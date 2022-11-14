Как советский разведчик-герой захватил батарею и раскидывал немцев голыми руками?



В тяжелых условиях Заполярья О последнем «сталинском ударе» у нас знают не так много, как о других победоносных операциях 1944 года. В конце 1944-го Красная Армия и Северный флот освободили Карелию, Заполярье и продолжали бить фашистов уже на территории Норвегии. Несмотря на меньший масштаб сражений, продвигаться на Севере было крайне тяжело. Иногда история подвига советских солдат это не просто героически уничтоженный танк, взятая огневая точка или сбитый самолет. В случае с разведчиком Семеном Агафоновым храбрость одного бойца помогла не только взять батарею фашистов и выиграть сражение, но внести серьезный вклад в успех всей операции — последнего «сталинского удара».О последнем «сталинском ударе» у нас знают не так много, как о других победоносных операциях 1944 года. В конце 1944-го Красная Армия и Северный флот освободили Карелию, Заполярье и продолжали бить фашистов уже на территории Норвегии. Несмотря на меньший масштаб сражений, продвигаться на Севере было крайне тяжело.

Маршал Мерецков вспоминал, что солдатам тяжело приходилось в холодном и влажном воздухе форсировать множество порожистых рек. Всякая лощина или горный перевал изобиловал минными полями или колючей проволокой. А бесчисленное количество высот немцы превратили в настоящие горные крепости.

«Лапландский вал» защищали 53 тысячи немцев, в основном горных егерей — элитных вояк, готовившихся в схожих условиях в Австрии и Норвегии. Немцам было за что держатся: незамерзающие порты снабжали Рейх ценным никелем, медью и молибденом, а также позволяли держать в прицеле Мурманск.

Карта Петсамо-Киркинесской операции (1944).

Главным бастионом немцев на оккупированной советской территории был порт Лиинахамари. Городок был базой для вывоза никеля из советского Заполярья и одновременно важной базой немецкого флота на Баренцевом море. Огромным преимуществом врага было само географическое расположение порта.

До самого порта по морю приходилось пройти 28 километров по узкому фьорду, буквально напичканному артиллерийскими и зенитными орудиями, многочисленными пулеметными точками и железобетонными дотами.

Особую опасность представляли крупнокалиберные батареи на мысе Крестовый. Батареи держали под контролем весь Печенгский залив и бухту Лиинахамари, не давая ни одному кораблю приблизиться к порту. Заставить орудия «замолкнуть» предстояло 181-му разведотряду особого назначения под командованием будущего дважды Героя Виктора Леонова.

«Увалень» с зорким глазом и мощными кулаками

С осени 1941 года в легендарном отряде морской пехоты Виктора Леонова служил уроженец Архангельской губернии Семен Агафонов. Семен вырос на Белом море, и в 21 год ушел служить на флот. На фронте Агафонов не сразу прослыл храбрым воином. Службу он начинал коком на подлодке, но из-за какого-то неблаговидного поступка был списан.

В разведотряде для Агафонова сделали исключение и зачислили его добровольцем под личную ответственность командира. В своей книге «Лицом к лицу» Виктор Леонов так характеризовал Агафонова:

«С виду увалень, дрался бесстрашно, с неистощимой энергией и упоением и в то же время с таким мастерским расчетом, что все считали его самым лучшим разведчиком отряда».

С.М. Агафонов (1917-1977).

Своей самоотверженностью Семен быстро заслужил уважение товарищей. Особо он отличился во время десанта в Мотовском заливе 18-19 сентября 1942 года. Тогда Агафонов захватил вражеский пулемет и остался прикрывать отход десанта, отстреливая превосходящего врага пулеметной очередью. После тяжелого боя Семен успел прорваться к своим.

К 1944 году Семен Агафонов больше 50 раз высаживался с десантом и совершал рейды по тылам врага, за что был удостоен 3 орденов Красного Знамени.

Старшина первой статьи слыл не только отличным стрелком (в газетах военных лет ему приписывали уничтожение более 100 немцев), но и мастером рукопашного боя.

Этот навык пригодился Семену в боях на мысе Крестовом. Том самом, где стояла грозная немецкая артиллерийская батарея. Разведотряд Леонова, где Агафонов командовал отделением, вышел к крестовому 9 октября. Морпехи высадились далеко от мыса: по горному хребту с предельной осторожностью и безмолвием им пришлось пройти 30 километров.

Безмолвный десант в «коридор смерти».

Атака на неприступную батарею Крестового стала для немцев полной неожиданностью. Старшина первой статьи Агафонов одним из первых в подразделении ворвался в расположение немцев. В орудийном дворике Агафонов сметал врагов где автоматной очередью, а где и голыми руками. Захватывая батарею, морпех лично приложил до 10 фашистов.

С беспримерной смелостью сражались бойцы 181-го разведотряда на мысе Крестовом. Они не только миновали все природные препятствия, взяли батареи, но и выдержали натиск озверевшего противника. Немцы еще целые сутки отправляли подкрепления на мыс, но морпехи выстояли в схватке с превосходящим противником.

Результатом взятия мыса Крестовый стала одна из самых успешных десантных операций Великой Отечественной. Советским катерам удалось пройти под скалами, ниже прицельной линии немецких укреплений. Без потерь получилось высадить первую группу десанта в 552 человека на причалы и берег фьорда.

Семен Агафонов показывает, что был еще и отличным стрелком.

К рассвету 13 октября в считавшемся неприступным «коридоре смерти» было уже более 2 тысяч десантников, которые уничтожили немецкий гарнизон и полностью освободили порт. Освобождение Лиинахамари позволило советским войскам развить успех. К концу октября Красная Армия освободила весь район Печенги и ступила на норвежскую землю.

Петсамо-Киркинесская операция считается последним «сталинским ударом». В ходе операции в октябре 1944 года вся территория советского Заполярья была освобождена, при этом было уничтожено до 30 тысяч немцев.

Уверенной победы в Заполярье не было бы без подвига морпехов на Крестовом и конкретно без подвига отважного Семена Агафонова. За это сражение старшина первой статьи получил звание Героя Советского Союза. Война для Семена закончилась с разгромом Японии, а в мирной жизни он остался работать на кораблях.