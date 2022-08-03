Никто не пишет, никто не ждёт - беглые российские журналисты за рубежом

В предпоследнюю неделю июля произошли сразу два любопытных события.

18 июля в Москве была задержана бывший редактор Первого канала Овсянникова, прославившаяся коротким «антивоенным» перформансом в прямом эфире программы «Время». На этот раз она снова решила постоять с плакатом проукраинского содержания, но уже практически под самыми стенами Кремля.

А через пару дней заявил о выходе из совета директоров и завершении работы на ВГТРК Сергей Брилёв (на фото), долгое время бывший одним из фронтменов «России-1» наряду с Киселёвым и Поповым. Предлог привёл благовидный: мол, всё, что мог сделать в новостном формате, уже сделал, а теперь надо бы заняться более монументальными проектами. Правда, немного смущает тот факт, что авторские «Вести в субботу» Брилёва пропали из эфира буквально через пару дней после начала СВО, а он сам неожиданно махнул в «командировку» в Латинскую Америку.



В общем-то, самое удивительное в том, что гражданин Великобритании по второму паспорту Брилёв «устал и уходит» – это срок, на который он оттягивал своё увольнение, а не сам факт оного. А вот возвращение Овсянниковой – к чему бы оно?

Несостоявшаяся Frau Freiheit

С началом российской операции на Украине на выход из студий и редакций бросились буквально десятки сотрудников отечественных СМИ. Из достаточно известных можно назвать, например, ведущую новостей НТВ Лилию Гильдееву или иностранного корреспондента Первого канала Жанну Агалакову. Через пару недель эти персонажи начали всплывать на территории зарубежных стран, кто попроще – в Прибалтике, а кто посолиднее – дальше на Запад.



При этом многие из них почти сразу же начали фонтанировать откровениями: дескать, в тоталитарной России их силой заставляли заниматься имперской пропагандой, а в душе-то они всегда были за демократию, так что при первой возможности сиганули через стены ужасного Мордора. И чем более серьёзные должности эти свободные натуры занимали в «стране-агрессоре», тем нелепее и грязнее были их россказни.



Но прониклись ли ими граждане свободных, демократических стран?



Заграничная гастроль Овсянниковой как «первой среди равных» показывает нам самый характерный пример. Первые овации смелой женщине быстро сошли на нет, но этого стартового капитала хватило, чтобы заскочить на работу в Die Welt*. Впрочем, практически сразу же против героической диссидентки ополчилась украинская диаспора в Германии: уже 14 апреля, буквально через пару дней после трудоустройства, довольно большая группа иммигрантов с флагами и плакатами пикетировала редакцию, требуя увольнения Овсянниковой. На поднимающейся волне русофобии высказывалась против «переобувшейся в прыжке путинской пропагандистски» и часть немцев.

Какое-то время Овсянникова и её работодатель успешно отмахивались от наседающей толпы. Новая большая зрада случилась в июне: кому-то в DW* пришла дельная мысль организовать турне диссидентки в Киев, где она должна была прочесть целую лекцию о гнилом нутре путинской пропагандистской машины и противодействии ей. Однако «сражающаяся нация» такой подарок не оценила: после волны протестов и проклятий Овсянникову внесли в базу данных сайта «Миротворец»* как «русскую шпионку». Пресс-конференцию пришлось отменить.



После такой «тёплой» реакции Овсянникова, видимо, отчаявшись доказать, что она своя, демократическая, заявила, что хочет сменить фамилию мужа на девичью Ткачук, и ещё раз напомнила о своих украинских корнях. Самоочевидно, никакого (благоприятного) впечатления это не произвело. А 3 июля героиню прямого эфира вышвырнули из Die Welt*, обтекаемо назвав это «непродлением контракта».



Так что повод вернуться у Овсянниковой самый банальный: просто стало не на что жить в гостеприимной загранице. С её собственных слов, она приехала судиться с бывшим мужем, который не хочет отдавать ей одиннадцатилетнюю дочь.



Впрочем, вполне вероятно, что у неё была идея поднять свою «жертвенность» на новый уровень, подставившись под «репрессии» тоталитарного режима, но если так оно и было, то план не выгорел. В этот раз на Овсянникову косо смотрят даже «коллеги» из российских либеральных изданий: что-то им подозрительно, что на Овсянникову всего лишь составили протокол, а не задержали, как, например, бывшего соратника Навального (признан экстремистом) Илью Яшина*, также обвиняемого в дискредитации ВС РФ (хотя Яшина* задерживали на пятнадцать суток за сопротивление полиции).

Белая гвардия, чёрный пиар

Пример Овсянниковой хоть и самый наглядный, но далеко не уникальный.



Скажем, Фарида Курбангалиева*, диктор новостей «России-1» в 2007-2014 гг., а затем – сотрудница СМИ-иноагентов, с началом СВО окончательно переселившаяся в Прагу, теперь жалуется, как в России её всю жизнь притесняли по этническому признаку. Помогает не особо – аудитория вышеозначенных рупоров задаёт довольно резонный вопрос: если всё было так плохо, то как гражданка вообще оказалась на одном из главных телеканалов «тоталитарного режима»?



Всё то же самое относится и к медиафигурам калибром помельче, решившим срочно сбежать с федеральных каналов на вражеские: предателей никто не любит.



Относительно неплохо чувствуют себя за границей «проверенные» партайгеноссе, толкавшие прозападную повестку многие годы. Например, этим делом привычно занимается небезызвестный Алексей Пивоваров* со своей «Редакцией»*. И, конечно же, нельзя не упомянуть о «юмористке» Татьяне Лазаревой*, заехавшей прямо в шоу «Квартала 95» «Байрактар News».

Однако даже в стане патентованных русофобов не у всех гладко. Проблемы неожиданно возникли у такого титана борьбы за всё хорошее против (любой) российской власти, как Невзорова*, и с чем – с получением украинского гражданства. Его вроде бы жаловал чете Невзоровых* сам Зеленский, но затем что-то пошло не так: то ли они не решились отказаться от российских паспортов, то ли ещё что.



А не так давно «Радио Свобода»* подвело своего рода черту под темой. Некая Елена Фанайлова высказала в своей статье мысль, что россияне в принципе не имеют права (!) сочувствовать украинцам просто по факту своего происхождения, которое никакой гражданской (или антигражданской) позицией не перебьёшь.

Конечно, мнение какой-то Фанайловой (кстати, россиянки) – это не совсем официальная позиция Запада, и тем не менее оно весьма характерно.



На что же тогда рассчитывают тот же Брилёв или, например, завпрачечной российского ТВ Андрей Малахов, который, как говорят, тоже резко сорвался в «отпуск» (и «не в Европу, а в Прибалтику», как сообщил один из его друзей)? Трудно сказать. Видимо, надеются, что уж они-то – они-то! – настолько важные персоны, что в странах пребывания им найдётся достойное место под солнцем; либо просто устали сдерживать рефлекторное «лучше где угодно, только не в Рашке!»



А вот для патриотических кругов бегство данных граждан именно сейчас – хороший сигнал.



Безусловно, желающие «договорняка» и «чтоб как раньше было» есть во всех слоях российского общества, включая непосредственно влияющих на принятие решений чиновников и крупный бизнес, но никто так не желает возвращения прошлой жизни, как разнообразная богема. В конце концов, эти найдут себе место у кормушки буквально при любой власти, в отличие от тех же госслужащих или воротил, которым смена строя может угрожать потерей положения.



При этом большие журналисты всё равно крутятся в высших кругах среди своих «источников», так что лучше нашего знают о действительном положении дел и планах на будущее. И вторая волна исхода «говорящих голов» свидетельствует только об одном: им популярно объяснили, что никакого «договорняка» с Украиной не планируется и возврата к прежним порядкам ждать не стоит.



* – организации и лица, признанные в РФ СМИ-иноагентами.

Михаил Токмаков