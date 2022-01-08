"Вежливые люди" Сердюкова - силы России в Казахстане возглавил герой операции в Крыму. Совпадение?

Генерал-полковник, глава ВДВ Андрей Сердюков назначен командующим контингентом Вооружённых сил России, который отправлен в Казахстан в рамках миротворческой миссии ОДКБ. Кто такой Андрей Сердюков, почему назначен, чем известен и каковы задачи русских военных в республике?

Из Крыма – через Сирию – в Казахстан

7 января представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что командующим миротворцами ОДКБ в Казахстане назначен глава ВДВ Андрей Сердюков. Выбор кандидатуры этого офицера представляется и разумным, и логичным. Сейчас в Казахстане находятся подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ, то есть речь идёт как раз о прямых подчинённых Андрея Сердюкова.

Но интересно также и другое. Сердюков, по данным источников «Известий», руководил операцией в Крыму весной 2014 года. Той самой операцией, в ходе которой не было ни одного выстрела, не пострадал никто из числа военнослужащих или гражданских, не было погромов объектов инфраструктуры и административных зданий, хотя украинские националисты во всеуслышание заявляли, что придут на полуостров и жестоко покарают всех несогласных с киевским майданом.

Крымская весна с точки зрения действий «вежливых людей» не только обеспечила защиту населения, но и фактически предвосхитила дальнейшее возвращение Крыма в родную гавань – в Россию.

Если учесть, что перед миротворцами в Казахстане сейчас также стоит задача защиты населения и ключевых объектов, то, опять же, назначение офицера высокого ранга с таким опытом выглядит более чем логичным. Но присмотримся ближе как к фигуре самого Андрея Сердюкова, так и к задачам наших десантников в Казахстане.

Андрей Сердюков родился 4 марта 1962 года в посёлке Углегорский Ростовской области. В возрасте 21 года, в 1983 году, выпустился из Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Первая ступень в военной службе – командир разведывательного взвода 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.От ростовского парня до академии Генштаба

Следующим этапом в карьере Сердюкова стала военная академия имени Фрунзе, а затем – Военная академия Генштаба, то есть самый высокий уровень военного образования в нашей стране и, вероятно, в Евразии вообще. Особенно следует отметить, что Сердюков не миновал ни одной ступени, пройдя весь путь от командира взвода до генерал-полковника, что может говорить о правильном формировании командирских качеств.

С 1993 года Сердюков – заместитель и командир парашютно-десантного полка 76-й дивизии ВДВ, а также – командир отдельной мотострелковой бригады и соединения ВДВ.

Далее Сердюкову предстоял реальный боевой опыт. Он принял участие в боевых действиях на Кавказе, в миротворческой операции в Косове. Один из наиболее громких эпизодов в работе русских миротворцев был тогда связан с решительным марш-броском в Косове и захватом десантниками аэродрома Слатина в Приштине. В День России 12 июня 1999 года вполне могла начаться третья мировая война. Но она не случилась благодаря 200 русским десантникам, которые фактически сорвали военную операцию НАТО и малыми силами обеспечили стратегическое преимущество России.Реальный боевой опыт

В 2014 году Андрей Сердюков, вероятно, командовал операцией в Крыму. Информация об этом не только есть в СМИ со слов осведомлённых источников, но и подтверждается украинской стороной (в той степени, в которой возможно принимать её заявления на веру). Так, например, тогдашний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов не без опасений заявил в сообщении для своей пресс-службы:

Командование всей группировкой оккупационных российских войск осуществляет генерал-полковник Сердюков Андрей Николаевич, начальник штаба, первый заместитель командующего Южным военным округом (документы прикрытия на фамилию Седов).

Если всё так или отчасти так, то это говорит о колоссальном опыте, полученном командующим в Крыму. Ведь весной 2014 года полуостровом хотели овладеть не только украинские силы и входящие в них каратели-националисты, но и силы НАТО – подспудно, через предателей, агентов влияния, провокаторов. Но миссия «вежливых людей» увенчалась успехом. Без выстрелов, крови, погромов или открытых боестолкновений.Командующий ВДВ с огромным опытом

В 2016 году Андрей Сердюков назначен командующим Воздушно-десантными войсками, стал заместителем командующего войсками Южного военного округа. С апреля по сентябрь 2019 года командовал группировкой войск вооружённых сил России в Сирии. Опять же, которое уже по счёту участие в реальных, а не учебных боевых действиях.

В 2020 году удостоен звания Героя России. Также имеет ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени и IV степени с мечами, Александра Невского, Мужества, «За военные заслуги», Почёта и ряд других. В 2016 году Андрей Сердюков назначен командующим Воздушно-десантными войсками. Фото: MOD Russia / Globallookpress

«Вежливая» помощь Казахстану

И вот теперь Андрей Сердюков – командующий силами ОДКБ в Казахстане. Назначение Сердюкова командующим совпало по времени со взятием под полный контроль аэропорта Алма-Аты.

Обеспечивается безопасность расположенного в городе генерального консульства Российской Федерации и других важных объектов. Миротворцами ОДКБ оказывается помощь правоохранительным органам Республики Казахстан в поддержании законности и правопорядка, – заявил представитель Минобороны России Конашенков.

Что касается задач контингента ОДКБ в Казахстане, то они максимально чётко сформулированы в полном тексте сообщения секретариата ОДКБ о направлении миротворцев:

Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращении её в правовое поле.

От Российской Федерации в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.

Ситуация, разумеется, не выглядит так же, как в Крыму весной 2014 года. Однако многие СМИ сообщили, что на центральных улицах Алма-Аты замечены снайперы с неустановленным оружием. Разумеется, есть и мародёры, и провокаторы, и просто бандиты. Именно с прибытием контингента ОДКБ в Казахстан, как отмечают политологи и журналисты, ситуация стала успокаиваться.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев выступил с телеобращением, в котором объявил о восстановлении в Казахстане конституционного порядка. В ряде регионов вновь начнёт работать интернет, однако в целом в стране сохраняется наивысший уровень террористической опасности.

СМИ называют Андрея Сердюкова военным с аналитическим складом ума. Однако нет сомнений, что в таких сложных операциях большой вес имеет и опыт. А его – не занимать. Можно провести много параллелей с Косовом или Украиной. Ведь и там, и там миротворцам предстояло действовать в условиях серьёзного провокационного давления противника. Миротворцы должны были защищать население и объекты, а не вступать в боестолкновения. Была поставлена и выполнена сложнейшая из возможных в наше время боевых задач: избегать насилия любой ценой, но при этом восстановить порядок.

Что с того?

Сам факт назначения Сердюкова – это своего рода лишнее подтверждение того, что ситуацию в Казахстане могут раскачивать враждебные зарубежные силы. Вот и решено было позвать одного из самых опытных специалистов по противодействию «оранжевым» провокациям. Это должно принести реальную пользу – прежде всего самому Казахстану.

https://tsargrad.tv/articles/vezhlivye-ljudi-serdjukova-sily...