Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.61

Вот такой замечательный плакат. Эт о наша смена. Это те, за жизнь которых сейчас отдают жизни их отцы, деды, дяди, старшие братья. И хочется, что они были достойны своих предков. И они достойны!
Еще один плакатЭтот Герой был у нас в портретах Бессмертного полка, вот тут:
Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.2. (39)Посмотреть об Алексее можно в этом материале:
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.59
Фрагмент плаката, чтоб прочесть строкиЭтот плакат посвящен погибшем у саперу.Смотрим еще работы другого плана и описание вот тут:
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.28
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.34
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Замечательный плакат воина с сыном
Сам Герой был в этом материале:
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.54
Фрагмент стиха для прочтения
По просьбе мам Вадим выполнил портреты двух воинов в Парадном исполнении.Материалы об Илье:
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.30
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Материалы о Никите:
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.47
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.57
Молодой парень из Карасука погиб на Украине: мама военнослужащего рассказала о нём.
Ещё с одним земляком, погибшим в Украине, простились жители Карасукского района. Его помнят волевым и целеустремлённым, качества присущие спецназовцам. Сержант Пимшин служил в войсках подразделения специального назначения.Фото предоставлены Натальей Пимшиной
Мужское воспитание
Жители Карасукского района простились с Дмитрием Пимшиным. 23-летний сержант погиб в ходе спецоперации в Украине. С детства он мечтал как отец носить погоны. Судьба распорядилась так, что дослужился только до сержантских. Семья приняла решение сына о службе по контракту, с тревогой узнали о его командировке в Украину, где до сих пор идёт спецоперация по установлению мира. Но его выбор поддержали.
Дмитрий — второй и младший ребёнок в семье Натальи и Сергея Пимшиных. Первенец Мишка старше на три года. Родители хотели, чтобы дети были примерно одного возраста, чтобы были близки и дружны. Наталья ещё носила под сердцем ребёнка, когда придумали ему имя — Дмитрий. Им с мужем очень понравилось, и среди родственников не было никого с таким именем. Мишка и Димка с раннего детства были привязаны друг к другу, вместе проводили много времени, друзья были одни на двоих. Братья друг друга защищали, помогали с уроками, легко делили любимые игрушки, а в подростковом возрасте и мотоциклом. Но назвать кого-то из них лидером, по мнению мамы Натальи, нельзя.
- Мальчишки очень любят отца. Они вместе бывали на охоте, рыбалке, а лет с трёх — с ночёвкой. У них была чисто мужская компания. Димасик сильнее привязан к отцу. Я была не против, они мальчишки, должны впитывать именно мужское воспитание, понимать смысл ответственности за себя, семью, — рассказала мама сержанта Пимшина Наталья.
Вот именно с таким набором качеств Наталья искала себе будущего мужа. И нашла. После знакомства с Сергеем долго встречались, как говорили тогда — дружили, потом поженились. У девушки было чёткое понимание, что молодой человек будет хорошим семьянином, хозяином и отцом. Как доказательство этому — пример его родителей. Семья у Сергея была многодетной. Родители с уважением относились друг к другу, пятерых детей воспитали дружными. Сергей возглавил свою ячейку общества, с радостью ждал рождения детей, баловал мальчишек, но воспитывал в строгости. Ведь сам служил в милиции, стремился, чтобы сыновья ему соответствовали.
Так и было. Семья Пимшиных живёт в частном доме. Всегда есть необходимость что-то подделать, построить, отремонтировать. С детства в этом отцу помогали Мишка и Димка. Мужчина терпеливо ждал, когда мальчишки медленно забьют свой первый гвоздь, отпилят ножовкой необходимую дощечку, а они старались, слушали советы, переделывали, если сразу не получалось. В подростковом возрасте братья именно папе, как авторитетному мужчине, доверяли свои секреты, спрашивали о том, что их волновало. Наталья не ревновала, понимала, что растут мужчины, они должны всё уметь, но главное — воспитать в себе мужскую ответственность.
Волевой и нежный
Свой волевой характер Дмитрий проявил в самом маленьком возрасте, тогда ему не понравился детский сад. Так и получилось: Мишку родители ежедневно отвозили в группу дошколят, а Дима оставался дома под присмотром бабушки, мамы Натальи. Сотовых телефонов не было, но мальчик находил себе дело: играл с игрушками, смотрел мультфильмы по телевизору и фильмоскопу, который подарили родители мальчишкам, катался на велосипеде.
С малолетнего возраста у братьев была тяга к технике. Родители сначала купили двухколёсный транспорт для детей, потом хорошие подростковые велосипеды, а позже мотоциклы. Первый, конечно, Мишке, он делился им с братом. Тогда-то Димка начал мечтать о своём. Только отец был против такой игрушки для несовершеннолетнего мальчика, но учил их вождению и правилам дорожного движения.
- Я помню, сколько радости было, когда мы подарили мотоцикл Диме. Он на нём ездил, падал, получал травмы, кости ломал, но стойко переносил боль. Я с сыновьями проблем не знала. Только в начальной школе сидела за уроками, а в средней школе они проявляли самостоятельность. Учились в карасукской школе № 5. Придут с занятий и сразу стараются сделать домашнее задание. «Мамуль, я всё выполнил, пошёл гулять», — отчитаются. Знают, что отец строго спросит, что тогда ответят?— продолжала рассказ о сыне Наталья Пимшина.Она чувствовала любовь мужа и сыновей. В праздники получала от них подарки, букеты цветов. До сих пор хранит их бумажные сувениры и рисунки. В этом они проявляли не только волевые качества, но и всю свою нежность. Любящая мама стремилась порадовать своих мужчин. Вспоминает, что в еде особенно был разборчив Димка, ему трудно было угодить, и очень любил лагман.
Рукопашник
Только в подростковом возрасте у Миши и Димы появились разные предпочтения в досуге. Старший из братьев записался на мотокружок Детско-юношеского центра, где осваивал вождение и участвовал в гонках, а позже стал водителем, а младший — в военно-спортивный клуб «Баракуда» по рукопашному бою. Уже тогда Дима мечтал носить погоны и целенаправленно шёл к своей цели.
Именно таким его запомнил тренер военно-спортивного клуба «Баракуда» Владимир Колосов. Начал заниматься Дима с другом лет с тринадцати лет, был в хорошей физической форме, генетически предрасположен к спортивным занятиям. Три года тренировался, выступал на соревнованиях, на районном и областном ковре часто побеждал.
- У Димы ярко были выражены волевые качества. Он из разряда ребят — таких закалённых дворовых парней. Даже когда проигрывал бой, видно было, что по-спортивному нервничал, но вёл до конца. Был целеустремлённым подростком. Помню, иногда Димка не приходил на тренировки. Когда спрашивал о причине, было видно, что и соврать он не может, но и правду сказать, что просто так пропустил, было стыдно. На следующей тренировке навёрстывал упущенное, — рассказал о воспитаннике тренер ВСК «Баракуда» Владимир Колосов.
Сбылась мечта — спецназ
Во взрослую жизнь Наталья и Сергей Пимшины спокойно отпустили сыновей. Верили, что не подведут, что выберут свою правильную дорогу.
Димка поступил в политехнический лицей, где освоил профессию сварщика, несколько месяцев поработал на железнодорожном предприятии. Потом поступил в вуз на юридический факультет и ушёл служить в полицию. Взяли его водителем-полицейским в отдел Баганского района. Через два года исполнил свою мечту — стал военным, выбрал войска спецназа.
- Он сам всё решил. Дима уже был взрослым. Устроился в Новосибирске и рассказал нам. Форму носил с удовольствием. В полиции с сержантскими погонами, в этом звании начал служить по контракту. Порадовались за него. Мы знали, что он и как человек, и как военный поступит правильно. Про Украину нам сразу сказал. Мы, конечно, отговаривали, но увидели, что сын был непреклонен, приняли его решение. Это его жизнь, его выбор, — сказала Наталья Пимшина.
Он уехал сначала в Новосибирск, потом на Донбасс и на Украину. Звонил по возможности. Мама услышала его голос в последний раз 1 апреля.
Мужчина и истинный защитник Родины
Прощание с 23-летним сержантом Пимшиным проходило в Доме культуры железнодорожников, в Карасуке. Пришли много земляков — родственники, знакомые, друзья и те, кто в разные годы служил в армии. Это второй молодой человек, которого хоронят в этом году по-военному.
Скучают по Дмитрию друзья, старший брат, особенно, отец. Рвётся от боли сердце матери, успокаивает себя главным — сын поступил как истинный защитник Родины, как мужчина, не испугался трудностей. Но слишком многое напоминает ей о нём. Это не только личные вещи, это каждый гвоздик в заборе, который он забил. Скучает и питбуль Джеси, которую девятимесячным щенком привёз Дмитрий. Собака любит всех членов семьи, но очень привязана к своему хозяину, когда приезжал Дима, пёс не сдерживал радости — прыгал вокруг и ходил за ним по пятам.
В годовалом сыне Дмитрия Арсении Наталья ищет родные черты и надеется, что её внук унаследует волевой характер отца.
Автор: Ольга Левина
Агенство новостей Горсайт https://gorsite.ru/news/obshchestvo/molodoy_paren_iz_karasuk...
Эта же статья расположена и в новосибтрском сайте "Без Формата: https://novosibirsk.bezformata.com/listnews/ukraine-mama-voe...
12 сентября на портале Новости Сибири написано:
Портреты героев спецоперации – муралы – появятся на стенах зданий в Новосибирске и области, сообщила пресс-служба облправительства. Размещение муралов ведется при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области в рамках социально значимого проекта «Герои Своих Не Бросаем» и софинансировании Фонда президентских грантов.
Там приличный список. Но среди них есть и имя Дмитрия Пимшина
© SibRu.Com https://sibru.com/2022/08/17/portrety-pavshih-voinov-specoperacii/
Еще Дмитрию открыта мемориальная доска на школе, в которой он учился.
Имена трёх выпускников школы № 5 в Карасуке, погибших в ходе спецоперации, увековечили и открыли мемориальные доски. Бойцы посмертно награждены орденами Мужества.Ольга Левина/Горсайт
Митинг по случаю открытия сразу трёх мемориальных досок выпускникам, посмертно награждённым орденами Мужества, прошёл на крыльце школы №5 города Карасука. Вместе собрались представители администрации Карасукского района, делегацию возглавил глава района Александр Гофман, военный комиссар Карасукского, Баганского и Купинского района, педагоги школы, родные и друзья погибших молодых ребят, а также воспитанники юнармейского отряда «Беркут» и старшеклассники школы.
Под белой тканью – мемориальные доски в память о выпускниках школы – младшего сержанта, старшего разведчика группы спецназа ГРУ Дмитрия Пимшина, ефрейтора, наводчика–оператора танковой роты Андрея Рожкова и разведчика-сапёра группы специального назначения Данила Дикого.
23-летний сержант Дмитрий Пимшин погиб в ходе спецоперации. С детства он мечтал, как отец, носить погоны. Молодой человек погиб 5 мая.
22-летний Андрей Рожков четыре года назад встал в строй российской армии, после срочной остался по контракту. Погиб 10 мая. Награждён посмертно орденом Мужества.
10 августа одногруппники и сослуживцы в последний путь проводили 25-летнего бойца Данила Дикого из Карасука.
В морозный зимний день перед тремя портретами молодых людей лежали красные гвоздики. На присутствующих с другой мемориальной плиты смотрел афганец, рядовой Геннадий Кривенко, погибший 11 июля 1980 года и награждённый орденом Красной Звезды. Это говорит о главном – в школе умеют беречь память, дорожить героическими поступками своих выпускников. https://gorsite.ru/news/obrazovanie/v_chest_tryekh_geroev_sp...
В спецоперации на Украине погиб спортсмен-баскетболист из БурятииКОНСТАНТИН САВЕЛЬЕВ. ФОТО: ИЗ ВК-ПАБЛИКА ФЕДЕРАЦИИ БАСКЕТБОЛА РБ
В ходе спецоперации на Украине погиб воспитанник баскетбола Бурятии Константин Савельев. Об этом 24 мая сообщает ВК-паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии» со ссылкой на ВК-паблик Федерации баскетбола РБ.
«Костя успешно выступал за юношескую сборную Бурятии , участвовал в первенстве России Детско-Юношеской Баскетбольной Лиги в составе команды «Байкал». Федерация Баскетбола Республики Бурятия выражает искренние соболезнования родным и близким Константина.», - говорится в ВК-паблике Федерации.
ФОТО: ИЗ ВК-ПАБЛИКА ФЕДЕРАЦИИ БАСКЕТБОЛА РБ
Константин Савельев служил в воздушно-десантных войсках, и погиб при исполнении воинского долга.
https://ulan.mk.ru/incident/2022/05/24/v-specoperacii-na-ukr...
Каких-то еще данных не нашла.Уроженец Могойтуйского района, дважды прошедший Сирию в роли военного медика и учившийся в Читинской государственной медицинской академии, Дымбрыл Санжимитапов погиб в ходе спецоперации на Украине. О гибели бойца сообщили 18 сентября в Telegram-канале района.Фото: Telegram-канал Могойтуйского района
Дымбрыл Санжимитапов родился 27 января 1992 года в селе Хара-Шибирь. В 2009 году окончил Могойтуйскую СОШ № 2. С 2009 по 2012 год учился в ЧГМА. В 2012 году проходил срочную службу во Владивостоке, где его отправили на военную операцию в Сирию.
С 2014 по 2018 год учился в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. В период обучения награжден медалью за участие в военном параде в честь 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. После окончания академии был направлен в 83-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду в Уссурийске для несения службы. Дважды принимал участие в военной операции в Сирии — в 2019 году и с 2021 по 2022 год. За время службы в Сирии в 2019 году награжден медалью «За боевые заслуги», в 2021 году награжден медалью «За воинскую доблесть», является ветераном боевых действий.
В марте 2022 года был направлен на спецоперацию на Украину. В июне 2022 года за личное мужество и отвагу был награжден медалью Суворова.
Медик погиб 8 сентября, спасая своих товарищей. Во время танкового боя, получив тяжелые ранения, он инструктировал раненых по первой помощи.
У Дымбрыла остались жена и сын. Указом президента России посмертно представлен к ордену Мужества.
https://www.chita.ru/text/society/2022/09/18/71663801/
Портал "ZabNews" сообщает:
Уроженец села Хара-Шибирь Могойтуйского района Забайкальского края гвардии прапорщик медицинской службы Дымбрыл Санжимитапов 8 сентября погиб в спецоперации на Украине. Об этом 18 сентября сообщили в telegram-канале района.
«Во время танкового боя, получив тяжелейшие ранения, инструктировал раненых, как оказать себе помощь. Дымбрыл – военный медик. Задача его была спасать людей, и он выполнил ее до конца. Дымбрыл был отважным и мужественным защитником своей родины, героем, который не бросил своих товарищей, добрым и ласковым сыном, братом, любимым и любящим мужем и отцом для жены и сына, весёлым, преданным другом», – написали в публикации.
Ему было 30 лет. Указом президента РФ Владимира Путина военного посмертно представили к ордену Мужества.
Мужчина окончил Могойтуйскую среднюю образовательную школу № 2 в 2009 году, был участником научно-практической конференции в Москве, высшее образование получил в Читинской государственной медицинской академии.
Дымбрыла Санжимитапова призвали на службу в армию в 2012 году, во время неё он стал участником контр-террористической военной операции в Сирии. Затем с 2014 по 2018 год отучился по направлению «Лечебное дело» в военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге.
После обучения мужчину назначили в 83 отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду города Уссурийск. В период с 2021-го по 2022 год военный дважды принял участие в специальной военной операции в Сирийской Арабской Республике. Он получил звание ветерана боевых действий и две медали «За боевые заслуги» и «За воинскую доблесть».
В марте его направили на специальную военную операцию на Украине, за личное мужество и отвагу в июне Дымбрыла Санжимитапова наградили медалью Суворова.
https://zabnews.ru/lenta/31969-voenniy_medik_iz_zabaykalyya_...
ТГ канал "Работаем брат" сообщил:
Гвардии прапорщик медицинской службы Дымбрыл Санжимитапов спас своих товарищей во время танкового боя. Несмотря на тяжёлое ранение, прапорщик не переставал помогать бойцам и объяснил раненым как оказать медицинскую самопомощь.
Пожертвовав своей, Дымбрыл спас множество других жизней. Герой был посмертно представлен к ордену Мужества.
https://t.me/rabotaembrat/4323
Дополнительных данных не нашлаМой брат Герой!
Рустам, старше меня на 15 минут.
(мы двойняшки).
Ему досталась храбрость, смелость и бесстрашие.
Потому что, я даже представить не могу, что такое война, а он встал и пошёл..
Рустам, погиб защищая интересы страны, на территории города Бахмут.
Защищая своих раненных сослуживцев.
Воевал не жалея себя.
Да и в обычной жизни, он не мог сидеть на месте и искал самые сложные пути.
Пять месяцев он находился в другой реальности. Оставалось совсем чуть-чуть.
Я Горжусь тобой.
Светлая память.
Нам очень тебя не хватает, теперь ты в наших сердцах.
Написала на своей страничке в ВК сестра героя Руфина
https://vk.com/wall38803264_2948
И это все, что удалось найти.На Украине погиб младший сержант из Бурятии - оповещала "baikal-daily" 8 июня прошлого года08.06.2022 09:28.
Николаю Токареву был 31 год
В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бурятии, младший сержант Токарев Николай Николаевич.
Николай Токарев родился 24 октября 1990 года в селе Булык Джидинского района. В 2008 году окончил Булыкскую среднюю школу, сообщается в группе «Джида-инфо».
Срочную службу в рядах Вооружённых сил проходил в 2010-2011 годах на Дальнем Востоке.
С 2013 по 2014 гг продолжил службу по контракту в Улан-Удэ. В 2013 году принимал участие в военных учениях сухопутных сил России и Индии «Индра».
В 2015 году окончил Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «ветеринария».
В 2020 году вновь заключил контракт на военную службу. Служил в Кяхте.
Указом президента РФ младший сержант Николай Токарев награждён орденом Мужества посмертно
Гражданская панихида состоялась 8 июня в селе Булык.
https://m.baikal-daily.ru/news/16/437074/
МК Бурятии добавляет, что служил пулемётчиком в комендантской роте одной из частей под Кяхтой. Погиб, исполняя воинский долг на Украине во время спецоперации по защите Донбасса. «МК в Бурятии» выражает соболезнования родным и близким Николая Токарева. Вечная память воину!
https://ulan.mk.ru/incident/2022/06/09/mladshego-serzhanta-i...
Что-то более подробного не нашла.
В Ижевске и Глазовском районе прошло прощание с погибшими на СВО солдатами.
Несколько работ, которые Вадим Окладников выполнил по просьбе командира одной из летных частей для организации мемориала памяти погибших Героев. Все одномоментно ставить не буду по понятным причинам.
О Петрове Евгении Михайловиче у нас много материалов, благодаря его маме, а вот в этих материалах можно посмолтреть и все портреты в исполнении Окладникова:
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.28
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.34
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Наши защитники. Петров Евгений
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.55
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.60
О капитане Костине Никите Сергеевиче отдельных данных в интернете нет.Сегодня (25 мая) в СДК_Кошелëвка пришли проститься с заместителем командира вертолетной эскадрильи Поляковым Евгением Александровичем его односельчане, друзья, соседи, одноклассники, родственники.
У Евгения Александровича осталось трое несовершеннолетних детей, жена и мама.
В зоне СВО каждый становится героем, потому что ребята каждый день рискуют своими жизнями ради детей, ради семьи, ради страны. Евгений Александрович посмертно награждён Орденом Мужества. Светлая память о нем навсегда сохраниться в наших сердцах.
Его похоронили на Батрацком кладбище на Аллее Героев под звуки военного оркестра и оружейных выстрелов. Над могилой героя, прощаясь с боевым другом, очень низко двукратно пролетели 2 вертолёта Высшего военного авиационного училища летчиков… Завтра будет новый день, без Евгения…
Теперь- главное - это поддержка родственников и близких.
https://vk.com/wall-78726605_3281
Но я поставила их поротреты вместе по вот такой причине.
В селе Светлом Джанкойского района открыли мемориальную доску в память о летчиках, которые погибли во время крушения вертолёта в этом году, передаёт корреспондент «Крым 24».
На гранитной плите высечены имена майора Евгения Полякова и капитана Никиты Костина. Оба — кавалеры ордена Мужества.
Напомним, 12 мая 2023 года в Джанкойском районе упал военный вертолет Ми-28. Потерпевший катастрофу вертолет выполнял учебно-тренировочный полет, он был без боекомплекта, сообщали в Минобороны РФ.
Фото: «Крым 24»
https://crimea24tv.ru
И еще один портретСавельев Александр Александрович
21.05.1979 - 21.04.2022
Командир вертолетного звена 487 отдельного вертолетного полка (в/ч ..., Буденновск, Ставропольский край) 4 армии ВВС и ПВО. Пилот вертолета Ми-28Н, майор.
Неоднократно принимал участие в боевых действиях на территории Сирии и Чеченской республики.
Награждён "Орденом Мужества", "Орденом за Военные заслуги", медалью "За Отвагу", медалью Нестерова, медалью "За укрепление боевого содружества", медалями "За отличие в военной службе" 1, 2 и 3 степени.
Погиб 21 апреля 2022 в ходе спецвоеноперации по демилитаризации и денацификации территории «У»У Александра остались жена и сын. Захоронен на Батрацком кладбище.
Саня ушел в вечный полёт...
Запись на портале ВК Новороссия - земля героев https://vk.com/wall-157274059_510492
Дополнительные новости:
На состоявшемся в Екатеринбурге 6-7 сентября гала-концерте победителей Всероссийского конкурса, посвященного памяти Василия Семеновича Ланового песня Геннадия Кунявского "Святые женщины России" заняла 2 место.Гвардии подполковник Геннадий Кунявский.Вот ссылка на концерт на яндекс-диске: https://disk.yandex.ru/d/y_FWbOiV3FvFOQ
"6 сентября мы выступали перед бойцами в 354 военном госпитале Центрального военного округа, а 7 числа был гала-концерт в доме офицеров ЦВО в Екатеринбурге" - пишет Геннадий в чате мам.
Страничке самого Геннадия: https://www.chitalnya.ru/work/3531369/ .
Там много его стихов и песен.
А еще поставлю Благодарственное письмо от командования части Вадиму Окладникову за его работу. Извините, что подписи командиров и номер части я удалила
На сегодня все.
Все темы можно посмотреть в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок
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