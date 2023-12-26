Некоторые музеи Москвы, ч.3

Часть 1 Часть 2 .

Ну что. Продолжим краткое путешествие по некоторым музеям Москвы. Если честно, то я сама многие для себя открываю. По адресу Большой Палашёвский пер., 5/1, расположился музей, вернее мемориальная квартира А. И. Сумбатова-Южина Александр Иванович Сумбатов-Южин (1857-1927) – русский актер, драматург, театральный деятель, человек, чью роль в жизни Малого театра переоценить невозможно. В доме №5 по Большому Палашёвскому переулку он поселился в 1892 г. и прожил там до самой смерти в 1927 г. После кончины А. И. Южина его вдова Мария Николаевна Сумбатова превратила две комнаты – кабинет и гостиную – в мемориальные, и каждое 17-е число (день рождения и смерти артиста) проводила вечера памяти. В январе 2001 г. Малому театру были переданы четыре комнаты. В течение пяти лет готовились экспозиции. Открытие музея-квартиры состоялось в 2006 г. В 2014 г. музей был закрыт на ремонт, связанный с восстановлением исторического фасада здания. 23 декабря 2015 г. он вновь распахнул свои двери для приёма широкого круга посетителей.

Билет от 100р

Музей-усадьба Муравьёвых-Апостолов Хотя российская история сложилась для предков Муравьева-Апостола не самым удачным образом, швейцарский бизнесмен и русский дворянин считает усадьбу своим родовым гнездом. Кристофер Муравьев-Апостол отреставрировал ее на собственные деньги и учредил в ней музей. За этот беспрецедентный шаг он получил — первым в Москве — право платить в год за аренду помещения символическую цену: рубль за квадратный метр. Усадьба представляет собой дом в стиле московского классицизма. Цокольный этаж площадью 298 кв. м со сводчатыми потолками и дощатыми полами воспроизводит интерьер XVIII века. Здесь находится лекционный зал. Основательная лестница ведет на второй — парадный — этаж, где расположены прихожая, буфетная, кабинет, спальня, две гостиные, бальный зал и просторный холл. Именно здесь проходят выставки и другие культурные мероприятия.

Старая Басманная ул., 23/9с1, Москва

Городская усадьба Ф.И. Прове – А.И. Калиш Усадьба построена в 1895 году по заказу Ивана Карловича Прове, известного промышленника и предпринимателя немецкого происхождения. Главный дом с двумя флигелями был предназначен для младших детей И.К. Прове, двойняшек Федора (Теодора) и Адели. Особняк был выполнен в стиле «французского неоренессанса». Первый этаж усадьбы был отведен для хозяйственных помещений и комнат прислуги, второй этаж целиком занимала квартира Ф. И. Прове, а третий – квартира Адели Прове. В квартиры были устроены отдельные парадные входы – справа для Федора, слева – для Адели, оформленные по-разному, над входами в картушах помещены вензели с инициалами владельцев – «ФП» и «АК». Фасады усадебного дома и флигелей отделаны рустом и выкрашены контрастно в красный и бежевый цвета, главный фасад дома декорирован лепниной, окна обрамлены наличниками. От улицы особняк отделен кованой оградой.

Новая Басманная ул., 22/2с1, Москва

Мемориальный дом-музей академика С.П. Королёва Пожалуй, не было в СССР ученого более засекреченного, чем Сергей Королев. Не все знали как он выглядит, а уже тем более как живет. Сегодня мы можем взглянуть на на то, как и где жил великий ученый. В доме на Останкинской улице академик прожил с 1959 по 1966 гг.

В одном из Останкинских переулков стоит двухэтажный особняк, окруженный садом. Дом, построенный в 1959 г. по проекту архитектора Р. И. Семерджиева, был подарен С. П. Королёву Советским правительством за создание и успешный запуск 4 октября 1957 г первого в мире искусственного спутника Земли. Шесть лет прожил в этом доме Сергей Павлович (1959-1966). Это были годы титанического труда Королёва и его соратников. «В доме Сергей Павлович любил все. Завтракать и ужинать любил на кухне (обедал последние годы на предприятии), отдохнуть и почитать в свободный от работы день предпочитал в гостиной на диване, но вскоре перебирался в постель. Вернувшись с работы, всегда заходил в мою маленькую комнату и устраивался на маленьком диванчике, свесив ноги через подлокотник. Сетовал на то, что диван мал и неудобен. Всё грозился выбросить эту модерную «на тоненьких ножках» мебель и устроить мне удобный уголок для отдыха (не успел)».- Нина Ивановна Королёва

1 августа 1975 года в соответствии с решением Исполкома Моссовета в Останкинском доме, где жил Сергей Королёв, был открыт Мемориальный дом-музей. В Доме-музее сохранено всё так, как было при жизни Сергея Павловича. В музее, уникальном подлинностью своих экспонатов, в экспозиции и в закрытых фондах находится около 19 тысяч единиц хранения. Это личные вещи Королёва, документы, письма, фотографии, мебель, предметы быта, произведения изобразительного искусства, научно-техническая и художественная библиотеки. Билет от 100р

Дом Н. В. Гоголя В этом доме Н.В. Гоголь жил с 1848 по 1852 гг. Теперь в этих стенах открыт музей великого классика и действует научная библиотека. Во дворе усадьбы установлен памятник Гоголю работы Н.А. Андреева, созданный скульптором к 100-летию со дня рождения писателя. Коллекция музея насчитывает несколько тысяч экспонатов: книги, предметы дворянского быта, гравюры, литографии первой половины XIX века. Основная экспозиция размещена в анфиладе комнат первого этажа. В каждом помещении создана символическая инсталляция, построенная вокруг одного главного предмета. Так, прихожая встречает гостей «сундуком странствий», внимание в гостиной приковывает камин, кабинет славится своей конторкой, за которой работал писатель, центральное место в комнате «Ревизор» занимает кресло, а зал памяти хранит посмертную маску Гоголя. Экспозиция второго этажа посвящена творчеству писателя. Здесь собраны его книги, портреты, гравюры, литографии.

Билет от 50р

Никитский бул., 7А, Москва

Дом-музей Б. Л. Пастернака Поэт жил здесь с 1936 года, сначала занимая большую дачу, а в 1939 году переехал в меньший дом. Именно в этом доме он узнал, что 23 октября 1958 года ему присуждена Нобелевская премия по литературе. Пастернак скончался 30 мая 1960 года, в небольшой комнатке, «рояльной», как ее называли, и похоронен на местном кладбище. Обстановка дома осталась такой же, какой была при жизни Бориса Пастернака. Письменный стол, лампа, книжная полка…. В доме сохранены вещи, книги, висят картины отца Бориса Пастернака — замечательного художника Л. О. Пастернака, друга Л. Н. Толстого. Его иллюстрации к роману «Воскресение» можно увидеть в кабинете на втором этаже.

Посетить музей можно от 250р ул. Павленко, 3, посёлок ДСК Мичуринец

Дом-музей К.С. Станиславского В московском особняке в Леонтьевском переулке, где разместился Дом-музей Константина Сергеевича Станиславского, прошли последние 17 лет жизни великого реформатора русского театра, выдающегося режиссера и артиста, чье имя по праву стоит в ряду славных имен великих деятелей мировой культуры. Он здесь жил и работал с 1921 по 1938 гг. В 1948 г. в здании был открыт мемориальный музей. Мемориальная экспозиция включает в себя жилые комнаты Станиславского и его жены - артистки МХАТ М.П. Лилиной, "Онегинский зал", "Синее фойе" и другие помещения. Постоянно экспонируется выставка историко-театральных коллекций Станиславского - предметы старины, мебель, книги, сценические костюмы, театральные реликвии, фотоснимки. Билет от 150р

Леонтьевский пер., 6, стр. 1, Москва

Музей Павла и Сергея Третьяковых Павел и Сергей Третьяковы - самые известные русские коллекционеры и меценаты. Без них сложно представить искусство второй половины XIX века и последующих эпох, а главным их детищем стала, конечно же, Третьяковская галерея. Но теперь познакомиться с историей знаменитой семьи можно не только там. В январе 2022 года в Москве открылся музей Павла и Сергея Третьяковых, располагающийся в их родовом гнезде. Я об этом рассказывала. Дом Третьяковых является редким сохранившимся памятником архитектуры, иллюстрирующим историю и быт московского купечества XIX столетия. Сегодня снаружи музей по-прежнему выглядит как московский купеческий дом середины XIX века (низ каменный, верх деревянный). Реставраторам удалось сохранить масштаб помещений с невысокими дверями, узкими лестницами, небольшими комнатами на первом этаже, а также выделить некоторые архитектурные элементы: оригинальную кирпичную кладку и дранку на стенах, фрагмент полуподвального помещения. Билет от 200р 1-й Голутвинский пер., 16, стр. 1, Москва

Музей Палаты бояр Романовых Палаты представляют собой единственную постройку, сохранившуюся от усадьбы семьи Романовых. В музейный комплекс входят: палаты боярской семьи, несколько небольших церквей, отдельный собор, крепостная стена. Церкви, находящиеся на территории музея известны тем, что пережили события революции. Сами палаты разделяются на две части. Первая, названная мужской, включает в себя такие экспозиции, как «Кабинет боярина», «Комната сыновей Романовых», «Библиотека» и «Столовая палата». В женской же половине расположены: «Сени», «Комната Боярыни» и «Светлица». Весь интерьер комнат составлен исключительно из подлинных предметов быта бояр Романовых. В основной экспозиции посетители смогут увидеть древнюю серебряную посуду, ювелирные украшения, работы московских мастеров, изразцовые печи, резные шкатулки и сундуки, предметы мебели и художественного искусства. Билет от 250р ул. Варварка, 10, Москва

Музей-квартира А.С. Пушкина Квартира, которую в 1831 году занял поэт, располагалась в особняке дворянской семьи. Именно сюда А.С. Пушкин привез свою жену, здесь Александр Сергеевич провел свои самые счастливые месяцы семейной жизни. Открытие музея состоялось в феврале 1986 года. Церемония открытия была приурочена ко дню празднования 155-летия со дня свадьбы А.С. Пушкина и Н.Н. Основная экспозиция музея-мемориала занимает все здание — два полных этажа. Второй этаж мемориальной квартиры представляет собой «сердце» музея — комнаты, в которых жил и творил А.С. Пушкин. Интерьер комнат полностью повторяет обстановку времен жизни поэта. Особого колорита добавляют и мемориальные предметы, принадлежащие семье Александра Сергеевича. Отдельный интерес представляют шкафы даров Пушкину. Все предметы, выставленные там, подарены музею его посетителями и почитателями творчества поэта со всех концов страны. Билет от 100р

ул. Арбат, 53, стр. 1, Москва

Мемориальная квартира Андрея Белого «Мемориальная квартира Андрея Белого» – единственный в мире музей, посвященный Андрею Белому (настоящее имя – Борис Николаевич Бугаев; 1880-1934), поэту, писателю, философу, теоретику символизма и антропософу-мистику. Музей предоставляет своим посетителям возможность окунуться в атмосферу первой трети ХХ века, познакомиться с биографией и творчеством одного из самых ярких представителей эпохи Серебряного века. В этой квартире Андрей Белый родился. С ней связаны его детские воспоминания о мире, людях и о себе. Здесь прошли годы его учебы – в знаменитой частной гимназии Льва Поливанова на Пречистенке, потом – в Московском университете. Здесь он пережил первые волнения страсти и постиг горе утраты – смерть отца. Он прожил в этой квартире двадцать шесть лет. Потом в биографии Белого было немало адресов, городов, стран где он жил, но своей родиной он считал Арбат, а своим настоящим домом – тот, в котором сейчас музей. Билет от 180р

ул. Арбат, 55/32, Москва

Музей-квартира А. Б. Гольденвейзера Музей-квартира А. Б. Гольденвейзера, одного из крупнейших музыкантов первой половины ХХ столетия, пианиста, композитора, педагога, музыкального и общественного деятеля, народного артиста СССР, ректора Московской консерватории, была создана по решению Совета Министров СССР 26 января 1955 года. Музей создавался при непосредственном участии Александра Борисовича и принял своих первых посетителей в 1959 году. Первое время Александр Борисович сам проводил экскурсии, а после его смерти в 1961 г. руководителем музея стала его ученица, помощница и супруга Е. И. Гольденвейзер (1911−1998). В музее хранятся, изучаются и демонстрируются архив А. Б. Гольденвейзера, его библиотека, многочисленные коллекции, ценные мемориальные предметы. Основой собрания являются рукописи, книги, ноты и письма, представляющие большую научную и документально-историческую ценность.

Билет от 150р Тверской бул., 28/17, Москва

Место, где даже с ростом 180 см почувствуешь себя лилипутом… В просторном атриуме тебя окружают 5-метровые статуи известных людей, а в центре стоит гигантское яблоко любви (вход туда, кстати, 18+). В этой галерее огромное количество экспонатов, ярких картин и медных цветов. По будням здесь так мало людей, что иногда кажется, что ты совсем один. Вход 300₽, в каждую последнюю среду месяца вход БЕСПЛАТНЫЙ ул. Пречистенка, 19/11с2