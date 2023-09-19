Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.61

Вот такой замечательный плакат. Эт о наша смена. Это те, за жизнь которых сейчас отдают жизни их отцы, деды, дяди, старшие братья. И хочется, что они были достойны своих предков. И они достойны!

Еще один плакат Этот Герой был у нас в портретах Бессмертного полка, вот тут:

Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.2. (39) Посмотреть об Алексее можно в этом материале:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.59

Фрагмент плаката, чтоб прочесть строки Этот плакат посвящен погибшем у саперу. Смотрим еще работы другого плана и описание вот тут:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.28

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.34

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Замечательный плакат воина с сыном

Сам Герой был в этом материале:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.54

Фрагмент стиха для прочтения

По просьбе мам Вадим выполнил портреты двух воинов в Парадном исполнении. Материалы об Илье:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.30

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Материалы о Никите:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.47

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.57



Молодой парень из Карасука погиб на Украине: мама военнослужащего рассказала о нём.

Ещё с одним земляком, погибшим в Украине, простились жители Карасукского района. Его помнят волевым и целеустремлённым, качества присущие спецназовцам. Сержант Пимшин служил в войсках подразделения специального назначения. Фото предоставлены Натальей Пимшиной

Мужское воспитание Жители Карасукского района простились с Дмитрием Пимшиным. 23-летний сержант погиб в ходе спецоперации в Украине. С детства он мечтал как отец носить погоны. Судьба распорядилась так, что дослужился только до сержантских. Семья приняла решение сына о службе по контракту, с тревогой узнали о его командировке в Украину, где до сих пор идёт спецоперация по установлению мира. Но его выбор поддержали.

Дмитрий — второй и младший ребёнок в семье Натальи и Сергея Пимшиных. Первенец Мишка старше на три года. Родители хотели, чтобы дети были примерно одного возраста, чтобы были близки и дружны. Наталья ещё носила под сердцем ребёнка, когда придумали ему имя — Дмитрий. Им с мужем очень понравилось, и среди родственников не было никого с таким именем. Мишка и Димка с раннего детства были привязаны друг к другу, вместе проводили много времени, друзья были одни на двоих. Братья друг друга защищали, помогали с уроками, легко делили любимые игрушки, а в подростковом возрасте и мотоциклом. Но назвать кого-то из них лидером, по мнению мамы Натальи, нельзя.

- Мальчишки очень любят отца. Они вместе бывали на охоте, рыбалке, а лет с трёх — с ночёвкой. У них была чисто мужская компания. Димасик сильнее привязан к отцу. Я была не против, они мальчишки, должны впитывать именно мужское воспитание, понимать смысл ответственности за себя, семью, — рассказала мама сержанта Пимшина Наталья.

Вот именно с таким набором качеств Наталья искала себе будущего мужа. И нашла. После знакомства с Сергеем долго встречались, как говорили тогда — дружили, потом поженились. У девушки было чёткое понимание, что молодой человек будет хорошим семьянином, хозяином и отцом. Как доказательство этому — пример его родителей. Семья у Сергея была многодетной. Родители с уважением относились друг к другу, пятерых детей воспитали дружными. Сергей возглавил свою ячейку общества, с радостью ждал рождения детей, баловал мальчишек, но воспитывал в строгости. Ведь сам служил в милиции, стремился, чтобы сыновья ему соответствовали.

Так и было. Семья Пимшиных живёт в частном доме. Всегда есть необходимость что-то подделать, построить, отремонтировать. С детства в этом отцу помогали Мишка и Димка. Мужчина терпеливо ждал, когда мальчишки медленно забьют свой первый гвоздь, отпилят ножовкой необходимую дощечку, а они старались, слушали советы, переделывали, если сразу не получалось. В подростковом возрасте братья именно папе, как авторитетному мужчине, доверяли свои секреты, спрашивали о том, что их волновало. Наталья не ревновала, понимала, что растут мужчины, они должны всё уметь, но главное — воспитать в себе мужскую ответственность. Волевой и нежный

Свой волевой характер Дмитрий проявил в самом маленьком возрасте, тогда ему не понравился детский сад. Так и получилось: Мишку родители ежедневно отвозили в группу дошколят, а Дима оставался дома под присмотром бабушки, мамы Натальи. Сотовых телефонов не было, но мальчик находил себе дело: играл с игрушками, смотрел мультфильмы по телевизору и фильмоскопу, который подарили родители мальчишкам, катался на велосипеде.

С малолетнего возраста у братьев была тяга к технике. Родители сначала купили двухколёсный транспорт для детей, потом хорошие подростковые велосипеды, а позже мотоциклы. Первый, конечно, Мишке, он делился им с братом. Тогда-то Димка начал мечтать о своём. Только отец был против такой игрушки для несовершеннолетнего мальчика, но учил их вождению и правилам дорожного движения.

- Я помню, сколько радости было, когда мы подарили мотоцикл Диме. Он на нём ездил, падал, получал травмы, кости ломал, но стойко переносил боль. Я с сыновьями проблем не знала. Только в начальной школе сидела за уроками, а в средней школе они проявляли самостоятельность. Учились в карасукской школе № 5. Придут с занятий и сразу стараются сделать домашнее задание. «Мамуль, я всё выполнил, пошёл гулять», — отчитаются. Знают, что отец строго спросит, что тогда ответят?— продолжала рассказ о сыне Наталья Пимшина. Она чувствовала любовь мужа и сыновей. В праздники получала от них подарки, букеты цветов. До сих пор хранит их бумажные сувениры и рисунки. В этом они проявляли не только волевые качества, но и всю свою нежность. Любящая мама стремилась порадовать своих мужчин. Вспоминает, что в еде особенно был разборчив Димка, ему трудно было угодить, и очень любил лагман. Рукопашник Только в подростковом возрасте у Миши и Димы появились разные предпочтения в досуге. Старший из братьев записался на мотокружок Детско-юношеского центра, где осваивал вождение и участвовал в гонках, а позже стал водителем, а младший — в военно-спортивный клуб «Баракуда» по рукопашному бою. Уже тогда Дима мечтал носить погоны и целенаправленно шёл к своей цели.

Именно таким его запомнил тренер военно-спортивного клуба «Баракуда» Владимир Колосов. Начал заниматься Дима с другом лет с тринадцати лет, был в хорошей физической форме, генетически предрасположен к спортивным занятиям. Три года тренировался, выступал на соревнованиях, на районном и областном ковре часто побеждал.

- У Димы ярко были выражены волевые качества. Он из разряда ребят — таких закалённых дворовых парней. Даже когда проигрывал бой, видно было, что по-спортивному нервничал, но вёл до конца. Был целеустремлённым подростком. Помню, иногда Димка не приходил на тренировки. Когда спрашивал о причине, было видно, что и соврать он не может, но и правду сказать, что просто так пропустил, было стыдно. На следующей тренировке навёрстывал упущенное, — рассказал о воспитаннике тренер ВСК «Баракуда» Владимир Колосов. Сбылась мечта — спецназ

Во взрослую жизнь Наталья и Сергей Пимшины спокойно отпустили сыновей. Верили, что не подведут, что выберут свою правильную дорогу.

Димка поступил в политехнический лицей, где освоил профессию сварщика, несколько месяцев поработал на железнодорожном предприятии. Потом поступил в вуз на юридический факультет и ушёл служить в полицию. Взяли его водителем-полицейским в отдел Баганского района. Через два года исполнил свою мечту — стал военным, выбрал войска спецназа.

- Он сам всё решил. Дима уже был взрослым. Устроился в Новосибирске и рассказал нам. Форму носил с удовольствием. В полиции с сержантскими погонами, в этом звании начал служить по контракту. Порадовались за него. Мы знали, что он и как человек, и как военный поступит правильно. Про Украину нам сразу сказал. Мы, конечно, отговаривали, но увидели, что сын был непреклонен, приняли его решение. Это его жизнь, его выбор, — сказала Наталья Пимшина.

Он уехал сначала в Новосибирск, потом на Донбасс и на Украину. Звонил по возможности. Мама услышала его голос в последний раз 1 апреля. Мужчина и истинный защитник Родины

Прощание с 23-летним сержантом Пимшиным проходило в Доме культуры железнодорожников, в Карасуке. Пришли много земляков — родственники, знакомые, друзья и те, кто в разные годы служил в армии. Это второй молодой человек, которого хоронят в этом году по-военному.

Скучают по Дмитрию друзья, старший брат, особенно, отец. Рвётся от боли сердце матери, успокаивает себя главным — сын поступил как истинный защитник Родины, как мужчина, не испугался трудностей. Но слишком многое напоминает ей о нём. Это не только личные вещи, это каждый гвоздик в заборе, который он забил. Скучает и питбуль Джеси, которую девятимесячным щенком привёз Дмитрий. Собака любит всех членов семьи, но очень привязана к своему хозяину, когда приезжал Дима, пёс не сдерживал радости — прыгал вокруг и ходил за ним по пятам.

В годовалом сыне Дмитрия Арсении Наталья ищет родные черты и надеется, что её внук унаследует волевой характер отца.

Автор: Ольга Левина

Агенство новостей Горсайт https://gorsite.ru/news/obshchestvo/molodoy_paren_iz_karasuk...

Эта же статья расположена и в новосибтрском сайте "Без Формата: https://novosibirsk.bezformata.com/listnews/ukraine-mama-voe...

12 сентября на портале Новости Сибири написано:

Портреты героев спецоперации – муралы – появятся на стенах зданий в Новосибирске и области, сообщила пресс-служба облправительства. Размещение муралов ведется при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области в рамках социально значимого проекта «Герои Своих Не Бросаем» и софинансировании Фонда президентских грантов.

Там приличный список. Но среди них есть и имя Дмитрия Пимшина

© SibRu.Com https://sibru.com/2022/08/17/portrety-pavshih-voinov-specoperacii/

Еще Дмитрию открыта мемориальная доска на школе, в которой он учился.

Имена трёх выпускников школы № 5 в Карасуке, погибших в ходе спецоперации, увековечили и открыли мемориальные доски. Бойцы посмертно награждены орденами Мужества. Ольга Левина/Горсайт

Митинг по случаю открытия сразу трёх мемориальных досок выпускникам, посмертно награждённым орденами Мужества, прошёл на крыльце школы №5 города Карасука. Вместе собрались представители администрации Карасукского района, делегацию возглавил глава района Александр Гофман, военный комиссар Карасукского, Баганского и Купинского района, педагоги школы, родные и друзья погибших молодых ребят, а также воспитанники юнармейского отряда «Беркут» и старшеклассники школы.

Под белой тканью – мемориальные доски в память о выпускниках школы – младшего сержанта, старшего разведчика группы спецназа ГРУ Дмитрия Пимшина, ефрейтора, наводчика–оператора танковой роты Андрея Рожкова и разведчика-сапёра группы специального назначения Данила Дикого.

23-летний сержант Дмитрий Пимшин погиб в ходе спецоперации. С детства он мечтал, как отец, носить погоны. Молодой человек погиб 5 мая.

22-летний Андрей Рожков четыре года назад встал в строй российской армии, после срочной остался по контракту. Погиб 10 мая. Награждён посмертно орденом Мужества.

10 августа одногруппники и сослуживцы в последний путь проводили 25-летнего бойца Данила Дикого из Карасука.

В морозный зимний день перед тремя портретами молодых людей лежали красные гвоздики. На присутствующих с другой мемориальной плиты смотрел афганец, рядовой Геннадий Кривенко, погибший 11 июля 1980 года и награждённый орденом Красной Звезды. Это говорит о главном – в школе умеют беречь память, дорожить героическими поступками своих выпускников. https://gorsite.ru/news/obrazovanie/v_chest_tryekh_geroev_sp...

В спецоперации на Украине погиб спортсмен-баскетболист из Бурятии КОНСТАНТИН САВЕЛЬЕВ. ФОТО: ИЗ ВК-ПАБЛИКА ФЕДЕРАЦИИ БАСКЕТБОЛА РБ

В ходе спецоперации на Украине погиб воспитанник баскетбола Бурятии Константин Савельев. Об этом 24 мая сообщает ВК-паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии» со ссылкой на ВК-паблик Федерации баскетбола РБ.

«Костя успешно выступал за юношескую сборную Бурятии , участвовал в первенстве России Детско-Юношеской Баскетбольной Лиги в составе команды «Байкал». Федерация Баскетбола Республики Бурятия выражает искренние соболезнования родным и близким Константина.», - говорится в ВК-паблике Федерации.

ФОТО: ИЗ ВК-ПАБЛИКА ФЕДЕРАЦИИ БАСКЕТБОЛА РБ

Константин Савельев служил в воздушно-десантных войсках, и погиб при исполнении воинского долга.

https://ulan.mk.ru/incident/2022/05/24/v-specoperacii-na-ukr...

Каких-то еще данных не нашла. Уроженец Могойтуйского района, дважды прошедший Сирию в роли военного медика и учившийся в Читинской государственной медицинской академии, Дымбрыл Санжимитапов погиб в ходе спецоперации на Украине. О гибели бойца сообщили 18 сентября в Telegram-канале района. Фото: Telegram-канал Могойтуйского района

Дымбрыл Санжимитапов родился 27 января 1992 года в селе Хара-Шибирь. В 2009 году окончил Могойтуйскую СОШ № 2. С 2009 по 2012 год учился в ЧГМА. В 2012 году проходил срочную службу во Владивостоке, где его отправили на военную операцию в Сирию.

С 2014 по 2018 год учился в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. В период обучения награжден медалью за участие в военном параде в честь 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. После окончания академии был направлен в 83-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду в Уссурийске для несения службы. Дважды принимал участие в военной операции в Сирии — в 2019 году и с 2021 по 2022 год. За время службы в Сирии в 2019 году награжден медалью «За боевые заслуги», в 2021 году награжден медалью «За воинскую доблесть», является ветераном боевых действий.

В марте 2022 года был направлен на спецоперацию на Украину. В июне 2022 года за личное мужество и отвагу был награжден медалью Суворова.

Медик погиб 8 сентября, спасая своих товарищей. Во время танкового боя, получив тяжелые ранения, он инструктировал раненых по первой помощи.

У Дымбрыла остались жена и сын. Указом президента России посмертно представлен к ордену Мужества.

https://www.chita.ru/text/society/2022/09/18/71663801/

Портал "ZabNews" сообщает:

Уроженец села Хара-Шибирь Могойтуйского района Забайкальского края гвардии прапорщик медицинской службы Дымбрыл Санжимитапов 8 сентября погиб в спецоперации на Украине. Об этом 18 сентября сообщили в telegram-канале района.

«Во время танкового боя, получив тяжелейшие ранения, инструктировал раненых, как оказать себе помощь. Дымбрыл – военный медик. Задача его была спасать людей, и он выполнил ее до конца. Дымбрыл был отважным и мужественным защитником своей родины, героем, который не бросил своих товарищей, добрым и ласковым сыном, братом, любимым и любящим мужем и отцом для жены и сына, весёлым, преданным другом», – написали в публикации.

Ему было 30 лет. Указом президента РФ Владимира Путина военного посмертно представили к ордену Мужества.

Мужчина окончил Могойтуйскую среднюю образовательную школу № 2 в 2009 году, был участником научно-практической конференции в Москве, высшее образование получил в Читинской государственной медицинской академии.

Дымбрыла Санжимитапова призвали на службу в армию в 2012 году, во время неё он стал участником контр-террористической военной операции в Сирии. Затем с 2014 по 2018 год отучился по направлению «Лечебное дело» в военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге.

После обучения мужчину назначили в 83 отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду города Уссурийск. В период с 2021-го по 2022 год военный дважды принял участие в специальной военной операции в Сирийской Арабской Республике. Он получил звание ветерана боевых действий и две медали «За боевые заслуги» и «За воинскую доблесть».

В марте его направили на специальную военную операцию на Украине, за личное мужество и отвагу в июне Дымбрыла Санжимитапова наградили медалью Суворова.

https://zabnews.ru/lenta/31969-voenniy_medik_iz_zabaykalyya_...

ТГ канал "Работаем брат" сообщил:

Гвардии прапорщик медицинской службы Дымбрыл Санжимитапов спас своих товарищей во время танкового боя. Несмотря на тяжёлое ранение, прапорщик не переставал помогать бойцам и объяснил раненым как оказать медицинскую самопомощь.

Пожертвовав своей, Дымбрыл спас множество других жизней. Герой был посмертно представлен к ордену Мужества.

https://t.me/rabotaembrat/4323

Дополнительных данных не нашла Мой брат Герой!

Рустам, старше меня на 15 минут.

(мы двойняшки).

Ему досталась храбрость, смелость и бесстрашие.

Потому что, я даже представить не могу, что такое война, а он встал и пошёл..

Рустам, погиб защищая интересы страны, на территории города Бахмут.

Защищая своих раненных сослуживцев.

Воевал не жалея себя.

Да и в обычной жизни, он не мог сидеть на месте и искал самые сложные пути.

Пять месяцев он находился в другой реальности. Оставалось совсем чуть-чуть.

Я Горжусь тобой.

Светлая память.

Нам очень тебя не хватает, теперь ты в наших сердцах.

Написала на своей страничке в ВК сестра героя Руфина

https://vk.com/wall38803264_2948

И это все, что удалось найти. На Украине погиб младший сержант из Бурятии - оповещала "baikal-daily" 8 июня прошлого года 08.06.2022 09:28.

Николаю Токареву был 31 год

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бурятии, младший сержант Токарев Николай Николаевич.

Николай Токарев родился 24 октября 1990 года в селе Булык Джидинского района. В 2008 году окончил Булыкскую среднюю школу, сообщается в группе «Джида-инфо».

Срочную службу в рядах Вооружённых сил проходил в 2010-2011 годах на Дальнем Востоке.

С 2013 по 2014 гг продолжил службу по контракту в Улан-Удэ. В 2013 году принимал участие в военных учениях сухопутных сил России и Индии «Индра».

В 2015 году окончил Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «ветеринария».

В 2020 году вновь заключил контракт на военную службу. Служил в Кяхте.

Указом президента РФ младший сержант Николай Токарев награждён орденом Мужества посмертно

Гражданская панихида состоялась 8 июня в селе Булык.

https://m.baikal-daily.ru/news/16/437074/

МК Бурятии добавляет, что служил пулемётчиком в комендантской роте одной из частей под Кяхтой. Погиб, исполняя воинский долг на Украине во время спецоперации по защите Донбасса. «МК в Бурятии» выражает соболезнования родным и близким Николая Токарева. Вечная память воину!

https://ulan.mk.ru/incident/2022/06/09/mladshego-serzhanta-i...

Что-то более подробного не нашла.

udm-info.ru сообщило: udm-info.ru сообщило: В Удмуртии простились с двумя погибшими на Украине бойцами

17 ноября 2022

В Ижевске и Глазовском районе прошло прощание с погибшими на СВО солдатами.



17 ноября в Глазовском районе прошло прощание с гвардии старшим прапорщиком Иваном Емельяновым. В этот же день в Ижевске простились с гвардии ефрейтором Евгением Чуреевым. Похороны прошли со всеми воинскими почестями.

Евгений Чуреев представлен к государственной награде (посмертно). Иван Емельянов представлен к Ордену Мужества посмертно. Об этом сообщает глава Глазовского района Вячеслав Сабреков в соцсети.

Глава республики Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким. В настоящее время семье оказывается помощь в полном объеме.

Редакция Udm-info присоединяется к соболезнованиям.

https://dzen.ru/a/Y3ZL3sYT93qWiBhT?utm_referer=www.google.ru

Есть краткое описание в Коммерсанте:

https://www.kommersant.ru/doc/5669718

И это всё! В Ижевске и Глазовском районе прошло прощание с погибшими на СВО солдатами.17 ноября в Глазовском районе прошло прощание с гвардии старшим прапорщиком Иваном Емельяновым. В этот же день в Ижевске простились с гвардии ефрейторомПохороны прошли со всеми воинскими почестями.Евгений Чуреев представлен к государственной награде (посмертно). Иван Емельянов представлен к Ордену Мужества посмертно. Об этом сообщает глава Глазовского района Вячеслав Сабреков в соцсети.Глава республики Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким. В настоящее время семье оказывается помощь в полном объеме.Редакция Udm-info присоединяется к соболезнованиям.Есть краткое описание в Коммерсанте:И это всё!

Несколько работ, которые Вадим Окладников выполнил по просьбе командира одной из летных частей для организации мемориала памяти погибших Героев. Все одномоментно ставить не буду по понятным причинам.

О Петрове Евгении Михайловиче у нас много материалов, благодаря его маме, а вот в этих материалах можно посмолтреть и все портреты в исполнении Окладникова:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.28

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.34

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Наши защитники. Петров Евгений

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.55

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.60

О капитане Костине Никите Сергеевиче отдельных данных в интернете нет. Сегодня (25 мая) в СДК_Кошелëвка пришли проститься с заместителем командира вертолетной эскадрильи Поляковым Евгением Александровичем его односельчане, друзья, соседи, одноклассники, родственники.

У Евгения Александровича осталось трое несовершеннолетних детей, жена и мама.

В зоне СВО каждый становится героем, потому что ребята каждый день рискуют своими жизнями ради детей, ради семьи, ради страны. Евгений Александрович посмертно награждён Орденом Мужества. Светлая память о нем навсегда сохраниться в наших сердцах.

Его похоронили на Батрацком кладбище на Аллее Героев под звуки военного оркестра и оружейных выстрелов. Над могилой героя, прощаясь с боевым другом, очень низко двукратно пролетели 2 вертолёта Высшего военного авиационного училища летчиков… Завтра будет новый день, без Евгения…

Теперь- главное - это поддержка родственников и близких.

https://vk.com/wall-78726605_3281

Но я поставила их поротреты вместе по вот такой причине.

В Джанкойском районе открыли мемориал в честь лётчиков, погибших при падении вертолёта Пятница, 15 сентября. «Крым 24».

В селе Светлом Джанкойского района открыли мемориальную доску в память о летчиках, которые погибли во время крушения вертолёта в этом году, передаёт корреспондент «Крым 24».

На гранитной плите высечены имена майора Евгения Полякова и капитана Никиты Костина. Оба — кавалеры ордена Мужества.

Напомним, 12 мая 2023 года в Джанкойском районе упал военный вертолет Ми-28. Потерпевший катастрофу вертолет выполнял учебно-тренировочный полет, он был без боекомплекта, сообщали в Минобороны РФ.

Фото: «Крым 24»

https://crimea24tv.ru

И еще один портрет Савельев Александр Александрович

21.05.1979 - 21.04.2022

Командир вертолетного звена 487 отдельного вертолетного полка (в/ч ..., Буденновск, Ставропольский край) 4 армии ВВС и ПВО. Пилот вертолета Ми-28Н, майор.

Неоднократно принимал участие в боевых действиях на территории Сирии и Чеченской республики.

Награждён "Орденом Мужества", "Орденом за Военные заслуги", медалью "За Отвагу", медалью Нестерова, медалью "За укрепление боевого содружества", медалями "За отличие в военной службе" 1, 2 и 3 степени.

Погиб 21 апреля 2022 в ходе спецвоеноперации по демилитаризации и денацификации территории «У» У Александра остались жена и сын. Захоронен на Батрацком кладбище.

Саня ушел в вечный полёт...

Запись на портале ВК Новороссия - земля героев https://vk.com/wall-157274059_510492

Дополнительные новости:

На состоявшемся в Екатеринбурге 6-7 сентября гала-концерте победителей Всероссийского конкурса, посвященного памяти Василия Семеновича Ланового песня Геннадия Кунявского "Святые женщины России" заняла 2 место. Гвардии подполковник Геннадий Кунявский. Вот ссылка на концерт на яндекс-диске: https://disk.yandex.ru/d/y_FWbOiV3FvFOQ

"6 сентября мы выступали перед бойцами в 354 военном госпитале Центрального военного округа, а 7 числа был гала-концерт в доме офицеров ЦВО в Екатеринбурге" - пишет Геннадий в чате мам.

Страничке самого Геннадия: https://www.chitalnya.ru/work/3531369/ .

Там много его стихов и песен.

А еще поставлю Благодарственное письмо от командования части Вадиму Окладникову за его работу. Извините, что подписи командиров и номер части я удалила

На сегодня все.

Все темы можно посмотреть в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок