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13 марта 1940 г. закончилась советско-финляндская война

13 марта 1940 г. закончилась советско-финляндская война

81 год назад в 12.00 по московскому времени закончилась советско-финляндская война.

Она продлилась 105 дней.

Советско-финляндская, «зимняя», война продолжалась 105 дней, с 30 ноября 1939 г. по 13 марта 1940 г. В войсковой группировке, действовавшей на фронте от Баренцева моря до Финского залива протяженностью более 1 400 км, была задействована ¼ часть всех сухопутных войск РККА. Численность Действующей армии, включая соединения и части сухопутной армии, флот, авиацию и войска НКВД, составила приблизительно 1 млн. человек. Советские войска понесли тяжелые потери в этой войне.

На ней погибло около 138500 бойцов, командиров и политработников Красной Армии. Финские потери составили около 26500 убитыми, ранеными и пропавшими без вести.

Это значит, что в каждый день войны погибало в среднем 1570 человек. Около 250 финнов и 1319 наших.

Между тем, до вступления в силу перемирия упорные боевые действия продолжались на многих участках фронта. Совесткие солдаты до последних мгновений войны показывали мужество и отвагу, и ряд войнов получили звание Героя Советского Союза непосредственно за последний день войны.
13 марта 1940 г. закончилась советско-финляндская война
1. Козлов В.Д. Командир танка 205 орб 13 лтбр. Информация из наградного листа. Отметился в феврале в боях под ст.

Кямяря и Пиен-Перо. Ночью 13 марта держал оборону выведеного из строя танка в районе Петрахо (скорее всего, имеется в виду н/п Перроахо северо-восточнее ст. Тали (современная ст. Пальцево)). Во время Великой Отечественной войны нес службу в Ульяновском танковом училище им. В.И. Ленина.
13 марта 1940 г. закончилась советско-финляндская война
2. Словнов А.И. Командир роты 69 сп 97 сд. Информация из наградного листа. Отметился в конце февраля в боях в районе урочища Кууса (УР Сикниеми). Затем - во время боев за остров Витсасаари (ныне остров Геройский, западнее п. Шлюз Гремучий) на Вуоксе. Погиб в 11:30 13 марта в рукопашной схватке на острове Мустасаари (ныне остров Озовый к северу от острова Геройского).
13 марта 1940 г. закончилась советско-финляндская война3. Шамрай М.С. Командир роты 257 сп 7 сд. Информация из наградного листа. Отмечался с начала боев за Выборг. Ночью 13 марта, организовав также отставших бойцов другой роты, сломил оборону противника и ворвался в Выборг. По схеме, представленной в "Сражениях Зимней войны", 13 марта 257 сп левым флангом 7 сд штурмовал Выборг 13 марта со стороны северного берега бухты Закрытой, и к перемирию пробился в район современных улиц Фабричной и Данилова. Участник Великой Отечественной войны. Умер в полевом госпитале в Тульской области в ноябре 1942 г.
13 марта 1940 г. закончилась советско-финляндская война
4. Ионичев П.Г. Пулеметчик, красноармеец 300 сп 7 сд. Информация из наградного листа. Отмечался с начала боев за Выборг. 13 марта, фактически, в одиночку отразил контратаку противника при штурме Выборга. По схеме, представленной в "Сражениях Зимней войны", 13 марта 300 сп правым флангом 7 сд вел штурм Выборга со стороны ж/д из Ленинграда и к перемирию пробился в район современной улицы Батарейной. Участник Великой Отечественной войны. Умер от ран в октябре 1941 г. в плену в районе Киева.
13 марта 1940 г. закончилась советско-финляндская война5. Николенко С.М. Начальник штаба 95 отб 20 тбр. Информация из наградного листа. Отмечался героическими действиями на протяжении всей войны, в том числе, судя по всему, участвовал при подрыве дот Sk-2 УР Сумманкюля. В наградном листе указано, что 13 марта со взводом танков выехал на передовую и вел огонь по противнику прямо до вступления в силу перемирия. При этом место подвига 13 марта в наградном листе не указано. По схеме в книге "Танки в Зимней войне", а также наградным листам других ГСС из 20 тбр, установлено, что в марте 20 тбр вела бои в районе ст. Тали. Участник Великой Отечественной войны. Погиб в августе 1942 г. на территории Смоленской области. Видимо, в постсоветском периоде Золотая звезда героя была украдена, продана на аукционе в США, но затем была возвращена американским историком внуку Героя.

Также за бои 13 марта могли получить звания Геолй Советского Союза и другие бойцы, у которых не найдены наградные листы или в наградных листах дата подвига не указана.
13 марта 1940 г. закончилась советско-финляндская войнаЧасти Красной Армии переходят советско-финляндскую границу
13 марта 1940 г. закончилась советско-финляндская войнаПередвижение советских частей в районе населенного пункта Териоки
13 марта 1940 г. закончилась советско-финляндская войнаПротивотанковые укрепления финнов на Карельском перешейке
13 марта 1940 г. закончилась советско-финляндская войнаФинские укрепления в районе высоты 65,5
13 марта 1940 г. закончилась советско-финляндская войнаЧасти Красной Армии движутся по финской территории 30.11.1939
13 марта 1940 г. закончилась советско-финляндская войнаПеред выступлением в разведку
13 марта 1940 г. закончилась советско-финляндская войнаГерои Советского Союза командармы 1 ранга С.К.Тимошенко и Г.И.Кулик
13 марта 1940 г. закончилась советско-финляндская войнаКомандарм 2 ранга К.А.Мерецков беседует с командирами на окраине Выборга
13 марта 1940 г. закончилась советско-финляндская войнаАрмейский комиссар 1 ранга Л.З.Мехлис беседует с Ортенбергом и Кружковым
13 марта 1940 г. закончилась советско-финляндская войнаКомбриг И.С.Лазаренко вместе с командирами пробирается по дорожке
13 марта 1940 г. закончилась советско-финляндская войнаКомсомольские танковые экипажи, заключившие социалистический договор бить белофинские банды до полного разгрома. А.Орлов, А.Скварник, Е.Моргунов, А.Архипенко и И.Фокин
13 марта 1940 г. закончилась советско-финляндская войнаНа огневой позиции
13 марта 1940 г. закончилась советско-финляндская войнаСоветские танки на Карельском перешейке
13 марта 1940 г. закончилась советско-финляндская войнаТрофейный финский танк "Виккерс"
13 марта 1940 г. закончилась советско-финляндская войнаОбед в боевой обстановке
13 марта 1940 г. закончилась советско-финляндская войнаОбед на привале на финской территории. 30.11.1939 г.
13 марта 1940 г. закончилась советско-финляндская войнаПулеметный расчет на передовой
13 марта 1940 г. закончилась советско-финляндская войнаПосле боя за населенный пункт Териоки
13 марта 1940 г. закончилась советско-финляндская войнаДОТ на высоте 65,5
13 марта 1940 г. закончилась советско-финляндская войнаПолевой госпиталь. Снимок сделан в декабре 1939 г
13 марта 1940 г. закончилась советско-финляндская войнаСанитарный самолет принимает раненого бойца
13 марта 1940 г. закончилась советско-финляндская войнаПарад после окончания войны. Танки на Литейном мосту 30 марта 1940 г.

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Публикуем также подборку фотографий, сделанных финскими военкорами в последний день войны. К каждой фотографии даны комментарии.
13 марта 1940 г. закончилась советско-финляндская война

Хельсинки. Финские флаги в столице приспущены. На фото - здание Шведского театра. Обратите внимание на заколоченные окна и витрины. Новый корпус универмага Стокманн еще не построен, на его месте - двухэтажный домик.

13 марта 1940 г. закончилась советско-финляндская войнаНеразорвавшийся 203 мм снаряд на улице Торккеликату (проспект Ленина) в Выборге. На заднем плане виден еще не сгоревший Рынок.
13 марта 1940 г. закончилась советско-финляндская войнаФинские солдаты с трофейной советской 45 мм противотанковой пушкой на перекрестке улицы Карьяланкату (Ленинградский проспект) и Торккеликату (проспект Ленина). Обратите внимание на импровизированные маскхалаты у части финнов и на то, что ресторан Эспиля еще целый.
13 марта 1940 г. закончилась советско-финляндская войнаФинны кормят голубей на Рыночной площади. Рынок еще целый, он сгорит буквально через несколько часов во второй половине дня 13 марта 1940 года.
13 марта 1940 г. закончилась советско-финляндская войнаФинские солдаты наслаждаются солнцем у казармы за Замком у Анненских укреплений.
13 марта 1940 г. закончилась советско-финляндская войнаПо-прежнему горит комендантский дом Выборгского замка, подожженный огнем советской артиллерии днем ранее. Западный замковый мост разбит.
13 марта 1940 г. закончилась советско-финляндская войнаЛейтенант Лейнонен, фронт на реке Коллаанйоки.
13 марта 1940 г. закончилась советско-финляндская войнаПоследние выстрелы войны для этого финского расчета миномета. Все знают, что в последний час войны советская артиллерия открыла интенсивный огонь по финским позициям. Гораздо реже говорится о том, что финны не оставались в долгу и тоже отправляли свои последние приветствия на нашу сторону.
13 марта 1940 г. закончилась советско-финляндская войнаБратская могила воинов в районе высоты 65,5

Военный музей Карельского перешейка (директор Баир Иринчеев)
Сайт Зимняя война

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