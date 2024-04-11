День космонавтики! 12 апреля!

Поверь, Юра, мы исправимся

Речь Ю.А. Гагарина 1962 года

Слушаешь речь Гагарина, как он просто и вдохновенно обращается к своему народу, к миру, к потомкам — какая невероятная энергетика и чистота. Какое достоинство и вера в лучшее в человеке! Какое замечательное отсутствие самолюбования.

Смотришь в лицо Сергея Павловича Королёва, душевное и волевое, узнаёшь про его сложную и великую судьбу, про всех тех русских советских людей, кто готовил прорыв в космос — и невольно проникаешься их энергией, понимаешь, какими глыбами они были...

И возникает недоумение — так, что ли, выглядят рабы в тоталитарной системе? Так, что ли, говорят и мыслят запуганные жертвы Левиафана, которых держат под дулами автоматов? Эти, что ли, глыбы мог кто-то к чему-то принудить!? Они, что ли, были несвободными, угрюмыми, безликими винтиками, как это в Ельцин-центре учат наших детей.

Да свобода буквально искрится из их глаз и всего облика. Настоящая внутренняя свобода! Только по-настоящему свободный человек может после лагеря не обозлиться на всех и воодушевлённо творить свою мечту. Они физические законы преодолели, чтобы любоваться Землёй сверху. Вот какая свобода!

Не свобода потребления, а свобода созидания. Она нераздельна с долгом, служением. С радостным ощущением себя частью общего и единого, светлого и справедливого.

Гагарин говорит: "Мне хочется сказать о счастье трудиться в моей Отчизне, вместе с соотечественниками строить самое светлое и прекрасное общество на Земле! Слава нашей великой Родине!"

И произнесено это от души, хоть и по телесуфлёру. Так не скажешь по принуждению. Каждое слово пережито и сказано с высоты космоса, попробуй возрази. Так может сказать только человек искренне верящий. Не скажу верующий, хотя рождение от отца-плотника не может быть случайным.

Нас сейчас убеждают, что народу не нужны идеалы, что государственная идеология даже вредна, порабощает личность — мол, надо быть свободными от этого, жить, как самому хочется, «свободно».

Но смотришь на нынешних «свободных людей», на пластиковых героев XXI века, коммерчески успешных, брендовых кукол с пустыми глазами и кучей комплексов по поводу внешности, доходов и статуса — а потом смотришь на простых русских ребят из СССР, улыбчивых первопроходцев и доброжелательных исполинов, скромных и не представляющих себя без коллектива. И всем существом тянешься к ним, настоящим — далёким и таким родным.

Сравниваешь тех и других и видишь, КАК деградирует человек без веры, как быстро он мельчает и потом долго гниёт, разлагая всё вокруг. Те сгорали ради других, оставляя яркий след в памяти народа, эти чадят и коптят, вечно недовольные всем.

Полёт Гагарина — не столько про космос, сколько про идеалы и ценности. Будущее Русского мира — за его наследниками по духу, за убеждёнными в победе светлого и справедливого, за готовыми рискнуть своей жизнью ради других, за свободными творцами прекрасного мира.

Поверь, Юра, мы исправимся.

https://russkiy-malchik.livejournal.com/1168531.html Гагарин перед стартом. Художник Владимир Джанибеков. 1988 год. Самого младшего ребёнка на этом снимке - Борю (по центру), в Великую Отечественную войну немец повесит на его же шарфике, но родной маме удастся спасти его в самый последний момент.

После войны он выучится на рабочего и будет трудиться на paдиoлaмпoвoм заводе. Двух старших (по бокам) немцы угонят в Германию, но они сумеют сбежать по дороге и присоединятся к частям Красной Армии. Валентин станет плотником, a девочка Зоя закончит курсы медсестёр и будет работать в детской больнице города Гжатска.

Ну, a вон этот парнишка, что сидит на стуле, их родной брат, который однажды утром 12 апреля 1961 года скажет: "Поехали!" - и впишет себя в историю. Навсегда. Деревня Клушино. 1938 год.

Валентин, Борис, Зоя и Юрий Гагарины.

Этого не рассказывают на уроках истории.

https://t.me/atodoneck/27125 «СССР - родина космонавтики». Плакат 1978 года.

В одном из интервью Гагарин сказал о том, что дал Великий Октябрь 1917 года для развития России:

«Страна отсталости и деспотизма, какой была царская Россия, не могла бы вырваться в космос... Чтобы подняться к звёздам, мало разорвать путы земного притяжения – нужно было прежде сбросить оковы, в которых томились до Октября труд, разум, душа человека!.. Штурм космоса начался не 12 апреля 1961 года, когда человек увидел открытую Вселенную, и даже не 4 октября 1957 года, когда первый спутник оторвался от Земли. Всё началось с выстрела «Авроры», со штурма Зимнего».

https://dzen.ru/b/ZCGSncm4t34H6fkr

Встреча летчика-космонавта СССР Юрия Гагарина (1961 г.)

Как мы жили в СССР - Космос. Начало. Документальный фильм

Наш Гагарин- док фильм-(уникальные кадры)

Юрий Алексеевич запомнился умением тонко и мудро описывать чувства. Нетленные фразы, мудрые высказывания и бесценные эмоции — в этих карточках:

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