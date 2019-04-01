Почему смеялись шестидесятники?

Лет 10 назад некие американцы обнаружили выложенный в Интернете ролик, где радостный Эдуард Хиль оптимистически исполнял вокализ. Ему тут же дали прозвище «Mr.Trololo». Это самое трололо так поразило ю-туберов, что скоро сделалось популярным на Западе. Но речь вовсе не об этом - ныне уже подзабытом - феномене, а о том, что у нас в 1960-е годы улыбка, смех без особых причин были нормальным, естественным состоянием человека, а весёлая энергия Хиля - тому лишь маленький пример. Эдуард Хиль.



А вот иной пример:

«Бывает всё на свете хорошо,-

В чём дело, сразу не поймешь,

А просто летний дождь прошёл,

Нормальный летний дождь».

Понимаете, всё на свете хорошо, хотя, вроде бы всё буднично. Автор текста, Геннадий Шпаликов, сочинил это стихотворение на раз-два, лишь бы отвязаться. Но именно поэтому у него получилось самое точное выражение эпохи. Он просто записал то, что видел. Смех 1960-х - это не сатира (хотя, и её тоже хватало) и не усмешка циника, а именно - здоровая реакция на ощущение полновесного счастья. Фидель Кастро и Никита Хрущёв.

Тогда люди шутили потому, что они сама эпоха располагала к шуткам. Формулировка - «физики шутят» была по сути констатацией факта. Травка - зеленеет, солнышко - блестит, а физики - шутят. Почему люди радовались? В их жизни наблюдалось удивительное сочетание солнечного Настоящего, которое проживалось в ожидании ещё более счастливого Будущего. Это не было предвкушение праздника - это был самый настоящий праздник, который преподносился как Первая Часть Мерлезонского Балета. А вторая обещала быть вдвое, втрое красочнее первой. Юрий Гагарин.

Культовая фигура XX века - Юрий Гагарин почти на всех фотографиях широко улыбается. Первый космонавт не мог быть хмурым, он не имел права на меланхолию и флегматичность. 1960-е - это время сангвиников и холериков, потому что надо было постоянно гореть, придумывать, рваться и отстаивать. И - хохотать. Остроумие шестидесятников - это умение сыпать шутками и цитатами, вставляемыми в нужное время, в нужном месте, но никак не насмешка над кем-то или над чем-то. Кадр из фильма «Я шагаю по Москве».

Для остроумца той эпохи было бы немыслимо высмеивать товарища или даже недруга, чтобы заслужить аплодисменты. Подлость и цинизм (а насмешка над... - это подлость и цинизм!) не котировались, даже если они и приносили кое-какие дивиденды. Остроумная или хотя бы - весёлая девушка считалась круче красивой и модно одетой. Полемика формата физики VS лирики. С точки зрения шестидесятника, «упакованный в фирму» - это вообще не конкурент. Он вне игры, потому что бились настоящие титаны - покорители атома с «ловцами душ». Кадр из фильма «Я шагаю по Москве».

У поэтессы Юлии Друниной есть такая строчка: «Весёлое презрение к тряпью».Тряпьё тут - одежда, причём модная. В 1960-е годы культивировалось именно весёлое презрение к материальным ценностям. Было ли это правильно? Спорный момент. Но в контексте 1960-х потребленческая модель поведения рассматривалась, как антипод творческой, созидательной модели. Что считается самым главным из существующих человеческих удовольствий? Всё-таки созидание. Фото Всеволода Тарасевича (с).

Все остальные удовольствия - спорт, еда, танец, скорость и, наконец, потребление по силе воздействия уступают созиданию, творчеству. Причём, потреблять можно не только Шанель номер такую-то с яхтами и мобилами. Потреблять можно Бетховена, вагантов и прерафаэлитов. Удовольствие - присутствует, но оно не настолько сильно, как если бы человек сам что-то такое создавал. Я не призываю никого браться за кисть и идти рисовать цветочки на обоях. Я говорю о принципе. Майя Кристалинская.

Потому что созидать можно даже болты на заводе, смотря как к этому относиться. Так вот, в 1960-е творчество в широком понимании этого слова ставилось во главу угла. Люди ощущали себя именно созидателями. От осознания этого они беспрерывно радовались, ибо получали энергию из самой своей деятельности. Новая вещь, если вернуться к теме потребления, тоже имеет радостную энергию - те, кто любит шопинг, это знают. Однако у любой вещи энергия конечна, и человеку нужно снова идти в бутик или в супермаркет. Типичные шутки 1960-х - стремление в будущее и оптимизм.

Энергия созидания - бесконечна, поэтому бесконечно и ощущение радости. Что же произошло потом, в 1970-е? Творчество превратилось в материал для диссера, а диссер стал ступенькой к материальным благам. И всем сразу стало не то, чтобы скучно, но как-то напряжно. Идеи измельчали рядом с вещами. Открытый смех выродился в усмешку, остроумие тоже никуда не делось - просто оно стало другим. Руки, которые когда-то радостно хлопали в ладоши, сложились в ироничные фиги и спрятались по карманам...

Зина Корзина (с)

Статья написана под впечатлением книги

Петра Вайля и Александра Гениса. «60-е. Мир советского человека».

https://zina-korzina.livejournal.com/373017.html