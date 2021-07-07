Памятники литературным и киногероям, ч.2

Теперь немного пройдемся по нашим городам. Я, конечно, не уверена, что нашла всё, но что смогла выудить. Приглашаю посмотреть только чугунные или из камня. Деревянные или из какого-либо другого, быстро приходящего в негодность, материала ставить не буду, иначе тут еще с десяток тем придется поставить. Сами скульптуры призваны влиять на людей, учить их быть добрыми, верными, отважными и благородными, дарить счастье общения. Кроме того появление такого рода памятников связано, прежде всего, с популярностью конкретного персонажа. Иногда одному и тому же литературному герою устанавливают несколько памятников в разных городах. Если еще лет 30-40 назад памятники литературным героям были редкостью, то в последние 10-15 лет их установка стала делом привычным, почти в каждом крупном городе найдется хотя бы одно такое изваяние.

Памятник Н. С. Лескову

Знаменитый писатель родился в Орле. Тут он провёл детство и получил образование. Памятник Лескову был открыт в 1981 году, на набережной реки Орлик, через 150 лет после дня рождения писателя. Монумент находится рядом с гимназией, в которой учился Лесков. На каменном постаменте установлена бронзовая фигура писателя, сидящего на резной скамье, задумчиво смотрящего вдаль.

Скульптуры героев литературных произведений Н. С. Лескова

Рядом с памятником Лескову расположен целый ансамбль скульптур. Фигуры героев его повестей и романов, выполненные из бронзы, установлены на полутораметровых колоннах. Здесь присутствуют персонажи из пяти произведений Лескова: «Левша», «Соборяне», «Очарованный странник», «Леди Макбет Мценского уезда» и «Тупейный художник». В каждой из скульптур можно увидеть сюжет произведения и характеры героев. Памятник Левше а Орле

Есть еще в Туле

А вот такой Левша в Челябинске

Соборяне в Орле

Очарованный странник в Орле

Леди Макбет Мценского уезда в Орле

В Ростове-на-Дону литературные герои произведений Михаила Шолохова

Нахаленок

Дед Щукарь

Григорий Мелихов и Аксинья

А в Ульяновске есть сказочный Колобок Перейдем к Тобольску. Там есть памятник Робинзону и Пятнице. Памятник литературному герою Даниэля Дефо установлен в городе не случайно. Во второй книге о путешествиях Робинзона писатель отправил своего героя в столицу Сибири Тобольск. Сразу четыре памятника героям сказки «Конек-горбунок» установлены в сквере Петра Ершова. Сначала самому писателю (поскольку рядом с ним и казочный персонаж). Здесь же можно найти Иванушку и конька, Чудо-юдо рыбу кит, жар-птицу и царя.

Коньку горбунку с Иванушкой есть еще в Астрахани у ТЮЗа

И в Ишиме, Тюменская обл.

В Нефтеюганске нескольким персонажам сказки

Памятники жарптице есть в нескольких городах. Например, в Санкт-Петербурге с Иваном

В Барнауле

В Москве

И вот такая в Москве

Два фонтана тоже из Москвы

В Омске

Из Тобольска отправляемся в северный Ханты-Мансийск. Здесь на площади речного вокзала встречает и провожает корабли героиня повести Александра Грина «Алые паруса» –Ассоль.

Но лично мне Ассоль больше по нраву из Геленджика

Ей приданы черты актрисы Вертинской, сыгравшей эту роль. Есть еще памятник в городе Кирове

Памятник бравому солдату Швейку установлен в Самаре. Скульптура литературного героя находится недалеко от здания бывшей гостиницы «Сан-Ремо», в которой в 1918 году жил создатель Швейка чешский писатель Ярослав Гашек.

Есть памятник и в городе Бугульма

Хоть в Санкт-Петербурге и показывала несколь раз, но снова его выставлю.

Памятник собаке — Биму из книги писателя Гавриила Троепольского «Белый Бим Черное Ухо» — был установлен 1998 году в Воронеже у входа в театр кукол.

В Екатеринбурге рядом с областной библиотекой им. Белинского открыли памятник Человеку-невидимке. На земле лежит металлическая плита с отпечатками ступней и надписью «Первый в мире памятник Человеку-невидимке, герою новеллы Герберта Уэллса».

Памятник носу майора Ковалева, главного героя повести «Нос» Николая Гоголя, находится в Санкт-Петербурге. И хоть я ставила его в других подборках, но тут его не обойти. Скульптура появился по инициативе актера Вадима Жука в середине 90-х годов. В 2002 году нос пропал. Его не могли найти целый год, пока пропажу не подкинули в парадную на Средней Подъяческой улице.

Красная Шапочка в Ялте

Москва, Раменское – герои книг и мультиков. Чебурашка и компания.

Памятник еще одному герою Успенского, крокодилу Гене, находится в центре Ижевска. Он был открыт в сентябре 2005 года. Памятник представляет собой двухметровую статую крокодила во фраке, цилиндре и галстуке-бабочке, непринужденно расположившегося на чугунной скамье.

Простоквашино. Россия. Московская область. г. Раменское Памятник герою мультфильма «Простоквашино» почтальону Печкину был открыт в 2008 году. Бронзовая композиция высотой почти в два метра установлена напротив здания местной почты.

Памятники героям рассказов Чехова учителю Беликову — герою рассказа «Человек в футляре». В 2010 году в Таганроге, Ростовская область открыли памятник "Человек в футляре". Автор - Д. Бегалов. Скульптура чеховского героя весом около 500 килограммов стоит без постамента, у чеховской гимназии.

В Калининграде ко дню 750-летия города установили памятник барону. Скульптура стала подарком от немецкого города Боденведена.

Правда у них есть и свой, ничем не хуже.

В 2011 году в Гоголевской переулке Таганрога появилась многофигурная скульптурная композиция по мотивам знаменитого рассказа Чехова "Толстый и тонкий".

Сатирические книги «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» советских авторов Ильфа и Петрова занимают особое место в русском литературном сознании. В общей сложности, по всей стране, можно насчитать 10 памятников Остапу Бендеру — самому очаровательному и харизматичному мошеннику в русской литературе.

25 июля 2000 года в Петербурге на Итальянской улице был открыт памятник Остапу Бендеру. Скульптор Альберт Чаркин снабдил бронзовую фигуру двумя характерным атрибутами: стулом и папкой "Дело", в которую герой Ильфа и Петрова собирал информацию о подпольном миллионере Корейко. Вот в Пятигорске Скульптура расположена у входа в пещеру озера Провал. Она была установлена в сентябре 2008 года в честь празднования Дня города Пятигорска. Место для установки памятника было выбрано неслучайно, ведь именно сюда по тексту знаменитого романа Остап Бендер приехал в поисках одного из легендарных стульев. Памятник Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову в Чебоксарах. И в Элисте. И в Элисте.

Думала уместиться этой темой... не получилось. Продолжим в следующий раз.