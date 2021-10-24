Об игрушках (2)

Об игрушках (1)

О возможности возрождения нардного творчества в игрушках.

Н.Д. Бартрам (1912 год)

У меня есть два друга — с одним из них, старым беззубым щелкуном, я близок вот уже 35 лет, а с другим — иноземцем, негром имею добрые отношения только три года.

Старый, сердечный друг, вступив в жизнь в моем раннем детстве, переживал со мной очень многое, молодой же негр — большой эгоист, но его задор и лукавство влекут меня... Эти два многозначительно молчащие существа прекрасно дополняют друг друга; находясь с ними в одной комнате, не чувствуешь себя одиноким и в воспоминаниях, пробуждаемых ими, находишь новые силы, примирение с жизнью, поводы для творчества. Никогда человек не творит столько, как во дни своего детства, и никогда после так безотчетно не переживает своих радостей. В этих переживаниях игрушки имеют очень видную роль, и дети пользуются ими, как темой для развития своих мыслей. Присмотритесь к детям, и вы увидите, как широко их творчество, как в игры они переносят свои переживания, свои взгляды на отношения людей между собой и свои впечатления, полученные от красот природы. Вы увидите большую, светлую радость, — такую же радость, какую ищет творец-художник.

Не ради забавы творит художник, не для забавы народ складывает свои песни и в своих плясках и играх в радости проявляет энергию своего творчества, и не забавой служат игрушки ребенку; это мы, взрослые, утомленные заботами и искушенные острыми ощущениями, ищем развлечений — дети же не нуждаются в этом.

Легкомысленное отношение взрослых к игрушкам, видящих в них только одну забаву, способствовало чрезвычайному развитию фабричного игрушечного дела, — на фабрике изготовляются игрушки, интересующие взрослых, лишенные красоты и мысли. Кустари —работники деревни, не так еще давно обслуживавшие своими искренними изделиями почти всю Россию, — в последнее время, вследствие конкуренции с фабрикой, стали уходить в прошлое со своим милым творчеством, и на смену их появились наглые, кричащие произведения рынка.

Обратите внимание на самые простые народные игрушки, выработанные веками и исполнявшиеся старшими не для продажи, а непосредственно для передачи ребенку; делавший их хотел передать детям то, что радовало его самого, то, что любил он: резчик изображал лихого коня с круглой шеей, птиц и животных, радующих его сердце, как охотника, и пестро расцвеченных женщин; мужчина изображался в большинстве случаев лишь как придаток к коню, как дополнение, мало интересовавшее мастера.





Народные игрушки и куклы обычно исполнены из дерева, глины и материй. С куклами из тканей — город знаком очень мало, между тем они чрезвычайно любопытны, и надо удивляться, как из кусочков холста, набойки и т. п. получаются фигурки полные выражения. Здоровый юмор, соединяясь с наблюдательностью, оживляет тряпочки, набитые соломой, и неожиданно переносит нас в иной своеобразный мир.

Поднять внимание общества к значению игрушки — значит спасти единовременно детское творчество от вторжения и загрязнения его чистоты рыночными спекуляциями, а с другой стороны — дать возможность кустарю возродить свое искусство. Когда поймут, что кустарная игрушка, являющаяся результатом художественной мысли, сделана на радость, а не на пустую забаву ребенку, и увидят её преимущества перед фабричными измышлениями, — то естественно возрастет спрос на кустарные игрушки; а спрос даст возможность кустарю не стремиться к подражанию фабрике, а отдаться тому, что ближе его творчеству.

Думаю, что откликнуться на дело возрождения народного творчества в игрушке должен всякий, кому дорого наше будущее, — ведь будущее мы должны видеть в наших детях; на это откликнется всякий, кому дороги воспоминания его детства, жизненными соками которого мы продолжаем питаться всю жизнь; должен пойти навстречу таким начинаниям и художник, любящий свое родное искусство и стремящийся в народных неизведанных еще силах найти новые формы общения с красотой. Возникающее ныне пробуждение общего внимания к народному творчеству вообще, как к мощному двигателю не только на почве искусства, должно и здесь оказать свою пользу.

Современное воспитание ставит на первое место индивидуальное свободное развитие ребенка; дошкольным развитием ребенка заняты мысли ряда отдельных лиц и общественных организаций... Следует воспользоваться этим подъемом и спасти погибающее прекрасное дело!

Позволю себе утверждать, что это возможно, потому что творчество кустаря не умерло, но спит, пока его не вызовут к жизни, для чего следует ему дать практическое применение, обеспечив труд работающего. Сказанное сейчас — не отвлеченная теория, а сложилось из самой жизни: факты, приводимые дальше, надеюсь подтвердят приведенную мысль.

Несколько лет назад я получил возможность стать в непосредственное отношение с резчиками-игрушечниками села Богородского, Владимирской губернии. Кустари эти, издавна занимаясь своим промыслом, были авторами всех тех «гусаров», «дам», «франтов» и «героев», которые в былые года расходились по России, пленяя детей своею прелестью.

Но шло время, и на смену дышащих искренностью кустарных игрушек явилась фабрика; легкомысленные родители увлеклись рыночной фантазией и почти перестали обращать внимание на народные игрушки. Сбыт кустарей все суживался, и их потребителями стали маленькие лавочки в столицах и уездные ярмарки. Труд резчика начал оцениваться еще меньше, еще невозможнее стало кустарю внимательно задумать, облюбовать и выполнить игрушку.

Человек принужден был забросить искусство и, соперничая с машиной, начал выкидывать на свет игрушки, оплачиваемые бессмысленно дешево, например, за сотню солдатиков—10 копеек.

Кроме того, что копейка не позволяла развернуться мастеру и показать себя, — те же покупатели требовали не правдивости и красоты, а говорили—«сделай мне почище», иными словами— не важно, если голова у лошади будет непропорциональна, но важно, чтобы вся фигурка была отделана совершенно гладко, то есть зачищена стеклянной бумагой вся интересная в дереве лепка кустаря.

Таким образом, затертое кустарное творчество естественно не могло проявиться само без посторонней помощи; нужно было, обеспечив заработок мастера, дать возможность ему делать то, что он хочет сам, осторожно помогая ему разбираться в материале и пробуждая его самостоятельность. Научить творить нельзя, но помочь можно. Это подтверждается недавними опытами. Помощь выразилась в общей совместной работе, начавшейся с просмотра прежних образцов игрушек, но они мало удовлетворяют кустарей, очевидно, считающих их слишком привычными. Зато у многих большое любопытство возбуждают старые лубочные картины, а другие заинтересовываются литографиями несколько сентиментального характера 50-х годов (19-го века). Рисунки современных художников ничего не говорят кустарю; в мотивах, пригодных к выполнению, он ищет не реальные формы, а красоту вымысла, сказки или приподнятую от обычной жизни вычурность, манерность.



Сами еще не вполне доверяя своим силам, резчики, о которых я рассказываю, разобрали выбранные ими картинки «что кому по душе» и обещали через неделю принести игрушки из дерева, сделанные по этим мотивам. С понятным волнением ждал я дня, когда должен был увидеть результаты наших собеседований; было страшно ожидать и думать: «а что если умерло среди них творчество, и я увижу мертвые вещи». Но настал день большой радости, и я «имел честь» видеть, как пробуждалась в человеке мысль, заснувшая еще в его отце, и как мастер начинал понимать себе цену. Глаза разбегались, переходя от шутливой сцены «чаепития», где фигуры примитивно приводились в движение отвесом на веревочках, к «Илье Муромцу и Соловью Разбойнику», у которого свист выражался плоскими палочками расположенными подобно сиянию на образах. Мы точно перенеслись в прошлое. И перед нами загарцевали деревянные герои, символы непобедимой храбрости, на борзых конях, вздымающихся на дыбы; стали раскланиваться нарядные дамы и кавалеры; настоящий народный лубок проснулся в торжественных «выездах на масляной и на семик». Любопытно было увидеть, как навык в резьбе, передаваемый от поколения в поколение, облекал произведения кустаря в характерно русские образы. В изображении трав, растущих на земле, вы видите своеобразную стилизацию, сложившуюся из навыка, из форм лубка и из изображений, виденных кустарями на старых образах — во многих случаях кустарь словно копирует складки на одеждах своих героев с древних икон.

Рисунки, выбираемые кустарями, служат им лишь первоначальным источником, дают только толчок для их дальнейших измышлений. Положив перед собой картинку, резчик долго и внимательно ее рассматривает, и надо думать, по своему перелаживает в воображении. Остановившись на чем-либо определенном, мастер (неумеющий рисовать) сам становится в позу, которую он хочет придать игрушке, проверяя глазом и рукой движения тела. Усвоив достаточно все ему необходимое и очевидно создав ясный образ, он сосредоточенно приступает к работе: обсекает липовую чурку топором и им же намечает общую схему будущей игрушки, потом большой полукруглой стамеской уверенно придает дереву нужную форму и, наконец, небольшим очень острым ножом заканчивает фигурку.



Почувствовав в себе силу, кустари стали сами применять свое умение и мысль к делу. Очень быстро сказалось, что в деревянной игрушке таятся зачатки народной скульптуры, иначе нельзя сказать, если проследить, как постепенно вырабатывается игрушка из куска дерева.

Только этим именем можно назвать целые группы вроде: «Еруслан Лазаревич», «Поход короля Людовика» или «Гулянье в деревне».

Отношение детей к подобным вещам очень хорошее, и трогательно было видеть, как многие из детей, не удовлетворяясь игрой с ними, пытались сами из глины, из кусков дерева или из бумаги и тряпочек создавать на те же темы что-нибудь свое; эти факты еще раз подтверждают родство и близость творчества народа и детей между собой и целесообразность «возрождения» народного творчества в детских игрушках.











http://electro.nekrasovka.ru/books/3686

Набор открыток "Русская народная игрушка". 1984 год





































































http://electro.nekrasovka.ru/books/6163045