13 марта 1940 г. закончилась советско-финляндская война

81 год назад в 12.00 по московскому времени закончилась советско-финляндская война.

Она продлилась 105 дней.

Советско-финляндская, «зимняя», война продолжалась 105 дней, с 30 ноября 1939 г. по 13 марта 1940 г. В войсковой группировке, действовавшей на фронте от Баренцева моря до Финского залива протяженностью более 1 400 км, была задействована ¼ часть всех сухопутных войск РККА. Численность Действующей армии, включая соединения и части сухопутной армии, флот, авиацию и войска НКВД, составила приблизительно 1 млн. человек. Советские войска понесли тяжелые потери в этой войне.

На ней погибло около 138500 бойцов, командиров и политработников Красной Армии. Финские потери составили около 26500 убитыми, ранеными и пропавшими без вести.

Это значит, что в каждый день войны погибало в среднем 1570 человек. Около 250 финнов и 1319 наших.

Между тем, до вступления в силу перемирия упорные боевые действия продолжались на многих участках фронта. Совесткие солдаты до последних мгновений войны показывали мужество и отвагу, и ряд войнов получили звание Героя Советского Союза непосредственно за последний день войны.



1. Козлов В.Д. Командир танка 205 орб 13 лтбр. Информация из наградного листа. Отметился в феврале в боях под ст. Кямяря и Пиен-Перо. Ночью 13 марта держал оборону выведеного из строя танка в районе Петрахо (скорее всего, имеется в виду н/п Перроахо северо-восточнее ст. Тали (современная ст. Пальцево)). Во время Великой Отечественной войны нес службу в Ульяновском танковом училище им. В.И. Ленина.



2. Словнов А.И. Командир роты 69 сп 97 сд. Информация из наградного листа. Отметился в конце февраля в боях в районе урочища Кууса (УР Сикниеми). Затем - во время боев за остров Витсасаари (ныне остров Геройский, западнее п. Шлюз Гремучий) на Вуоксе. Погиб в 11:30 13 марта в рукопашной схватке на острове Мустасаари (ныне остров Озовый к северу от острова Геройского).

3. Шамрай М.С. Командир роты 257 сп 7 сд. Информация из наградного листа. Отмечался с начала боев за Выборг. Ночью 13 марта, организовав также отставших бойцов другой роты, сломил оборону противника и ворвался в Выборг. По схеме, представленной в "Сражениях Зимней войны", 13 марта 257 сп левым флангом 7 сд штурмовал Выборг 13 марта со стороны северного берега бухты Закрытой, и к перемирию пробился в район современных улиц Фабричной и Данилова. Участник Великой Отечественной войны. Умер в полевом госпитале в Тульской области в ноябре 1942 г.



4. Ионичев П.Г. Пулеметчик, красноармеец 300 сп 7 сд. Информация из наградного листа. Отмечался с начала боев за Выборг. 13 марта, фактически, в одиночку отразил контратаку противника при штурме Выборга. По схеме, представленной в "Сражениях Зимней войны", 13 марта 300 сп правым флангом 7 сд вел штурм Выборга со стороны ж/д из Ленинграда и к перемирию пробился в район современной улицы Батарейной. Участник Великой Отечественной войны. Умер от ран в октябре 1941 г. в плену в районе Киева.

5. Николенко С.М. Начальник штаба 95 отб 20 тбр. Информация из наградного листа. Отмечался героическими действиями на протяжении всей войны, в том числе, судя по всему, участвовал при подрыве дот Sk-2 УР Сумманкюля. В наградном листе указано, что 13 марта со взводом танков выехал на передовую и вел огонь по противнику прямо до вступления в силу перемирия. При этом место подвига 13 марта в наградном листе не указано. По схеме в книге "Танки в Зимней войне", а также наградным листам других ГСС из 20 тбр, установлено, что в марте 20 тбр вела бои в районе ст. Тали. Участник Великой Отечественной войны. Погиб в августе 1942 г. на территории Смоленской области. Видимо, в постсоветском периоде Золотая звезда героя была украдена, продана на аукционе в США, но затем была возвращена американским историком внуку Героя.

Также за бои 13 марта могли получить звания Геолй Советского Союза и другие бойцы, у которых не найдены наградные листы или в наградных листах дата подвига не указана.

Части Красной Армии переходят советско-финляндскую границу

Передвижение советских частей в районе населенного пункта Териоки

Противотанковые укрепления финнов на Карельском перешейке

Финские укрепления в районе высоты 65,5

Части Красной Армии движутся по финской территории 30.11.1939

Перед выступлением в разведку

Герои Советского Союза командармы 1 ранга С.К.Тимошенко и Г.И.Кулик

Командарм 2 ранга К.А.Мерецков беседует с командирами на окраине Выборга

Армейский комиссар 1 ранга Л.З.Мехлис беседует с Ортенбергом и Кружковым

Комбриг И.С.Лазаренко вместе с командирами пробирается по дорожке

Комсомольские танковые экипажи, заключившие социалистический договор бить белофинские банды до полного разгрома. А.Орлов, А.Скварник, Е.Моргунов, А.Архипенко и И.Фокин

На огневой позиции

Советские танки на Карельском перешейке

Трофейный финский танк "Виккерс"

Обед в боевой обстановке

Обед на привале на финской территории. 30.11.1939 г.

Пулеметный расчет на передовой

После боя за населенный пункт Териоки

ДОТ на высоте 65,5

Полевой госпиталь. Снимок сделан в декабре 1939 г

Санитарный самолет принимает раненого бойца

Парад после окончания войны. Танки на Литейном мосту 30 марта 1940 г.

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Публикуем также подборку фотографий, сделанных финскими военкорами в последний день войны. К каждой фотографии даны комментарии.



Хельсинки. Финские флаги в столице приспущены. На фото - здание Шведского театра. Обратите внимание на заколоченные окна и витрины. Новый корпус универмага Стокманн еще не построен, на его месте - двухэтажный домик.

Неразорвавшийся 203 мм снаряд на улице Торккеликату (проспект Ленина) в Выборге. На заднем плане виден еще не сгоревший Рынок.

Финские солдаты с трофейной советской 45 мм противотанковой пушкой на перекрестке улицы Карьяланкату (Ленинградский проспект) и Торккеликату (проспект Ленина). Обратите внимание на импровизированные маскхалаты у части финнов и на то, что ресторан Эспиля еще целый.

Финны кормят голубей на Рыночной площади. Рынок еще целый, он сгорит буквально через несколько часов во второй половине дня 13 марта 1940 года.

Финские солдаты наслаждаются солнцем у казармы за Замком у Анненских укреплений.

По-прежнему горит комендантский дом Выборгского замка, подожженный огнем советской артиллерии днем ранее. Западный замковый мост разбит.

Лейтенант Лейнонен, фронт на реке Коллаанйоки.

Последние выстрелы войны для этого финского расчета миномета. Все знают, что в последний час войны советская артиллерия открыла интенсивный огонь по финским позициям. Гораздо реже говорится о том, что финны не оставались в долгу и тоже отправляли свои последние приветствия на нашу сторону.

Братская могила воинов в районе высоты 65,5

Военный музей Карельского перешейка (директор Баир Иринчеев)

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