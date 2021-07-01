Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5

1917-20-е... Ч.1 1917-20-е... Ч.2

1917-20-е... Ч.3 1917-20-е... Ч.4

Продолжим вглядываться в исторические фотографии и документы...

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Пирамида Крассной армии. 1920-е.

Приграничная Карелия. Суоярви-Сортавала. 1925-1930 гг.

Приграничная Карелия. Суоярви-Сортавала. 1925-1930 гг.

Приграничная Карелия. Суоярви-Сортавала. 1925-1930 гг.

Приграничная Карелия. Суоярви-Сортавала. 1925-1930 гг.

Как жила деревенская молодёжь, 1925 год

Заявление крестьянина в сельсовет о разрешении на женитьбу в 17 лет. БССР, Червенский район, 1925 год

Низкий уровень развития когда-то служил смягчающим обстоятельством (1925 год)

Пьянство на Пасху, 1925 год

Москва. Перед Ярославским (Северным) вокзалом. 1925 год

Внутренний вид избы комсомольца-бедняка. Нижегородская губерния, 1925 год

Внутренний вид кухни Горюнова. Ленинградская губерния. Северо-Западная область. 1925 год Очередь за водкой у магазина Главспирта на проспекте 25-го Октября (Невский проспект). Ленинград. 1925 г

Сто лет. Опера. Балет. 1925 год.

24 мая 1925 года вышел первый номер «Комсомольской правды» одного из старейших и самых популярных изданий Советского Союза и современной России.

Странники. Аркадий Шайхет, 1925 год, г. Нижний Новгород

На улицах Ташкента в дни образования Узбекской ССР.

1925 год.Народные гуляния в центре на Пасху. Люди наблюдают за сильнейшим весенним половодьем на реке Москве, 1925Ст. 224 УК РСФСР от 1922 г. гласила - Нарушение правил и обязательных постановлений для размножения и выпуска в свет печатных произведений карается - принудительными работами или штрафом не ниже 300 рГеоргий Сошальский. 1925-1926 год. СССР. Крым. Из архива МАММ-МДФ

Управление пожарной охраны МВД города Ленинграда. 1925-1930 гг.:















«Новая вечерняя газета», 6 декабря 1925 года – советского массового читателя впервые информируют, кто такие ваххабиты

«Парад войск на Красной площади в день 8-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции». 1925 год

«Парад войск на Красной площади в день 8-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции». 1925 год, колоризированное фото

Укладка мостовой на Можайском шоссе.1925

Хлебная лавка Союза сельско-хозяйственной кооперации немцев Поволжья. Астрахань, 1925-1927 годы

Трактор Фордзон-путиловец на заводе "Красный Путиловец". г. Ленинград.1925 год

Первый пассажирский рейс между СССР и Афганистаном. 1925 год.

Пилот - в будущем один из спасателей челюскинцев, Герой Советского Союза Маврикий Слепнев.

Советский примус поджаривает польскую шляхту, 1925 год

Начальник милиции Сталинского района с сослуживцами. Киев. Зима 1925 года

Потёмкинская лестница. СССР. г. Одесса. Раскрашенная фотография. 1925

Акция «Добролёта» образца 1925 года

Госпром (Дом Государственной промышленности), он же Держпром — один из первых советских небоскрёбов, построенный в 1925—1928 годах на самой большой площади Харькова

П.А. Орловский. Игра «Автомобильный пробег» Ленинград—Тифлис. Сост. Петр А. Орловский (участник авто-пробега Ленинград—Тифлис 1925 года)

Спор между домами, автор - Николай Агнивцев, рисунки Николая Купреянова, 1925 год

Н. Валерианов. 1925

Комсомольская правда. Шарж на Бухарина, 1925 год. Намёк на то, что Бухарин трудится в нескольких местах - в ЦК РКП(б), Коминтерне, Правде (и нигде особо не работает)

Николай Денисовский, Мещане на курорте, 1925 год

Грузчики пристаней. Пермь, 1926 год.

Забастовка у частника. 1926 год

Казань, 1926 год. Привокзальная площадь. В ожидании поезда с секретарем ЦИК СССР товарища Енукидзе А.С. для участия во Всетатарском съезде Советов

Казань, 1926 год. Привокзальная площадь. В ожидании поезда с секретарем ЦИК СССР товарища Енукидзе А.С. для участия во Всетатарском съезде Советов, колоризованное фото

Обучение беспризорников сапожному делу. 1926 год

На пляже. П. Мокиенко, 1926 год, Крымская АССР, г. Ялта

Крестьяне отдыхают в царском дворце Ливадия. Крым, 1926 год.

Лагерь артполка в лесу. Фото неизвестного автора. 1926 год, г. Курск.

В сборочном цехе Московского автомобильного завода (будущий Завод им. Сталина (ЗИС) Завод им. Лихачева (ЗИЛ)). 1926 год

Нэпман у фининспектора. 1926 г

Обложка журнала «Советский экран» №1, 1926. Оформление Сергей Юткевич

Оформление кинотеатров во время премьеры и показа фильма "Броненосец Потемкин". Москва. 1926г.

Оформление кинотеатров во время премьеры и показа фильма "Броненосец Потемкин". Москва. 1926г.

Первое радио. Фотограф Аркадий Шишкин. 1926 год

Сотрудники уголовного розыска Владивостока, справа - они же в гриме для прикрытия. 1926 год

Тренировка пожарных во дворе Пятницкой части, 1926-1930 гг.

26 сентября 1926 году в Москве состоялись первые Всесоюзные соревнования, в которых участвовало 70 человек со 126 моделями

Сталин с Бухариным, Кагановичем, Микояном, Рыковым, Ворошиловым и Радзутаком и др. на трибуне мавзолея во время первомайской демонстрации. 1926 год.

Ленинградский почтальон. 1926 г.

Похороны летчика-испытателя А.И.Томашевского на Ваганьковском кладбище в Москве в ноябре 1926 года. Гроб поставили на самолёт, который толкали вручную от Тушино до могилы

С. Фридлянд. Полоскание белья в Москве-реке. 1926

Стирка в Москве-реке, 1920-ые

Сборная СССР образца 1926 года, колоризованное фото

В лазарете Соловецкого лагеря (СЛОНа), 1926 год

Газета 1926 года "Безбожник"

Газета "Звезда"

1926 год

Красноармеец рассказывает о Ленине, М.Боскин, 1926 год

Неизвестный художник. 1926 год

Серия плакатов на тему бережного отношения к книгам Ф.С.Р. Мосгублит. 26-я типо-литогр. Мосполиграф. И.Ш. 1926г.:













Журнал «Авиация и химия». № 1 1926 года. Издательство «Авиахим», 1926.

А. И. Страхов-Браславский. 1926

Придорожный крест с иконой под навесом. Ленинградская губерния. Северо-Западная область. 1926 год.

Зимний чум - рядом стоят лопаты для отгребания снега. Туруханский край. Красноярский округ. Сибирский край. 1926 год

Константин Федорович Юон (1875-1958) Комсомолки, 1926 г

Иван Владимиров, На пляже, 1926 год

Иван Малютин, Два мира, 1926 год

П. Ф. Жилин «Столкновение рабочих-железнодорожников с казаками в Ростове-на-Дону» 1926 г

Инспектор кавалерии РККА С.М. Буденный, командир 3-го кавалерийского корпуса С.К. Тимошенко и командир 39-го кавалерийского полка Г.К. Жуков перед строем полка. 1927 год. Игорь Дзысь, из журнала «Старый Цейхгауз»

Беспризорники. Автор Георгий Сошальский.1920-е годы. г. Москва. Из архива МАММ-МДФ

Беспризорные дети в сопровождении сотрудников милиции направляются в детский дом. Москва. 1920-е гг.

Парад пионеров в Ташкенте. 1920-е годы.

Среднеазиатские пионеры. 1920-е годы.

Урок в Елатомской Единой трудовой школе. Фото начала 1920-х годов

Утренняя зарядка на крыше студенческого общежития в Лефортово, конец 1920-х

Студенты Московского университета музицируют на балконе своей комнаты, Ильинка, середина 1920-х. Фотограф Джеймс Эббе. Дом сохранился, а храм Николы Большой Крест был снесен в 30-е годы.

Большое ателье кинофабрики Совкино. 1920-е

Забавы нэпмана. Неизвестный автор. 1920-е годы

Очередь на Кузнецком, 1920

Плачущий от голода ребенок. Поволжье, 1920-е годы.

Вывоз погибших от голода на повозках на место массовых захоронений. 1920-е годы.

Половодье на Москве-реке. 1920-е

Ленинский уголок при клубе женщин-тюрчанок. Тифлис, середина 1920-х годов.

Портретное фото двух красноармейцев. 1920-е

По Красной площади еще тогда ездили автомобили. Очередь стоит к Ленину в Мавзолей, раньше заходили с этой стороны. 1920-е.

Москва. Агитационный автобус у Бахметьевского гаража. Конец 1920-х – начало 1930-х гг.

Переходящий позорный «орден черепахи» для отстающих отделений советской почты. 1920-ые

Символические похороны русского капитализма на Красной площади, Москва, 1920–е.

Система образования в 20-е

Девочка и три совенка, 1925 г.

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На этом пока остановимся... продолжение следует