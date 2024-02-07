Некоторые музеи Москвы, ч.5

Пластилиновая Москва. Алексей Микулин в детстве очень любил лепить из пластилина — а нужно было делать уроки. Тогда у него появилась мечта: когда вырастет, купить много-много пластилина и лепить, лепить, лепить. Эта мечта осуществилась: с 2013 г. в свободное от работы время он создаёт пластилиновый мир. Эти творения можно увидеть на выставке ежедневно, кроме пн, с 11:00-20:00

Измайловский пр., 4 (галерея Измайлово)

Дом-музей Василия Львовича Пушкина В.Л. Пушкин, известный в начале XIX века стихотворец - первый наставник своего великого племянника в поэзии. В 1824 году нанял дом на Старой Басманной (ныне д. 36) у титулярной советницы П.В. Кетчер. В этот дом 8 сентября 1826 года приехал Александр Пушкин после аудиенции в Кремле у Николая I, вернувшего поэта в Москву из ссылки. Впоследствии А.С. Пушкин неоднократно навещал В.Л. Пушкина. Дом Поэта открыт для всех, кто любит поэзию, интересуется историей, литературой и культурой нашего Отечества. Собранная коллекция - произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, предметы мебели и убранства, книги - позволила воссоздать интерьеры комнат, в которых бывали родственники поэта, его друзья, многие известные литераторы, А.С. Пушкин; рассказать о жизни и сочинениях В.Л. Пушкина, замечательного стихотворца и добрейшей души человека.

Старая Басманная ул., 36, Москва

В подвале дома Н.Д. Телешова В подвале знаменитого дома Телешова, находится уникальный музей - галерея Память. Эти стены помнят Ивана Грозного, а экспонаты могут рассказать множество историй. Здесь хранится невероятная коллекция различных предметов , начиная с 4 века до н.э. по наши дни. Все экспонаты расставлены в определенной композиции, по времени и тематикам: картины, костюмы и военная форма, oружие, фарфоровые статуэтки, советская аппаратура, мебель, значки, открытки и многое другое. Еще хранятся артефакты, найденные при раскопках в Москве. Вход свободный

Покровский бул., 16-18с4-4А, Москва

Мемориальный музей-квартира В. И. Немировича-Данченко Музей-квартира В.И. Немировича-Данченко был создан как филиал Музея МХАТ постановлением Совнаркома СССР от 25.04.1943 г. в целях увековечения памяти одного из основателей и руководителей Московского Художественного театра. В доме №5/7 в Глинищевском переулке Немирович-Данченко прожил последние пять лет своей жизни. В 1944 г. здесь был открыт его мемориальный музей. В неприкосновенности сохранилась обстановка комнат старой московской квартиры, экспонаты рассказывают о долгой и плодотворной жизни в искусстве выдающегося режиссера, драматурга и театрального педагога. На стенах кабинета - портреты и фотоснимки крупных деятелей русской культуры с дарственными надписями хозяину. В музее-квартире проводятся выставки, экскурсии, посвященные жизни и деятельности В.И. Немировича-Данченко.

Билет: 250р

Глинищевский пер., 5/7, Москва

Кинотеатр «Художественный» Кинотеатр «Художественный» был построен на Арбатской площади в 1909 году по проекту архитектора Благовещенского. Изначально он назывался «Художественный электротеатр». Поскольку познакомиться с новым в те времена искусством хотели очень многие люди, через несколько лет здание было усовершенствовано и расширено. Если первое строение было рассчитано на четыре сотни зрителей, то новое строение вмещало не менее девятисот человек. Показы кинофильмов посещали в основном представители интеллигенции, а вскоре после открытия туда явился сам граф Толстой. 9 апреля один из старейших кинотеатров столицы открылся после семилетней реконструкции. Здание восстановили по архивным снимкам. Фасад, двери, балкон и лепнину удалось сохранить в первоначальном виде. Специалисты укрепили все конструкции и отреставрировали декор.

Арбатская площадь, 14, стр. 1,

Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева Государственный музей был создан 1 января 1964 г. и является единственным музеем архитектуры в России. Фонды музея насчитывают более 800.000 единиц хранения: это не только авторская архитектурная графика XVIII-ХХ веков, но и архитектурные модели, макеты, коллекция строительных материалов, произведений декоративно-прикладного искусства, фотографий, негативов, личных архивов архитекторов, живописи и др. Сегодня музей включает три выставочных пространства: Анфилада главного дома усадьбы Талызиных-Устиновых XVIII-XIX веков, обновленный флигель "Руина" и средневековое пространство Аптекарского приказа - трапезная палата XVII века. Во дворике музея представлена коллекция скульптуры - подлинные фрагменты Триумфальной арки Осипа Бове, решетки оград XIX-XX веков, садово-парковая скульптура XVIII-XIX веков.

Билет: от 200р

ул. Воздвиженка, 5/25с1,

Московский государственный музей С. А. Есенина С Москвой тесно связана жизненная и творческая судьба С. Есенина, где известно сотни адресов столицы, «помнящих» поэта. В 2010 году музей оформил в оперативное управление здание по адресу пер. Чернышевского, 4, стр. 2, тоже связанное с первым московским периодом творчества С.А. Есенина. Все близлежащие улицы на пересечении этого дома от Новой Божедомки, 2, где жил Есенин, сотрудничая с Суриковским литературно-музыкальным кружком, до Миусской площади Университета А.Л. Шанявского, где в эти годы учился поэт, — находились неподалеку от дома в пер. Чернышевского. Здесь часто проходили творческие вечера и диспуты, которые неоднократно посещал желающий обрести свою аудиторию молодой Есенин. В настоящее время в здании открыт «Есенин-центр», здесь проводятся выставки, перформансы, спектакли, поэтические акции. В ближайшее время планируется создание новой постоянной экспозиции, посвящённой есенинской Москве.

пер. Чернышевского, 4, стр. 2, Москва

Музей В.И. Ленина Здание было построено в 1987 году по проекту архитектора Л.Н. Павлова, который назвал его «Мой Парфенон». Архитектурный образ здания, выполненного в форме куба как символа вечности, внутренняя планировка экспозиционных залов, дизайн интерьеров являются сегодня памятником советской эпохи. В экспозиции можно познакомиться с рукописными текстами Л.Б. Каменева, Г.Е. Зиновьева, Ф.Э. Дзержинского, И.В. Сталина, М.М. Литвинова, а также П.А. Кропоткина, А.И. Деникина и других известных политиков того периода. Законотворческая деятельность первых лет советской власти широко представлена декретами ВЦИК, протоколами заседаний СНК с автографами В.И. Ленина, Л.Д. Троцкого, Н.И. Подвойского, Г.И. Петровского, Н.В. Крыленко, П.Е. Дыбенко, А.В. Луначарского и др.

В музее можно увидеть кино, видео, слайд-проекция, музыка, уникальные записи выступлений Ленина, световые и оптические эффекты, лазерная проекция, дымовая и снеговая машины. Дом-музей М.Н.Ермоловой. Дом-музей М.Н. Ермоловой — место театральное. Здесь хранятся старинные афиши спектаклей, театральная бутафория, эскизы костюмов и подлинные костюмы. В одном из них — железной кольчуге и со шпагой — Ермолова играла свою легендарную Жанну д’Арк, а в другом — строгом черном платье a la «тургеневская барышня» — читала пламенные стихи Н.А. Некрасова перед восторженной студенческой аудиторией. Дом-музей М.Н.Ермоловой.

Музей космонавтики История музея началась в 1964 году, когда на карте Москвы появился монумент "Покорителям космоса". Замысел создания музея принадлежал Главному конструктору ракетно-космических систем С.П. Королеву. Музей был торжественно открыт 10 апреля 1981 года, к 20-летию полета в космос Ю.А. Гагарина. Современная экспозиция состоит из восьми выставочных залов. Коллекция музея насчитывает более 99 000 единиц хранения: образцы ракетно-космической техники, вещественные реликвии, документы, филателию, нумизматику, предметы декоративно-прикладного искусства, коллекции живописи и графики. В музее находится выполненный в миниатюре Центр управления полетами, где можно наблюдать Международную космическую станцию в реальном времени и осуществлять переговоры с экипажем.

Билет: от 115р

просп. Мира, 111, Москва

Политехнический музей Политехнический музей - национальный музей истории науки и техники, один из старейших и крупнейших научно-технических музеев мира, созданный в 1872 году. Сегодня Политехнический - не только собиратель и хранитель уникальных достижений человечества, воплощенных в устройствах и предметах, но и популяризатор науки в самых разных областях: от астрономии до генетики. В 2014 году музей первым в Москве открыл свое фондохранилище для посещений. Любой желающий может совершить путешествие по Открытой коллекции и посмотреть на уникальные предметы и механизмы из собрания музея - от астрономических часов мастера-самоучки Франца Карася, подаренных им императору Николаю, до полных собраний всех типов телеграфных аппаратов и вычислительной техники. Также музей славиться своей библиотекой, в которой хранится более 3,6 млн книг и периодических изданий.

Здание музея официально закрылось 9 января 2013 года. Его реконструкция началась в январе 2015 года. Изначально работы предполагалось завершить в 2016 году, но сроки постоянно переносились: сначала на 2018 год, затем на 2021 год. Новый срок сдачи объекта намечен на 2025 год. Планируется к концу 2023 года успеть завершить основные строительно-монтажные работы и отделку внутренних помещений. Во время реконструкции музей продолжает работу в технополисе "Москва" на территории бывшего Автомобильного завода им. Ленинского комсомола (АЗЛК) в Текстильщиках, там разместились Открытая коллекция – первое в Москве музейное хранилище, куда могут попасть все желающие и Политехническая библиотека. С 2014 по 2020 год работала экспозиция Политеха "Россия делает сама" в 26 павильоне ВДНХ. Она закрылась 1 марта 2020 года после шести лет работы. Фонды музея были переведены на временное хранение в специально оборудованные помещения.

Новая площадь, 3/4, Москва

Дом-музей Фёдора Конюхова Музей основал Ф. Конюхов — один из самых известных экстремальных путешественников мира. В списке его достижений — покорение самых высоких горных вершин, пять кругосветных плаваний, пересечение Атлантического и Тихого океанов на вёсельной лодке, а также множество мировых рекордов. Его мини-усадьба привлекает внимание прохожих. На территории располагается часовня покровителя путешественников Святителя Николая Чудотворца, возведённая в память о погибших моряках. Стены самого дома увешаны мемориальными досками с описаниями достижений российских путешественников. Здесь увековечена память исследователей и первооткрывателей разных эпох. А также мемориальные доски, посвящённые памяти погибших альпинистов и космонавтов. Внутри здания располагается творческая мастерская Конюхова, галерея его художественных работ и коллекции артефактов. Здесь также можно увидеть лодку «Тургояк», на которой он пересёк Тихий океан. Билет: 500р

Садовническая ул., 77, стр. 4, Москва

Дом-музей А.Н. Островского Музей был открыт в 1984 г. в доме, где родился драматург А.Н. Островский. Вокруг городской усадьбы Островского разбит роскошный сад, который цветет с ранней весны до поздней осени, а комнаты деревянного дома, где разлит немного приглушенный мягкий свет, хранят атмосферу и настроение спокойной, размеренной жизни.

Коллекция музея состоит из личных вещей драматурга и его семьи, друзей-актеров; предметов материальной культуры России прошлого столетия, а также экспонатов, отражающих историю Москвы, в частности Замоскворечья. Экспозиция рассказывает о сценическом воплощении пьес А.Н. Островского на сцене русского театра — в ней представлены эскизы декораций и костюмов, фотопортреты актеров, афиши и рукописи. Сегодня музей закрыт на реставрацию. Все-таки дерево надо беречь.

ул. Малая Ордынка, 9/12с6, Москва

И на сегодня обзор музейных площадок завершен. Но это совсем не конец.