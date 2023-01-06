Музыка нас связала

Подарок для бойца "Оркестра", который сейчас в госпитале с ранением, от поклонника музыкального творчества. Правильные монеты

Жительницы ЦАР позируют для фото. Одна из них в футболке с надписью "Je suis Wagner", что в переводе с французского означает "Я есть Вагнер".

Боец на футболке отсылает к ЧВК "Вагнера", которая находится в Центральноафриканской Республике.

октябрь 2021

https://t.me/orchestra_w/3858

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал разворачивающуюся ситуацию с отказом захоронить бойца "Вагнера" в Петербурге.

"На фронте все равны: добровольцы, бойцы ЧВК, военнослужащие. Нельзя их разделять и когда речь идет о памяти героев, погибших за Родину.

На всех должны распространяться нормы законов, которые касаются участников боевых действий.

Если человек погиб, защищая нашу страну и ее граждан, региональные и местные органы власти должны сделать все, чтобы отдать ему последние почести, увековечить память, поддержать семью.

По-другому нельзя. Комитет Государственной Думы по обороне подготовит предложения".

Ранее Евгений Пригожин назвал происходящее беспределом и отправил Володину открытое обращение.

https://t.me/orchestra_w/3862

Боец ЧВК "Вагнер" рассказал необычную историю пленения вражеского командира.

Недалеко от Белогоровки, в окрестностях которой продолжается зачистка, произошло столкновение двух сторон. Командир украинского отряда повел девять человек на позиции российских бойцов, началась перестрелка.

Спустя время послышались призывы к прекращению огня: украинский командир сдался в плен, чтобы защитить своих людей. Вагнеровцы по достоинству оценили поступок вражеского командира.

"У нас не каждый день пленные себя так ведут. Меняет себя на своих людей. Это достойный поступок. Я с таким никогда не сталкивался. Мы дали слово, а "вагнера" всегда держат свое слово и его людей мы отпустили".

https://t.me/orchestra_w/3844

Наши в городе республика Крым, Симферополь.

https://t.me/orchestra_w/3873

Вагнеровци и Е.В.Пригожин простились и проводили тела героев домой 20 декабря:

"Сегодня Александр Антонов и Владимир Никишин улетают домой. Их контракт окончен. Они выполнили его с честью" - сказал Евгений Викторович. Сегодня 20 декабря) прошло прощание с лётчиками «Группы Вагнера» –Владимиром Никишиным и Александром Антоновым, которые погибли 2 декабря под Бахмутом, в районе села Клещеевка.

Их Су-24 был сбит из ПЗРК, и за невозможностью утянуть машину до своих позиций, приняли решение направить самолёт на позиции противника.

Тела Никишина и Антонова в короткий срок были возвращены противником. Встречать их приехал Евгений Пригожин. Точно также он приехал проводить своих бойцов в последний полёт. Позже самолёт с гробами героев улетит на Родину лётчиков. После минуты молчания, с ними также простились и их сослуживцы, а бойцы «оркестра» дали три выстрела в небо. А над гробами пролетел штурмовик Су-25 — это старая воинская традиция. Она символизирует, что летчики не погибают, а просто уходят в небо, на очередное боевое задание.

После церемонии тела героев отправили на их малую родину для последующего захоронения.

Их контракт закончен. Они выполнили его с Честью - отметил Пригожин.

Указом Владимира Путина Антонову и Никишину присвоены звания Героев России посмертно.

– «У нас есть контракт. Контракт с Компанией, контракт с Родиной, с Совестью, и мы будем исполнять его до конца. Живыми или мертвыми. Мы знаем, что попадем в Ад, но в Аду мы будем лучшими…»

https://t.me/orchestra_w/3879

https://t.me/riafan_everywhere/15400

Евгений Пригожин, узнав о "визите" Зеленского в Бахмут, записал свое обращение. Евгений Викторович прислал видео, просил опубликовать:

"Уважаемый Владимир Александрович, если Вы еще не уехали из Бахмута, готов встретиться. Пригожин". "Сидел в штабе, сказали, Владимир Александрович Зеленский подъехал. Быстро рванул в сторону Бахмута. Сейчас с "Малки" ребята отработают. Если обратит внимание, готов встретиться в любой момент". "Продолбили. Никаких эмоций.... Заехали к артиллеристам. Ты можешь морзяночной отбить Зеленскому, мы здесь. А то он в Бахмуте, говорят. Мы готовы к встрече и переговорить!" (выстрел орудия). Сейчас морзянкой доработаем" "Отработали морзянкой... дальше едем к танкистам, затем к штурменам заедем. Чем дольше не отвечают, тем ближе подходим. Все. Пока. Всем привет"

https://t.me/concordgroup_official/177

Тот самый листок с посланием Евгения Пригожина Владимиру Зеленскому, которое передали в Бахмут вагнеровские артиллеристы.

https://t.me/yaremshooter/609

Троллинг хохлов вышел на новый уровень. Вы поняли? Пригожин по самому фронту мотается и находится среди своих бойцов. Когда он все успевает?!!! Вот Пригожин точно на передовой, а ролик с Зеленским сняли в каком-то сарае и в тылу. В Бахмуте нет света, а ролик с наркошей снят при электричестве, да еще и не слышно никаких прилетов, хотя в это время по Артемовску (Бахмуту) лупили артой. Не ведитесь на фейки. А то встречала пару всхлипов, что, мол, нам дали по роже? Кто? Студия Каламбия, которая снимала эту чернуху?

Товарищ написал, в память об ушедших братьях.

https://t.me/orchestra_w/3893

Неизвестный художник выпустил продолжение своего комикса "Кто, если не мы". Во втором томе "На второй круг" раскрывается история подвига лётчика "Вагнера" Канамата Боташева, который 22 мая в небе над Попасной пожертвовал собой, чтобы спасти своих товарищей.

https://t.me/orchestra_w/3901

"Сложность Бахмута заключается в том, что сам город находится в низине, и мы подходим на спуске и получаемся как на ладони противника. Мы с этим справляемся, ищем пути, думаем, маневрируем. Некоторые группы уже зацепились. Работаем, скоро город возьмём..."

Комментарий командира штурмовой группы "Вагнера" об актуальной обстановке на бахмутском направлении.

https://t.me/orchestra_w/3910

«Белый дом собирается в течение суток принять меры, направленные на ограничение доступа “Группы Вагнера” к различным техническим средствам» — сообщает информационное агентство Reuters.

Походу заберут синюю изоленту.

https://t.me/grey_zone/16289

В честь погибшего командира отряда "Вагнера" Алексея Нагина предлагают назвать школу под Волгоградом. С таким предложением выступил депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов:

"Бойцы ЧВК Вагнер уже много лет защищают интересы нашей Державы на самых дальних рубежах и самых жарких точках нашей планеты.

Их имена чаще всего скрыты за позывными, но мы не можем, не имеем права помнить про одних героев и забыть про других. Не важно в составе регулярной Армии, в составе ЧВК, в составе добровольного формирования, не важно где служил Герой!"

Командир штурмового отряда "Оркестра" Алексей "Терек" Нагин героически погиб 20 сентября, защищая интересы Родины.

"Музыкант" был похоронен на Центральном кладбище Волгограда со всеми воинскими почестями.

https://t.me/orchestra_w/3919

Штурмана СУ24 ЧВК "Вагнер" RF-93798 Владимира Никишина похоронили в Подмосковье Героя России, погибшего 2 декабря под Бахмутом вместе с командиром Александром Антоновым, отпели в храме Александра Невского, а затем погребли на военном кладбище в Балашихе с воинскими почестями.

https://t.me/riafan_everywhere/15495



Летчики не погибают, а улетают на небеса для очередной миссии…

25 декабря в Челябинске прошли похороны лётчика ЧВК "Вагнера", Героя России Александра Антонова. Траурное мероприятие началась с отпевания. Затем гроб доставили на кладбище. Проститься с добровольцем пришли родственники и друзья пилота, а также неравнодушные граждане. Близким «музыканта» передали звезду Героя России. Командир Антонов и штурман Никишин отправили горящий самолет Су-24М на бронетанковую колонну противника в районе села Клещеевка. Именно Антонов произнес "Встречайте, суки, Папу!" в радиоэфире, после чего штурмовик столкнулся с украинской бронетехникой.

https://t.me/orchestra_w/3981

https://riafan.ru/23816936-v_chelyabinske_proshli_pohoroni_l...

На воинском участке Белоостровского кладбища в Санкт-Петербурге началась подготовка места захоронения погибшего на Украине бойца ЧВК "Вагнер" Дмитрия Меньшикова. Власти города более десяти дней препятствовали организации похорон погибшего героя.

"Мы добились того, чтобы боец ЧВК "Вагнер" Дмитрий Меньшиков был захоронен на "Аллее Героев" Белоостровского кладбища, которое он и указал в своем предсмертном завещании. Похороны состоятся 24 декабря 2022 года" (Евгений Пригожин)

https://t.me/concordgroup_official/191 Напомним, ранее власти Санкт-Петербурга отказали ЧВК "Вагнер" в захоронении Дмитрия Меньшикова на на участке Белоостровского кладбища, где хоронят бойцов, погибших во время военных конфликтов и исполнявших свой долг перед страной.

https://t.me/orchestra_w/3928

Тут на днях Стрелков выдал свой спич, критикующий вагнеровцев. Глава «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов», Герой России Андрей Трошев по поводу заявления Игоря Стрелкова об отступлении ЧВК «Вагнер» с позиций в Бахмуте:

«Вагнер» никуда нигде не отступал, как двигался на Бахмут, так и двигается. Сегодня мы уже зашли в районы Забахмутка и Мясокомбинат, взяли под контроль промзону и частный сектор. Бахмут хорошо укрепленный город, и никто не обещал, что взятие его будет быстрым. Теперь что касается Стрелкова, чтобы поставить точку раз и навсегда. Стрелков обычный болтун, называя по-русски, базарная баба. В свое время Стрелков занимал различные должности, где не занимался ничем, кроме собственных корыстных интересов.

Стрелков уверен, что своим длинным языком он попровоцирует, и, глядишь, ему на лапу копеечку положат, за счет чего он длительное время и живет. Стрелков — это мелкий вымогатель. Когда у нас были тяжелые времена, со всего мира сыпалась критика, и в тяжелых боях с американской армией мы понесли потери под Дейр-эз-Зором, он ходил, поливал ЧВК «Вагнер» грязью, распространял негативные слухи и вымораживал денег, но это отдельная история.

По поводу пребывания Стрелкова на Донбассе ходили всяко-разные слухи вплоть до того, что он был в ЧВК «Вагнер».

В ЧВК «Вагнер» его не было и быть не могло, поскольку ни один вагнеровец со Стрелковым даже срать рядом не сядет. Все знают, что это просто ничто, обычное базарное чмо. Касательно пребывания его в других местах, не слышал ничего, чтобы Стрелков хоть где-то был. Это трусливый, низкий и подлый человек.

https://t.me/yaremshooter/630



Евгений Пригожин высказался о праве Навального отправиться на фронт и умереть за Родину. "Огромное количество русских патриотов идут воевать в ряды ЧВК "Вагнер". Алексея Навального среди них нет. Если он выразит желание поехать на войну, безусловно, мы будем этому рады. Как говорится, на свободу - с чистой совестью.

Я не такой большой знаток российского права как Лёша, но не вижу в этом ничего предосудительного по двум причинам.

Первая, люди могут очиститься и получить второй шанс в жизни, пройдя через ужасы войны.

Вторая, запомните, обдумайте, а желательно запишите себе: никто не может отнять у человека право защищать свою Родину, свою мать и свою семью всеми доступными способами.

Я глобально не согласен с политикой государства в том, что всем "навальнообразным" дали возможность бежать за границу. Их обязаны были собрать, сформировать один штрафной батальон и передать мне. И не сомневайтесь, что все они погибли бы героями".

https://t.me/orchestra_w/3914

Публикуем заявление Евгения Викторовича:

«Владимир Александрович, так нечестно. Сижу, жду Вас у Бахмута. А Вы хвостом вильнули и в США. Я, как и Вы, патриот своей страны и так же с февраля никуда не уезжал. Ну что же, мчусь в США. Скажите Джозефу, чтобы встречал». (очередной троллинг Мастера)

https://t.me/concordgroup_official/184

Пригожин уверяет, что женщины из колоний тоже смогут отправиться в зону боевых действий. С таким предложением к нему обратился депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер и попросил допустить к участию в «СВО» женщин, отбывающих наказание в ИК-6 Нижнего Тагила.

Пригожин в ответ заявил, что абсолютно согласен с Вегнером и женщин-заключённых можно использовать в снайперских парах и диверсионных группах.

https://t.me/ssigny/51913/

Оркестранты войны

https://t.me/vindemiatrix_art/285

Все ответы не поместились в этот раздел. Дополнительно можно прочесть вот тут, поскольку тема будет без рассылки: Дополнительно ответы Пригожина Евгения Викторовича

Все темы можно посмотреть вот тут, в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок