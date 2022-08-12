Территория Героев...(26)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.



https://t.me/mod_russia/18329

https://t.me/mod_russia/18335



https://t.me/mod_russia/18337



https://t.me/mod_russia/18353



https://t.me/mod_russia/18366



https://t.me/mod_russia/18390



https://t.me/mod_russia/18396

Решил принять участие в спецоперации, потому что «душа так захотела» - говорит 21-летний Евгений Витковский

Заключил контракт буквально за день до начала специальной военной операции и отправился защищать жителей Донбасса. Евгений Витковский — солдат войск связи. Он взял пример с отца — тот тоже когда-то был связистом.

За работу на передовой и налаживание связи в условиях артобстрелов награждён медалью «За боевые отличия»

https://t.me/mod_russia/18323

20 дней Алексей с товарищами держали оборону в лесу.

«...Услышал выстрелы, пацаны говорят - прорыв. Четверо хотели прорваться. Ну, я взял пулемет, так как я с нашей стороны был один пулеметчик и побежал на подмогу. Занял оборону и открыл огонь на поражение. Не дал прорваться врагу, обойти нас с тыла...» - рассказывает Алексей

Младший сержант Асеев награждён Орденом Мужества.

В результате тяжёлого ранения Алексей потерял ногу. Сейчас он уже прошёл реабилитацию и строит планы на будущее.

Планирует служить дальше в военкомате. У него растёт сын.

https://t.me/mod_russia/18326

Настоящий замполит всегда на переднем крае со своими бойцами.

Капитан Игорь Татарников вынес из под минометного обстрела 11 раненых солдат.

Благодаря его решительности с нашими ребятами теперь все хорошо!

https://t.me/mod_russia/18338

Когда работает батарея «Градов», у противника нет шансов скрыться. После залпа «Грады» меняют позиции, чтобы избежать ответных ударов.

https://t.me/mod_russia/18381

Старший сержант Чулгасиев освобождает Донбасс с первых дней начала СВО.

В одном из боёв Азамджон поразил вражеский БТР, бежавшего боевика отдал команду не стрелять, взял в плен для получения информации, в результате которой они усилили оборону и держали её 4 недели.

Несмотря на тяжёлое ранение ноги, Азамджон мечтает вернуться на службу и вместе со своими товарищами служить дальше.

«...Наша задача - защитить русский народ от украинских националистов, и мы свою задачу выполнили. Держали оборону, чтобы националисты не дошли до наших границ....» - говорит он.

За отвагу, проявленную в ходе СВО, Чулгасиев награждён Орденом Мужества.

Дома военнослужащего ждут жена и четверо детей.

https://t.me/mod_russia/18383

Прапорщик Олеськив Мария

Начальник медицинской службы батальона 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР прапорщик Мария Олеськив

Мария пришла служить в Народную милицию ЛНР на должность рядового в 2014 году. После боёв в Дебальцево за проявленное мужество её повысили до старшины мотострелковой роты. Позднее служила старшиной разведроты и командиром взвода обеспечения батальона.

В 2018 году Олеськив сделала перерыв в службе и занялась мирной жизнью, но после начала специальной военной операции без раздумий вернулась в строй, возглавив медицинскую часть батальона Народной милиции ЛНР.

Медики ежедневно обходят окопы, осматривают бойцов, оказывая первую медицинскую помощь. Это совсем непросто, учитывая, что ВСУ преднамеренно бьют по машинам с красным крестом и медикам. Мария Олеськив считает, что главная задача её подразделения – в кратчайшее время доставить раненого в расположение медицинского взвода, а затем – в госпиталь.

На счету этой хрупкой женщины десятки спасённых жизней бойцов ЛНР.

PS. Мы о ней писали в Выпуске 25, но тогда не знали её фамилию, теперь знаем!

https://t.me/mod_russia/18356

Лейтенант Трошин Александр

Лейтенант Александр Трошин первым на танке ворвался на опорный пункт противника, 4 часа вел бой в окружении.

После выхода из строя орудия принял решение прорываться, попал в засаду и вызвал огонь на себя, при этом спас экипаж. И это не единственный его мужественный поступок.

Награждён Звездой Героя ДНР.

https://t.me/pushilindenis/2482

Дончанин Иванов Юрий



«Меня контузило. Я, получается, очнулся сам, начал в бреду искать свои позиции — и вышел на украинские».

Дончанин Юрий Иванов попал в плен после артобстрела в начале лета. Украинские военные, по словам бойца, пытали его электричеством, регулярно избивали ногами и бейсбольными битами для развлечения:

«С двух сторон битами отбивали конечности, ногу мне сломали. Они, помню, когда били битами по спине, что-то ударили, у меня там опухло, они там начали на телефоны снимать, говорят, типа: «Я ему, походу, что-то сломал. — Да ничего страшного, заживёт».

Всего Юрий провёл в плену более месяца, а затем его обменяли на украинского солдата: «Лётчики рассказывали мне в плену, наши пацаны... Там лётчика российского поймали, вот они [украинцы] над ним издевались. Ему концовки пальцев ампутировали.

Я навидался — то, что они с пацанами делают... Я пойду дальше. Надо их наказывать. Нельзя, чтобы такое было».

https://t.me/rt_russian/123259

позывной Бэн



"Простой парень, командир штурмовой группы, позывной Бэн - воюет со мной с четырнадцатого года. Позавчера получил ранения, и раненым тащил своего "тяжёлого" товарища. Тащил даже тогда, когда у того остановилось дыхание, и вытащил тело к своим. В темноте, в грязи по колено, с простреленной ногой...." - рассказывает Александр Ходаковский. https://t.me/c/1524001401/609

Под командованием и. о. командира отдельной противотанковой артиллерийской батареи 1-го армейского корпуса НМ ДНР гвардии лейтенанта Дмитрия Колесниченко за несколько дней были уничтожены четыре опорных пункта и подбито более десятка единиц техники ВСУ.

https://t.me/izvestia/98326

Старший сержант Сергей Королевич во время освобождения одного из населенных пунктов решился на внезапную атаку, благодаря которой его экипаж уничтожил около 20 националистов и одну РСЗО.

https://t.me/izvestia/98326



https://t.me/c/1524001401/384

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице! Гвардии полковник Ольга Сергеевна Качура «Корса»

В боях под Горловкой (ДНР) пала смертью храбрых легендарный гвардии полковник Народной милиции Ольга Сергеевна Качура, победоносная и непоколебимая Корса! Командир и основатель одноименного подразделения реактивной артиллерии — Корса. Почетный гражданин города Горловки. До событий 2014 года Ольга Сергеевна служила в милиции в городе Горловке. С 2014 года Корса воспитала сотни бойцов, в последнее время в её подчинении было 140 артиллеристов. Мудрая, талантливая, жизнелюбивая. Качура стояла у истоков создания Народной милиции Донецкой Народной Республики. Попала под обстрел под Горловкой, возвращаясь с позиций. У погибшей остались приёмные сын и дочь. Гвардии полковнику Народной милиции ДНР Ольге Кочуре (позывной «Корса») присвоено звание Героя Донецкой Народной Республики посмертно. Посмертно погибшей замкомандира артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР Ольге "Корсе" Качуре присвоено звания Героя России Недавнее интервью с Ольгой ЗДЕСЬ Враги мстили ей даже мертвой, ударили по «Донбасс палас» и оперному театру, жилым домам во время прощания с Ольгой https://t.me/strana_geroev/3748

https://t.me/kedmi/21834

https://t.me/radioARBAT/16090

https://t.me/infomoscow24/30481

https://t.me/voenkorKotenok/38979

https://t.me/pvsgns/14109 Дмитрий Мельников написал щемящее стихотворение на гибель легендарной Корсы.

Тебе дадут посмертно орден.

Господь решит, что ты пригоден

для освящения даров.

Ты станешь молод и здоров.

Получишь новую работу.

Получишь ангелов до взвода.

В буквальном смысле — небожитель,

ты вспомнишь каждого из них,

и вы над степью полетите

прикрыть оставшихся в живых.

Вот так, непостижимо просто,

ты стал космического роста,

стал к вечному причислен дому

и равен русским небесам.

А кто ты там по позывному,

допустим, Гиви, или Корса,

или зовешься по-другому,

Господь, конечно, знает сам. https://t.me/c/1524001401/494 Рядовой Дорохин Владислав

Рядовой одной из бригад морской пехоты Владислав Дорохин представлен к званию Героя России. Подразделение, в котором служил рядовой Дорохин, вышло на разведку местности. Их окружила большая группировка националистов. Владислав лично уничтожил более 10 боевиков. Прикрывая товарищей, он продолжил бой, вызвав весь шквал огня противника на себя. Когда закончился весь комплект БТР, морпех вел бой из личного оружия до последнего патрона. А затем взял в руки гранаты, вырвал из них чеку и подорвал себя вместе с окружившими его боевиками. За свой подвиг ельчанин представлен к званию Героя России посмертно. Владислав Дорохин родился и вырос в Ельце. Окончил кадетский класс елецкой школы №12 и мечтал о воинской службе. Он служил матросом-мотористом на корабле Черноморского флота. После начала специальной военной операции написал рапорт с просьбой о переводе в бригаду морской пехоты в район боевых действий. Ему был 21 год. https://t.me/radioARBAT/15911 Майор Ржавин Сергей

В результате тяжелого ранения не стало майора Сергея Валерьевича Ржавина, офицера Вооруженных сил России. Ему было 32 года. С детсва Сергей был активным, занимался туризмом, КВН, рукопашным боем, регулярно в школьные годы участвовал в физико-математических олимпиадах где занимал призовые места. С 2003 года обучался в кадетском классе. В 2007 стал чемпионом Республики Марий-Эл по АРБ. В 2012 году Сергей Ржавин окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Поражает и «иконостас» Сергея. Будучи старшим лейтенантом, Ржавин уже был награжден тремя государственными наградами - медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медалями «За отвагу» и Суворова, медалью «За возвращение Крыма». Судя по всему являлся активным участником успешно выполненых боевых задач. В 2021 году лично министром обороны Сергеем Шойгу был награжден орденом Мужества. А уже в мае 2022 майор Ржавин был награжден второй медалью «За отвагу», пополнив свой и без того внушительный «иконостас» боевых наград. https://t.me/ok_spn/20494 Младший сержант Виноградов Иван

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Республики Коми младший сержант Иван Виноградов. Иван Александрович родился в селе Нившера Корткеросского района. Служил по контракту в десантно-штурмовой роте. Геройски погиб в Харьковской области. "Подвиг его будем свято хранить в своих сердцах, передавая из уст в уста, из поколения в поколение. Имя его будет вписано золотыми буквами в славную летопись нашей великой России и Республики Коми", - сообщил глава Республики. https://t.me/strana_geroev/3752 Рядовой Старчков Александр

Глава Чувашии вручил звезду Героя России семье погибшего разведчика, рядового Александра Ивановича Старчкова, военнослужащего армейского спецназа, погибшего в ходе выполнения боевой задачи в районе Диброво Харьковской области. Являлся разведчиком-пулеметчиком, несмотря на штатную должность водителя РМО, вызвался добровольцем для доукомплектования штата группы. На своей последней задаче рядовой Старчков первым обнаружил противника, оповестив об этом командира группы, он открыл огонь. В один из моментов боя противник попытался взять группу в кольцо, но попытка была сорвана. В ходе боя получил ранение командир РГСпН. Александр понимая, что группу все же могут взять в кольцо, остался прикрывать отход. Ведя огонь из пулемета и перемещаясь, рядовой Старчков вызвал весь огонь противника на себя, дав группе возможность отойти вместе с «трехсотыми». В своем последнем бою Саша израсходовал весь свой бк - 800 патронов. За мужество и героизм проявленные в ходе выполнения боевой задачи рядовой Александр Старчков был посмертно удостоен звания Героя России. https://t.me/ok_spn/20555 Военнослужащий Панов Фёдор «Терапевт»

Фёдор «Терапевт» Панов, командир РГСпН 24-й гв. отдельной бригады спецназа Вооруженных сил России. Фёдор погиб в ходе выполнения боевой задачи в зоне проведения операции на Украине. https://t.me/ok_spn/20553 Гвардии старший сержант Игнатов Владимир

Гвардии старшему сержанту Владимиру Игнатову, командиру отделения 45-й гв. отдельной бригады спецназа ВДВ было присвоено звание Героя России, посмертно. Награду семье Героя вручил губернатор Калужской области, на церемонии присутствовали также военнослужащие бригады, и другие представители силовых ведомств. Старший сержант Владимир Игнатов погиб 30 мая во время выполнения боевой задачи в районе одного из населенных пунктов. Ему было 36 лет, у него осталась жена и двое детей. За время службы Владимир также был награждён орденом Мужества, знаком отличия «Георгиевский крест» IV степени, рядом медалей МО. https://t.me/ok_spn/20582 Военнослужащий Удалов Алексей

В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец Борзи Забайкальского края Алексей Удалов. Алексей служил в 36-й Лозовской Краснознаменной мотострелковой бригаде. https://t.me/strana_geroev/3763 Сотрудники ОМОН "БИЗОН":

Гундарев Александр

Колодезников Максим

Ощепков Андрей



Сегодня в Якутске простились с тремя сотрудниками ОМОН "БИЗОН" Александром Сергеевичем Гундаревым, Максимом Семеновичем Колодезниковым и Андреем Валерьяновичем Ощепковым, которые погибли на Донбассе в ходе проведения спецоперации. Об этом написал мэр Якутска. - Настоящие мужчины, защитники, воины, стоявшие на страже интересов Родины, погибли как герои, оставив после себя светлую память и спасенные жизни мирных жителей Донбасса. Их имена стали символом мужества, доблести и патриотизма для всех нас, - было сказано на церемонии прощания. https://t.me/strana_geroev/3745 Старший лейтенант Голубев Илья Командир взвода, старший лейтенант Голубев Илья Игоревич, выпускник ДВОКУ 2019 года. Илья посмертно награжден орденом Мужества. Как рассказали родным, погиб он, спасая чужие жизни. Подробности пока неизвестны. Утешение для семьи – полуторагодовалый Савелий, маленькая копия Ильи. Самому офицеру 23 июля должно было исполниться 27 https://www.amur.life/news/2022/07/22/vypusknika-dvoku-posmertno-nagradili-ordenom-muzhestva Старший лейтенант Логинов Константин За мужество и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, был посмертно награжден Ордена Мужества старший лейтенант Константин Логинов. https://www.amur.life/news/2022/03/17/v-blagoveschenske-prostilis-s-pogibshim-na-ukraine-amurchaninom Сухарев Павел

Чумаченко Анатолий

Федотов Егор

Нугманов Айдар







Наши павшие. Победа и память. Лучшие из сыновей. Солдаты, которые не сдаются. Только победа и память. https://t.me/zakharprilepin/13389 Военнослужащий Мишарин Максим



Посмертно награжден Звездой Героя ДНР Максим Мишарин – замкомандира разведгруппы.

В боях за Мариуполь неоднократно проявлял исключительную храбрость. В критический момент лично возглавил штурм позиций противника, было уничтожено 8 огневых точек, чем обеспечил успех наступления. В ходе задания атаковал и отбросил превосходящие силы противника. Попав под артобстрел, погиб, сохранив личный состав ценой собственной жизни. https://t.me/pushilindenis/2482 Доброволец Тулинов Константин

Российский доброволец Константин Тулинов, погибший в Донбассе, был посмертно награждён медалью «За отвагу». О его подвиге рассказал режиссёр Никита Михалков в своей авторской программе «БесогонТВ».

На момент начала СВО отбывал срок заключения за уголовное совершенное преступление. В 2018 он получил 5 лет и ему в феврале 2022-го оставался год отсидки. Тулинов попросился на фронт, смог проявить себя как умелый боец, номер в тылу не отбывал. 14 июля этого года разведгруппа, в которую входил Тулинов, обнаружила в лесопосадке огневые точки противника и попала под артиллерийский удар. Тулинову перебило ноги. Как рассказал журналистам его сослуживец, группу стали окружать украинские националисты, и Тулинов, заметив это, уничтожил противника и погиб сам. https://t.me/boris_rozhin/59929

https://russian.rt.com/ussr/news/1034543-dobrovolec-specoperaciya-donbass-nagrada

https://t.me/c/1524001401/432 Кирилл Нагорных,

Вадим Васильев,

Максим Кабанов,

Денис Щемеров









Разведчики-спецназовцы армейского спецназа Вооруженных сил России погибшие в ходе выполнения боевых задач. Кирилл Нагорных, Вадим Васильев, Руслан Гильманов, Максим Кабанов и Денис Щемеров. Разведчики-спецназовцы армейского спецназа Вооруженных сил России, погибшие в ходе выполнения боевых задач. https://t.me/radioARBAT/15917 Военнослужащий Сукиасян Овсеп

На Украине погиб 30-летний замкомандира первого взвода 21-ой мотострелковой бригады Овсеп Сукиасян. Машину с российскими военными попала в засаду, их обстреляли с минометов. Никто не выжил. Овсеп Сукиасян награждён Орденом Мужества. Похоронили контрактника практически через месяц в Тоцком Оренбургской области.

Овсеп Сукиасян хотел как и все мы, прожить долгую жизнь, вырастить детей и увидеть внуков, но этого не случится. Сам Овсеп из Сибири. Семья долго жила в Кемерове. Овсеп закончил там школу №45 и институт по специальности экономика и управление на предприятии торговли, а затем Сукиасяны решили переехать на Урал - в Тоцкое.

Было это в 2014 году. Тогда же 22-летний Овсеп решил, что станет военным и подписал контракт. Он всегда всем помогал, я это помню. Всегда защищал слабых и был очень рассудительным. У него осталась семья: отец, мама и брат младший. Похоронили Овсепа Сукиасяна в Тоцком с почестями как героя. https://kurer-sreda.ru/2022/04/14/na-ukraine-pogib-30-letnii-zamkomandira-pervogo-vzvoda-21-oi-motostrelkovoi-brigady-ovsep-sukiasian-mashinu-s-rossiiskimi-voennymi-obstreliali-s-minometov Военнослужащий Шайкенов Амир

В Буче пенсионер несколько недель укрывал тело погибшего российского cпецназовца Амира Шайкенова, чтобы передать его родным Позже выяснилось, что погибший- 24-летний разведчик Амир Шайкенов. Его похоронили на родной земле в Башкортостане. В числе тех, кто защищал Бучу был Амир. 27 февраля его тактическая группа дивизии двигалась колонной Буче, но на одной из улиц городка попала в засаду. 24-летний Амир был ведущим в колонне и как оказалось, первой мишенью: снайпер выстрелил парню в шею, фельдшер роты вытащил солдата из под обстрела, но спасти Амира не удалось. Однако разведка задачу выполнила - огневые позиции противника были обнаружены. А дальше тело неизвестного солдата в Буче укрывал местный пенсионер: укрывал тело бушлатом и оставлял записки. Именно благодаря ему тело неизвестного солдата удалось идентифицировать, оказалось, что погибший, которого он хотел лично передать российским военным, 24-летний Амир Шайкенов. За проявленные мужество и стойкость представлен к награждению Орденом Мужества посмертно. Амир был добрым, требовательным и всегда притягивал людей своей простотой и позитивом. Он заботился о близких. https://kurer-sreda.ru/2022/04/11/ukryval-telo-bushlatnom-i-ostavlial-zapiski-v-buche-pensioner-neskolko-nedel-ukryval-telo-pogibshego-rossiiskogo-cpetsnazovtsa-amira-shaikenova-chtoby-peredat-ego-rodnym Червов Олег Из Екатеринбурга замечательный стрит-арт в поддержку наших Братьев https://t.me/workBrothers/4962 СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

Предыдущие выпуски:

Выпуск 1 Выпуск 2 Выпуск 3 Выпуск 4 Выпуск 5 Выпуск 6

Выпуск 7 Выпуск 8 Выпуск 9 Выпуск 10 Выпуск 11 Выпуск 12

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Выпуск 19 Выпуск 20 Выпуск 21 Выпуск 22 Выпуск 23

Выпуск 24 Выпуск 25

Наборы оригинальных обоев

Наборы оригинальных обоев 2

Наборы оригинальных обоев 3

Наборы оригинальных обоев, плакаты и муралы в городах России

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 5

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 6

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 7

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 8

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 9

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 10

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 12

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 14

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 15

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 16

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 17

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.2

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не только

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.5

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.7

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 9

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15

Сладков + об артиллерии

Люди, которым НЕ стыдно и за которых НЕ стыдно, за которых гордо!

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