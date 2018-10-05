Новочеркасская трагедия, Новочеркасск-1962

Тема событий в Новочеркасске 1962 года многих интересует из-за своей неосвещенности. Многие знают, что в 1962 году в городе случился расстрел рабочих, но причины и факты того, почему это произошло, неизвестны.

Наверное, каждый, проходя по Платовскому скверу, не раз замечал камень с возложенными на него цветами. Если приглядеться, то можно увидеть на нем те самые цифры, которые принесли столько слез и горя многим Новочеркассцам. Эти события не просто повлияли на судьбу нашего города и многих его жителей, но и жизнь всей страны. Как ни старались власти скрыть это происшествие, информация о нем все же просачивалась в другие города и даже за границу. Многие даже называют Новочеркасскую трагедию одной из главнейших причин смещения Хрущева.

Что же стало решающим фактором для рабочих, что заставило пойти их на столь решительные действия. Хотя были ли они такими решительными? Кто отдал приказ стрелять в невинных рабочих, которые не хотели «революции», а лишь хотели улучшить своё бедственное положение? Был ли этот приказ отдан спонтанно, или власти заранее позаботились об «инструменте» для укрощения рабочих? И всё-таки, повлияла ли эта акция рабочих на их положение, на правительство, на доверие людей к «рабочей» власти? Что стало с людьми, которые участвовали в событиях, и как они живут сейчас?..

Многие жители города Новочеркасска недостаточно осведомлены об истории Новочеркасска, но каждый человек должен знать историю своего родного города и страны, постараемся же хоть немного приблизиться к события прошлого и понять истинные причины восстания.

Предпосылки забастовки. Начало акции

К 1962 году Новочеркасск являл собою небольшой провинциальный городок с населением 145 тысяч человек. На НЭВЗ-е (завод им. Буденного) тогда работало около 12 тысяч человек.

С 1 января 1962 года на крупнейшем заводе в Новочеркасске в очередной раз начала проводиться кампания снижения расценок оплаты труда во всех цехах завода. Расценки снизились на 30-35%. Последним это понижение пришло в сталелитейный цех в конце мая. А 1 июня по радио объявили о «временном» повышении цен (до 35%) на мясо, молоко и другие продукты. Это сообщение повергло в шок всю страну.

Особенно в это было тяжело поверить на фоне того, что до этого последние несколько лет правительство ежегодно снижало цены, хоть на несколько копеек, но снижало. И тут такой удар…

Положение в Новочеркасске в те годы было очень тяжелым. Остро стояла проблема жилья: многие жили в бараках, а у тех, кто снимал комнату, на это уходило до третьей части зарплаты. Город считался студенческим, и отношение к нему было такое же: пустые прилавки, нехватка мясных и молочных продуктов. Цены же на рынке были непомерно высокими, а новое повышение цен несло за собой неизменное их повышение. За картошкой на базаре очередь выстраивалась с часу (!) ночи.

Рабочие НЭВЗ-а по дороге и в цехах горячо обсуждали новость, возмущались. Роковое стечение обстоятельств привело к трагедии. Но даже при таком бедственном положении рабочие даже не помышляли о забастовке, они всего лишь обсуждали, как жить дальше. Но о недовольстве вскоре стало известно и высшему руководству завода: в цех пожаловал сам директор завода Курочкин. Если бы он откликнулся на беду рабочих, или хотя бы просто по человечески посочувствовал, то возможно никакой трагедии не случилось бы. Но он повел себя по-барски и, увидев подошедшую торговку с пирожками, коротко бросил: «Не хватает денег на мясо и колбасу, ешьте пирожки с ливером». Эта фраза, позже ставшая исторической, и стала последней каплей терпения рабочих. Из толпы послышались крики: «Так они над нами ещё и издеваются!», и рабочие разделись на группы.

Одна из них во главе с Виктором Власенко пошла в компрессорную завода и включила гудок. Позже за это он был осужден на 10 лет, и с тех пор ни разу не был в Новочеркасске. В его приговоре (дело №36) фигурируют 5 человек, и в нем доведенных до отчаяния рабочих называют «уголовно-хулиганствующими элементами».

Другая группа, гораздо более многочисленная, отправилась по цехам агитировать рабочих за приостановку работы всего завода и даже поселка. Причем среди них не было ни одного человека, который бы руководил ими, и ни одного, по чьей инициативе началось это движение. Просто рабочие выплеснули все невзгоды, которые они терпели, и сама акция проходила фактически спонтанно.

Рабочих завода не было нужды агитировать за забастовку. Достаточно было появления групп рабочих, призывающих к забастовке, как работа моментально останавливалась. Масса забастовщиков росла, как снежная лавина. Рабочие вышли на территорию завода, заполнили площадь возле заводоуправления. Площадь не вмещала всех бастующих.

Чтобы привлечь к своему бедственному положению внимание Москвы, был остановлен поезд «Саратов-Ростов», что перекрыло все движение на этом участке.

Обстановка накалялась. По инициативе слесаря завода В.И. Черных его товарищ, цеховой художник В.Д. Коротеев написал плакаты: «Мясо, масло, повышение зарплаты», «Нам нужны квартиры», которые они вынесли из завода и укрепили на одной из опор электрифицируемой в ту пору железной дороги. На тепловозе пассажирского поезда кто-то написал: «Хрущева на мясо». Последний лозунг появился и в других местах. К заводскому гудку присоединился и гудок тепловоза. Рабочие второй и третьей смены, жители поселка стали стекаться на площадь.

Первая попытка призвать к порядку была сделана дружинниками, однако это ничего не дало, и они ретировались, сняв повязки дружинников.

Со стороны же вышестоящих лиц пока никаких заявлений сделано не было. Они даже не пытались вести переговоры. Примерно в полдень в массе забастовщиков пронеслось: «Милиция приехала!». На машинах со стороны города Шахты (видимо, власть боялась, что и милиция выйдет из-под их контроля) прибыли около сотни милиционеров. Они стали в шеренгу по двое, но, увидев надвигающуюся на них толпу, моментально рассыпались. Они догоняли привезшие их машины и на ходу забирались в кузов. Но рабочие не тронули и двух милиционеров, не успевших убежать. Они лишь «выпроводили с напутствием, чтобы милиция не совала нос к забастовщикам». Позже отдельные части этого взвода в штатском совместно с КГБ были внедрены в толпу для проведения скрытой съемки. Очевидцы упоминают «буквально ворохи фотоснимков, на которых были зафиксированы тысячи участников забастовки».

Власти, озабоченные проблемой, принимали попытку спровоцировать забастовщиков. В тот день выдалась безоблачная жаркая погода, всех одолевала жажда. И в этот момент к площади подъехала грузовая машина, доверху груженая ящиками с ситро. Раздались отдельные выкрики, но здравый смысл победил. Провокация не удалась.

Отрицательной чертой многих находившихся здесь было то, что они находились в нетрезвом состоянии. Многие из них немного выпили перед работой, а кто-то с горя. Отмечены их выступления с импровизированных трибун.

Когда к концу дня к месту забастовки прибыли первые отряды воинских подразделений Новочеркасского гарнизона (они были без оружия), они, приблизившись к массе людей, моментально поглощались массой. Забастовщики и солдаты братались, обнимались, целовались. Да-да, именно целовались. Офицерам с трудом удавалось извлекать солдат из массы людей и уводить их от забастовщиков.

Через некоторое время с балкона строящегося крыла заводоуправления пытался выступить первый секретарь Ростовского обкома КПСС Басов, окруженный чиновниками. Однако рабочих оскорбила его трусливость, недоверие, то, что с ними не хотят говорить на равных, и они с криками встретили его появление. Затем в него полетели камни, и он ретировался.

Позже на площади появились бронетранспортеры с офицерами, однако сила толпы была настолько велика, что «офицерье в буквальном смысле слова почувствовало силу, мощь рабочих рук». Их бронетранспортеры раскачивались рабочими с поразительной легкостью из стороны в сторону. Жалко было смотреть, как полковники и майоры болтались на сиденьях в бронетранспортерах, не в состоянии удержать на своих физиономиях выдержку. Растерянность и страх на их лицах свидетельствовали, что им не под силу пресечь гнев рабочих. Бронетранспортеры уехали.

Властями пока не было предпринято никакой попытки «задавить» восстание, они лишь пытались припугнуть людей своей силой и мощью (сначала милиция, затем воинские подразделения, БТР-ы…).

На козырьке подземного перехода организовалась импровизированная трибуна. Оттуда среди прочих выступал П. Сиуда с предложением отправиться на следующий день в город и выставить свои требования.

Второй день. Массовые беспорядки. Расстрел рабочих

Явившись к заводу на следующий день, рабочие были поражены: железная дорога вдоль завода, завод были оцеплены вооруженными автоматами солдатами. Возле завода и около станции Локомотивстрой стояли танки.

Как выяснилось, войска были введены в 12 часов ночи. От них поступило требование выйти на работу, однако со стороны рабочих поступил ответ: пусть работает армия, которая захватила завод.

Пришли рабочие не только первой смены, но и второй и третьей, члены их семей, жители поселка. Несмотря на требования не собираться в группы, рабочие все же собирались небольшими кучками. Всюду слышалось недовольство. Постепенно собралась толпа в несколько тысяч человек. Среди них были и рабочие других заводов. Вспомнились вчерашние призывы к демонстрации.

Путь до города был не близок. По пути в колонну вливались рабочие Нефтемаш-а, электродного, других мелких предприятий. В колоннах появились красные знамена, портреты Ленина. Демонстранты пели революционные песни. Все были возбуждены, охвачены верой в свои силы, в справедливость своих требований. Колонна демонстрантов все более возрастала.

На мосту через реку Тузлов они встретили неожиданное препятствие: кордон из двух танков и вооруженных (!) солдат. Мы видим, что власти уже всерьез обеспокоились проблемой. Однако грозная плотная масса надвигалась с возгласами: «Дорогу рабочему классу!». Солдаты и танкисты не стали препятствовать людям и сами помогали им преодолеть препятствие.

На демонстрацию пришло множество людей. Однако настроены они были вполне миролюбивы. В колонне было множество детей, группы пионеров, студентов, пенсионеров. Они лишь хотели обратить внимание на свое бедственное положение. Московская, проспект Подтелкова, площадь перед администрацией были практически полностью заполнены людьми.

Возле памятника Ленину стоял танк. Его облепила детвора, на него залезли студенты. Он был полностью ослеплен. Видно это вывело из терпения танкистов. Грянул холостой выстрел, в близлежащих домах посыпались стекла.

Здание администрации (горкома партии) было полно солдат. Замечу, что солдаты были кавказских национальностей (видимо власти боялись, что русские могут поддержать демонстрацию). Солдаты переругивались с демонстрантами. Один из них разбил стекло и ударил женщину прикладом. Толпа не выдержала – под напором распахнулись двери, и солдат оказался под лестницей. Горком был полностью захвачен демонстрантами.

Начался митинг. Е.П. Левченко сообщила, что ночью и утром проводились аресты, многих арестованных избивали. Звучал призыв к их освобождению. Часть людей двинулась к горотделу милиции. Один из солдат замахнулся на рабочего автоматом, и рабочий выхватил его из рук. Тотчас он был сражен пулей наповал. Началась пальба. Люди пытались спрятаться, забегали в пустые камеры, где их закрывали снаружи на засов сотрудники КГБ и милиционеры. Обратим внимание на то, что камеры были пусты. Руководство уже вывезло мятежников в Ростов и Батайск.

На площади перед людьми появилось оцепление солдат. Один из офицеров вышел к ним и объявил, что получил приказ стрелять в толпу, а затем застрелился.

Однако огонь все-таки был открыт. Сначала грянули выстрелы в воздух. Толпа отхлынула, но раздались призывы: «Не отступаем, они стреляют холостыми», и толпа вновь подалась вперед. Положение осложнялось задними рядами, которые просто-напросто толкали людей вперед, не зная, что творится впереди. Второй раз выстрелы раздались по деревьям. С них посыпалась любопытная детвора. Это еще одна загадка Новочеркасской трагедии: среди убитых самым младшим считается подросток 16 лет, а по свидетельствам очевидцев падали именно дети: 8-10 лет. Затем грянули выстрелы по толпе.

Это свидетельства очевидцев. Однако военной прокуратурой в начале 90-х было установлено, что солдаты не стреляли по толпе. На крышах сидело 10 снайперов, там же было установлено два пулемета. Скорее всего, это дело рук внутренних войск или КГБ. Доподлинно известно, что накануне известных событий в гостиницу «Дон» (т.е. «Южная») приехали «музыканты» в количестве 27 человек, которых вместе с «дирижером» немедленно поселили на втором этаже, предварительно бесцеремонно выселив всех имевшихся в наличии постояльцев. 2 июня 1962 года «музыканты» без аплодисментов обезумевшей от стрельбы толпы сыграли свой «сольный концерт».

Вся площадь была залита кровью. На солнце она быстро засыхала, и вся площадь была в бурых пятнах. На следующий день рано утром власти пытались смыть их сначала струей из пожарной машины, затем пригнали машину со щетками, а после, отчаявшись смыть следы преступления заасфальтировали всю площадь. В этот же день вечером на этой же площади (!) они устроили танцы для молодежи, чтобы та смогла отогнать от себя «чуждые» мысли.

Пришло сообщение о прибытии в город высшего партийного руководства: Ф.Р. Козлов. - член Президиума ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС; А.И. Микоян - член Президиума ЦК КПСС, 1-й заместитель Председателя Совета Министров СССР; А.П. Кириленко - член Президиума ЦК КПСС, 1-й заместитель Председателя Бюро ЦК КПСС по РСФСР; Д.С. Полянский - член Президиума ЦК КПСС, председатель Совета Министров РСФСР; А.Н. Шелепин - секретарь ЦК КПСС (до октября 1961 года - председатель КГБ при СМ СССР), Л.Ф. Ильичев - секретарь ЦК КПСС. Однако никто из них так и не решился выйти к народу. Свою речь они произнесли с вертолета, кружившегося над площадью. Позже Микоян выступил с обращением по городскому радио.

Погибшие были срочно вывезены из города. Самым трагичным в этом стало то, что родственники погибших людей, не знали, где похоронены или скрыты тела их родных. Микоян, Козлов, Плиев, Стрельченко и член Военного совета СКВО Иващенко пять часов решали вопрос — «А как быть с трупами?». В конце концов, решили, по предложению Микояна, тайно захоронить убитых группами по разным кладбищам. В пос. Марцево (под Таганрогом) захоронили 8 чел, на кладбище в пос. Тарасовский — также 8 чел. и под Новошахтинском — еще 7 чел. Только один участник событий 2 июня Л.А. Шульга умер от ран в больнице, и его тело похоронили родственники.

Последствия

3 июня рабочие волнения в городе стали утихать. Однако напуганные власти ввели комендантский час (он был отменен лишь спустя 3 дня). Стали поговаривать о возможной высылке всех жителей города. Начались аресты. Ночью были случаи, когда в солдат бросали из-за углов камни.

Но рабочих объял страх. Стремясь загладить свою вину, они, выйдя на работу на следующий день выполнили 150% плана, и хотели за свой счет отработать в воскресенье, но власти им не разрешили.

Но все же правительство обратило внимание. Да, благодаря выступлению Новочеркасских рабочих в городе улучшилась ситуация с продовольствием, значительно увеличилось строительство жилья (правда, не были восстановлены расценки труда). Но какой ценой пришлось заплатить за это Новочеркасску? Вот вопрос. По самым минимальным данным (те, что официально подтверждены) во время самого митинга было убито 26 человек, множество ранено, и остались инвалидами на всю жизнь.

Это только непосредственно за выступление. А сколько людей прошли через тюрьмы и лагеря…

Наиболее демонстративно жестоким был судебный процесс над 14-ю участниками забастовки и демонстрации в воинском гарнизоне ККУКС. 7 человек из 14 Верховным Судом РСФСР под председательством Л.Н. Смирнова с участием прокурора А.А. Круглова были приговорены к расстрелу. Они обвинялись в бандитизме по ст. 77 и массовых беспорядках по ст. 79 УК РСФСР. Их имена были рассекречены лишь много лет спустя, и теперь мы можем воздать этим людям должное.

За что они погибли? За то, что требовали справедливости? Скорее всего, просто «государство» (правительство) не хотело портить себе авторитет. И решило скрыть эти события, а вместе с этим и показать другим бунтовщикам, что с ними может стать.

Уже в тюремных камерах одним из заключенных было подсчитано, что осуждено не менее 105 человек, почти все сроком на 10-15 лет. По материалам возбужденных органами КГБ и МВД СССР дел было осуждено 114 человек. Государство не поскупилось…

Но даже в тюрьмах и лагерях большинство из участников забастовки находились под наблюдением КГБ.

— Когда освобождались, хозяин зоны (начальник лагеря) всех нас предупредил, что теперь мы в Новочеркасске не имеем права собираться больше трех, - вспоминает Олег Долговязов, отсидевший 3 года за то, что 2 июня сбросил портрет Хрущева с балкона горкома. - А если я видел своих друзей на улице и подходил к ним, то тут же как из-под земли появлялся милиционер, который предупреждал, что если мы не разойдемся, то он примет меры. А еще меня не пускали на первомайские демонстрации. Перед 1 Мая вызывали в отдел кадров и говорили, мол, вы можете не приходить. «Почему?» — спрашиваю. А мне: «А вы разве не понимаете?». Знаете, мне было так обидно, ведь так хотелось пойти со своими товарищами в праздничной колонне...

Долгие почти 30 лет родственники погибших 2 июня 1962 года в Новочеркасске не знали, где они, и как похоронены. Слухов имелось много, но реальность оказалась далекой от многочисленных предположений. Все погибших тайно вывезли из города и тайно похоронены в 3-х различных местах Ростовской области без указания места захоронения. Активисты фонда "Новочеркасская трагедия 1962 года" совместно с военной прокуратурой упорными поисками нашли свидетелей и места захоронения погибших. На окраине г. Таганрога в пос. Марцево были захоронены: П.Я. Вершеник, Ю.Ф. Тимофеев, В.П. Линник, В.И. Мисетов, А.Д. Грибова, А.М. Зверева, А.Б. Артющенко, В.В. Тинин. Другую группу погребли на заброшенном кладбище в пос. Тарасовский: В.С. Драчев, М.Г. Шахайлов, К.К. Келеп, В.К. Карпенко, Е.И. Слепкова, В.В. Гриценко, В.Ф. Федорков, В.В. Константинов. Под Новошахтинском были похоронены: Г.Н. Терлецкий, В.А. Ситников, Ф.Г. Лиманцев, В.П. Ревякин, А.Н. Дьяконов, В.И. Соловьев, А.Э. Шульман. Все участники тайных захоронений давали подписку примерно следующего содержания: «Я оперумолномоченный ... даю расписку в том, что обязуюсь выполнить правительственное спецзадание и обязуюсь выполнение его держать как строгую государственную тайну. В случае нарушения настоящей подписки, я буду привлечен к высшей мере наказания, к расстрелу.» Обратите внимание, что в тексте захоронение названо правительственным спецзаданием: нигде власти не хотели упоминать об этом инциденте. Поэтому таким длинным стал путь к открытию мест реального захоронения погибших в Новочеркасской трагедии 2 июня 1962 г. Через несколько лет, а точнее 2 июня 1994г. Новочеркасск проводил в последний путь на городское кладбище 26 одинаковых гроба с останками погибших у здания Новочеркасского Горкома партии и Горисполкома. Долог путь к истине, но новочеркассцы его прошли с достоинством и честью, ежегодно вспоминая на траурных митингах те далекие трагические дни.

В сквере перед площадью, на которой и произошли трагические события, установлен памятный знак-камень из белого мрамора с лаконичной надписью: "1962 г." и православным восьмиконечным крестом. Памятный камень освятил священник Михайло-Архангельской церкви о.Олег (Добринский). В это же время на НЭВЗе установили мемориальную доску с надписью: «Здесь началось стихийное выступление доведенных до отчаянья рабочих, закончившееся 2 июня 1962 года расстрелом на центральной площади города и последующими репрессиями». 18 октября 1991 г. правительство России приняло закон: «О реабилитации жертв политических репрессий». В 1994 году состоялось перезахоронение жертв Новочеркасской трагедии на городском кладбище. 8 июня 1996 г. Президент России Б. Ельцин подписал Указ «О дополнительных мерах по реабилитации лиц, репрессированных в связи с участием в событиях в г. Новочеркасске в июне 1962 г.» и лично рассказал о нем на встрече с новочеркассцами на площади Ермака 11 июня 1996 г.

Спустя 40 лет после расстрела новочеркасской демонстрации на территории мемориального комплекса, где погребен прах невинно убиенных, состоялось открытие памятника-обелиска, выполненного в форме расколовшейся плиты в знак пошатнувшейся веры в советскую власть. Внутри помещен распускающийся цветок — символ веры в новую Россию и надежды на то, что подобное больше никогда не повторится.

В Новочеркасске создан фонд поддержки участников Новочеркасской трагедии. Он так и называется «Новочеркасская трагедия». Его активисты — Валентина Кобелева (в 1962 году ей было 15 лет, и среди прочих она оказалась в тот роковой день на площади, за что ей пришлось расплатиться инвалидностью на всю жизнь; необходимо отметить, что ей даже не разрешили доучиться в школе, т.к. это могло вызвать вопрос о полученной травме), Валентина Водяницкая (Она работала крановщицей на НЭВЗ-е и за участие в забастовке заплатила 5-ю годами лишения свободы) и его президент — историк и журналист — Татьяна Бочарова.

По данным фонда, на сегодняшний день в живых осталось 20 человек из тех, кто был репрессирован, и 14 человек, получивших ранения и травмы во время расстрела.

Выводы

Каковы же последствия забастовки, которую правильнее назвать Новочеркасской трагедией?

Власть испугалась. Она поняла силу народа, сплоченного общей бедой и доведенного до отчаяния. И из-за этого испуга она сама себя и подставила, обнажила свое репрессивное лицо. Свидетельством страха власти перед народом может служить то, что в Новочеркасск лично прибыли высшие руководящие деятели страны.

Власть узнала границы своей власти. Она поняла, что даже в полностью тоталитарном государстве нельзя делать все что угодно безнаказанно.

Но сами Новочеркасские события не были выступлением против системы, ведь если посмотреть на демонстрацию со стороны, то мы наоборот увидим советские флаги, лозунги, портреты Ленина, стремление вести переговоры с Москвой. Народ лишь хотел показать власти то, что она стала отступать от системы, от ленинских взглядов. Но власть либо не поняла, либо не захотела этого понять, а за это непонимание пришлось заплатить человеческими жизнями.

Люди не хотели демонстрации, забастовки, это была вынужденная мера. Очень хорошим примером этого является следующий эпизод: когда в одной из контор узнали о только что прозвучавших выстрелах и жертвах, один из сотрудников, кажется инженер, встал весь бледный, как полотно, и снял со стены портрет Хрущева, кажется, он даже выбросил его в окно. И вокруг него моментально возник вакуум молчания, он совершил некое святотатство. И спустя буквально полчаса-час он разговаривал в коридоре со своим близким другом и спрашивал его о том, не пойти ли ему самому покаяться в КГБ. Кажется, он впоследствии так и сделал.

Нормальные люди хотели нормального отношения к себе и своим нуждам. Они хотели понять, чего от них требуют повышением цен и параллельным снижением расценок (а значит и заработков). Но им не смогли по-человечески объяснить все это и вызвали взрыв накопившихся эмоций, которые переросли в стихийное выступление с требованием - нормальной жизни и ничего более. По сути своей человеческая стихия, доведенная до отчаяния, не может быть советской или антисоветской, демократической или антидемократической. Она может быть только психологической.

Поскольку никаких удовлетворяющих взбудораженных людей аргументов высшие должностные лица партии и государства не смогли дать, то они воспользовались тем, что по их мнению было самым «весомым аргументом» — применение оружия. Так обычно действует преступник, который заботиться не столько об аргументации, доказательствах, сколько о нагнетании страха, вплоть до применения оружия. Власти в данном случае поступили преступно и поэтому военная прокуратура России возбудила в 1992 г. уголовные дела против Н.С. Хрущева, А.И. Микояна и других «вершителей судеб» летом 1962 г. Но дела уже закрыты, потому что нет в живых указанных лиц…

Документы о Новочеркасской трагедии

Приложение 1

"Заместитель председателя КГБ

при Совете Министров СССР

Петр Ивашутин членам Президиума

и секретарям ЦК КПСС. 1 июня 1962 г.

Особая папка

Совершенно секретно

Докладываю о реагировании населения на решение ЦК КПСС и Совета Министров СССР о некотором повышении цен на мясо, мясные продукты и масло.

В целом по стране это решение воспринято правильно. Основной смысл высказываний лиц, одобряющих данное мероприятие Советского правительства, сводится к тому, что будут снижены цены на рынке и при наличии мясных и молочных продуктов в магазинах повысится обеспеченность ими населения.

Во второй половине 1 июня эти настроения во многих городах страны (Ленинград, Новосибирск, Казань, Днепропетровск, Киев, Минск, Горький и др.) стали преобладающими.

Особенно одобряется решение ЦК КПСС и Совета Министров СССР сельским населением страны.

Положительно также советские граждане высказываются по поводу самой формы обращения к народу с откровенным объяснением причин, вызвавших необходимость повышения цен".

"Вместе с тем имели место и нежелательные проявления. <...> В ряде городов отмечены случаи появления отдельных антисоветских листовок и надписей.

В частности в г. Москве на одном из домов по улице Горького преступником была наклеена листовка с надписью "Сегодня повышение цен, а что нас ждет завтра".

На Сиреневом бульваре наклеена листовка с призывом к рабочим "бороться за свои права и снижение цен".

На платформе станции "Победа" Киевской железной дороги учинена надпись с клеветническим измышлениями в адрес Советского правительства и требованием снизить цены на продукты.

В г. Донецке на телеграфном столбе была приклеена листовка с надписью: "Нас обманывали и обманывают. Будем бороться за справедливость."

Аналогичного содержания надпись была обнаружена на заводе шахтного оборудования в г. Днепропетровске.

Появление антисоветских листовок зафиксировано также в городах Павлово-Посаде и Загорске Московской области и одной листовки в Ленинском районе г. Ленинграда.

Рабочий предприятия п/я 20 в г. Выборге Карпов, 1935-го года рождения, беспартийный, в 8 часов прикрепил себе на грудь надпись: "Долой новые цены". Он пытался пройти с этой надписью по городу. Однако вскоре был задержан военнослужащим.

Имеют место также антисоветские высказывания. <...>"

"<...> Рабочие Электровозостроительного завода в г. Новочеркасске (около 200 человек) в 10 часов утра прекратили работу и потребовали повышения расценок. Несмотря на проводимую разъяснительную работу, в 11 часов, во время обеденного перерыва, они направились к заводоуправлению с целью изложить те же требования. По дороге к рабочим присоединилась толпа, и около заводоуправления сосредоточилось до 1000 рабочих завода, который по существу прекратил работу.

В 12 часов дня хулиганы из этой толпы, разобрав забор, преградили им путь пассажирскому поезду, следовавшему из Саратова в Ростов. Они высадили машиниста поезда, отказавшегося давать сигналы тревоги, и стали делать это сами. Вскоре у поезда собралось до 2000 человек. На вагонах поезда появились надписи: "Мяса, масла, повышения зарплаты". До 16-ти часов толпа почти не расходилась и выставленными пикетами преграждала движение поезда. Около 16-ти часов поезд удалось вывести на станцию Локомотивстрой, в трех километрах от завода.

В результате разъяснительной работы партийного актива и коммунистов после 16-ти часов мелкими группами толпа начала расходиться, но затем вторая смена завода также прекратила работу. Часть рабочих присоединилась к бастующим. Разъяснительная работа продолжается. <...>

Приложение 2

Председатель КГБ при Совете Министров СССР В.Е.Семичастный:

Совершенно секретно

14 июня 1962 г.

Товарищу Хрущеву Н.С.

Докладываю Вам данные на лиц, убитых во время массовых беспорядков в Новочеркасске. Всего убито 23 человека, из них 18 опознано, личности 5 человек не установлены.

Приложение 3

Записка заведующего

Отделом пропаганды и

агитации ЦК КПСС по РСФСР

В.И. Степакова в ЦК КПСС

о судебном процессе в г. Новочеркасске

24 августа 1962 г.

Совершенно секретно

Двадцатого августа текущего года в Новочеркасске закончился открытый судебный процесс судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РСФСР, на котором рассмотрено дело по обвинению в бандитских действиях 1 —3 июня 1962 года Кузнецова, Черепанова, Зайцева, Сотникова, Мокроусова, Каркач, Шуваева, Левченко, Черных, Гончарова, Служенко, Дементьева, Каткова и Щербан.

На суде до конца разоблачена гнусная роль подсудимых, возглавлявших уголовно - хулиганствующие элементы, показана вся их преступная деятельность. Судебный процесс раскрыл отвратительное моральное лицо каждого подсудимого, всесторонне показал общественную опасность совершенного ими преступления.

Неопровержимыми доказательствами, многочисленными свидетельскими показаниями вина подсудимых в судебном заседании установлена полностью. Все преступники, за исключением Дементьева, признали свою вину и заявили о своем раскаянии в совершенных ими тяжких преступлениях.

Суд, учитывая особую общественную опасность подсудимых, как основных организаторов и активных участников бандитских действий, приговорил Черепанова, Мокроусова, Кузнецова, Сотникова, Зайцева, Каркач и Шуваева к высшей мере наказания — расстрелу. Остальные подсудимые приговорены к длительным срокам заключения в исправительно-трудовых лагерях строгого режима.

Судебный процесс сыграл большую роль — воспитательную и профилактическую. На каждом заседании суда присутствовало 450 — 500 человек. Всего на процессе побывало около 4 тыс. трудящихся, в том числе 450 работников электровозостроительного завода.

Трудящиеся города, находившиеся в зале суда, активно поддерживали процесс.

... Единодушным одобрением всех присутствующих был встречен справедливый приговор бандитам. Многочисленные высказывания рабочих, служащих, интеллигенции свидетельствуют о полной поддержке приговора всеми честными тружениками города. Лишь отдельные лица выражают свое сочувствие осужденным, считая их действия правильными. Острая оценка дана бывшим руководителям Новочеркасского электровозостроительного завода. Бюро Ростовского обкома КПСС в июле текущего года за плохое руководство коллективом предприятия, бездушное отношение к нуждам и запросам рабочих, запущенность в вопросах нормирования и организации труда исключило из партии и сняло с должности директора т. Курочкина Б.Н. За неудовлетворительную постановку партийной работы освобожден от обязанностей секретарь парткома завода т. Перерушев М.Ф. Ему объявлен строгий выговор с занесением в учетную карточку.

Бюро обкома партии привлекло к строгой партийной ответственности секретарей Новочеркасского горкома КПСС и председателя горисполкома. За неудовлетворительное руководство горкома партии первичными парторганизациями и особенно партийной организацией электровозостроительного завода, слабую требовательность к кадрам первому секретарю ГК КПСС т. Логинову Т.С. объявлен строгий выговор с занесением в учетную карточку, второму секретарю т. Захарову В.В. и секретарю т. Осипенко В.Ф. объявлены выговоры с занесением в учетную карточку. Председателю горисполкома т. Замула В.М. за серьезные недостатки в культурно - бытовом обслуживании рабочих электровозостроительного завода и жителей поселка «Октябрьский» объявлен строгий выговор с занесением в учетную карточку.

Двадцать второго августа бюро обкома партии на своем заседании рассмотрело некоторые вопросы дальнейшего усиления идейно - воспитательной работы в Новочеркасске и в других городах области, наметило в ближайшее время осуществить ряд мер улучшения политической работы по месту жительства трудящихся, по усилению коммунистического воспитания молодежи и другие. Для оказания практической помощи партийным организациям в решении этих вопросов на места командированы секретари и члены бюро обкома КПСС.

Приложение 4

ИЗ ИНФОРМАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА

СССР Н. ТРУБИНА О СОБЫТИЯХ

В НОВОЧЕРКАССКЕ

В 1962 г. в связи с обострением продовольственного положения в СССР были повышены розничные цены на некоторые продукты питания, что вызвало массовые протесты населения. В июне 1962 г. вспыхнула забастовка на Новочеркасском электровозостроительном заводе. Накануне событий по Центральному радио и в печати было объявлено о повышении в стране с 1 июня 1962 года розничных цен на мясомолочные продукты. Оно совпало с мероприятиями администрации Новочеркасского электровозостроительного завода имени Буденного (НЭВЗ) по снижению расценок за оплату труда рабочих. Все это послужило поводом к стихийной забастовке 1 июня 1962 года рабочих завода, которая вылилась в многотысячный митинг. <...>

Утром 2 июня... многотысячная масса людей, в том числе женщины и дети, ... колонной направились в г. Новочеркасск, чтобы выразить свои требования и освободить содержащихся в городском отделении милиции лиц, задержанных накануне в районе НЭВЗа. С целью воспрепятствовать движению колонны по указанию Плиева командир танковой части Новочеркасского гарнизона полковник Михеев к утру 2 июня сконцентрировал на мосту через реку Тузлов подчиненный личный состав с 9-10 танками и несколькими бронетранспортерами. Прибывшие к мосту люди проигнорировали требование командования части прекратить шествие и двинулись дальше в город. <...>

Утром 2 июня в здание горкома партии и горисполкома прибыли тт. Кириленко, Козлов, Микоян, Ильичев, Полянский, Шелепин, ответственные работники центральных органов страны... Ф.Р. Козлов доложил в Москву Н.С. Хрущеву об обстановке и просил через министра обороны СССР дать указания командующему войсками И.А. Плиеву по пресечению военнослужащими возможных в городе погромов. 2 июня из г. Ростова-на-Дону были подвезены и выданы всему личному составу внутренних войск оружие и боеприпасы, а к 10 часам все подразделения названных войск приведены в боевую готовность... Многотысячная группа людей приблизилась на расстояние 100-60 метров к зданию горисполкома. <...>

Председатель горисполкома т. Замула, заведующий отделом ЦК КПСС т. Степаков... предприняли попытку с балкона через микрофон обратиться к подошедшим с призывом прекратить дальнейшее движение и возвратиться на свои рабочие места. В Замулу, Степакова и других лиц, стоявших на балконе, полетели палки, камни, одновременно из толпы раздавались угрозы. Наиболее агрессивная группа ворвалась внутрь здания и учинила погром. Были разбиты стекла окон, двери, повреждены мебель, телефонная проводка, сброшены на пол люстры, портреты.

К зданию горисполкома прибыл начальник Новочеркасского гарнизона генерал-майор Олешко с 50 вооруженными автоматами военнослужащими внутренних войск, которые, оттесняя людей от здания, прошли вдоль его фасада и выстроились лицом к ним в две шеренги... Олешко с балкона обратился к собравшимся с призывом прекратить погромы и разойтись... Толпа не реагировала, раздавались различные выкрики, угрозы расправы, на площади стоял сплошной шум... Военнослужащими из автоматов был произведен предупредительный залп вверх, отчего шумевшие и напиравшие на солдат лица отхлынули назад... Из толпы раздались выкрики: «Не бойтесь, стреляют холостыми», - после чего люди вновь ринулись к зданию горисполкома и к выставленным вдоль него солдатам. Последовал повторный залп вверх и сразу единичные выстрелы по толпе, в результате чего 10-15 человек остались лежать на площади. После этих выстрелов возникла паника, люди стали разбегаться, началась давка. <...>

Одновременно... у горотделов милиции и КГБ также собралась агрессивно настроенная толпа. Она оттеснила охранявших здания военнослужащих 505-го полка внутренних войск и предприняла активную попытку ворваться в отдел милиции через выбитые окна и двери с целью освободить задержанных граждан. Из толпы раздавались призывы захватить оружие... Одному из погромщиков удалось вырвать из рук рядового Репкина автомат, и из захваченного оружия он пытался открыть огонь по военнослужащим. Опередив его, военнослужащий Азизов произвел несколько выстрелов и убил его. При этом были убиты еще четыре лица из числа нападавших, другие погромщики получили ранения. Более 30 погромщиков, ворвавшихся в коридоры и во двор горотдела милиции, были задержаны и водворены в изолятор. Солдатами и офицерами внутренних войск были изгнаны погромщики из здания Госбанка, куда они сумели проникнуть на непродолжительное время...

В результате применения оружия в целях самозащиты военнослужащими внутренних войск 2 июня на площади и у горотдела милиции было убито 22 и ранено 39 участников беспорядков. Еще два человека убиты вечером 2 июня при невыясненных обстоятельствах. <...>