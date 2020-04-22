Почему ненавидят Ленина

В. Серов. В. И. Ленин провозглашает Советскую власть

150 лет назад, 22 апреля 1870 года, родился Владимир Ильич Ленин (Ульянов). Вождь социалистической революции, основатель СССР и великого проекта цивилизации и общества будущего, где человек будет свободен от эксплуатации, станет созидателем и творцом, а не рабом-потребителем. Новости СМИ2

Почему в России культивируют ненависть к Ленину

В России у населения, начиная с детей в школах, пытались сформировать образ большевиков – разрушителей Российской империи, революционеров-бунтовщиков, виновных в гибели «старой России», где было всё прекрасно; в уничтожении «элиты» общества – духовенства, дворянства, офицерства, купечества и т. д. Ленина и большевистских комиссаров изображали как нечистую силу, убившую и растоптавшую Святую Русь.

В целом из Ленина и большевиков с 1990-х годов до сих пор лепят образ кровавых беспредельщиков, наймитов германской разведки, которые уничтожили русскую государственность, свергли самодержавие, убили царя и его семью, развязали кровавую гражданскую войну, утопили страну в крови миллионов невинных жертв, чтобы захватить власть. И после победы устроили в России тоталитарный концлагерь, «империю зла» – СССР.

Таким образом, новая российская «элита», лихо обокравшая страну и продолжающая жить на наследии советской цивилизации вплоть до наших дней, постаралась скрыть от народа неудобные вопросы. Ведь объективная история революции 1917 года – Февраля и Октября, Гражданской войны и последующих событий, вплоть до эпохи «кровавого Сталина», таит в себе угрозу пробуждения русского народа, который всегда стоит за правду и социальную справедливость.

Дело в том, что Российскую империю и самодержавие разрушил не Ленин и не большевики. Ленин был в эмиграции, не имел практически никакого влияния в России до Февральской революции и считал, что до революции он не доживёт. Большевики в годы мировой войны были разгромлены, бежали из страны, брошены в тюрьмы, отправлены в ссылки. Эта была малочисленная партия, которая до падения самодержавия не имела серьёзного влияния в обществе. В буржуазной верхушке общества верховодили кадеты и октябристы, среди рабочих – меньшевики, крестьян – эсеры. С Лениным, как и с лидерами других революционных партий и течений, немцы вели свою игру. Шла война, Берлин использовал все возможности для ослабления врага. Революционеры вели свою игру, все стремились обмануть друг друга. Кроме того, не стоит забывать, что свою игру с революционерами вели царская «охранка» и разведка Российской империи. Есть даже версия, что часть большевиков работала в интересах царских спецслужб.

Правда в том, что русское самодержавие и Российскую империю убили не ленинские комиссары, а верхушка «старой России» — великие князья и аристократы, генералы и высшие сановники, члены Думы и лидеры ведущих партий, банкиры и промышленники, буржуазия и либеральная интеллигенция. В этом деле приняли участие даже церковники. Зажиточная, процветающая и образованная часть российского общества желала жить «как на Западе», устроить в России «милую» Голландию, Англию или Францию. Без царя, самодержавия, феодальных «пережитков», с правами и свободами. Создать парламентскую республику. Сделать Россию частью европейской цивилизации. Давняя мечта западников. В 1917 году это были февралисты-революционеры.

Высокопоставленные и вполне обеспеченные февралисты уничтожили самодержавие и открыли ящик Пандоры. В России уже столетиями накапливались глубинные противоречия, разломы. Самодержавие и сильная армия были последними скрепами, которые сдерживали хаос. Февралисты-западники их разрушили. Началась русская смута. Война города и деревни. Криминальная революция. Интервенция. Война красного и белого проектов. «Парад суверенитетов».

Ленин и большевики спасли русскую цивилизацию

Царское правительство, купившись на уловки Запада и ввязавшись в мировую войну, а затем Временное правительство привели цивилизацию, державу и народ к гибели. Гражданская война началась уже при февралистах, как крестьянская война, война города и деревни. Временное правительство добило имперскую армию, разрушило систему управления. Страна разваливалась на куски. Сепаратисты и националисты, включая казаков, которые объявили, что они отдельный народ, растаскивали Россию на части. Ни один из главных вопросов не был решен. Кровавая смута и вмешательство внешних сил ставили крест на русском мире и народе.

Россию спасла только Октябрьская революция. Ленин и большевики. Русские коммунисты взяли власть, которая просто валялась в грязи. Они ответили на главные вопросы: мир — народам, земля — крестьянам, фабрики – рабочим, власть — Советам, народовластие, право наций на самоопределение. Русские коммунисты решительно порывали с прошлым миром, не пытались воскресить труп. Однако они предложили народу новую реальность и новый мир. У большевиков оказался образ нового мира, привлекательного для подавляющей части народа (рабочих, крестьян, части казачества и офицерства), у них была железная воля, энергия, вера и организация.

Коммунистический идеал совпал и с «матрицей-кодом» русской цивилизации и народа. Это была община-коммуна людей, живущих по совести и правде. Мир без эксплуатации человека человеком, без социального паразитизма. Не случайно идеи коммунизма совпадали с мыслями многих русских, христиански настроенных мыслителей-философов. Большевики были за социальную справедливость, отвергали дух грабежа, присвоения и паразитизма (грабительский капитализм). Коммунизм стоял на этике честного труда, солидарности-соборности, единства общества в деле созидания, что также соответствовало основам русского мира. Также присутствовали идеи первенства правды над законом, духовного над материальным. Это была сверхидея нового общества будущего. Фабрики, институты и лаборатории вместо кабаков и борделей.

Таким образом, Ленин и русские коммунисты предложили народу красный проект. Они стали единственной силой, которые после цивилизационной и государственной катастрофы 1917 года предложили новую реальность, которая была близка «русской матрице». Теми самым они спасли русскую цивилизацию и народ от полной гибели, угасания в роли «питательного бульона» для других проектов (Запад), цивилизаций и государств. Дали России новое дыхание и жизнь. Создали советский проект, цивилизацию будущего.

Л. Шматько. В. И. Ленин у карты ГОЭЛРО. VIII Всероссийский съезд Советов. Декабрь 1920 года

Человек, изменивший мир

Ленин спас Россию от развала. Русские коммунисты подавили смуту железной рукой. Разгромили белый проект – попытку восстановить буржуазное общество, капитализм. Смогли подавить деревню, которая выступала против любого государства и власти. Победили преступность, хотя борьба с бандами и затянулась. Разгромили сепаратистов, включая басмачей (предтеча нынешних джихадистов). Заставили убраться войска интервентов – все тогдашние великие державы. Ленин и большевики заложили фундамент новой русской великой державы – СССР.

При Ленине люди труда стали впервые получать бесплатное жилье и бесплатное образование — дети крестьян и рабочих становились офицерами, маршалами, министрами, профессорами, докторами наук, конструкторами, изобретателями, учителями и врачами. Ленинцы первыми в Европе ввели 8-часовой рабочий день, ликвидировали жесточайшую эксплуатацию рабочего класса, внедрили оплачиваемый ежегодный отпуск, которого ранее не существовало. Большевики ввели всеобщее право на бесплатное медицинское обеспечение и полное социальное страхование. То есть все достижения социального государства, которые нынешние капиталисты-плутократы последовательно разрушают.

Ленин стал создателем социального государства, символом социальной справедливости, который показал всему человечеству, что можно создать новый мир, бросить вызов безжалостному миру эксплуатации и рабства. Одно только появление социальных гарантий в России, создание государства рабочих и крестьян привели к мировой революции. По всему миру угнетённые и порабощенные народы добивались свободы и социальных преобразований. Миру капитализма пришлось скрывать свой хищный оскал, пока в мире был Советский Союз.

В современной России вслед за неонацистами и ворами-олигархами Украины регулярно делаются попытки завершить начатый в 90-х процесс десоветизации. «Похоронить» Ленина. При этом представители буржуазной «элиты» РФ забывают, что Ленин – это человек мирового масштаба. Благодаря Великому Октябрю изменилась вся мировая история. Многие народы и страны получили свободу и невиданные ранее права. Ленин – это великий философ и мыслитель, экономист и социолог, государственный деятель и политик. На фоне нынешних политиков-пустышек, обманщиков и болтунов Ленин – настоящий титан.

Очевидно, что буржуазную «элиту», включая бюрократию и либеральную интеллигенцию, которая довольна местом России в мире (сырьевой придаток, полуколониальная периферия западного капиталистического мира), пугает теоретическое и практическое наследие Ленина и Сталина. Пугает рост их популярности в народе. Им не нравится, что в этом наследии есть путь выхода из нынешнего кризиса и приближающейся смуты. Новый социалистический проект с народной самоорганизацией и переходом власти к народным Советам, национализацией финансовой системы, банков и стратегических отраслей промышленности. С лозунгом социальной справедливости! С отказом от западной модели – грабительской, паразитарной, от западного общества потребления – «золотого тельца». С созданием своего русского мира, воссоединением всех русских земель. Созданием общества «золотого века», общества, где человек – это созидатель, творец.

Отсюда и такая ненависть нынешних буржуев, капиталистов и их прихлебателей из либеральной интеллигенции к Ленину и Сталину. Это страх сторонников Европы от Лиссабона до Владивостока (либо Урала) перед возможностью возрождения подлинной русской державы и восстановления социальной справедливости.

И. Тоидзе. Призыв вождя