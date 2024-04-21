С днём рождения, Владимир Ильич !

Детство В.И.Ленин в 4-летнем возрасте с сестрой Ольгой. Симбирск, 1874 год Семья Ульяновых (раскрашенное фото). 1879 год. г. Симбирск Дом в Симбирске, где жила семья Ульяновых. Володя Ульянов — первоклассник Симбирской гимназии. 1879 год. В.И.Ленин в год окончания гимназии. Симбирск, 1887 год В.И.Ленин в студенческие годы, Самара, 1890 год Илья Николаевич Ульянов М. А. Ульянова Письмо-рисунок В. Ульянова своему другу Б. Формаковскому с надписью «Письмо тотемами». март 1882 В.И.Ленин в период ареста по делу С.-Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». С.-Петербург, 1895-1896 года Владимир Ильич Ульянов (Ленин), в центре, среди членов Союза борьбы за освобождение рабочего класса. Санкт-Петербург, Россия, 16 февраля 1897 года, колоризировано. В.И.Ленин. С.-Петербург, февраль 1897 года В.И.Ленин. Москва, февраль 1900 года В.И.Ленин в гостях у А.М.Горького на о.Капри играет в шахматы с А.А.Богдановым. Италия, 1908 год В.И.Ленин. Париж, 1910 год Ленин в Закопане, Польша. 1913 г. Центральный вокзал Стокгольма. Крайний справа Карл Линдхаген, юрист и политик. Бургомистр Стокгольма с 1903 до 1930 гг. Посередине Туре Нерман, журн., писат. В.И.Ленин в Закопане. Польша, август 1914 года Малоизвестный фотопортрет Владимира Ленина, сделанный в 1914 году Нелегальное удостоверение на имя рабочего К.П.Иванова, по которому Ленин выехал в Финляндию. Разлив, август 1917 года Ленин в Стокгольме. Весна 1917 года В.И.Ленин. Цюрих (Швейцария), 1917 год. В.И.Ленин выступает в Таврическом дворце с Апрельскими тезисами. Петроград, 4 (17) апреля 1917 года В.И.Ленин в группе сотрудников Секретариата Совета народных Комиссаров в Кремле. Москва, октябрь 1918 года В.И.Ленин и Я.М.Свердлов осматривают открытый временный памятник К.Марксу и Ф.Энгельсу. Москва, 7 ноября 1918 года В.И.Ленин на Красной площади в день празднования 1-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Москва, 7 ноября 1918 года В.И.Ленин произносит речь на Красной площади в день празднования 1-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Москва, 7 ноября 1918 года В.И.Ленин разрезает ленту, открывая мемориальную доску на стене Кремля в память павших за мир и братство народов. Москва, 7 ноября 1918 года В.И.Ленин произносит речь на I Всероссийском съезде по просвещению в зале Педагогического института. Москва, 28 августа 1918 года В.И.Ленин и Н.К.Крупская выходят с заседания I Всероссийского съезда по просвещению. Москва, 28 августа 1918 года В.И.Ленин, Н.К.Крупская и М.И.Ульянова в автомашине перед отъездом с Ходынского поля после военного парада. Москва, 1 мая 1918 года В.И.Ленин председательствует на заседании Совета Народных Комиссаров. Москва, 17 октября 1918 года В.И.Ленин. Петроград, январь 1918 года 1919 В.И. Ленин на параде войск Всевобуча. Москва, 25 мая 1919 года колоризация от klimbim. В.И.Ленин произносит речь перед войсками Всевобуча на Красной площади. Москва, 25 мая 1919 года-колоризировано Владимир Ленин выступает на митинге в честь открытия памятника атаману Степану Разину, Москва, Красная площадь, 1 мая 1919 года. В.И. Ленин на параде войск Всевобуча. Москва, 25 мая 1919 года колоризация от klimbim. В.И.Ленин в президиуме I конгресса Коминтерна в Кремле. Слева направо Г.Эберлейн, В.И.Ленин и Ф.Платтен. Москва, 2-6 марта 1919 года В.И.Ленин во время празднования II-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции В.И.Ленин перед звукозаписывающим аппаратом в Кремле. Москва, 29 марта 1919 года В.И.Ленин с группой командиров обходит фронт войск Всевобуча на Красной площади. Москва, 25 мая 1919 года В.И.Ленин. Москва, 1 мая 1919 года. Кинокадр В.И.Ленин. Москва, 7 ноября 1919 года В.И.Ленин и М.И.Калинин в группе курсантов Московских курсов тяжёлой артелерии Красной армии. Москва, 15 апреля 1919 года И.В. Сталин, В.И. Ленин и М.И. Калинин на VIII съезде РКП(б). В.И.Ленин произносит речь на открытии временного памятника Степану Разину. Москва, 1 мая 1919 года В.И.Ленин Демьян Бедный и делегат от Украины Ф.Панфилов на VIII съезде РКП(б). Москва, 18-23 марта 1919 года В.И.Ленин в президиуме I конгресса Коминтерна в Кремле. Слева направо Г.Клингер, Г.Эберлейн, В.И.Ленин и Ф.Платтен. Москва, 2-6 марта 1919 года Фото Леонидова. 1920 год В.И.Ленин в президиуме IX съезда РКП(б) в Свердловском зале Кремля. Москва, март-апрель 1920 года В.И.Ленин в своём кабинете в Кремле беседует с английским писателем Гербертом Уэллсом. Москва, октябрь 1920 года В.И.Ленин выступает на площади Свердлова перед войсками, отправляющимися на фронт. Москва, 5 мая 1920 года (Троцкий, за ним Каменев) В.И.Ленин и А.В.Луначарский в группе товарищей после закладки памятника «Освобождённый труд». Москва, 1 мая 1920 года В.И.Ленин и М.И.Калинин в Доме Союзов в группе делегатов I Всероссийского съезда трудовых казаков. Москва, 1 марта 1920 года В.И.Ленин и Н.К.Крупская в группе крестьян на празднике, посвящённом открытию Кашинской электростанции. село Кашино, 14 ноября 1920 года В.И.Ленин и Н.К.Крупская с А.И.Елизаровой, М.И.Ульяновой, Д.И.Ульяновым и Г.Я.Лозгачевым в кремлёвской квартире В.И.Ленина. Москва, осень 1920 года В.И.Ленин подписывает закладную доску на закладке памятника К.Марксу на площади Свердлова. Москва, 1 мая 1920 года В.И.Ленин. Москва, 23 апреля 1920 года В.И.Ленин. Москва, июль 1920 года В.И.Ленин на прогулке в Горках. Август-сентябрь 1922 года Владимир Ленин и Надежда Крупская с племянником Ленина Виктором и дочерью рабочего Верой, Горки, 1922 год. Ленин и Крупская в Горках. 1922 года Автор колоризации Ольга Ширнина. Ленин в 1917 году. История восхождения. Лекция основателя VATNIKSTAN Сергея Лунёва (7.11.2020)

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