Украина на российских телевизионных ток-шоу

Происходящие на Украине события всегда вызывали живой интерес в России, но по прошествии стольких лет после государственного переворота 2014 года страсти поутихли. Тем не менее на всех основных российских телеканалах украинская тематика получила второе дыхание. Практически ежедневно идут политические ток-шоу, на которых постоянно обсуждается тема Украины. Это «Время покажет» на Первом канале, «60 минут» и «Вечер с Владимиром Соловьевым» на РТР, «Место встречи» на НТВ и «Право голоса» на ТВЦ.

Ранее украинская тематика на этих ток-шоу возникала периодически и была не такой назойливой, но уже несколько месяцев практически каждый день по поводу и без повода ее обсуждают. Информация об Украине, конечно же, нужна, но какая информация, кем она подается и с какой целью?

Несколько лет назад подобными политическими ток-шоу развлекали население Украины беглецы из России Евгений Киселев и Савик Шустер. В них со скандалами участвовали ведущие украинские политики, как бы отстаивая свои идеи, а фактически развлекали и зомбировали население Украины. При этом создавалась видимость, что народ причастен к политическим процессам. Для меня было полной неожиданностью, что такие же примитивные программы, явно с другой целью, спустя годы появились и в России.

Подача информации в этих ток-шоу построена весьма своеобразно. Берется какое-то событие из жизни Украины, часто по надуманному поводу, и вокруг него начинается обсуждение как бы «экспертов» из Украины, которым оппонируют представители российского экспертного сообщества и представители украинской политической эмиграции.

Самое интересное, что в качестве так называемых «экспертов» из Украины на все телеканалы уже длительное время приглашаются одни и те же люди. Кто они и в чем они специалисты? Это не политики, не политологи и не ученые, на Украине они никому не известны, их фамилий никто не слышал и не знает.

Они не представляют никакие политические или общественные силы Украины, всех их объединяет неприкрытая русофобия и лютая ненависть к России, это верные адепты правящего режима Украины, как цепные псы готовые бросаться на все русское. Такое впечатление, что их просто взяли из какой-то подворотни, отряхнули и выпустили в эфир. На ток-шоу их нещадно унижают, а они все это терпят, поскольку за получаемые от российского телевидения гонорары готовы терпеть и не такое.

В своих высказываниях так называемые эксперты, а фактически клоуны, не стесняясь в выражениях, оскорбляют Россию и русский народ, извращают русско-украинскую историю, коряво пытаются обелить правящий киевский режим и показать его дутые «успехи» внутри страны и за рубежом. Для вменяемого зрителя они выступают в качестве отвратительного говорящего чучела, вызывающего чувство омерзения к такой личности, как бы представляющей Украину.

Представителей оппонирующей этим клоунам стороны ведущие подталкивают к такому же неадекватному поведению, что, естественно, не красит их. Насколько нелегко интеллигентным представителям украинской политической эмиграции, таким как Корнилов и Копатько, приходится доказывать этим клоунам прописные истины и слышать от этих наглецов в свой адрес только оскорбления.

Особенно поразило меня приглашение на ряд ток-шоу в качестве поддержки оппонирующей стороны украинской русофобки Татьяны Монтян. Уж не знаю, кто там рекомендовал ее как пророссийски настроенного активиста. Она действительно критикует киевский режим, но у нее лишь тактические разногласия с ним. Непонятно, как такого человека вообще можно выпускать в эфир. Значительная часть ее интервью, выложенных в интернете, пронизана матом. И это позволяет себе женщина, из которой пытаются лепить образ борца с киевским режимом.

По результатам участия в ток-шоу в интернете она издевательски прошлась по российско-украинским отношениям и язвительно описала свое презрительное отношение к ведущим ток-шоу и к российской власти. Такие «интеллектуалы» и представляют Украину на российских ток-шоу.

Эти передачи идут в прайм-тайм, у них миллионная аудитория зрителей. Сами программы превращены не в обсуждение какой-либо проблемы, а в скандальный спектакль, где все кричат, перебивают и оскорбляют друг друга, а ведущие специально провоцируют участников на такие действия. Случаются и драки. Трудно себе представить, что наследники советского телевидения могли опуститься до такого.

Естественно, возникают вопросы: зачем это делается, на кого рассчитано и с какой целью. На украинского зрителя? Конечно же, нет. Сторонников правящего режима на Украине не интересует российское телевидение. Для пророссийски настроенных граждан Юго-Востока и Центра Украины, которые смотрят российское телевидение, видеть и слышать такое неприятно, они отлично знают, что происходит на Украине на собственном опыте. А здесь как бы от их имени выступают дешевые клоуны, искажающие и извращающие суть происходящих на Украине процессов, своими высказываниями унижающие и их.

У зрителя может создаваться ложное впечатление, что на Украине все население такое же примитивное и поддерживает правящий режим, как эти клоуны, которые никого не представляют, а отрабатывают за деньги поставленный режиссерами примитивный спектакль.

Такими передачами российское телевидение только отталкивает вменяемых граждан Украины, ориентированных на Россию и стремящихся восстановить растоптанные правящим киевским режимом веками установившиеся отношения и связи, а также создает у граждан России превратное мнение, что на Украине остались только предатели и бандеровцы.

По всей видимости, цель этих ток-шоу совершенно другая, они рассчитаны на российскую аудиторию, чтобы она видела, как плохо сейчас на Украине в результате майданов, и не пыталась организовывать что-то подобное в России. Кроме этого, показывая убогое мышление этих клоунов, подталкивают к мысли, что на Украине всё организовали такие же жалкие клоуны. Довольно примитивная логика: вместо раскрытия подоплеки происходящих на Украине процессов и разъяснения причин и последствий организованного нацистами государственного переворота и поднявшегося народного протестного движения на Юго-Востоке против путчистов подсовывают суррогат из глупых и провокационных измышлений никчемных людишек, подобранных непонятно на какой помойке.

Что это так, доказала в одном из своих выступлений на ток-шоу представительница «другой Украины» как бы от «оппозиции» правящему киевскому режиму Елена Бондаренко, слишком уж откровенно, явно не без подсказки, заявившая, что население России должно видеть на примере Украины, чем заканчиваются уличные протесты и таким путем идти ни в коем случае нельзя. Все просто и предельно ясно.

Россия ― великая держава и вряд ли нуждается в проведении таких примитивных пропагандистских акций, какими являются эти жалкие ток-шоу с приглашением на них в качестве экспертов недостойных людей. Это надо же так опуститься, чтобы тебя унижали и оскорбляли твои враги, на твоих информационных ресурсах и за твои же деньги! Это какой-то садомазохизм!

Такие передачи не достигают поставленных целей, при этом вольно или невольно они способствуют нагнетанию напряженности между двумя странами и их народами. Организаторы сего действа, по всей видимости, не отдают себе отчета в том, что народы России и Украины не настолько глупы, чтобы на примере измышлений каких-то клоунов и примитивных пропагандистских акций делать выводы о целесообразности или нецелесообразности каких-либо гражданских акций. Эти процессы определяются другими, более серьезными, факторами, зависящими от конкретных действий властей и состояния общества. Куда более правильно было бы выделяемые на эти ток-шоу силы и средства направить в разумное русло, отвечающее интересам народов России и Украины.

Юрий Апухтин, специально для alternatio.org