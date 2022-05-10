Территория Героев...(13)

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Наборы оригинальных обоев

Наборы оригинальных обоев 2

Наборы оригинальных обоев 3

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.2

Наборы оригинальных обоев, плакаты и муралы в городах России

Зов

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.



https://t.me/mod_russia/15212

https://t.me/mod_russia/15184



https://t.me/mod_russia/15246



https://t.me/mod_russia/15273



https://t.me/mod_russia/15160



https://t.me/mod_russia/15260



https://t.me/mod_russia/15151



https://t.me/mod_russia/15230



https://t.me/mod_russia/15270



https://t.me/mod_russia/15331

https://t.me/mod_russia/15314



https://t.me/mod_russia/15354



https://t.me/mod_russia/15394



https://t.me/mod_russia/15382



https://t.me/mod_russia/15402



https://t.me/mod_russia/15555



https://t.me/mod_russia/15588

Лейтенант Артур Каракаев,



продвигаясь по пути следования батальонно-тактической группы российских войск, обнаружил вооруженную группу украинских националистов, готовящих засаду.

В результате боестолкновения группой Артура Каракаева было уничтожено два вражеских БТР и не менее 25 националистов.

Спустя несколько дней в ходе освобождения одного из населенных пунктов из-под контроля неонацистов Артур получил ранение от разорвавшегося рядом снаряда, однако из боя не вышел и, оказав себе медицинскую помощь, продолжил руководить подчиненными.

https://t.me/strana_geroev/3397

Капитан Дмитрий Почесный,

старший лейтенант Станислав Ким

Российские офицеры капитан Дмитрий Почесный и старший лейтенант Станислав Ким в составе колонны батальонной тактической группы танкового полка выдвигались в заданный район.

В условиях массированного обстрела националистами, офицеры сумели сориентироваться и грамотно управляя ответным огнем нанесли значительный ущерб живой силе противника.

В результате их грамотных и решительных действий был нанесён значительный ущерб живой силе противника, а также уничтожены 4 боевые машины пехоты неонацистов. После окончания боя 12 украинских неонацистов сдались в плен.

https://t.me/radioARBAT/10421

Северьянов Родион

Куксенкова Ирина

Владимир Путин наградил журналистов МИЦ "Известия" Родиона Северьянова и Первого канала Ирину Куксенкову (Сокирко) Орденом Мужества

https://t.me/izvestia/88271

Солдат Лиханов Алексей



Алексей Лиханов из Забайкалья, получив ранение, полз к своим долгих 12 дней. О подвиге солдата рассказал в соцсетях губернатор Забайкалья Александр Осипов. Он заявил, что среди сослуживцев Алексей Лиханов из села Ундино-Поселье уже стал легендой. Получив ранение, он сам смог оказать себе первую помощь, а потом полз 12 дней с двумя гранатами в руках до расположения русских войск. Сейчас солдат находится в госпитале в Санкт-Петербурге.

"Похудел сильно, но главное - живой. Сейчас набирается сил", - рассказывает губернатор Забайкалья Александр Осипов.

https://e-news.su/news/425136-ranennyj-na-ukraine-voennyj-iz-zabajkalja-12-dnej-polz-s-granatami-v-rukah.html

Ефрейтор Санду Вадим



В ходе боя с украинскими националистами ефрейтор Вадим Санду, получил осколочное ранение ноги.

Не взирая на боль, Вадим протаранил вражеский пикап с минометом в кузове и выдвинулся к позициям наших войск.

Убедившись, что угрозы обстрела со стороны боевиков нет, Вадим эвакуировал людей из машины, при этом лично вытащил двух мотострелков, которые получили в ходе обстрела ранения и не могли самостоятельно выбраться из БМП.

https://t.me/strana_geroev/3405

Старший сержант Ярослав Степанов

Командир танка старший сержант Ярослав Степанов, прикрывая наступление мотострелковой роты, сосредоточенным огнем с ходу уничтожил блокпост противника.

Националисты всю свою огневую мощь сосредоточили на танке Ярослава. В результате попадания в танк снаряда, выпущенного из Джавелина, старший сержант Степанов получил повреждения, но из боя не вышел и, находясь под огнем ПТУР противника, продолжал точно поражать цели и умело маневрировать на поле боя.

В ходе ожесточенных боев с украинскими националистами, населенный пункт был окружен и блокирован. Часть сопротивляющихся националистов была уничтожена, а остальные сложили оружие и сдались в плен.

https://t.me/strana_geroev/3406

Гвардии майор Ярослав Фадеев



Гвардии майор Ярослав Фадеев неоднократно корректировал огонь подчиненных подразделений по уничтожению объектов националистов.

В ходе вытеснения националистов с занимаемых позиций был контужен при артиллерийском обстреле, однако продолжил выполнение боевой задачи с подчиненными подразделениями.

Организовал корректировку огня с помощью беспилотных летательных аппаратов, в результате чего было уничтожено: 2 склада с боеприпасами, 3 оборудованных минометных позиции, до 75 радикалов.

https://t.me/strana_geroev/3406

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Военнослужащий Александр Фролов

25 февраля 2022 во время специальной военной операции в Украине при исполнении служебного долга погиб 26-летний военнослужащий из Бердска Александр Фролов. Александр родился в семье военного, отец всегда был для него наставником и авторитетом. Пример в лице папы, повлиял на выбор жизненного пути Александра Фролова, и он стал военным офицером. Александр Фролов в 2013 году окончил экономический лицей. Его любили одноклассники и учителя, интеллигентный, уживчивый, с лёгким характером, но в то же время в этом человеке чувствовался стержень, врождённое чувство справедливости. Умел дружить, умел молча, не дожидаясь просьбы, прийти на помощь и не ждать награды, умел радоваться успехам товарища, как своим собственным. Учителя отмечают, что Александр был из тех учеников, на которых всегда можно было положиться. К профессии военного Александр готовил себя осознанно: много занимался спортом, изучал историю, право, обществознание углубленно, посещал дополнительные занятия, принимал участие в олимпиадах. К 26 годам Александр окончил военное училище, служил в Казани, успел побывать в «горячих точках». https://berdsk-online.ru/news/proisshestviya/pogib-v-hode-specoperacii-na-ukraine-26-letniy-aleksandr-frolov-iz-berdska



Комбат майор Панов Сергей

Русский воин когда-то раненым вынес с поля боя в Сирии командира. Став сам командиром на Украине, он в одиночку прикрывал отступление своих солдат, вызвав панику во вражеском отряде. Сергею Панову 13 мая исполнилось бы 33 года. Родился герой в селе Сакмара Оренбургской области. Мечтал быстрее повзрослеть и быть похожим на своего отца-милиционера. Вместе они любили смотреть фильмы о войне. Особенно "Батальоны просят огня". Через 20 лет Серёжка, став комбатом, повторил подвиги этих героев в реальной жизни. Смелого любящего папы не стало. Он утонул, когда Серёже было всего 10 лет. Оставшись с мамой и сестрёнкой, он взвалил на себя половину хозяйства. Пока мать на работе, он и огород прополет, и обед сготовит, и корову подоит. Души в нём не чаял классный руководитель Анатолий Иванович Комлев: В походы любил ходить, в футбол играть. Занимался самбо. Учился без двоек, но звёзд с неба не хватал. А после школы втайне от всех поступил в Казанское высшее танковое училище. 4 марта комбат Панов повёл роту разведчиков на задание. Вошли в Конотоп. Здесь колонна попала в засаду. Разведгруппа майора Панова вступила в бой с превосходящими силами противника, нанеся ему существенные потери. На помощь поредевшему отряду нацистов пришло подкрепление. Когда опытный боец Панов понял, что силы неравны, дал приказ отступать. А сам, как в той песне про батяню-комбата, не стал прятать сердце за спины ребят. На своём БМП оренбуржец проявлял настоящие чудеса тактики: менял дислокацию, не давая врагу опомниться. По ту сторону баррикад решили залповым огнём заставить замолчать отважного русского. И обрушили на него всю свою мощь имеющегося оружия. Из этого боя Сергею не суждено было вернуться живым. У комбата осталась жена Оксана, дочка и пятилетний сын Саша. Сын настоящего Героя России. Мать призналась, что сказала ему: "Прошу тебя, побереги себя, не лезь вперёд". Но вместо того, чтобы ответить формальным "Ладно, мама", сын сказал: "Ну как я могу пацанов своих бросить…" https://tsargrad.tv/articles/podvig-kombata-sergej-panov-spas-batalon-cenoj-svoej-zhizni_541659

Лейтенант Илмурадов Батыр



При исполнении специальных задач на Украине героически погиб житель Тихвина, лейтенант Батыр Илмурадов.

— Способный, организованный, сильный ― Батыр Ахмедович Илмурадов избрал профессию офицера. Он пал смертью храбрых, защищая Россию, спасая мир от поднявшего голову нацизма, — говорится в сообщении пресс-службы Ленобласти.

https://78.ru/news/2022-05-04/leitenant_ilmuradov_iz_tihvina_pogib_v_hode_specoperacii_na_ukraine

Сержант Жовнер Александр

В ходе специальной военной операции на Украине погиб командир отделения группы специального назначения сержант контрактной службы Жовнер Александр Витальевич.⠀⠀

Александр родился 15 июля 1996 года в многодетной семье в с. Володарское (Республика Казахстан). Родители, Виталий Викторович и Оксана Васильевна, уделяли большое внимание воспитанию, развитию и обучению сына.

В 2004 году Александр совместно с родителями переехал в город Бердск. В 2014 году окончил социально-экономический профильный класс бердского лицея №6. Во время учебы зарекомендовал себя с положительной стороны, ответственно относился к учебе, любил читать историческую военную литературу, участвовал в школьных и городских олимпиадах, имел достойные результаты.

Принимал активное участие в спортивных и общественных мероприятиях. Александра Жовнера знают как вежливого, уравновешенного, тактичного, дружелюбного, внимательного к окружающим человека. ⠀

С детства мечтал стать военным. После школы хотел поступить в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова, но не получилось. Однако мечту не оставил. 14 сентября 2016 года Александр Жовнер поступил на военную службу по контракту.

Служил в 24-ой отдельной бригаде специального назначения. Командиром части был назначен командиром отделения группы специального назначения.

Участвовал в военной операции в Сирии. За добросовестную службу награжден медалями Министерства обороны РФ: «Генерала армии Маргелова», «За воинскую доблесть» II степени и юбилейной медалью «За службу в 24 отдельной бригаде специального назначения».

Летом 2022 года Александр должен был получить диплом высшего образовании Новосибирского государственного аграрного университета по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Александр Жовнер погиб при исполнении воинского долга. Это невосполнимая утрата и общая скорбь. Сражаясь за правое дело, он защищал не только братскую Украину, которую окутала нацистская пропаганда, но и свою Родину, близких и родных от угрозы распространения фашизма.

https://berdsk-online.ru/news/proisshestviya/pogib-v-hode-specoperacii-na-ukraine-25-letniy-aleksandr-zhovner-iz-berdska

Старший лейтенант Илья Владимирович Ильин

Командир РГСпН бригады армейского спецназа, выпускник РВВДКУ 2018 года. Командир РГСпН бригады армейского спецназа, выпускник РВВДКУ 2018 года.

Несколько недель назад в ходе выполнения боевой задачи старший лейтенант Ильин получил тяжелые осколочные ранения, в течение недели в госпитале врачи боролись за его жизнь, но безуспешно. Был хорошим другом, и компетентным командиром разведгруппы.

Вечная память!

https://t.me/ok_spn/18924

Гвардии сержант Мухтаров Алимхан

Дагестанец Мухтаров Алимхан Мурадович ценой своей жизни спас семерых сослуживцев на Донбассе. Алимхан Мухтаров получил ранение, выписался по собственному желанию и обратно отправился на фронт, отказавшись от отпуска. Во время обстрела, спас 7 человек, сам был ранен. Скончался от потери крови.

Родом из села Куруш Хасавюртовского района, награжден посмертно «Орденом Мужества».

https://t.me/israfiloff/7518

Ефрейтор Пустозвонов Максим

В Самарской области увековечили имя росгвардейца, погибшего в ходе специальной военной операции

Мемориальная доска с именем ефрейтора Максима Пустозвонова установлена на фасаде муниципальной школы поселка Волжский Красноярского района Самарской области. Военнослужащий Росгвардии, разведчик, радиотелефонист подразделения специального назначения героически погиб 27 февраля 2022 года.

Указом Президента России он награжден Орденом Мужества (посмертно).

https://t.me/boris_rozhin/47309

Музыкант и ополченец ДНР Сергей Лысенко

Сегодня утром, при выполнении боевой задачи погиб наш друг, ополченец, офицер, автор и исполнитель Сергей Лысенко.

Серёжа с самого начала войны на Донбассе вступил в ополчение и стал на защиту родной земли. Одновременно с этим продолжил заниматься своим творчеством и кроме всеобщей любви жителей Донбасса и России стал призёром многих международных конкурсов.

В феврале 2020 года победил на международном фестивале-конкурсе Военно-патриотической песни который прошёл в Санкт-Петербурге с максимальным результатом: 150 голосов из 150 возможных!

А сегодня, 9 мая его не стало. Но он оставил этому миру наследие в своих поступках и своё творчество. «Сколько судеб переплела?

Сколько жизней переломила?

Сколько мирных людей убила

Необъявленная война.

Когда вспыхнула вдруг она

Люди грудью своей закрыли

Землю, что у границ с Россией

И остались в ней навсегда...»

https://t.me/neoficialniybezsonov/12858

https://t.me/neoficialniybezsonov/12862

Старший лейтенант Анатолий Стариковский

Командир разведывательной группы СпН бригад армейского спецназа. Выпускник РВВДКУ 2018 года. Командир разведывательной группы СпН бригад армейского спецназа. Выпускник РВВДКУ 2018 года.

Анатолий погиб во время выполнения боевой задачи. Посмертно награжден орденом Мужества.

https://t.me/ok_spn/18932

Танкист Дамир Шаймарданов

Погиб герой одного из наших репортажей, танкист Дамир Шаймарданов. Погиб геройски, возглавив атаку на населенный пункт. Вечная слава Воину!

https://t.me/tsargradtv/15525

Лейтенант Ядров Максим

Героически погиб 26 марта 2022 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

20 апреля в селе Буздяк Буздякского района простились с погибшим в ходе выполнения специальной военной операции лейтенантом Максимом Ядровым. В траурной церемонии прощания приняли участие Глава Башкортостана Радий Хабиров, вице-премьер Ирек Сагитов, родные и близкие героя, его земляки. Радий Хабиров передал родителям солдата орден Шаймуратова, которым лейтенанта наградили посмертно. 11 апреля Максиму Ядрову исполнилось 23 года.

Максим Андреевич Ядров родился 11 апреля 1999 года в селе Буздяк Буздякского района, здесь же окончил среднюю общеобразовательную школу № 1. После окончания учебы в 2016 году планировал поступить в Казанское высшее танковое училище, но поступил в БашГУ на факультет экономики. После первого курса решил осуществить свою мечту и в 2017 году поступил в Казанское высшее танковое командное училище по военной специальности «Применение танковых подразделений».

Окончил училище в 2021 году в звании лейтенанта. Был направлен в 126-ю отдельную бригаду береговой обороны Черноморского флота в Республику Крым. Проходил военную службу в должности командира танкового взвода танковой роты танкового батальона. Максим становился чемпионом России по танковому биатлону.

Его отец Андрей Николаевич принимал участие в боевых действиях в Чеченской Республике с августа по ноябрь 1995 года, сейчас работает индивидуальным предпринимателем, мама, Лира Фановна, продавцом. У Максима остался младший брат Богдан, который учится в 8-м классе той же школы, которую оканчивал воин-герой.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154776534682906

Военнослужащий Исупаев Леонид Рамазанович



Погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

Уроженец Кулинского района Дагестана, селения Цовкра-2.

Ему было всего 28 лет.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154791865912602

Военнослужащий Козубенко Дмитрий

Погиб 26 марта 2022 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

Родился 14 октября 2000 году в городе Кяхта республики Бурятия.В 2018 окончил Кяхтинскую школу.После окончания школы Дмитрий поступил в Бурятский строительный техникум и параллельно проходил обучение в ДОСААФе.

В 2019 Козубенко был призван в Вооружённые силы Российской Федерации. В 2020 году подписал контракт на прохождение службы в 37-й Отдельной Гвардейской мотострелковой бригаде.

Дмитрий Алексеевич Козубенко погиб 26 марта, храбро исполнив свой воинский долг и проявив верность данной Присяге. Посмертно награжден орденом Мужества.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154790232886554

Майор Егор Санников и подполковник Вячеслав Савинов



Два офицера из Татарстана погибли, выполняя свой воинский долг в ходе спецоперации РФ на Украине.

Об их гибели стало известно из сообщения общественной организации "Выстрел". Оба офицера были выпускниками Казанского высшего военного училища ракетных войск и артиллерии.

Известно, что подполковник Савинов – кавалер двух орденов Мужества. У него остались жена и двое сыновей.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154788621028634

Военнослужащий Хамитов Роман Ильгтзарович

10 апреля 2022 года героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Военнослужащий инженерных войск заместитель командира инженерно саперного взвода.

Хамитов Роман награждён орденом Мужества посмертно.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154786767736090

Старший сержант Дрожевкин Дмитрий



Старший сержант Дмитрий Дрожевкин с 25 февраля принимал участие в СВО на Украине. Во время спецоперации был ранен при минометном обстреле. Больше двух недель он провёл в госпиталях в борьбе за жизнь. Но, к сожалению, скончался 3 апреля.

Дмитрий посмертно награжден орденом Мужества.

Мать Ольга Дрожевкина активно занимается волонтёрством для его однополчан.

В память о Герое при помощи общественности были собраны средства на изготовление и установку баннера в городе Саки. Спонсорами стали обычные жители.

https://t.me/rabotaembrat/2838

Православный священник отец Парфений



Православный священник отец Парфений, настоятель храма в селе Михайловка, погиб в результате обстрела населённого пункта со стороны ВСУ — пресс-служба Народной милиции ЛНР.

https://t.me/c/1731160137/67464

Майор запаса Статилко Валерий



Майор запаса Валерий Статилко, работавший последние годы в кадетском корпусе, отправился на Украину в качестве добровольца.

24 апреля при минометном обстреле под селом Сулиговка Изюмского района Харьковской области геройски погиб 60-летний майор запаса ВДВ, ветеран Вооруженных сил РФ, ветеран труда Валерий Статилко.

Как сообщил его сын, 5 апреля Валерий Статилко ушел добровольцем от Омской области на Украину, а с 12 апреля он принимал участие в спецоперации в должности стрелка в составе одной из бригад.

Известно, что Валерий Статилко родился 15 октября 1961 года в селе Алабота Русско-Полянского района. В Вооруженные Силы СССР призван в октябре 1979 года. В 1987 году окончил Омское высшее общевойсковое командное училище им. М. В. Фрунзе. По окончании училища 4 года командовал взводом в разведывательной десантной роте 4-го отдельного гвардейского Пражского ордена Красной Звезды разведывательного батальона ГСВГ.

После распада СССР Статилко 2 года служил командиром роты в нескольких частях Сухопутных войск. С 1993 года проходил службу в 242-м учебном центре ВДВ. В 285-м учебном парашютно-десантном полку он был командиром роты учебных машин, в отдельном учебном парашютно-десантном батальоне – помощником начальника штаба части, в штабе управления УЦ – помощником начальника учебного и оперативного отделения.

Валерий Статилко принимал участие в спецоперации в Косово в составе миротворческих сил РФ в 2000–2001 годах.

В 2004 году уволился в запас в воинском звании майор. После увольнения из армии несколько лет работал бригадиром на строительстве жилых домов в Омске. Затем трудился мастером монтажного участка на крупных объектах энергетики во многих регионах центральной России. Активно участвовал в строительстве силовых кабельных линий на олимпийских объектах в прибрежном и горном кластерах Сочи.

С 2017 года работал в должности офицера-воспитателя 2-й роты кадет в Омском кадетском военном корпусе. В 2020 году окончил магистратуру Омского государственного педагогического университета.

В прошлом году Валерий Статилко принимал участие в военном параде в честь Дня Победы в Севастополе, за что был награжден медалью министерства обороны.

Родственники Валерия Алексеевича говорят, что на Украину он поехал для того, чтобы постоять за свою Родину.

– Он поехал туда не из-за денег. Он просто не хотел, чтобы на Украине гибли 18–19-летние пацаны, – говорит брат погибшего майора запаса Юрий Статилко. – Мы хотели вместе ехать на Украину. Я являюсь полковником запаса. Но мне 65 лет, меня не взяли, а его взяли. Считаю, что Валера совершил подвиг настоящего офицера.

https://www.omskinform.ru/news/165699

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !