстрации проходили во многих крупных городах союзных Республик, угрожая перерасти в полномасштабные акции недовольства населения.

Причины недовольства населения

В советской историографии часто рисуется образ единства государства с народом. На определенном этапе это было верно (в большей степени), но к 1962 году единства уже не было, а после событий в Новочеркасске единство была просто невозможно. Почему советские историки писали о единстве государства и народа - понятно, пропаганда. Нам же нужно разобраться в том, что реально происходило в 1962 году, и почему эти события привели к демонстрации в Новочеркасске и других крупных городах (демонстрации в июне 1962 года проходили в Ленинграде, Москве, Тбилиси, Твери и других городах). На начальном этапе важно знать 3 события, которые во-многом определяли сознание населения:

После 20 съезда Центрального Комитета партии Хрущёв провозгласил путь «на коммунизм», который должен был наступить в СССР в 1980 году. Амбициозный план, по итогам которого деньги были бы просто не нужны. Это была основная идея и основной путь развития социалистического государства.

Еще со времен окончания Великой Отечественной войны сталинская модель экономики была явно направлена на ежегодное снижение цен на продукты питания. Это было одно из направлений развития, которое соответствовало духу социализма.

В середине июня 1962 года Совет Министров СССР принял решение о повышении цен на молочную продукцию. В печатных изданиях эта информация появилась в конце мая, а в газете «Правда» информация была опубликована 1 июня 1962 года.

Газета «Правда» от 1 июня 1962 года (пятница)

Именно решение о повышении стоимости мясомолочной продукции (говядина +31%, баранина +34%, свинина +19%, колбасы +31%, масло +25% и т.д.) привели к недовольству населения. Ведь люди привыкли, что цены снижаются, а тут еще и товарищ Хрущев провозгласил путь на коммунизм и плавный отказ от денег. И всего через несколько лет значительно увеличиваются цены, и при этом на многих фабриках и заводах либо снижались зарплаты, либо увеличивались нормы выработки.

Рассматривая же расстрел в Новочеркасске, значительную роль сыграл случай, который и привел к тем трагическим событиям. Отправной точкой является январь 1962 года, когда на Новочеркасском электровозостроительном заводе (НЭВЗ) начался процесс планового снижения зарплаты и увеличения нормы выработки. В целом рабочие потеряли примерно 30% зарплаты. В конце мая эти же рабочие узнают, что мясная и молочная продукция теперь будут стоить в среднем на 30-35% дороже! Разумеется, это вызвало резко отрицательную реакцию у населения.

Второй случай, который сделал трагические события в Новочеркасске возможными, глупость и заносчивость директора завода Курочкина. На встрече с рабочими 1 июня руководитель не пытался понять подчиненных и обронил фразу «Не хватает денег на мясо - ешьте пирожки с ливером». Это и была точка невозврата, после которой события стали развиваться стремительно.

Новочеркасский электровозостроительный завод

Хронология событий в Новочеркасске

Руководство НЭВЗ с утра 1 июня укрылось в административном здании, куда к 11:30 утра начали собираться основные силы рабочих. Это место стало эпицентром митинга 1 июня 1962 года. В это же время случилось событие, которое многие историки почему-то обходят своим вниманием. Событие странное и объяснить, которое очень сложно. Дело в том, что буквально через несколько часов после начала событий 1 июня в Новочеркасске, митингующие перекрыли железную дорогу Ростов-Москва. Сложно поверить, что стихийный митинг рабочих против увеличения розничных цен вылился в захват железной дороги...

Во второй половине дня 1 июня на территорию завода стали приезжать крупные политические деятели. По замыслу они должны были успокоить толпу, но получилось только хуже. Дело в том, что чиновники не могли внятно объяснить причину проблемы и пути выхода из этой ситуации.

Вечером 1 июня демонстрацию попытались разогнать силами милиции. Отряд в количестве 200 человек не получил приказа стрелять и в виду явного численного меньшинства по сравнению с демонстрантами очень быстро был выдавлен за пределы завода. Ночью произошло два важных события:

Хрущев провел встречу с руководителями КГБ, Министерства Обороны и Министерства Внутренних Дел. Именно это собрание сделало возможным дальнейшие события, поскольку было принято решение о подавление бунта. С этих пор события в Новочеркасске рассматривались исключительно как антисоветский бунт. В город прибывает московская правительственная группа во главе с Микояном и Козловым.

Митинг в Новочерскассе

Ранним утром 2 июня 1962 года демонстрация рабочих начала свое движение от НЭВЗ к зданию городского комитета КПСС. Всего насчитывалось порядка 5000 человек. Помешать движению митингующих должен был генерал-лейтенант Шапошников. Это герой ВОВ, участник битвы на Курской дуге. К 1962 году он занимал пост заместителя командующего Северо-Кавказским ВО. Он получил приказ действовать на свое усмотрение, используя танки. Шапошников отказался использовать армию против мирного населения и позволил демонстрации двигаться дальше. Мы никогда не узнаем истинный мотив: благородство или часть плана, но об этом дальше...

Ранее к площади города была доставлена регулярная армия, которая по приказу командующего Северо-Кавказским военным округом открыла огонь по демонстрации, как только рабочие появились на площади. Официально в этот день погибло 24 человека и 70 получили ранения. В дальнейшем по сообщениям Комитета Государственной Безопасности было отмечено, что вечером по невыясненным причинам было убито еще 2 человека В результате открывшийся стрельбы демонстрация была разогнана. Ее основные участники были арестованы. Разбирательство и дальнейшие аресты длились еще несколько месяцев. Всего на скамье подсудимых оказалась 90 человек, 7 из которых расстреляли.

Расстрел рабочих в Новочеркасске в 1962 году

Зачем было повышать цены?

События в Новочеркасске 1962 года с расстрелом рабочих и демонстрации в других городах СССР не изменили политики партии. Хрущев по-прежнему поддерживал идею увеличения цен для населения. Причина этого кроется в том, что денежная реформа 1961 года провалилась и буквально поставила государство на грань продовольственной катастрофы. Государство нуждалось в новом притоке денежных средств и кроме как у населения взять их было неоткуда. Никита Сергеевич Хрущев

Напомним, что реформы Хрущева прежде всего ударили по сельскому хозяйству. Достаточно привести факт того, что в 1961 году страна впервые за длительное время стал закупать пшеницу! Привозили ее из Канады. Одновременно с этим, уже начиная с 1962 года, во многих районах страны ощущался острый дефицит основных продуктов питания. В результате в целом ряде областей СССР вновь была возвращения карточная система. Колхозы находились в крайне плачевном состоянии. Хрущев же не отказывался от своей политики и пытался всеми средствами повысить рентабельность сельского хозяйства в стране. Главная же проблема заключалась в том, что это повышение было абсолютно непродуманным и неподготовленным. Прежде всего эта неподготовленность выражалась в ярком противоречии сталинской политики снижения цен. В конечном итоге была придумана достаточно простая схема спасения колхозов и сельского хозяйства:

Государство увеличивает закупочные цены на мясомолочную продукцию для колхозов примерно на 35% в среднем по стране.

Государство не может или не хочет снижать свои доходы, поэтому мясомолочная продукция для населения подорожает на 30%.

Если всю эту схему упростить, то повышение цен мясомолочной продукции для населения было необходимо для увеличения притока наличных средств в колхозы. При этом во всех печатных изданиях информация преподносил не так, а как спасение государством колхозов, что это бюджет выделяет деньги, повышая закупочные цены мяса у Колхозов. Фактически происходила классическая для хрущевских (и более поздних советских) времен картина: государство отбирало деньги у населения для спасения проваленных реформ, но преподносило это как величайший успех самого государства и недалекость народа, неспособного это понять.

Мифы о событиях в Новочеркасске в июне 1962 года

Сегодня вокруг событий июня 1962 года в Новочеркасске существует множество мифов. Рассмотрим только основные из них:

Цены были увеличены «по просьбам трудящихся». Практически все современные издания, которые сегодня рассказывают о событиях 1962 года в Новочеркасске и расстреле там рабочих, так или иначе затрагивают тему, что в печатных изданиях подчеркивалось, что цены на мясомолочную продукцию увеличиваются по просьбам трудящихся. Выше в данной статье приведена выдержка из газеты Правда, но там никакого упоминания о просьбах трудящихся нет. Шапошников отказался применять оружие против мирного населения. Никаких документальных подтверждений того, что Шапошников получил этот приказ, и что он от него отказался, не существует. Однако сомнительно, что генерал мог проигнорировать приказ, но при этом не лишиться своей должности. Более того, Шапошников еще на протяжении 4 лет занимал свою должность, и это при горячем и ярком характере Хрущева. Гораздо более важный вопрос - почему Шапошников позволил демонстрации пройти через мост? Не было ли это частью плана. Ведь танковой дивизии вполне хватает сил и средств для препятствия движения толпы даже без применения оружия... Митинг на заводе 1 июня 1962 года был стихийным и незапланированным. Конкретных фактов ни у кого нет, но многие современные исследователи данного события отмечают, что на территории завода действовала целая группа лиц, которая убеждала рабочих на участие. Применялись даже угрозы. Хрущев был не в курсе событий и не отдавал приказ на открытие огня. Исторический факт - Хрущев знал о событиях в Новочеркасске: есть стенограмма его совещания с руководителями спецслужб. Что касается второй части мифа, то мы никогда не узнаем кто отдавал приказ стрелять, но в Новочеркасске находилось руководство партии (в частности Микоян). Эти люди всегда действуют только с разрешения сверху.

Историческое значение

Главный итог расстрела рабочей демонстрации в Новочеркасске в июне 1962 года заключается в окончательном разрыве связи между советским государством и советскими гражданами. Точка невозврата была пройдена, поскольку социалистическое государство применило оружие против собственных граждан, которые всего лишь выступили против увеличения цен! После этого государство СССР и народ никогда не выступали единым фронтом. Памятник расстрелянным рабочим в Новочеркасске

Что касается непосредственных событий в Новочеркасске, то все участники этого дела в последующем были реабилитированы: большая часть еще при Брежневе, но окончательно все в 90-е годы уже после распада Советского Союза. В девяностые годы прокуратура РФ провела расследование Новочеркасских событий 1962 года и пришла к нескольким любопытным выводам:

Армия не открывала огонь по людям. Это делали снайперы, которые занимали позиции на крышах.

Накануне в город приехали «27 музыкантов вместе с дирижером», которых заселили на второй этаж гостиницы, при этом насильственно оттуда выселили людей, которые там уже проживали.

Прокуратура реабилитировала всех пострадавших, а в отношении Хрущева, Микояна, Козлова и других было возбуждено уголовное дело по факту расстрела мирного населения. В дальнейшем это уголовное дело было закрыто в связи с со смертью фигурантов.

Источники и дополнительный материалпо теме:

"Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе" - Козлов В.А. 1999

"Хрущев" - Таубман У. Москва, 2008

https://istoriarusi.ru/cccp/rasstrel-v-novocherkasske-1962.html

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