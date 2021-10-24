Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анд
    Ой такая хрень типа не было криминала во круг школ, типа было воспитание.. А откуда взялась бандитов лавина в 90е? С ...12 ножей в спину ...
  • Aлексей Boubnov
    Бла-бла-бла... Мы этот бой уже проиграли. Что идет по телеку и в какое время? Белый Бим Черное ухо загнали аж в полно...12 ножей в спину ...
  • Жанна Чешева (Баранова)
    https://www.youtube.com/watch?v=jRK4b1n00GEОсенняя Москва

Об игрушках (2)

Об игрушках (1)

О возможности возрождения нардного творчества в игрушках.
Н.Д. Бартрам (1912 год)

У меня есть два друга — с одним из них, старым беззубым щелкуном, я близок вот уже 35 лет, а с другим — иноземцем, негром имею добрые отношения только три года.

Старый, сердечный друг, вступив в жизнь в моем раннем детстве, переживал со мной очень многое, молодой же негр — большой эгоист, но его задор и лукавство влекут меня... Эти два многозначительно молчащие существа прекрасно дополняют друг друга; находясь с ними в одной комнате, не чувствуешь себя одиноким и в воспоминаниях, пробуждаемых ими, находишь новые силы, примирение с жизнью, поводы для творчества. Никогда человек не творит столько, как во дни своего детства, и никогда после так безотчетно не переживает своих радостей. В этих переживаниях игрушки имеют очень видную роль, и дети пользуются ими, как темой для развития своих мыслей. Присмотритесь к детям, и вы увидите, как широко их творчество, как в игры они переносят свои переживания, свои взгляды на отношения людей между собой и свои впечатления, полученные от красот природы. Вы увидите большую, светлую радость, — такую же радость, какую ищет творец-художник.
Об игрушках (2)Не ради забавы творит художник, не для забавы народ складывает свои песни и в своих плясках и играх в радости проявляет энергию своего творчества, и не забавой служат игрушки ребенку; это мы, взрослые, утомленные заботами и искушенные острыми ощущениями, ищем развлечений — дети же не нуждаются в этом.


Легкомысленное отношение взрослых к игрушкам, видящих в них только одну забаву, способствовало чрезвычайному развитию фабричного игрушечного дела, — на фабрике изготовляются игрушки, интересующие взрослых, лишенные красоты и мысли. Кустари —работники деревни, не так еще давно обслуживавшие своими искренними изделиями почти всю Россию, — в последнее время, вследствие конкуренции с фабрикой, стали уходить в прошлое со своим милым творчеством, и на смену их появились наглые, кричащие произведения рынка.

Обратите внимание на самые простые народные игрушки, выработанные веками и исполнявшиеся старшими не для продажи, а непосредственно для передачи ребенку; делавший их хотел передать детям то, что радовало его самого, то, что любил он: резчик изображал лихого коня с круглой шеей, птиц и животных, радующих его сердце, как охотника, и пестро расцвеченных женщин; мужчина изображался в большинстве случаев лишь как придаток к коню, как дополнение, мало интересовавшее мастера.
Об игрушках (2)
Об игрушках (2)
Об игрушках (2)Народные игрушки и куклы обычно исполнены из дерева, глины и материй. С куклами из тканей — город знаком очень мало, между тем они чрезвычайно любопытны, и надо удивляться, как из кусочков холста, набойки и т. п. получаются фигурки полные выражения. Здоровый юмор, соединяясь с наблюдательностью, оживляет тряпочки, набитые соломой, и неожиданно переносит нас в иной своеобразный мир.

Поднять внимание общества к значению игрушки — значит спасти единовременно детское творчество от вторжения и загрязнения его чистоты рыночными спекуляциями, а с другой стороны — дать возможность кустарю возродить свое искусство. Когда поймут, что кустарная игрушка, являющаяся результатом художественной мысли, сделана на радость, а не на пустую забаву ребенку, и увидят её преимущества перед фабричными измышлениями, — то естественно возрастет спрос на кустарные игрушки; а спрос даст возможность кустарю не стремиться к подражанию фабрике, а отдаться тому, что ближе его творчеству.

Думаю, что откликнуться на дело возрождения народного творчества в игрушке должен всякий, кому дорого наше будущее, — ведь будущее мы должны видеть в наших детях; на это откликнется всякий, кому дороги воспоминания его детства, жизненными соками которого мы продолжаем питаться всю жизнь; должен пойти навстречу таким начинаниям и художник, любящий свое родное искусство и стремящийся в народных неизведанных еще силах найти новые формы общения с красотой. Возникающее ныне пробуждение общего внимания к народному творчеству вообще, как к мощному двигателю не только на почве искусства, должно и здесь оказать свою пользу.
Об игрушках (2)Современное воспитание ставит на первое место индивидуальное свободное развитие ребенка; дошкольным развитием ребенка заняты мысли ряда отдельных лиц и общественных организаций... Следует воспользоваться этим подъемом и спасти погибающее прекрасное дело!

Позволю себе утверждать, что это возможно, потому что творчество кустаря не умерло, но спит, пока его не вызовут к жизни, для чего следует ему дать практическое применение, обеспечив труд работающего. Сказанное сейчас — не отвлеченная теория, а сложилось из самой жизни: факты, приводимые дальше, надеюсь подтвердят приведенную мысль.

Несколько лет назад я получил возможность стать в непосредственное отношение с резчиками-игрушечниками села Богородского, Владимирской губернии. Кустари эти, издавна занимаясь своим промыслом, были авторами всех тех «гусаров», «дам», «франтов» и «героев», которые в былые года расходились по России, пленяя детей своею прелестью.

Но шло время, и на смену дышащих искренностью кустарных игрушек явилась фабрика; легкомысленные родители увлеклись рыночной фантазией и почти перестали обращать внимание на народные игрушки. Сбыт кустарей все суживался, и их потребителями стали маленькие лавочки в столицах и уездные ярмарки. Труд резчика начал оцениваться еще меньше, еще невозможнее стало кустарю внимательно задумать, облюбовать и выполнить игрушку.

Человек принужден был забросить искусство и, соперничая с машиной, начал выкидывать на свет игрушки, оплачиваемые бессмысленно дешево, например, за сотню солдатиков—10 копеек.
Кроме того, что копейка не позволяла развернуться мастеру и показать себя, — те же покупатели требовали не правдивости и красоты, а говорили—«сделай мне почище», иными словами— не важно, если голова у лошади будет непропорциональна, но важно, чтобы вся фигурка была отделана совершенно гладко, то есть зачищена стеклянной бумагой вся интересная в дереве лепка кустаря.

Таким образом, затертое кустарное творчество естественно не могло проявиться само без посторонней помощи; нужно было, обеспечив заработок мастера, дать возможность ему делать то, что он хочет сам, осторожно помогая ему разбираться в материале и пробуждая его самостоятельность. Научить творить нельзя, но помочь можно. Это подтверждается недавними опытами. Помощь выразилась в общей совместной работе, начавшейся с просмотра прежних образцов игрушек, но они мало удовлетворяют кустарей, очевидно, считающих их слишком привычными. Зато у многих большое любопытство возбуждают старые лубочные картины, а другие заинтересовываются литографиями несколько сентиментального характера 50-х годов (19-го века). Рисунки современных художников ничего не говорят кустарю; в мотивах, пригодных к выполнению, он ищет не реальные формы, а красоту вымысла, сказки или приподнятую от обычной жизни вычурность, манерность.
Об игрушках (2)
Сами еще не вполне доверяя своим силам, резчики, о которых я рассказываю, разобрали выбранные ими картинки «что кому по душе» и обещали через неделю принести игрушки из дерева, сделанные по этим мотивам. С понятным волнением ждал я дня, когда должен был увидеть результаты наших собеседований; было страшно ожидать и думать: «а что если умерло среди них творчество, и я увижу мертвые вещи». Но настал день большой радости, и я «имел честь» видеть, как пробуждалась в человеке мысль, заснувшая еще в его отце, и как мастер начинал понимать себе цену. Глаза разбегались, переходя от шутливой сцены «чаепития», где фигуры примитивно приводились в движение отвесом на веревочках, к «Илье Муромцу и Соловью Разбойнику», у которого свист выражался плоскими палочками расположенными подобно сиянию на образах. Мы точно перенеслись в прошлое. И перед нами загарцевали деревянные герои, символы непобедимой храбрости, на борзых конях, вздымающихся на дыбы; стали раскланиваться нарядные дамы и кавалеры; настоящий народный лубок проснулся в торжественных «выездах на масляной и на семик». Любопытно было увидеть, как навык в резьбе, передаваемый от поколения в поколение, облекал произведения кустаря в характерно русские образы. В изображении трав, растущих на земле, вы видите своеобразную стилизацию, сложившуюся из навыка, из форм лубка и из изображений, виденных кустарями на старых образах — во многих случаях кустарь словно копирует складки на одеждах своих героев с древних икон.

Рисунки, выбираемые кустарями, служат им лишь первоначальным источником, дают только толчок для их дальнейших измышлений. Положив перед собой картинку, резчик долго и внимательно ее рассматривает, и надо думать, по своему перелаживает в воображении. Остановившись на чем-либо определенном, мастер (неумеющий рисовать) сам становится в позу, которую он хочет придать игрушке, проверяя глазом и рукой движения тела. Усвоив достаточно все ему необходимое и очевидно создав ясный образ, он сосредоточенно приступает к работе: обсекает липовую чурку топором и им же намечает общую схему будущей игрушки, потом большой полукруглой стамеской уверенно придает дереву нужную форму и, наконец, небольшим очень острым ножом заканчивает фигурку.
Об игрушках (2)
Почувствовав в себе силу, кустари стали сами применять свое умение и мысль к делу. Очень быстро сказалось, что в деревянной игрушке таятся зачатки народной скульптуры, иначе нельзя сказать, если проследить, как постепенно вырабатывается игрушка из куска дерева.
Только этим именем можно назвать целые группы вроде: «Еруслан Лазаревич», «Поход короля Людовика» или «Гулянье в деревне».

Отношение детей к подобным вещам очень хорошее, и трогательно было видеть, как многие из детей, не удовлетворяясь игрой с ними, пытались сами из глины, из кусков дерева или из бумаги и тряпочек создавать на те же темы что-нибудь свое; эти факты еще раз подтверждают родство и близость творчества народа и детей между собой и целесообразность «возрождения» народного творчества в детских игрушках.
Об игрушках (2)
Об игрушках (2)
Об игрушках (2)
Об игрушках (2)
Об игрушках (2)
http://electro.nekrasovka.ru/books/3686

Набор открыток "Русская народная игрушка". 1984 год
Об игрушках (2)
Об игрушках (2)
Об игрушках (2)
Об игрушках (2)
Об игрушках (2)
Об игрушках (2)
Об игрушках (2)
Об игрушках (2)
Об игрушках (2)
Об игрушках (2)
Об игрушках (2)
Об игрушках (2)
Об игрушках (2)
Об игрушках (2)
Об игрушках (2)
Об игрушках (2)
Об игрушках (2)
Об игрушках (2)
Об игрушках (2)
Об игрушках (2)
Об игрушках (2)
Об игрушках (2)
Об игрушках (2)
Об игрушках (2)
Об игрушках (2)
Об игрушках (2)
Об игрушках (2)
Об игрушках (2)
Об игрушках (2)
Об игрушках (2)
Об игрушках (2)
Об игрушках (2)
Об игрушках (2)
Об игрушках (2)

http://electro.nekrasovka.ru/books/6163045

Набор открыток «Белорусская соломенная игрушка». 1974 год

Об игрушках (2)

Об игрушках (2)

Об игрушках (2)

Об игрушках (2)

Об игрушках (2)

Об игрушках (2)

Об игрушках (2)

Об игрушках (2)

Об игрушках (2)

Об игрушках (2)

Об игрушках (2)

Об игрушках (2)

Об игрушках (2)

Об игрушках (2)

Об игрушках (2)

Об игрушках (2)

Об игрушках (2)

Об игрушках (2)

Об игрушках (2)

Об игрушках (2)

Об игрушках (2)

Об игрушках (2)

Об игрушках (2)

Об игрушках (2)

Об игрушках (2)

Об игрушках (2)

Об игрушках (2)

Об игрушках (2)

Об игрушках (2)

Об игрушках (2)

Об игрушках (2)

http://electro.nekrasovka.ru/books/6162593

Чёшевавоспитание детейискусствофотоностальгия
Обсудить

Картина дня

наверх