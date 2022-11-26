"Крондштадская побудка". Забытая война

В ХХ веке между Великобританией и Россией шла ожесточенная война на Балтике
Сегодня мало кто помнит, что 103 года назад английский флот напал на другую Главную военно-морскую базу – Кронштадт, используя самые современные технические средства того времени – авиацию и торпедные катера. Что интересно, результат оказался таким же – были нанесены не критические повреждения нескольким кораблям Балтийского флота и потоплены или повреждены все торпедные катера. В этой статье мы расскажем о морской войне на Балтийском море и «Кронштадтской побудке» – так современники назвали ночную атаку.
1918 год. Финский заливHMS L-55 потопленная на Балтике
В каждом столетии есть войны знаковые, а есть забытые. Все знают о Первой и Второй мировых войнах, прошедших стальным катком по Европе, но мало кто знает, о войне 1918 – 1919 годов, когда флоты Великобритании и Советской России вели активные боевые действия друг против друга в Финском заливе.
Об этих боевых действиях есть много информации в Интернете, желающие могут посмотреть. Отметим только потери сторон. Царившая разруха не позволила выставить против англичан весь Балтийский флот. 15 ноября 1918 года в Кронштадте из боеспособных кораблей был сформировании Действующий отряд – ДОТ – Балтийского флота. В его состав входили 2 линейных кораблей (дредноута «Петропавловск» и додредноута «Андрей Первозванный»), крейсера 1 ранга «Олег», 8 эсминцев-новиков, тральщиков, 7 подводн6ых лодок и ряда вспомогательных судов.
К концу декабря 1918 года сформировали «Отряд судов особого назначения Балтфлота» под начальством революционного матроса Фёдора Раскольникова. Коммунистическое командование Балтийского флота, почему то решило, что одно появление кораблей под красным флагом должно вызвать в Таллине восстание рабочих. Из ЦК эту идею (о восстании эстонских рабочих) активно поддерживал Троцкий. Кончилось всё печально. К району маневрирования эсминцев «Автроил» и «Спартак» (тип «Новик») подошли два английских крейсера HMS «Calypso» (Калипсо) и HMS «Caradoc» (Карадок) типа С и двух эсминцев. Англичане начали преследование. На мостике эсминцев не было ни одного представителя революционного начальства. Последняя радиограмма, ушедшая со «Спартака» гласила: «Всё потеряно, мы преследуемся англичанами». Через несколько часов в район вышел эсминец «Автроил». Оба эсминца сдались англичанам. Англичане сразу расстреляли 27 человек. Раскольников, переодевшийся в матросский бушлат с эстонскими документами, попытался скрыться в толпе матросов, но незнание эстонского языка обратило на него внимание англичан. В истории российского и советского флота было только несколько примеров, когда наши боевые корабли спустили флаг. Ленин очень огорчился пленением Раскольникова, и сделал всё для того, чтобы вызволить его оттуда. Его и комиссара «Автроила» матроса Нынюка через три месяца при посредничестве датского Красного Креста обменяли на 17 английских моряков.
«Автроил» и «Спартак» были включены в состав ВМФ Эстонии под названием «Wambola» и «Lennuk» соответственно. В 30-е годы эстонцы решили, что в состав их флота должны входить две подводные лодки. Поэтому, были принято решение продать эти два эсминца, а на вырученные деньги построить две подводные лодки. С 30 июня 1933 года эсминцы вошли в состав ВМФ Перу и получили название «Almirante Villar» и «Almirante Guise» соответственно.
Для компенсации этой потери в ДОТ были введены эсминцы «Константин» и «Свобода». Англичане то же подтянули резервы. На Балтику пришли легкие крейсера HMS «Danae» (Даная), HMS «Dauntless» (Даунтлесс), HMS «Delhi» (Дели) типа D и крейсер HMS «Caledon» типа С. В дополнение к ним, в состав соединения вошел тяжелый крейсер HMS «Vindictive» (Виндиктов), переделанный в авианосец, минный заградитель и 7 торпедных катеров. По прибытию в Балтийское море, «Виндиктив» сел на мель, и несколько месяцев находился в ремонте.HMS Vittoria потопленный подводной лодкой Пантера
Бои продолжались. В ночь с 17 на 18 июня 1919 года отряд советских кораблей в составе крейсера 1 ранга «Олег», эсминцев «Всадник» и «Гайдомак» и двух сторожевых кораблей подвергся атаке английских 40-футовых торпедных катеров Торникрофта. Катер СМВ-4 выпустил по крейсеру торпеду. Через 12 минут крейсер «Олег» затонул. Балтийский флот наносил не менее болезненные удары. 4 июня 1919 года эсминцы «Азард» и «Гавриил» потопили английскую подводную лодку L-55. Лодку потом подняли, тела погибших английских подводников передали Великобритании. L-55, под названием Л-55, вошла в состав Балтийского флота. Эту новую среднюю подводную лодку досконально изучили ленинградские конструкторы, и многие конструктивные решения были реализованы в советских проектах средних подводных лодок типа Щ. А 31 августа 1919 года подводная лодка «Пантера» типа «Барс» в результате торпедной атаки потопила английский эсминец HMS «Vittoria» (Виттория) типа V. Это была первой победой советских подводников.
Атака на Кронштадт
Английские адмиралы понимали, что без вывода из строя кораблей в Главной базе, бои с переменным успехом могут продолжаться ещё долго. Поэтому стала готовиться комбинированная атака на Кронштадт. Но поскольку крепость была подготовлена к различного рода атакам, для успешного осуществления плана было необходимо использовать средства, которые ранее в истории морской войны не применялись.
Еще в середине июня на Балтику в режиме особой секретности были переведены два 40-футовых торпедных катера Торникрофта. Они несли по две торпеды и развивали огромную, по тем временам, скорость – 40 узлов. Чтобы не привлекать внимания, их перебросили на Балтику раздельно на двух грузовых пароходах. Команды катеров добирались через Швецию и Финляндию как команда яхтсменов и страховые агенты. Именно в результате их атаки был потоплен крейсер 1 ранга «Олег». Катера базировались в акватории яхт-клуба в финском порту Териоки (ныне Зеленогорск). Для освоения нового для себя театра военных действий, английские катерники провели 13 секретных операций по заброске своей агентуры в Петроград и их эвакуацию обратно. Обнаружены они были только дважды, когда их обстреляли сторожевые катера, но благодаря большой скорости хода англичане смогли благополучно оторваться от преследований.
Забегая вперед, расскажем, как удалось блокировать возможность доставки английских агентов прямо в Петроград. Сторожевые катера Балтийского флота не обладали такой скоростью. Рассчитывать на них было нельзя. Поэтому мобилизовали все парусные и моторные яхты из всех яхт-клубов Петрограда. Они были выставлены в линию на минимальном расстоянии друг от друга поперёк устьев Большой Невы, Малой Невы и Малой Невки. После этого, англичане отказались от заброски своей агентуры прямо в Петербург.
Суть плана состоял в том, что Кронштадт должен был быть атакован новыми видами оружия – авиацией и торпедными катерами. Конечно, они уже применялись в Первую мировую войну, но такая комбинированная атака планировалась впервые. Англичане рассчитывали, что всё внимание русских будет поглощено самолетами в воздухе, и торпедные катера прорвутся во внутренние гавани Кронштадта без противодействия. Подготовка началась загодя. Мы уже говорили, что в состав отряда английских военных кораблей входил авианосец «Виндиктив», хотя надо сказать, что часть вылетов проводились с сухопутного аэродрома в Бьёрке (нынешний Приморск). 1 августа 1919 года английские самолеты совершили первый налет на Кронштадт. С 2 по 9 августа было ещё несколько налетов. Советские источники указывают, что 6 августа нанесли ответный удар морской авиацией Балтийского флота по аэродрому в районе Бьёрке, но англичане это опровергают. Через какое-то время налеты стали практически ежедневными. Видимых результатов они не приносили. Но это только на первый взгляд. На самом деле налеты решали две задачи. Во-первых, они знакомили английских лётчиков с гаванями Кронштадта и местами стоянки боевых кораблей. А, во-вторых, и это самое главное, они приучали оборону города к мысли, что атака может быть только с воздуха.
Атака
В 1919 и 2022 годах Великобритания напала на российские военно-морские базы, используя самое современное оружие
18 августа 1919 года
Главной целью комбинированной атаки были корабли Действующего отряда кораблей – ДОТ-а – линкоры «Петропавловск», «Андрей Первозванный», эсминцы и подводные лодки. Атака с воздуха должна была отвлечь внимание от воды, и, по возможности, поразить хранилища с нефтью. Но это было не обязательно. Главное – отвлечь внимание русских моряков от воды. Основной удар должны были нанести 9 торпедных катеров – СМВ-3, 4, 24, 31, 62, 72, 79, 86, 88. Каждому командиру катера поставили свою задачу – нужно было торпедировать боновое заграждение, прикрывающее вход в гавань, базу подводных лодок «Память Азова», боевые корабли и взорвать батопорт сухого дока, что сделало бы невозможным ремонт крупных боевых кораблей. Отдельно, один из торпедных катеров должен был атаковать дежурный эсминец, прикрывавший вход в гавань. 8 катеров вышли из Бьёрке (нынешний Приморск). В море к ним присоединился девятый, вышедший из Териоки (ныне Зеленогорск). Во время перехода СМВ-3 сломался, и впоследствии его отбуксировали на базу.
В 03-45 18 августа с зенитной батареи форта «Обручев» в штаб флота ушло сообщение: «Со стороны Финляндии слышен звук моторов». Зенитчики открыли огонь. Первые 10 самолетов сбросили на Кронштадт 13 бомб. После этого с «Виндиктива» были подняты еще три самолета. Возникли пожары в порту, получил повреждения флотский танкер «Татьяна», был обстрелян дежурный эсминец «Гавриил», который прикрывал вход во внутренние гавани базы. Подошедшие катера защитного бонового заграждения не обнаружили. Невольно возникает ассоциация с Севастополем 2022 года.Английский аэрофотоснимок Кронштадта
Во внутренней гавани царила полная неразбериха. Она касалась и английских катеров. Два катера столкнулись, и один затонул. Из-за ответного огня с кораблей часть катеров была повреждена. Чтобы спасти экипажи торпедных катеров, английские самолеты летали над гаванью демонстративно низко, отвлекая внимание на себя.
Итогом атаки стало следующее. Из восьми катеров, три были потоплены, пять получили повреждения. Часть катеров восстановлению не подлежало. По советским источникам, три катера затонули при отходе в Финляндию, англичане это не подтверждают. Погибли 4 офицера и 3 матроса, 9 человек попали в плен. Все английские самолеты вернулись на базу. Была потоплена плавбаза подводных лодок «Память Азова» и поврежден линкор «Андрей Первозванный». И советские и английские источники отмечают роль эсминца «Гавриил». Без его действий исход атаки мог быть совсем другим.Плавбаза ПЛ бывший крейсер Память Азова после атаки
Днем англичане произвели еще несколько авианалетов на Кронштадт. Потерь в Кронштадте не было, скорее всего, английское командование хотело понять тот ущерб, который они нанесли Балтийскому флоту. На следующий день, 19 августа, летающие лодки Балтийского флота нанесли удары по аэродрому в Финляндии, где базировались английские самолеты. По советским источникам был атакован и авианосец «Виндиктив», но скорее всего, это не соответствует действительности, так как после 18 августа авианосец находился в Балтийском море еще 4 месяца. «Андрея Первозванного» восстанавливать не стали, хотя технически его повреждения был не критическими. Дело в том, что «Андрей» был эскадренным броненосцем, то есть линкором додредноутского типа. На Балтике у Советской России было 4 дредноута, и восстанавливать старый линкор посчитали нецелесообразным.
Неожиданный итог
Один из затопленных СМВ подняли. Его внимательно изучили флотские специалисты. Реввоенсовет Балтфлота обратился в Реввоенсовет Республики с просьбой наладить производство аналогичных катеров. В годы Гражданской войны никто этими работами не занимался. На Каспийском море большевиками было взято в качестве трофеев невредимыми около десятка таких катеров. Они служили на Балтийском и Черноморском флотах до конца 20-х – начала 30-х годов. Уже в мирные годы известный авиаконструктор Андрей Николаевич Туполев создал аналогичные катера – экспериментальный «Первенец», серийные типов Ш-4 и Г-5. Они строились массовыми сериями (всего было построено 333 катера обоих типов) и являлись основой советского «москитного» флота в Великой Отечественной войне. Но это были небольшие глиссирующие катера с ограниченной мореходностью всего в 3 балла. Например, на Северном флоте они практически не применялись из-за сложных погодных условий. Основные морские страны – США, Великобритания, Германия, Италия и Япония к началу Второй мировой войны имели соединения мореходных торпедных катеров совсем другого типа. Советские конструкторы это поняли слишком поздно. Перед Великой Отечественной войной в состав нашего флота стали входить торпедные катера типа Д-3, но их было не много. Поэтому одной из статей поставок по ленд-лизу стали большие американские и английские торпедные катера. Только в начале 1945 года появились советские катера проекта 123 шифр «Комсомолец», которые строились в разных модификациях большой серией. Так выводы, сделанные после нападения на Кронштадт, лишили советский флот больших мореходных торпедных катеров.
Заключение
Аналогии между нападениями на Кронштадт и Севастополь просто поражают. Хотя, с другой стороны, в них нет ничего удивительного. Если один раз получилось, почему нельзя попытаться нечто подобное повторить ещё раз? И в 1919 году, и в 2022 году нападение было комбинированным, с использование двух новых видов вооружения. В 1919 году это были самолеты и торпедные катера, в 2022 году – морские и воздушные беспилотники. В обоих случаях, почему то были открыты боновые заграждения, закрывающие вход в Главные базы. Судя по официальным сообщениям Министерства обороны, часть беспилотников зашла за входные молы. В сети есть кадры, как беспилотник уклоняется от столкновения с рыбацкой лодкой. Минобороны также сообщило, что повреждено боновое заграждение в Южной бухте, где базируются подводные лодки. Как и в 1919 году часть морских беспилотников уничтожили на внешнем рейде. Даже количество практически совпадает – в 1919 году Кронштадт атаковали 8 торпедных катеров, в 2022 году Севастополь – 7 морских беспилотников.Фото выброшенного на берег беспилотного катера близ Севастополя.
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Андрей Максимов
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