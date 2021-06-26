Памятники литературным и киногероям, ч.1

Ставить памятники героям литературных произведений стало модно в последнее время. Давайте посмотрим некоторые из них.

Памятник героям фильма «Офицеры» был открыт 9 декабря 2013 года на Фрунзенской набережной, у комплекса зданий Министерства Обороны. Данных о скульпторе мне найти не удалось, только информацию, что скульптура создана в студии военных художников имени Грекова. Главные герои фильма Иван Варавва и Алексей Трофимов в генеральских погонах стоят около лавочки, где сидит жена Алексея. Внук Трофимова в форме суворовского училища держит чемодан и отдает честь. Памятник повторяет один из кадров фильма. В образах героев композиции изображены актёры Георгий Юматов, Василий Лановой и Алина Покровская.

Две фотографии – январь 2014 и октябрь 2015. Памятник тот же, а военное ведомство огородилось внушительным забором.

Кстати, здесь же, возле левого КПП, в 2016 году установили памятник «Они сражались за Родину»: за основу был взят фильм Сергея Бондарчука по одноименному роману Михаила Шолохова, который в 1976 году был признан лучшим фильмом в СССР. Главных героев картины – простых солдат Советской Армии в годы Великой Отечественной войны – сыграли «звезды» советского кино: Вячеслав Тихонов, Сергей Бондарчук, Василий Шукшин, Георгий Бурков и Юрий Никулин. У бронзовой пехоты нет ни натертых погон, ни блестящих сапог… Потому что главное, о чем думают люди возле этого памятника – лишь бы не было войны. У бронзовой пехоты нет ни натертых погон, ни блестящих сапог… Потому что главное, о чем думают люди возле этого памятника – лишь бы не было войны.

Скульптура героев романа «Мастер и Маргарита» работы Александра Рукавишникова на моей памяти сменила три адреса. Здесь она сфотографирована в Воротниковском переулке. Обратите внимание, лиц у Мастера и Маргариты не видно, так что каждый может представить их по-своему.

Памятник двум главным героям новеллы «Наваждение» из фильма Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» находится на улице Артюхиной, у входа в здание Московского экономического института. Открыт 25 января 2012 года. Шурик и Лида изображены шагающими по дороге. Лида читает конспект, а Шурик заглядывает в ее тетрадку через плечо. Интересно, что на памятнике Шурик идет по левую руку от Лиды, хотя в фильме он шёл по правую. Замечу, памятник Шурику и Лиде также есть в Краснодаре. Но там героев расположили друг относительно друга так, как и в фильме. Кроме того, москвичи и гости столицы могут созерцать памятник главным героям – Мастеру и Маргарите, а также полюбоваться автомобилем, которым управляет грач. Именно в этом авто, по сюжету романа, Маргарита летала на Весенний бал Полнолуния.Памятник двум главным героям новеллы «Наваждение» из фильма Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» находится на улице Артюхиной, у входа в здание Московского экономического института. Открыт 25 января 2012 года. Шурик и Лида изображены шагающими по дороге. Лида читает конспект, а Шурик заглядывает в ее тетрадку через плечо. Интересно, что на памятнике Шурик идет по левую руку от Лиды, хотя в фильме он шёл по правую. Замечу, памятник Шурику и Лиде также есть в Краснодаре. Но там героев расположили друг относительно друга так, как и в фильме.

А вот такой в Краснодаре. В сказках и легендах кто-то из пары может принимать не только человеческий облик. Например, прекрасная девушка какое-то время живет в образе лягушки. Скульптура Зураба Церетели на Манежной площади - Иван с царевной-лягушкой. Можно сказать, они тоже пара. Тем более, в итоге герои сказки поженились. Накануне каждой сессии студенты Московского экономического института выстраиваются в очередь к тру-памятнику «вечному» студенту Шурику и «хорошей девочке Лиде», который в 2012 году, в Татьянин день, установили перед одним из корпусов ВУЗа. Здесь все, как и в кинокомедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»: Лидочка внимательно читает конспект, а Шурик заглядывает в него через плечо советской студентки. Сохранено и портретное сходство с актерами – Натальей Селезневой и Александром Демьяненко. Носы и прочие части тела у бронзовых студентов не блестят, но если накануне экзамена потереть зачетную книжку о бронзовую «зачетку» в заднем кармане Шурика, то меньше «чертверки» не получишь – эта счастливая примета проверена неоднократно. А во время зимней сессии некоторые первокурсницы задабривают Лидочку, повязывая ей на шею вязанный шарфик…А вот такой в Краснодаре.В сказках и легендах кто-то из пары может принимать не только человеческий облик. Например, прекрасная девушка какое-то время живет в образе лягушки. Скульптура Зураба Церетели на Манежной площади - Иван с царевной-лягушкой. Можно сказать, они тоже пара. Тем более, в итоге герои сказки поженились.

Глеб Жеглов и Володя Шарапов «Место встречи изменить нельзя» – с 2016 года они встречают современных муровцев у входа в здание Главного Управления внутренних дел Москвы на Петровке, 38. Там же и старик с золотой рыбкой.Глеб Жеглов и Володя Шарапов «Место встречи изменить нельзя» – с 2016 года они встречают современных муровцев у входа в здание Главного Управления внутренних дел Москвы на Петровке, 38.Образы отважных киногероев, которых сыграли Владимир Высоцкий и Владимир Конкин, напоминают полицейским о том, что «вор должен сидеть в тюрьме». Посторонним сюда вход воспрещен, тем не менее, натертую ладонь Жеглова видно издалека: после раскрытого преступления сотрудники уголовного розыска по традиции жмут руку киношному начальнику оперативной бригады отдела по борьбе с бандитизмом, у которого в Москве 1960-х годов был реальный прототип.

Если хорошенько приглядеться, то под треуголкой барона Мюнхгаузена в бронзовой гримасе можно опознать знакомые черты еще одного любимого актера миллионов – Олега Янковского. Здесь же, недалеко от станции метро «Молодежная», установлен стенд с цитатами его персонажа – самоироничного философа из фильма Марка Захарова «Тот самый Мюнхгаузен». В том числе финально-поучительная фраза: «Я понял, в чем ваша беда - вы слишком серьезны. Умное лицо – это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь!». Именно с такой жизнерадостной улыбкой барон-Янковский с 2004 года занят крайне увлекательным делом – вытаскивает сам себя за волосы из топкого болота. Ну и коня заодно – точнее, лучшую его половину. При этом Мюнхгаузен оптимистично поблескивает натертым носом и ручкой шпаги – считается, что скульптура приносит удачу тем, кто верит в собственные силы, а жизненные трудности преодолевает с улыбкой. То есть целеустремленным бизнесменам, амбициозным карьеристам и, конечно, честным начинающим политикам. ул. Петровка, д. 38Если хорошенько приглядеться, то под треуголкой барона Мюнхгаузена в бронзовой гримасе можно опознать знакомые черты еще одного любимого актера миллионов – Олега Янковского. Здесь же, недалеко от станции метро «Молодежная», установлен стенд с цитатами его персонажа – самоироничного философа из фильма Марка Захарова «Тот самый Мюнхгаузен». В том числе финально-поучительная фраза: «Я понял, в чем ваша беда - вы слишком серьезны. Умное лицо – это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь!».Именно с такой жизнерадостной улыбкой барон-Янковский с 2004 года занят крайне увлекательным делом – вытаскивает сам себя за волосы из топкого болота. Ну и коня заодно – точнее, лучшую его половину. При этом Мюнхгаузен оптимистично поблескивает натертым носом и ручкой шпаги – считается, что скульптура приносит удачу тем, кто верит в собственные силы, а жизненные трудности преодолевает с улыбкой. То есть целеустремленным бизнесменам, амбициозным карьеристам и, конечно, честным начинающим политикам. Буквально в нескольких шагах от Мюнхгаузена стоит еще один тру-памятник – Ходже Насреддину. Сопровождает великого острослова его любимый осел, сильно смахивающий на одноименного персонажа из голливудского мультфильма «Шрек». Правда, московский ослик не так разговорчив, зато его уши и натруженная спина способны исполнить почти любое детское желание. Для этого нужно оседлать голливудскую кинозвезду и несильно потрепать слуховые аппараты парнокопытного. Загадывать планшет или игровую приставку на день рождения бессмысленно, потому что в руках у восточного мудреца книга – лучший подарок. ул. Ярцевская, д. 25А Памятник Доценту. Роль Леонова из фильма "Джентельмены удачи. ул. Ярцевская, вл. 27, корп. 1 Некоторые посетители музея Булгакова на Большой Садовой утверждают, что встречающая гостей «нехорошей квартиры» скульптура Коровьева и кота Бегемота тоже исполняет желания. И что с определенных ракурсов бронзовые персонажи романа «Мастер и Маргарита» даже чем-то похожи на советских актеров. Например, Фагот, подставляющий свой отполированный клетчатый локоть для удачного фотокадра – ну вылитый Александр Абдулов, сыгравший эту роль в телесериале режиссера Владимира Бортко. А прежде чем войти в квартиру №50, поклонники булгаковского творчества трут лапу и натирают примус зевающему от скуки коту-оборотню – по легенде, это нужно обязательно сделать, ведь по сюжету романа в бывшей коммуналке бесследно исчезали люди и происходила всякая чертовщина, а сам писатель Булгаков жил в 1921-1924 годах. По ул. Большая Садовая, д. 10 А ще знаменитая парочка из романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" живет на большой, разлапистой скамейке в тени деревьев, в одном из дворов в Марьиной Роще. Серебристые Коровьев и Бегемот изготовлены из полимербетона и намертво припаяны к скамье, выполненной в советском стиле. Памятник был открыт в августе 2006 года. Памятник "Прощание славянки" Памятник находится между зданием Белорусского вокзала и железнодорожными путями. Скульптурная композиция создана по мотивам сцены проводов добровольцев на войну из фильма «Летят журавли». Внизу по кругу – одна из версий стихов на музыку марша «Прощание славянки». Памятник легендарному герою фильма «Белое солнце пустыни» – таможеннику Павлу Верещагину – открыли в Москве у в штаб-квартиры Федеральной таможенной службы в Филях в 2014 году. Знаменитого киногероя в фильме «Белое солнце пустыни» сыграл Павел Луспекаев. В Москве неподалеку от станции метро «Проспект Мира» по адресу Слесарный переулок, дом номер один(при пересечении его с Орлово-Давыдовским переулком) находится Московское областное управление ГИБДД. И перед зданием посетителей встречает долговязый постовой Степан Степанов. Жителям нашей страны он более известен, как «Дядя Степа» из стихотворения нашего легендарного Сергея Михалкова.

Скульптор Александр Рожников одел памятник литературного героя в современную российскую форму и увековечил в металле эпизод спасения птички из светофора. Есть отклонения от формы, но не от идеи замечательного детского стихотворения. И дети частенько приходят к бронзовому «Дяде Степе» и просят на память сделать фото памятника литературному герою. Есть еще один памятник дяде Степе. Высота скульптурной группы вместе со светофором - почти шесть метров.

Памятник-одиниз самых молодых в России, он открыт в 2015 году. состоялось торжественное открытие памятника персонажу знаменитых детских стихотворений С.В. Михалкова – дяде Степе – доброму «гражданину высокого роста», по прозвищу «Каланча», помогающему всем, кто в этом нуждается. Установка скульптурной композиции приурочена к 80-летию произведения известного поэта Сергея Михалкова и Году литературы в России.

Автор памятника – крупнейший современный художник - монументалист, народный художник СССР и РФ, президент Российской академии художеств З.К. Церетели. Долгие годы мастера связывали дружеские отношения с Сергеем Михалковым. Это первая работа Церетели в Самаре. А в ноябре 2017 г. был установлен памятниу и в Усолье. Скульптуру Дяди Степы установили около одного из отделов полиции. В монументе скульптор Иван Зуев запечатлел момент из мультфильма. Дядя Степа помогает освободить птицу из светофора, а дети наблюдают за спасательной операцией. На создание композиции у мастера ушло два месяца. Книжный герой получился таким же высоким - бетонная скульптура около трех метров высотой. Она даже не помещалась в мастерскую, поэтому Дядю Степу пришлось лепить на улице. Памятник сделали по инициативе полицейских. В небольшом уютном парке с фонтаном и голубями, множеством детишек на детской площадке на юго-востоке Москвы в районе Нагатинский затон скульптор Андрей Асерьянц продолжил серию работ из нестандартного материала, на сей раз вдохновившись известными литературными прототипами.

Слон и Моська, Ворона и Лисица расположились в скверике на юго-востоке Москвы, за домом номер двадцать девять по улице Судостроительной. Скульптор Андрей Асерьянц создал этих литературных персонажей из старых автозапчастей. И они тоже пользуются большой любовью детворы. На аллее Патриарших прудов вокруг памятника И. А. Крылову, открытого в 1976 году, установлены композиции-иллюстрации к его басням. Здесь и косолапый Мишка с другими участниками незадачливого музыкального квартета, и Моська со Слоном, и Ворона с сыром и хитрая Лиса, и Волк и Ягненок, и Осел, обучающий пению Соловья, а также другие герои произведений знаменитого русского баснописца. Волк и ягненок. Свинья и дуб. Кукушка и петух. "Мартышка и Очки" и "Осел и Соловей":

Две собаки Квартет. Персонаж известной книги Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» интересен и детям, и взрослым. Это опаздывающий к Герцогине Белый Кролик. Он, поглядывая на часы, торопится-бежит в сквере рядом с домом пятьдесят четыре «б» на улице Щербаковской, на расстоянии одной трамвайной остановки от метро Семеновская. В доме за сквером — библиотека, поэтому расположение этого памятника литературному герою вполне оправдано. И москвичи уже придумали новую примету – чтобы никогда и никуда не опаздывать, надо потереть ручку трости в руках у кролика. Наверное, людей, не умеющих приходить точно в назначенное время, немало – ручку трости сначала до блеска отполировали, а потом совсем отломали. А вот персонажи культовой поэмы «Москва-Петушки» Венедикта Ерофеева знакомы только взрослым. И также, как в этом одиозном произведении, разлучены. Сначала их разлучили кардинально – «Веничка» стоял в Москве, а ждущая его подруга – в Петушках. Потом обе эти скульптуры литературных героев перенесли в Москву, на Площадь Борьбы, но они по-прежнему стоят порознь. Авторами памятника стали Валерий Кузнецов и Сергей Манцерев, а спонсировал этот проект (ну-ка, догадайтесь с трех раз!) знаменитый ликеро-водочный завод «Кристалл». «Голливуд, Голливуд… Нас и здесь неплохо кормят!», – эту фразу вполне мог бы произнести кот Василий – невероятно популярный в советское время персонаж мультфильма «Возвращение блудного попугая». Сидит этот упитанный харизматик во дворе жилого комплекса на пересечении улицы Талалихина и Брошевского переулка, а в лапах крепко держит бронзовую сардельку. Собственно, роль у него была эпизодическая, но запоминающаяся ярким гастрономическим мемом. Автор изваяния неизвестен, но в 2014 году кот Василий попал в топ рейтинга самых необычных скульптур Москвы. После чего стал настоящей местной знаменитостью: запечатлеть себя в обнимку с «тем самым» котом в ЖК приезжают многочисленные туристы, которые просят охрану обеспечить «доступ к телу», после чего трут «на удачу» ГОСТ-овский продукт. По ул. Талалихина, д. 8

Несмотря на то, что на гербе района Бибирево изображен золотой бобр, в бибиревском «Парке света» семейка бронзовых бобров обосновалась совсем недавно. Жителям района символы района очень понравились, но состав семьи грызунов вызвал вопросы: мать-бобриха с тремя детьми есть, а где отец? Так и появилась народная примета: глава бобриного семейства – «на работе», то есть строит дом, а если потереть его бронзовым близким носы, то станешь счастливым участником программы реновации. Говорят, сколько носов потрешь – столько комнат и будет в новой квартире.

А в парке «Музеон» трут не носы, а уши – зайцам, которых от наводнения спасает дед Мазай. И хотя принято считать, что удачу приносит заячья лапка, у некрасовских персонажей другая примета: потрешь их карикатурные ушки – и успех гарантирован. Причем, каждый косой имеет свою «специализацию»: например, ушастый с гармошкой заряжен на удачу для музыкантов; спящий заяц помогает излечить бессонницу; заяц с морковкой – к деньгам. Ну а заячья парочка, застывшая на носу лодки в позе главных героев фильма «Титаник», конечно же, несет в себе позитивную энергетику гетеросексуальных отношений. Такая плотность счастливых зайцев на пару квадратных метров лодки привлекает к памятнику толпы посетителей. И даже добрый дедушка Мазай уже не в силах спасти своих подопечных от наплыва туристов, которые зачем-то отламывают и тащат домой бронзовые уши-«трофеи». А это, кстати, плохая примета: ждет таких вандалов дорога дальняя, казенный дом.

С 2005 года прописались новые жители города Раменское – бронзовые Винни-Пух и Пятачок. Знаменитые герои любимого мультика обитают неподалеку от Площади Победы, на улице Красноармейской. Как известно, сказку про плюшевого медвежонка Винни-Пуха написал Алан Александр Милн. «Отцом» же русского Винни-Пуха считают поэта и переводчика Бориса Заходера, который перевел замечательную английскую сказку на русский язык. Там же есть и ослик Иа и мудрая сова Наверняка многие в детстве обожали сказку Корнея Чуковского «Мойдодыр». Памятники "умывальников начальнику и мочалок командиру" есть в Москве, в парке Сокольники, Великом Новгороде. В 2013 году еще один установили в Казани. Автором данной скульптуры стал мастер из Санкт-Петербурга Марчело Короберо. У жителей и гостей столицы Татарстана уже сформировалась традиция, связанная с этим памятником: если потереть нос скульптуры, при этом загадав свое заветное желание, то оно обязательно исполнится. Несмотря на то , что памятник еще очень молод, нос его уже отполирован до блеска.

В 1991 году в сквере у Новодевичьего монастыря появился памятник маме-утке и ее восьми утятам из сказки Роберта Макклоски "Дайте дорогу утятам". Он был подарен Барбарой Буш Раисе Горбачевой. Скульптор - Нэнси Шен. В ноябре 2014 года в Центральном парке Тулы была установлена скульптурная группа "Лебединое озеро", работы Юрия Уваркина. Большой лебедь весит порядка 250 килограммов, маленькие, а их 6, – по 30 килограммов. Эта композиция отлита из бронзы на ОАО «АК «Туламашзавод». Напротив здания посольства Великобритании на Смоленской набережной размещен памятник героям английского писателя А. Конан Дойля Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону. Он был установлен в рамках проекта "Народные герои в скульптурных композициях" в апреле 2007 года. Автор композиции - Андрей Орлов. Пятиметровая бронзовая фигура Мальчиша-Кибальчиша установлена на Воробьевых горах, у главного входа в городской дворец пионеров и школьников. Литературный герой Аркадия Гайдара представлен бесстрашным бойцом. В одной руке у него сабля, в другой - горн. Авторы памятника - скульптор В. К. Фролов и архитектор В. С. Кубасов. Памятник был открыт 19 мая 1972 года.

Памятник Дон Кихоту в Москве Этот современный памятник знаменитому рыцарю находится в Музеон-Арт-парке — крупнейшем в своем роде открытом парке в России. Скульптура выполнена из железных листов, цепей и других деталей, взятых из металлолома. Этот памятник очень оригинальный, как и сам главный герой романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». Интересно, что это не единственная в России скульптура самому знаменитому и романтичному рыцарю. Омск и Ярославль также имеют скульптуры всемирно известного героя Мигеля де Сервантеса.

Напоследок на сегодня не могу обойти стороной вот эту скульптурную группу. И хоть она не имеет отношения к литературным или киногероям, но вот к их воплощению на экране имеет. Находится она около входа во ВГИК (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова), и посвящен трем основным профессиям в кинематографе. Скульптурная композиция представляет собой фигуры трех людей. Двое из них стоят (это Геннадий Шпаликов, и Андрей Тарковский), а рядом с ними на ступеньках сидит Василий Шукшин. Имена двух последних я думаю у всех на слуху, а вот про Геннадия Шпаликова знают немногие. Он прожил короткую жизнь, но тем не менее именно благодаря ему фильм "Я шагаю по Москве" увидел свет!

Здесь четко видно разделение профессий и обязанностей в кинематографе. Сценарист Шпаликов и режиссер Тарковский в задумчивости стоят, размышляя над очередной сценой:

А актер Шукшин, получив из-за этого перерыв в съемках, с удовольствием отдыхает, покуривая сигаретку:

Сергей Сольвьёв, закончивший при ВГИКе режиссёрский факультет, высказался по поводу памятника: "Эти люди никогда не были профессорами ВГИКа, не были руководителями ВГИКа и членами ученых советов, но они в полной мере определили художественное лицо отечественной и мировой кинематографии второй половины 20 века".

Скульптуры установлены в 2009 году, в честь 90-летия ВГИКа. Автор скульптур: Алексей Благовестов.

http://tobgorod.ru/2015/08/12/15-pamyatnikov-literaturnym-ge...

https://tass.ru/spravochnaya-informaciya/759091

https://artbibliotechka.wordpress.com/2014/12/05/%D0%BB%D0%B...

https://otzyv.ru/review/193236/

https://moscowseasons.com/articles/tru-pamiatniki-geroi-kino...

https://must-see.top/pamyatniki-v-orle/

https://www.gessostar.ru/12-rossijskix-skulptur/

https://myslo.ru/news/tula/v-tsentralnom-parke-otkrili-novuu...

https://unmonument.livejournal.com/36857.html

https://g-victor.livejournal.com/29027.html