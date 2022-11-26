"Крондштадская побудка". Забытая война

Сегодня мало кто помнит, что 103 года назад английский флот напал на другую Главную военно-морскую базу – Кронштадт, используя самые современные технические средства того времени – авиацию и торпедные катера. Что интересно, результат оказался таким же – были нанесены не критические повреждения нескольким кораблям Балтийского флота и потоплены или повреждены все торпедные катера. В этой статье мы расскажем о морской войне на Балтийском море и «Кронштадтской побудке» – так современники назвали ночную атаку.

1918 год. Финский залив

HMS L-55 потопленная на Балтике

В каждом столетии есть войны знаковые, а есть забытые. Все знают о Первой и Второй мировых войнах, прошедших стальным катком по Европе, но мало кто знает, о войне 1918 – 1919 годов, когда флоты Великобритании и Советской России вели активные боевые действия друг против друга в Финском заливе.

Эти бои растворилась в периоде Гражданской войны и интервенции, и о них забыли. А зря. Эта были очень жесткие боевые действия, с потерями обеих сторон. В завершении, Великобритания предприняла атаку на Главную базу Балтийского флота – Кронштадт с использование новейших на то время вооружений – самолетов и торпедных катеров.

В 1918 и 1919 года Гражданская война только набирала обороты. Войска генерала Юденича шли на Петроград. Великобритания активно вмешалась, и 28 ноября 1918 года в Балтийское море была введена английская эскадра в составе 5 легких крейсеров типа C и D, 9 эсминцев, транспорта с оружием и нескольких тральщиков. После Копенгагена эскадра зашла в Либаву, а потом в Ревель (ныне Лиепая и Таллин соответственно). Там был разгружен транспорт с оружием. А потом начались будни морской войны. Вышедшая в море эскадра англичан у острова Даго потеряла на минном поле легкий крейсер HMS «Cassandra» «Кассандра» тип С. Крейсер затонул в течение 20 минут. Благодаря смелым действиям экипажа эсминца HMS «Vendetta» «Вендетта» тип V, который, не смотря на минную опасность и штормовую погоду, спас почти весть экипаж крейсера. Погибли всего 17 моряков.

Крейсер 1 ранга Олег

HMS Calypso

Об этих боевых действиях есть много информации в Интернете, желающие могут посмотреть. Отметим только потери сторон. Царившая разруха не позволила выставить против англичан весь Балтийский флот. 15 ноября 1918 года в Кронштадте из боеспособных кораблей был сформировании Действующий отряд – ДОТ – Балтийского флота. В его состав входили 2 линейных кораблей (дредноута «Петропавловск» и додредноута «Андрей Первозванный»), крейсера 1 ранга «Олег», 8 эсминцев-новиков, тральщиков, 7 подводн6ых лодок и ряда вспомогательных судов.

К концу декабря 1918 года сформировали «Отряд судов особого назначения Балтфлота» под начальством революционного матроса Фёдора Раскольникова. Коммунистическое командование Балтийского флота, почему то решило, что одно появление кораблей под красным флагом должно вызвать в Таллине восстание рабочих. Из ЦК эту идею (о восстании эстонских рабочих) активно поддерживал Троцкий. Кончилось всё печально. К району маневрирования эсминцев «Автроил» и «Спартак» (тип «Новик») подошли два английских крейсера HMS «Calypso» (Калипсо) и HMS «Caradoc» (Карадок) типа С и двух эсминцев. Англичане начали преследование. На мостике эсминцев не было ни одного представителя революционного начальства. Последняя радиограмма, ушедшая со «Спартака» гласила: «Всё потеряно, мы преследуемся англичанами». Через несколько часов в район вышел эсминец «Автроил». Оба эсминца сдались англичанам. Англичане сразу расстреляли 27 человек. Раскольников, переодевшийся в матросский бушлат с эстонскими документами, попытался скрыться в толпе матросов, но незнание эстонского языка обратило на него внимание англичан. В истории российского и советского флота было только несколько примеров, когда наши боевые корабли спустили флаг. Ленин очень огорчился пленением Раскольникова, и сделал всё для того, чтобы вызволить его оттуда. Его и комиссара «Автроила» матроса Нынюка через три месяца при посредничестве датского Красного Креста обменяли на 17 английских моряков.

«Автроил» и «Спартак» были включены в состав ВМФ Эстонии под названием «Wambola» и «Lennuk» соответственно. В 30-е годы эстонцы решили, что в состав их флота должны входить две подводные лодки. Поэтому, были принято решение продать эти два эсминца, а на вырученные деньги построить две подводные лодки. С 30 июня 1933 года эсминцы вошли в состав ВМФ Перу и получили название «Almirante Villar» и «Almirante Guise» соответственно.

Для компенсации этой потери в ДОТ были введены эсминцы «Константин» и «Свобода». Англичане то же подтянули резервы. На Балтику пришли легкие крейсера HMS «Danae» (Даная), HMS «Dauntless» (Даунтлесс), HMS «Delhi» (Дели) типа D и крейсер HMS «Caledon» типа С. В дополнение к ним, в состав соединения вошел тяжелый крейсер HMS «Vindictive» (Виндиктов), переделанный в авианосец, минный заградитель и 7 торпедных катеров. По прибытию в Балтийское море, «Виндиктив» сел на мель, и несколько месяцев находился в ремонте. HMS Vittoria потопленный подводной лодкой Пантера

Бои продолжались. В ночь с 17 на 18 июня 1919 года отряд советских кораблей в составе крейсера 1 ранга «Олег», эсминцев «Всадник» и «Гайдомак» и двух сторожевых кораблей подвергся атаке английских 40-футовых торпедных катеров Торникрофта. Катер СМВ-4 выпустил по крейсеру торпеду. Через 12 минут крейсер «Олег» затонул. Балтийский флот наносил не менее болезненные удары. 4 июня 1919 года эсминцы «Азард» и «Гавриил» потопили английскую подводную лодку L-55. Лодку потом подняли, тела погибших английских подводников передали Великобритании. L-55, под названием Л-55, вошла в состав Балтийского флота. Эту новую среднюю подводную лодку досконально изучили ленинградские конструкторы, и многие конструктивные решения были реализованы в советских проектах средних подводных лодок типа Щ. А 31 августа 1919 года подводная лодка «Пантера» типа «Барс» в результате торпедной атаки потопила английский эсминец HMS «Vittoria» (Виттория) типа V. Это была первой победой советских подводников.

Атака на Кронштадт

Английские адмиралы понимали, что без вывода из строя кораблей в Главной базе, бои с переменным успехом могут продолжаться ещё долго. Поэтому стала готовиться комбинированная атака на Кронштадт. Но поскольку крепость была подготовлена к различного рода атакам, для успешного осуществления плана было необходимо использовать средства, которые ранее в истории морской войны не применялись.

Еще в середине июня на Балтику в режиме особой секретности были переведены два 40-футовых торпедных катера Торникрофта. Они несли по две торпеды и развивали огромную, по тем временам, скорость – 40 узлов. Чтобы не привлекать внимания, их перебросили на Балтику раздельно на двух грузовых пароходах. Команды катеров добирались через Швецию и Финляндию как команда яхтсменов и страховые агенты. Именно в результате их атаки был потоплен крейсер 1 ранга «Олег». Катера базировались в акватории яхт-клуба в финском порту Териоки (ныне Зеленогорск). Для освоения нового для себя театра военных действий, английские катерники провели 13 секретных операций по заброске своей агентуры в Петроград и их эвакуацию обратно. Обнаружены они были только дважды, когда их обстреляли сторожевые катера, но благодаря большой скорости хода англичане смогли благополучно оторваться от преследований.

Забегая вперед, расскажем, как удалось блокировать возможность доставки английских агентов прямо в Петроград. Сторожевые катера Балтийского флота не обладали такой скоростью. Рассчитывать на них было нельзя. Поэтому мобилизовали все парусные и моторные яхты из всех яхт-клубов Петрограда. Они были выставлены в линию на минимальном расстоянии друг от друга поперёк устьев Большой Невы, Малой Невы и Малой Невки. После этого, англичане отказались от заброски своей агентуры прямо в Петербург.

Суть плана состоял в том, что Кронштадт должен был быть атакован новыми видами оружия – авиацией и торпедными катерами. Конечно, они уже применялись в Первую мировую войну, но такая комбинированная атака планировалась впервые. Англичане рассчитывали, что всё внимание русских будет поглощено самолетами в воздухе, и торпедные катера прорвутся во внутренние гавани Кронштадта без противодействия. Подготовка началась загодя. Мы уже говорили, что в состав отряда английских военных кораблей входил авианосец «Виндиктив», хотя надо сказать, что часть вылетов проводились с сухопутного аэродрома в Бьёрке (нынешний Приморск). 1 августа 1919 года английские самолеты совершили первый налет на Кронштадт. С 2 по 9 августа было ещё несколько налетов. Советские источники указывают, что 6 августа нанесли ответный удар морской авиацией Балтийского флота по аэродрому в районе Бьёрке, но англичане это опровергают. Через какое-то время налеты стали практически ежедневными. Видимых результатов они не приносили. Но это только на первый взгляд. На самом деле налеты решали две задачи. Во-первых, они знакомили английских лётчиков с гаванями Кронштадта и местами стоянки боевых кораблей. А, во-вторых, и это самое главное, они приучали оборону города к мысли, что атака может быть только с воздуха.

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