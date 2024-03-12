13 марта - победа СССР в Зимней войне

Зимняя война - классическая жертва "синдрома проигравшего". Дело в том, что...

...вопрос о прошедших войнах крайне чувствительный. Особенно в ситуации, когда эти войны проиграны. Для проигравших очень важно для собственного психологического комфорта доказать, что их поражение - вовсе даже и не поражение почти. Вот почти что и не считается. Это всё несправедливо и потому не совсем по-настоящему. Этого почти что и не было... И вот тут начать доказывать,что противник понёс очень большие потери, и потому как бы почти проиграл - один из стандартных методов.

В связи с этим фактором, оценки той войны существуют самые противоположные. По всем формальным признакам Советский Союз благополучно её выиграл. Все поставленные цели были достигнуты: граница от Ленинграда отодвинута, территории, необходимые для обеспечения безопасности "северной столицы", получены.

Следует отметить, что проблема была отнюдь не надумана: от Ленинграда границу отодвинуть любом случае следовало. "Северная столица" уже в те времена была тесно связана с Москвой. Из-за этого мог реализоваться эффект "стратегической сверхпроводимости": два пункта, транспортно связанные между собой намного сильнее, чем с окружающим пространством, стратегически имеют тенденцию "сливаться воедино" - что приводит к тому, что и теряются они одновременно.

Грубо говоря, внезапная атака и захват находящегося возле границы Ленинграда могли привести к тому, что враг был бы в Москве ещё до того, как там узнали бы о начале войны. Конечно, сложно представить чтобы советское руководство могло бы настолько, что называется, "лопухнуться", но, тем не менее, и игнорировать такую опасность было нельзя. То есть - проблема была, и СССР её решил.

При этом первоначально СССР старался решить вопрос иначе: созданием военно-морских баз на островах Финского залива, или хотя бы наблюдательных пунктов. Потом появилось предложение об обмене территории Карельского перешейка на значительно большие территории в других районах. Маршал Маннергейм в "Мемуарах" писал, что всемерно поддерживал эту идею - очевидно, вовсе не считая её опасной для Финляндии. Похоже, что для него, профессионального военного, опасения СССР были вполне понятны...

Но в данном случае "синдром проигравшего" отягощается некоторой конспирологией. Есть теория, согласно которой советское руководство предполагало захватить Финляндию, превратить её в одну из республик СССР - на основании того, что некогда Финляндия входила в состав Российской империи. В частности, при этом обращают внимание на то, что в ходе войны была создано социалистическое финляндское правительство Куусинена, которое вроде как претендовало на то, чтобы "сесть" в Хельсинки.

Чтобы понять общую ситуацию, следует учесть некоторые факты, которые не всегда, но часто забываются или недооцениваются.

Предыстория

Во-первых, эта советско-финляндская война была уже третьей. Первая война Финляндии с Советской Россией прошла ещё в 1918-1920 годах, а вторая - "Карельская" - в 1921-22 годах. В тот период финнами был создан ряд марионеточных профинляндских правительств - Олонецкой области, Карелии, "Северной Ингрии", которые потом довольно длительное время существовали.

Во-вторых, вполне себе существовал, так сказать, "панфинляндизм", то есть представление о том, что Финляндия призвана защищать и объединять вокруг себя финно-угорские народы. В первую очередь - те, что находились традиционно в составе России. На тот момент "панфинляндизм" прекрасно себя чувствовал и был весьма развит.

Как можно видеть по карте, в случае реализации плана протяжённость границы уменьшается в два раза (причём она, в основном, начинает проходить по водным рубежам), а площадь территории Финляндии в два раза увеличивается. То есть сам по себе план вполне здравый - не считая того, что трёхмиллионная страна при этом посягает на территориальную целостность стосемидесятимиллионной. Карта из кн. Ю. Мухина "Крестовый поход на восток"

Вопреки здравому смыслу и интуиции, политика Финляндии, в общем, не выглядит оборонительной на советском направлении. Как известно, основную часть проблем в войну Советскому Союзу доставила "линия Маннергейма". Она представляла собой линию мощных укреплений, прикрывавших финскую территорию с одного из направлений.

Однако ей закрывалась лишь очень небольшая часть советско-финской границы. Грубо говоря, граница между СССР и Финляндией, как и граница между современной Россией и Финляндией, состоит из двух участков: протянувшийся с запада на восток примерно 100 км и протянувшийся с севера на юг примерно 1000 км. Казалось бы, очевидно, что более длинный участок представляет собой потенциально большую опасность. Тот, кто хотел бы захватить Финляндию, скорее всего, выстроил бы войска вдоль длинного участка и несколькими ударами рассёк всю финскую территорию.

Именно там нужно было бы создавать защитные укрепления. Но получилось совсем наоборот. Финляндия закрыла только очень небольшой участок границы. Оборонительной логики в этом нет. Но имеется очевидная наступательная логика: если вы рассматриваете длинный участок границы как временное явление, только до реализации плана Великой Финляндии, то нет смысла тратиться на его укрепление. А вот короткий участок можно и укрепить... Сам такой подход к обороне уже был весьма многозначительным. Одним словом, ни малейших оснований надеяться на добрососедские отношения с Финляндией у Советского Союза не было. Как раз наоборот: наиболее вероятно было вступление Финляндии в любой антисоветский блок для того, чтобы реализовать свои далеко идущие планы. Так что идея обезопасить Ленинград - в том числе от финнов - была более чем здравой.

Если бы СССР хотел захватить Финляндию

Действия Советского Союза не похожи на попытку захватить Финляндию. Прежде всего, как уже было сказано, наиболее рациональным способом сухопутного вторжения был бы удар со стороны длинного участка границы. Но этого так и не произошло. Наоборот: там, скорее, финны проявляли активность - таки пытались реализовать планы на Великую Финляндию.

Советские войска почему-то атаковали только в районе линии Маннергейма. Только исключительно тот участок, который, согласно планам по удалению границы от Ленинграда, и предполагалось в итоге оставить за СССР. Советский Союз явно пытался минимизировать масштаб боевых действий. Это не помогло ему избежать исключения из Лиги Наций, но он сильно пытался, чтобы до этого дело не дошло. Был ли смысл в этом, если изначально предполагалось провести аннексию Финляндии?

Насколько можно судить, неподготовленность советских войск к прорыву линии Маннергейма исходно объяснялась тем, что советское руководство ошибочно - из-за неточных данных разведки - считало, что укрепления там ещё недостроены. Тогда всё понятно: предполагалось быстро пройти сквозь них и решить все вопросы минимальным применением силы на ограниченном участке. Ошибка в этом отношении обошлась дорого.

Если бы в принципе стояла бы задача захватить Финляндию, то вообще не было бы смысла ориентироваться именно на масштабное сухопутное вторжение. Финляндия, как и другие скандинавские страны, напоминает комету: густонаселенное южное "ядро" и весьма разряжённый северный "хвост". То есть достаточно было нанести один короткий удар в районе Хельсинки - и дело было бы сделано. При этом, если Финляндия имела достаточно подготовленную сухопутную армию, то с флотом и авиацией всё было куда как более печально. То есть рациональнее всего было бы не начинать войну зимой - вроде как во времени Советский Союз не был особо ограничен, то есть не было никакой причины захватывать Финляндию немедленно - а перенести операцию на тёплое время года. Хельсинки/Гельсингфорс длительное время был основной базой царского флота. Ветеранов-моряков на службе в СССР оставалось достаточно: они бы с закрытыми глазами провели корабли на свою прежнюю базу! Авиация легко высадила бы воздушный десант в окрестностях финской столицы.

И вот параллельно с этим можно было бы и нанести удар - в обход линии Маннергейма... Скорее всего, Финляндия бы капитулировала ещё до подхода сухопутных частей. И на вопросы Лиги Наций СССР бы ответил, что с новым финляндским правительством у него мир, дружба и договор о взаимопомощи...

То есть, очевидно, захват Финляндии не ставился в качестве цели. Возможно, не исключался при определённых обстоятельствах, но вряд ли изначально предполагался. Формирование "правительства Куусинена" - лишь мера политико-психологического давления, зеркальный ответ на формирование профинского правительства Карелии.

Майнильский инцидент: непринципиальный вопрос

Также в исследованиях Зимней войны непропорционально много внимания направлено на изучение формального casus belli, после которого СССР объявил войну Финляндии. Проигравшие, конечно, активно доказывают, что всё было сфальсифицировано, а то и вовсе ничего такого не было. Советские артиллеристы обстреливают финские позиции во время советско-финского конфликта 1939 - 1940 годов.

Так называемый "Майнильский инцидент" - это артиллерийский обстрел советской территории с финской стороны. В послевоенной финляндской историографии очень много сил уделяется тому, чтобы доказать, что обстрела не было, он был невозможен по причине отсутствия артиллерии в этом районе и т.п. Не то, чтобы это имело принципиальное значение, но я не вижу смысла для Советского Союза в таких ухищрения.

Дело в том, что тогда подобные инциденты на всех советских границах происходили постоянно. За 20 межвоенных лет погибло больше 2400 советских пограничников. Финляндская граница была одной из наиболее напряженных. Не было никакого смысла выдумывать дополнительный инцидент, когда и реальные шли постоянно. Майнильский как casus belli использовался только по той причине, что в нём была задействована артиллерия, то есть он был более серьёзным. Но вообще-то войны начинались и из-за намного меньшего.

Ничего не мешало использовать любой другой случай. Уже после Майнильского - но до начала войны - произошло по меньшей мере ещё два инцидента. Ситуация вообще была такая, что доходило до анекдота: однажды обстрелу с финской стороны подверглись автомобили финской же делегации, возвращавшейся с переговоров из СССР...

Согласно финским данным, артиллерии у них на Карельском перешейке не было. Но возникают сомнения. В "Мемуарах" К. Маннергейм пишет:

...Когда я лично побывал 26 октября на Карельском перешейке, генерал Ненонен заверил меня, что артиллерия полностью отведена за линию укреплений, откуда ни одна батарея не в силах произвести выстрел за пределы границы.

Интересно, что делал генерал-инспектор артиллерии в регионе, где артиллерии заведомо нет? Ездил и заглядывал за каждый куст, не спряталась ли там пушка, случайно? Логичнее было бы объехать места постоянной дислокации... Прибыл на встречу с Маннергеймом? А в менее диких местах им встретиться не судьба? Больше похоже на то, что Маннергейм задним числом пытается дать объяснение, зачем инспектор артиллерии находился в приграничной полосе, если артиллерии там не было - и заодно спихнуть на него ответственность, если правда вдруг всплывёт.

Позже, кстати, он давал приказ оборонять предполье большими силами:

Объединение основной части войск прикрытия (1-й и 2-й бригад) в новую дивизию, подчинённую непосредственно командующему армией, также не предполагало пассивного положения. Ещё 3 ноября я дал указание генерал-лейтенанту Эстерману создать такую группировку войск, которая бы обеспечила по возможности эффективную оборону приграничной зоны. Это же повторил в приказе от 11 ноября, в котором ещё раз обратил его внимание на то, сколь важной является оборона необходимо большими силами позиций, выстроенных между границей и главной линией обороны.

Без артиллерии, что ли, эта дивизия была? Очень странно...

Так что там с потерями?

Ну и вопрос потерь: как обычно, все поверженные противники России рассказывают о том, как здорово воевали они и как плохо русские. Но вот именно в этом случае если считать, что потери у Финляндии в разы меньше советских, то совершенно непонятно, почему Финляндия вообще решила капитулировать: ведь помощи оставалось ждать недолго!

На тот момент между Великобританией и Францией с одной стороны и Германией с другой шла, как известно, война. Советский Союз находился ещё вне войны и потому суда обеих воюющих сторон имели право заходить в Мурманск и получать там припасы и техобслуживание. Но если у англофранцузской коалиции и других баз в регионе было достаточно, то у немцев других вариантов не было, для них это было принципиально.

Отсюда Британия и Франция несколько раз порывались начать заодно войну и с Советским Союзом - чтобы лишить Рейх такой возможности. Изначально предполагалось перебросить войска в Финляндию и одновременно на юг - в район Ирака. И нанести удары - из Ирака на Баку и из Финляндии - на Ленинград. Такие грандиозные клещи - на всю Европейскую часть СССР.

При этом задействовать в операции предполагалось аж 300 тысяч человек. В то время, как Рабоче-крестьянская Красная Армия насчитывала на тот момент около 5 миллионов. То есть идея была, скажем так, не очень здравой... Но - была. После падения Франции немцы захватили штабные документы французов, в том числе и эти планы - и опубликовали их. Опровержений не последовало ни тогда, ни позже.

Тот же Маннергейм на эту тему вспоминает:

Сведения о помощи западных стран, запрошенные министерством иностранных дел, поступили 7 марта. Они были подготовлены начальником генерального штаба Великобритании генералом Айронсайдом и выглядели следующим образом: Первый эшелон, в который войдёт англо-французская дивизия, будет переправлен морем в Нарвик 15 марта. Его состав: две с половиной бригады французских альпийских стрелков — 8500 человек

два батальона «иностранного легиона» — 2000 человек

один батальон поляков — 1000 человек

1-я британская гвардейская бригада — 3500 человек

1-й британский батальон лыжников — 500 человек Итого: 15500 человек Перечисленные войска — это отборные части. Одновременно с ними будут высланы 3 батальона обслуживания. Второй эшелон будет состоять из трёх британских дивизий, каждая численностью 14000 человек. Общая численность боевых частей возрастёт до 57500 человек. По расчётам, первый эшелон должен прибыть в Финляндию в конце марта...

(Что характерно, даже поражение Финляндии не привело к отказу от этих планов: только теперь предполагалась операция только с юга против бакинских нефтепромыслов. Планирование продолжалось вплоть до падения Франции летом 1940-го...)

Одним словом, при столь небольших потерях, как приписывается часто Финляндии (20 тысяч против 130 тысяч!), совершенно непонятно, что помешало ей подождать ещё пару недель до прибытия союзников... Исходя из явной торопливости финнов, трудно отделаться от впечатления, что ситуация для них была критической.

Ну и вот какие данные можно найти - которые вполне объясняют поведение финнов: Источник: Галицкий В.П.: Финские военнопленные в лагерях НКВД. М., 1997. http://militera.lib.ru/research/galitsky_vp/01.html

Вся финская армия не дотягивала и до 200 тысяч, во время войны была пополнена за счёт Шюцкора. То есть ситуация и правда у Финляндии складывалась катастрофическая: выбито оказалось явно больше половины всего, что имелось. А уж после потери укреплений "линии Маннергейма" и правда ждать две недели было уже никак невозможно.

Итог войны

Одним словом, СССР получил то, на что реально и рассчитывал: граница была отодвинута от Ленинграда. Очередная советско-финская война была выиграна. При этом нужно сказать, что потери СССР действительно оказались высокими - не настолько, как рисует антисоветская пропаганда, но и не такими, как ожидали в СССР. Сказалась организационная неразбериха. В СССР всеобщая воинская повинность была введена только после начала Мировой войны - в 1939 году. РККА резко выросла, с 1 до 5 миллионов человек, но основная часть недавних призывников, разумеется, опыта набраться не успела.

При этом первоначально операция против Финляндии планировалась силами одного Ленинградского военного округа, где формальная численность войск стала велика, но количество профессионалов довоенной выучки было не выше, чем везде. Только после подключения опытных сил из других округов задача по прорыву линии Маннергейма была решена.

В Германии это всё предпочли считать признаком слабости Советской России. Правда, на Дальнем Востоке РККА чуть раньше разгромила японцев на Халхин-Голе, но это было далеко, и немцы предпочли этого не заметить. Разумеется, расовая теория и так заставляла нацистов верить в слабость СССР, но это "лыко" уж больно было "в строку".

Ну, и, как известно, разбитая Финляндия приняла участие Великой Отечественной как союзник Германии. Однако, учитывая господствовавшую в Хельсинки великофинляндскую идеологию, это в любом случае было неизбежно. Так что очень удачно получилось с тем, что границу от Ленинграда успели отодвинуть, а значительная часть её потенциала была перемолота заранее. Из четырёх советско-финляндских войн лишь одна началась по инициативе СССР - собственно "Зимняя".

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