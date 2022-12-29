Нашей любимой Родине СССР 100 лет !!!

Днем рождения СССР является дата, когда на Съезде была подписана декларация об образовании СССР.

Это было 30 декабря 1922 года.

В этот день объединились РСФСР, Украина, Белоруссия и Закавказская республика.

В 1925 году к СССР примкнул Узбекистан и Туркмения.

В 1929 году - Таджикистан.

В августе 1940 года в СССР были приняты Молдавская ССР (2 августа), Литовская ССР (3 августа), Латвийская ССР (5 августа) и Эстонская ССР (6 августа).

Однако днем рождения СССР является именно 30 декабря 1922 года.

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/3913590-kogda-sostoitsja-stoletie-sssr-chto-izvestno.html

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК (СССР)

Крупнейшее государство мира по площади, второе по экономической и военной мощи и третье – по численности населения. СССР был создан 30 декабря 1922, когда Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР) объединилась с Украинской и Белорусской советскими социалистическими республиками и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республикой. Все эти республики возникли после Октябрьской революции 1917 и распада Российской империи. С 1956 по 1991 СССР состоял из 15 союзных республик. Согласно Конституции СССР 1977 года (гл. 8, ст. 71) республики Советского союза расположены в следующем порядке:

1-Российская СФСР; 2-Украинская ССР; 3-Белорусская ССР; 4-Узбекская ССР; 5-Казахская ССР; 6-Грузинская ССР; 7-Азербайджанская ССР; 8-Литовская ССР; 9-Молдавская ССР; 10-Латвийская ССР; 11-Киргизская ССР; 12-Таджикская ССР; 13-Армянская ССР; 14-Туркменская ССР; 15-Эстонская ССР.

В этом же порядке девизы союзных республик расположены на гербе СССР. Порядок приблизительно соответствует численности населения на момент создания республик. Количество союзных республик в Советском Союзе изменялось от 4 до 16.

В момент образования 30 декабря 1922 года СССР состоял из 4 республик (Российская СФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Закавказская СФСР). Последняя, согласно конституции 5 декабря 1936 года была разделена на Азербайджанскую, Армянскую и Грузинскую ССР, тогда же Казахская АССР и Киргизская АССР РСФСР были преобразованы в Казахскую ССР и Киргизскую ССР.

В результате национально-государственного размежевания советских республик в Средней Азии 1924-25 гг. к СССР присоединились Узбекская ССР и Туркменская ССР (образованы постановлением ЦИК СССР от 27 октября 1924, декларация об образовании приняты феврале 1925 на Учредительных съездах советов республик и официально приняты на Третьем съезде советов в мае 1925); 16 октября 1929 3-й всетаджикский съезд советов принял декларацию о преобразовании Таджикской АССР в Таджикскую ССР и 5 декабря 1929 ЦИК СССР утвердил это решение.

31 марта 1940 после присоединения части территории, полученных СССР от Финляндии по Московскому мирному договору 12 марта 1940 Карельская АССР была преобразована в Карело-Финскую ССР, но 16 июля 1956 она была преобразована обратно в Карельскую АССР РСФСР.

В августе 1940 были приняты в СССР Молдавская ССР (2 августа), Литовская ССР (3 августа), Латвийская ССР (5августа) и Эстонская ССР (6 августа). На момент распада (1991) СССР состоял из 15 союзных республик.

Географическое положение и границы

СССР занимал восточную половину Европы и северную треть Азии. Его территория располагалась севернее 35% с.ш. между 20% в.д. и 169% з.д Советский Союз омывался на севере Северным Ледовитым океаном, большую часть года скованным льдом; на востоке – Беринговым, Охотским и Японским морями, замерзающими зимой; на юго-востоке граничил на суше с КНДР, КНР и Монголией; на юге – с Афганистаном и Ираном; на юго-западе с Турцией; на западе с Румынией, Венгрией, Словакией, Польшей, Финляндией и Норвегией. Занимая значительную часть побережья Каспийского, Черного и Балтийского морей, СССР, однако, не имел непосредственного выхода к теплым открытым водам океанов.

http://savok.name/1-home.html

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СССР

«Подписание договора об образовании СССР». С.Дудник

30 декабря 1922 года был образован Союз Советских Социалистических Республик.

И через 31 год после его уничтожения капиталисты всего мира продолжают бороться с памятью о величайшем на планете пролетарском государстве. Цель этой ожесточенной борьбы сегодня - умы трудящихся.

Ни одно другое государство в истории не удостаивалось таких масштабных потоков лжи и клеветы, как Советский Союз. Денно и нощно пропагандисты правящего класса очерняют СССР, преуменьшают или обесценивают его достижения, демонизируют советских руководителей и партию большевиков. И чем больше олигархи грабят жителей какой-либо из бывших советских республик, тем более яростна в этой стране антисоветская пропаганда.

Почему столько внимания уделяется Советскому Союзу, если он "был нежизнеспособен"? СССР - опасный прецедент для господствующего класса. Впервые в истории капиталисты потерпели столь сокрушительное поражение от класса, который должен был безропотно на них работать. Впервые рядовые труженики доказали, что способны обойтись без капиталистических "хозяев жизни".

Уже через 20 лет после революции отсталая аграрная страна стала второй индустриальной державой планеты. Через 30 с небольшим лет, выдержав натиск фашистской Германии, за которой стояли промышленность и ресурсы континентальной Европы, Советский Союз стал ядерной сверхдержавой, а через 40 лет - первой космической державой.

Буржуазия постсоветского пространства беспокоится за свои богатства, нажитые "непосильным трудом" в результате реставрации капитализма и приватизации советской госсобственности. Буржуазия зарубежная не хочет терять прибыли, которые она здесь получает, не желают зарубежные капиталисты, чтобы пролетариат в их странах адекватно понимал и оценивал советский опыт. Неровен час, возьмёт да повторит.

Вот почему не умолкает эта антисоветская шарманка по всему свету. Даже прекратив своё существование, Советский Союз продолжает сражаться на идеологическом поле классовой борьбы.

https://m.vk.com/wall-107673211_39763

«Всесоюзный съезд Cоветов. Образование СССР». Котляров Л.С.

Миссия последнего советского поколения

2022 - год столетия создания Союза Советских Социалистических Республик. В студии канала "День" - народный артист России Юрий Назаров, руководитель проекта "100 лет СССР. Лучший опыт" Максим Тууль и историк Игорь Шишкин.

Мы из Советского Союза, а уже поэтому всех нас поздравляем с юбилеем нашей прекрасной Родины - СССР.

Ура, товарищи! Классовая борьба продолжается!

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