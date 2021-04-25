Ю.Мухин о логове мошенников

Именно так - "логово мошенников" и не как иначе, называет НАСА российский исследователь и журналист Ю.Мухин. И в первую очередь - за аферу с лунной исследовательской программой "Аполлон", явные "нестыковки" и откровенно притянутые за уши "достижения и рекорды" которой, уже не вызывают сомнения в фальсификации у многих людей, не лишенных способности к самостоятельному мышлению. И лишним подтверждением этой тотальной фальсификации, жертвой которой стало все человечество, является обнаружение всей той "материальной базы", с помощью которой и осуществляся этот глобальный обман.

Вот, что об этом пишет сам Ю,Мухин: "С момента выхода в свет моей книги «Лунная афера США» прошло почти пять лет, и в мире появились новые факты, подтверждающие эту аферу, хотя, как я считаю, уже имеющихся фактов человеку, способному думать мало-мальски самостоятельно, вполне достаточно. Тем не менее, новые факты довольно интересны. На сайте http://www.geocities.com/apoll... появилась работа американцев (в настоящий момент эта работа доступна по адресу http://apolloreality2.atspace.... а на сайте http://www.x-libri.ru/elib/inn. .. перевод, но самым интересным является, пожалуй не текст, а фотографии, поскольку, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Тем не менее, авторы в тексте дают и объяснения к фото.

Во-первых, они сообщают, что большинстве фотоснимков и кинофильмов о «пребывании американцев на Луне» были выполнены в Исследовательском центре Лэнгли, Хамптон, Вирджиния (Langley Research Center, Hampton, Virginia). «Лэнгли — секретный исследовательский объект НАСА, сотрудники которого дают подписку о неразглашении тайны… В Лэнгли есть средства для фальсифицикации всего, что угодно, будь то космические пейзажи и дали, орбитальные аппараты и прочее». Часть снимков и фильмов делалась также в иных местах, таких как KSC (Kennedy Space Center), JSC (Jonson Space Center), LRC (Langley Research Center), и в нескольких местах в пустыне.

В Лэнгли была сооружена съемочная площадка, оборудованная очень высоким (около 76 метров) траверсным подъемным краном. Кран этот, уже прилично ржавый, сохранился до сих пор и его можно увидеть на космических снимках, доступных через Google Earth.

Но в те годы он был новеньким, а под ним была сымитирована поверхность Луны...

Именно в этом павильоне были сняты кинофильмы, требовавшие движения объектов — лунных кабин, астронавтов и луномобилей...

Интересны другие фотографии. Я ведь считал, что американцы все же долетали до Луны, но не садились, а сбрасывали на нее спускаемые аппараты в автоматическом режиме. Ошибся я — слишком хорошо о них подумал. Не летали они к Луне: и эту часть своей эпопеи сняли на Земле...

Справа вы видите еще чистый шар диаметром 6 метров, который приводился во вращение двигателем, установленным под нем. Слева огромное, тоже пока еще чистое панно. Это — декорация в начале работы коллектива НАСА по преобразованию шара в полную кратеров достоверно смотрящуюся Луну. Рядом с панно проложены рельсы (всего было 3 панно). По этим рельсам двигалась вагонетка, а на вагонетке была установлена кинокамера.

Сначала на плёнку снимали вращающийся шар — «полёт к Луне», камера катилась вокруг шара, затем снимали имитацию лунной поверхности на готовом панно, что подразумевало полёт по «лунной орбите»... Но сначала, конечно, на шаре и всех трех панно по снимкам с мощных телескопов максимально точно в масштабе воспроизвели лунную поверхность...

Как ни брешут народу России наши «выдающиеся ученые и космонавты», а шило все больше и больше вылезает из мешка".

Как видно из этих фото и данных, приведенных Ю.Мухиным, многие, если не все "официальные" фото и видео исследовательской программы "Аполлон" по исследованию Луны были созданы именно в этих павильонах и на этой "учебно-материальной базе". И вполне понятно, почему в СССР никогда не было демонстрации фильмов НАСА о полетах "Аполлонов" к Луне, ведь люди, получившие весьма приличное по мировым меркам даже среднее советское образование, сразу бы обнаружили признаки явной фальсификации.

Почему этот мировой заговор поддержало советское правительство и руководство ЦК КПСС? Вероятно, в обмен на это американцы не только сняли экономическое эмбарго и дали торговые преференции СССР в Европе, но и обеспечили личную заинтересованность всей троцкистско-сионистской партийной "верхушке", захватившей власть в стране после убийства Сталина. Также вероятно, что США имели доказательства прямой причастности этой "верхушки" к смерти Сталина и с другой стороны использовали это для шантажа.

Вот только непонятно, почему до сих пор российское правительство, российские ученые и космонавты, даже несмотря на многочисленные неопровержимые факты яных фальсификаций НАСА своей лунной программы, продолжают поддерживать этот заговор против человечества? И это наводит на мысль, что не только официальная программа космических исследований НАСА, но и все аналогичные программы других государствах мира на самом деле являются лишь "ширмой", необходимой для сокрытия секретных программ по освоению небесных тел Солнечной системы, которые давно уже реализуются в тайне от простых людей.

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