Годовщина вывода войск из Афганистана

Сегодня в России отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 36 лет со дня полного вывода советских войск из Афганистана.

СССР помогал развитию Афганистана еще до войны. Начиная с 1960-х годов и до ввода войск в 1978 году, советские специалисты построили более 100 объектов промышленности, инфраструктуры, образования.

Афганская война началась в 1979 году и продлилась до 1989 года, однако истоки конфликта берут начало в 1973 году, когда в Афганистане был свергнут король Захир-шах, и власть перешла к режиму Мухаммеда Дауда. В 1978 году произошла революция, в результате которой власть перешла Народно-демократической партии Афганистана (НДПА). Страна была провозглашена Демократической Республикой Афганистан (ДРА), новая власть начала строить социализм. Руководителем НДПА был Нур Мохаммад Тараки, реформы которого были непопулярны в стране. Его главными оппонентами стали радикальные исламисты, объявившие новой власти священную войну (джихад). Были организованы отряды моджахедов, с которыми впоследствии и боролась Советская Армия.

В апреле - сентябре 1979 года руководство ДРА не раз обращалось к руководству СССР с просьбой оказать помощь в отражении внешней агрессии. Кроме того, ухудшению ситуации в стране способствовали события сентября 1979 года - арест и убийство по приказу Х. Амина лидера НДПА Н. Тараки. Руководство СССР подозревало Хафизуллу Амина в связях с Центральным разведывательным управлением США.

Решение о вводе советских войск в Афганистан было принято 12 декабря 1979 года и оформлено секретным постановлением ЦК КПСС. Официальной причиной ввода было предотвращение угрозы иностранного военного вмешательства, а формальной - неоднократные просьбы руководства Афганистана.

Борьба между афганским правительством и моджахедами (или душманами) велась за полный политический контроль над территорией страны. Моджахедов поддерживали военные специалисты из США и ряда европейских стран-членов НАТО, а также пакистанские спецслужбы.

Советские войска вместе с афганскими частями вели боевые действия против отрядов вооруженной оппозиции, а также боролись с караванами, которые доставляли оружие и боеприпасы в Афганистан из Пакистана и Ирана.

14 апреля 1988 года в Швейцарии были подписаны Женевские соглашения, по которым Советский Союз обязался вывести свои войска в течение девяти месяцев, начиная с 15 мая, а США и Пакистан должны были перестать поддерживать моджахедов. 15 февраля 1989 года советские войска были полностью выведены из Афганистана.

https://t.me/sovrhistory/3143 Фотографии переданы участником боевых действий с ноября 1987 г. по май 1988 г., механиком-водителем танка М.К. Хомушку.

https://t.me/sovrhistory/3151

Ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, Минобороны России запустило мультимедийный исторический проект «На дальних рубежах, с Родиной в сердце»

В послевоенные годы двадцатого столетия наши соотечественники, рискуя собственной жизнью, проявляя мужество и героизм, не раз отстаивали интересы Родины на самых дальних и горячих рубежах, за пределами своей страны. Они сражались в небе над Корейским полуостровом, хранили послевоенный покой на Эльбе и Одере, участвовали в отражении агрессии США против Вьетнама, помогали афганскому народу восстановить мирную жизнь. Своей беззаветной службой они стали образцом для сегодняшнего поколения защитников Отечества, которые, продолжая их традиции, выполняют боевые задачи за рубежом. В честь героев прошлого и настоящего в 2010 году был утвержден День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Он отмечается ежегодно 15 февраля – в день, когда в 1989 году последнее подразделение советских войск, гордо держа боевое знамя, вернулось из Афганистана на Родину.

Историко-познавательный проект «На дальних рубежах, с Родиной в сердце» приурочен к 35-летию вывода советских войск из Афганистана и рассказывает о героизме наших соотечественников, которые защищали интересы Родины и нашего народа за рубежом. В проекте опубликованы документы из фондов Центрального архива Минобороны России. Среди них наградные материалы советских воинов, оперативные карты, боевые приказы и донесения. Эти документы освещают вопросы военной и гуманитарной помощи дружественным народам, рассказывают о подвигах наших соотечественников в Корее, Германии, Вьетнаме и Афганистане. https://t.me/mod_russia/35647

15 февраля ежегодно с 2011 года в России отмечается официальная памятная дата - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (День памяти воинов-интернационалистов).

Дата приурочена к завершению вывода советских войск из Афганистана в 1989 году.

В этот день мы вспоминаем обо всех гражданах России, проявивших самоотверженность и преданность Родине при участии в боевых действиях за рубежом. https://t.me/rabotaembrat/7579

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