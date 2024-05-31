Новочеркасск - события 1-2 июня 1962 год

Расстрел рабочих в Новочеркасске - события 1-2 июня 1962 года, в ходе которых по официальным данным было убито 24 человека и 70 человек получили ранения различной степени тяжести. В дальнейшем за причастность к событиям было арестовано 90 человек большая часть из которых получили длительные сроки в тюрьме, а 7 человек были приговорены к расстрелу.
Причины недовольства населения
В советской историографии часто рисуется образ единства государства с народом. На определенном этапе это было верно (в большей степени), но к 1962 году единства уже не было, а после событий в Новочеркасске единство была просто невозможно. Почему советские историки писали о единстве государства и народа - понятно, пропаганда. Нам же нужно разобраться в том, что реально происходило в 1962 году, и почему эти события привели к демонстрации в Новочеркасске и других крупных городах (демонстрации в июне 1962 года проходили в Ленинграде, Москве, Тбилиси, Твери и других городах). На начальном этапе важно знать 3 события, которые во-многом определяли сознание населения:
- После 20 съезда Центрального Комитета партии Хрущёв провозгласил путь «на коммунизм», который должен был наступить в СССР в 1980 году. Амбициозный план, по итогам которого деньги были бы просто не нужны. Это была основная идея и основной путь развития социалистического государства.
- Еще со времен окончания Великой Отечественной войны сталинская модель экономики была явно направлена на ежегодное снижение цен на продукты питания. Это было одно из направлений развития, которое соответствовало духу социализма.
- В середине июня 1962 года Совет Министров СССР принял решение о повышении цен на молочную продукцию. В печатных изданиях эта информация появилась в конце мая, а в газете «Правда» информация была опубликована 1 июня 1962 года.
Газета «Правда» от 1 июня 1962 года (пятница)
Именно решение о повышении стоимости мясомолочной продукции (говядина +31%, баранина +34%, свинина +19%, колбасы +31%, масло +25% и т.д.) привели к недовольству населения. Ведь люди привыкли, что цены снижаются, а тут еще и товарищ Хрущев провозгласил путь на коммунизм и плавный отказ от денег. И всего через несколько лет значительно увеличиваются цены, и при этом на многих фабриках и заводах либо снижались зарплаты, либо увеличивались нормы выработки.
Рассматривая же расстрел в Новочеркасске, значительную роль сыграл случай, который и привел к тем трагическим событиям. Отправной точкой является январь 1962 года, когда на Новочеркасском электровозостроительном заводе (НЭВЗ) начался процесс планового снижения зарплаты и увеличения нормы выработки. В целом рабочие потеряли примерно 30% зарплаты. В конце мая эти же рабочие узнают, что мясная и молочная продукция теперь будут стоить в среднем на 30-35% дороже! Разумеется, это вызвало резко отрицательную реакцию у населения.
Второй случай, который сделал трагические события в Новочеркасске возможными, глупость и заносчивость директора завода Курочкина. На встрече с рабочими 1 июня руководитель не пытался понять подчиненных и обронил фразу «Не хватает денег на мясо - ешьте пирожки с ливером». Это и была точка невозврата, после которой события стали развиваться стремительно.
Новочеркасский электровозостроительный завод
Хронология событий в Новочеркасске
Руководство НЭВЗ с утра 1 июня укрылось в административном здании, куда к 11:30 утра начали собираться основные силы рабочих. Это место стало эпицентром митинга 1 июня 1962 года. В это же время случилось событие, которое многие историки почему-то обходят своим вниманием. Событие странное и объяснить, которое очень сложно. Дело в том, что буквально через несколько часов после начала событий 1 июня в Новочеркасске, митингующие перекрыли железную дорогу Ростов-Москва. Сложно поверить, что стихийный митинг рабочих против увеличения розничных цен вылился в захват железной дороги...
Во второй половине дня 1 июня на территорию завода стали приезжать крупные политические деятели. По замыслу они должны были успокоить толпу, но получилось только хуже. Дело в том, что чиновники не могли внятно объяснить причину проблемы и пути выхода из этой ситуации.
Вечером 1 июня демонстрацию попытались разогнать силами милиции. Отряд в количестве 200 человек не получил приказа стрелять и в виду явного численного меньшинства по сравнению с демонстрантами очень быстро был выдавлен за пределы завода. Ночью произошло два важных события:
- Хрущев провел встречу с руководителями КГБ, Министерства Обороны и Министерства Внутренних Дел. Именно это собрание сделало возможным дальнейшие события, поскольку было принято решение о подавление бунта. С этих пор события в Новочеркасске рассматривались исключительно как антисоветский бунт.
- В город прибывает московская правительственная группа во главе с Микояном и Козловым.
Митинг в Новочерскассе
Ранним утром 2 июня 1962 года демонстрация рабочих начала свое движение от НЭВЗ к зданию городского комитета КПСС. Всего насчитывалось порядка 5000 человек. Помешать движению митингующих должен был генерал-лейтенант Шапошников. Это герой ВОВ, участник битвы на Курской дуге. К 1962 году он занимал пост заместителя командующего Северо-Кавказским ВО. Он получил приказ действовать на свое усмотрение, используя танки. Шапошников отказался использовать армию против мирного населения и позволил демонстрации двигаться дальше. Мы никогда не узнаем истинный мотив: благородство или часть плана, но об этом дальше...
Ранее к площади города была доставлена регулярная армия, которая по приказу командующего Северо-Кавказским военным округом открыла огонь по демонстрации, как только рабочие появились на площади. Официально в этот день погибло 24 человека и 70 получили ранения. В дальнейшем по сообщениям Комитета Государственной Безопасности было отмечено, что вечером по невыясненным причинам было убито еще 2 человека В результате открывшийся стрельбы демонстрация была разогнана. Ее основные участники были арестованы. Разбирательство и дальнейшие аресты длились еще несколько месяцев. Всего на скамье подсудимых оказалась 90 человек, 7 из которых расстреляли.
Расстрел рабочих в Новочеркасске в 1962 году
Зачем было повышать цены?
События в Новочеркасске 1962 года с расстрелом рабочих и демонстрации в других городах СССР не изменили политики партии. Хрущев по-прежнему поддерживал идею увеличения цен для населения. Причина этого кроется в том, что денежная реформа 1961 года провалилась и буквально поставила государство на грань продовольственной катастрофы. Государство нуждалось в новом притоке денежных средств и кроме как у населения взять их было неоткуда.Никита Сергеевич Хрущев
Напомним, что реформы Хрущева прежде всего ударили по сельскому хозяйству. Достаточно привести факт того, что в 1961 году страна впервые за длительное время стал закупать пшеницу! Привозили ее из Канады. Одновременно с этим, уже начиная с 1962 года, во многих районах страны ощущался острый дефицит основных продуктов питания. В результате в целом ряде областей СССР вновь была возвращения карточная система. Колхозы находились в крайне плачевном состоянии. Хрущев же не отказывался от своей политики и пытался всеми средствами повысить рентабельность сельского хозяйства в стране. Главная же проблема заключалась в том, что это повышение было абсолютно непродуманным и неподготовленным. Прежде всего эта неподготовленность выражалась в ярком противоречии сталинской политики снижения цен. В конечном итоге была придумана достаточно простая схема спасения колхозов и сельского хозяйства:
- Государство увеличивает закупочные цены на мясомолочную продукцию для колхозов примерно на 35% в среднем по стране.
- Государство не может или не хочет снижать свои доходы, поэтому мясомолочная продукция для населения подорожает на 30%.
Если всю эту схему упростить, то повышение цен мясомолочной продукции для населения было необходимо для увеличения притока наличных средств в колхозы. При этом во всех печатных изданиях информация преподносил не так, а как спасение государством колхозов, что это бюджет выделяет деньги, повышая закупочные цены мяса у Колхозов. Фактически происходила классическая для хрущевских (и более поздних советских) времен картина: государство отбирало деньги у населения для спасения проваленных реформ, но преподносило это как величайший успех самого государства и недалекость народа, неспособного это понять.
Мифы о событиях в Новочеркасске в июне 1962 года
Сегодня вокруг событий июня 1962 года в Новочеркасске существует множество мифов. Рассмотрим только основные из них:
- Цены были увеличены «по просьбам трудящихся». Практически все современные издания, которые сегодня рассказывают о событиях 1962 года в Новочеркасске и расстреле там рабочих, так или иначе затрагивают тему, что в печатных изданиях подчеркивалось, что цены на мясомолочную продукцию увеличиваются по просьбам трудящихся. Выше в данной статье приведена выдержка из газеты Правда, но там никакого упоминания о просьбах трудящихся нет.
- Шапошников отказался применять оружие против мирного населения. Никаких документальных подтверждений того, что Шапошников получил этот приказ, и что он от него отказался, не существует. Однако сомнительно, что генерал мог проигнорировать приказ, но при этом не лишиться своей должности. Более того, Шапошников еще на протяжении 4 лет занимал свою должность, и это при горячем и ярком характере Хрущева. Гораздо более важный вопрос - почему Шапошников позволил демонстрации пройти через мост? Не было ли это частью плана. Ведь танковой дивизии вполне хватает сил и средств для препятствия движения толпы даже без применения оружия...
- Митинг на заводе 1 июня 1962 года был стихийным и незапланированным. Конкретных фактов ни у кого нет, но многие современные исследователи данного события отмечают, что на территории завода действовала целая группа лиц, которая убеждала рабочих на участие. Применялись даже угрозы.
- Хрущев был не в курсе событий и не отдавал приказ на открытие огня. Исторический факт - Хрущев знал о событиях в Новочеркасске: есть стенограмма его совещания с руководителями спецслужб. Что касается второй части мифа, то мы никогда не узнаем кто отдавал приказ стрелять, но в Новочеркасске находилось руководство партии (в частности Микоян). Эти люди всегда действуют только с разрешения сверху.
Историческое значение
Главный итог расстрела рабочей демонстрации в Новочеркасске в июне 1962 года заключается в окончательном разрыве связи между советским государством и советскими гражданами. Точка невозврата была пройдена, поскольку социалистическое государство применило оружие против собственных граждан, которые всего лишь выступили против увеличения цен! После этого государство СССР и народ никогда не выступали единым фронтом.Памятник расстрелянным рабочим в Новочеркасске
Что касается непосредственных событий в Новочеркасске, то все участники этого дела в последующем были реабилитированы: большая часть еще при Брежневе, но окончательно все в 90-е годы уже после распада Советского Союза. В девяностые годы прокуратура РФ провела расследование Новочеркасских событий 1962 года и пришла к нескольким любопытным выводам:
- Армия не открывала огонь по людям. Это делали снайперы, которые занимали позиции на крышах.
- Накануне в город приехали «27 музыкантов вместе с дирижером», которых заселили на второй этаж гостиницы, при этом насильственно оттуда выселили людей, которые там уже проживали.
Прокуратура реабилитировала всех пострадавших, а в отношении Хрущева, Микояна, Козлова и других было возбуждено уголовное дело по факту расстрела мирного населения. В дальнейшем это уголовное дело было закрыто в связи с со смертью фигурантов.
Источники и дополнительный материалпо теме:
- "Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе" - Козлов В.А. 1999
- "Хрущев" - Таубман У. Москва, 2008
https://istoriarusi.ru/cccp/rasstrel-v-novocherkasske-1962.html
Расстрел в Новочеркасске
Новочеркасская трагедия, Новочеркасск-1962
«В этой истории я не выдумал ни слова» - правда о трагедии в Новочеркасске
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