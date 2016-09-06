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О том, как учителя выигрывают войны

О том, как учителя выигрывают войны

Писатель Александр Проханов — о том, как учителя выигрывают войны

О том, как учителя выигрывают войны

Бисмарк сказал, что франко-прусскую войну выиграл немецкий учитель. Это он воспитал будущего немецкого солдата, вложил в него любовь к отечеству, преданность своему государству, возвышенную веру и честь.

Великую Отечественную войну выиграл советский учитель. Это он в огромных городах и крохотных селеньях, в горных аулах и кишлаках учил детей не только математике, правописанию и законам физики, он учил их любить Родину, воспитывал в них будущего писателя, летчика или землепроходца. Учил помогать товарищам и любить их, быть смелым, бескорыстным и искренним. Это советские учителя воспитали героическую Зою Космодемьянскую, бесстрашного Александра Матросова, отважных летчиков Гастелло и Талалихина, незабвенных молодогвардейцев, непреклонных панфиловцев, которые бросались с гранатами под гусеницы фашистских танков.

Советское государство уже при своем зачатии, когда еще шла изнурительная Гражданская война, открывало университеты и научные центры, придавало знанию и науке статус государственной религии. Государство видело свои великие созидательные цели и устремляло к этим целям молодых людей. И они создали могучие советские заводы, превратились в поколение инженеров, которые построили лучшие в мире корабли, самолеты и танки.

Именно эти молодые люди осваивали Арктику, Сибирь и Дальний Восток. Они осуществили грандиозный атомный проект, создали космическую индустрию, сделали Советский Союз сверхдержавой.

О том, как учителя выигрывают войны Молодого человека готовили к тому, чтобы он стал творцом, героем, победителем. Учили его жертвовать своим ради всеобщего, жертвовать даже жизнью ради своей великой Родины и своего великого народа. В центре советской идеологии стоял человек-творец, созидатель, устремленный в грядущее.

Когда пал Советский Союз, с ним пало всё: техносфера, суверенная внешняя и внутренняя политика, армия, оборона и образование. Пало воспитание. Первое поколение послеперестроечных детей именовалось «поколением пепси». Оно было дурным и бессмысленным. Его интересовали музыка, секс и наркотики. Оно не презирало общество и государство — оно просто не замечало их. Оно жило в бездуховном пространстве. Его религиозной атрибутикой были прокисшие джинсы, хлюпающий пивом желудок, галлюциногенная музыка и исколотые шприцами вены.

Следующее поколение молодых людей было другим. Оно стремилось реализовать себя в карьере, в финансах. Оно хотело стать самым богатым, обогнать в гонке за успехом других, превзойти неумелых и слабых. Кумирами этого поколения стали богачи, дельцы, звезды шоу-бизнеса. Идеалы этих молодых людей находились в калифорнийской Силиконовой долине, в Голливуде или в Лас-Вегасе — за океаном жили их кумиры. А здесь, в обедневшей, наполненной хаосом и бессмыслицей России, не было места успехам. Эти молодые люди любили Америку, любили холеную Европу и презирали Родину. Их воспитывали в презрении к родной истории, которая трактовалась как тупиковый путь человечества, к отечественным лидерам и вождям, которые изображались палачами и параноиками. К собственному народу — нерентабельному и ненужному. И всё воспитание, всё образование выталкивало молодых людей за пределы России, отдавало их умы и знания в услужение иной цивилизации.

Однако по мере того, как государство российское поднималось из пепла и государству становились необходимы деятельные дипломаты, управленцы, инженеры, военные, становилось очевидно, что таких граждан почти нет в России. И их воспроизводству государство стало уделять всё больше и больше внимания. Надо было строить оборонные заводы, и для этого нужны инженеры. Надо было выстраивать дипломатию среди мучительных конфликтов мира, а для этого требовались опытные гуманитарии, знатоки истории и религии. Надо было бороться с расплодившимся воровством и коррупцией. Надо было противопоставить служение Родине ее разграблению, любовь к Родине — ненависти к ней.

Уровень знаний в России резко упал. Молодых людей отсекли от возвышенной русской классики, от глубинных основ истории. Они уже не знали, кто такие княгиня Ольга и святой князь Владимир. Кто такие Карамзин и Ключевский. Не знали, чем кончается толстовская «Война и мир» и кто написал «Повесть о настоящем человеке». Эта деградация была связана с образовательным процессом, который то ли не умели, то ли не хотели наладить предшествующие министры.

Назначение министром образования Ольги Юрьевны Васильевой, русского историка, знатока религий, тонко чувствующей многонациональный характер нашей великой державы, владеющей кодами российской истории, российской судьбы, русской государственности, это назначение воспринято всеми патриотическими кругами России с радостью. В связи с ее назначением мы ожидаем глубоких изменений в самих подходах к воспитанию и просвещению российской молодежи.

Этому назначению рады не только русские историки, богословы или писатели. Рады военные, которые остро нуждаются в патриотически мыслящем офицере и солдате. Радуются ученые, возрождающие отечественную науку инженерию. Радуется всё общество, уставшее от растления и разврата.

Против ее назначения восстала вся либеральная рать. Началась ее травля в газетах и на радиостанциях. Оскорбляют, унижают, называют чуть ли не фашисткой. Заключают в кокон ненависти. В девяностые годы я испытал на себе эту травлю, знаю, сколько сил она уносит. Как тяжело ей сопротивляться, как трудно сохранить достоинство, волю, честь. Ольга Васильева, не сомневаюсь, выдержит это грозное испытание, ибо через это испытание проходит не только она, но и вся наша страна.

Пусть молодой человек, окончивший нашу среднюю школу, знает, кто такие княгиня Ольга и святой князь Владимир. Кто такие Пушкин и Чаадаев. Жуков и Карбышев. Пусть они не боятся произносить имя Сталин или Иван Васильевич Грозный. Пусть они скорбят по поводу казни Николая II и торжествуют по поводу взятия советскими войсками Берлина.

История дышит не только в прошлом, но и в настоящем. И сегодня матушка-история вскармливает государство российское. Оно не подвержено хуле и посрамлению.

http://izvestia.ru/news/629193#ixzz4JQVg38Xb

О том, как учителя выигрывают войны

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школамировозрение. ПрохановучительМитёкобразованиеРоссия
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