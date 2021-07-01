Мы из Советского Союза

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Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5

1917-20-е... Ч.1     1917-20-е... Ч.2       
1917-20-е... Ч.3     1917-20-е... Ч.4
Продолжим вглядываться в исторические фотографии и документы...
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Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Пирамида Крассной армии. 1920-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Приграничная Карелия. Суоярви-Сортавала. 1925-1930 гг.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Приграничная Карелия. Суоярви-Сортавала. 1925-1930 гг.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Приграничная Карелия. Суоярви-Сортавала. 1925-1930 гг.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Приграничная Карелия. Суоярви-Сортавала. 1925-1930 гг.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Как жила деревенская молодёжь, 1925 год

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5

Заявление крестьянина в сельсовет о разрешении на женитьбу в 17 лет. БССР, Червенский район, 1925 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Низкий уровень развития когда-то служил смягчающим обстоятельством (1925 год)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Пьянство на Пасху, 1925 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Москва. Перед Ярославским (Северным) вокзалом. 1925 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Внутренний вид избы комсомольца-бедняка. Нижегородская губерния, 1925 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Внутренний вид кухни Горюнова. Ленинградская губерния. Северо-Западная область. 1925 годЖизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Очередь за водкой у магазина Главспирта на проспекте 25-го Октября  (Невский проспект). Ленинград. 1925 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Сто лет. Опера. Балет. 1925 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.524 мая 1925 года вышел первый номер «Комсомольской правды» одного из старейших и самых популярных изданий Советского Союза и современной России.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Странники. Аркадий Шайхет, 1925 год, г. Нижний Новгород
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5На улицах Ташкента в дни образования Узбекской ССР.

1925 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Народные гуляния в центре на Пасху. Люди наблюдают за сильнейшим весенним половодьем на реке Москве, 1925
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Ст. 224 УК РСФСР от 1922 г. гласила - Нарушение правил и обязательных постановлений для размножения и выпуска в свет печатных произведений карается - принудительными работами или штрафом не ниже 300 р
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Георгий Сошальский. 1925-1926 год. СССР. Крым. Из архива МАММ-МДФ

Управление пожарной охраны МВД города Ленинграда. 1925-1930 гг.:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5«Новая вечерняя газета», 6 декабря 1925 года – советского массового читателя впервые информируют, кто такие ваххабиты
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5«Парад войск на Красной площади в день 8-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции». 1925 год

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5«Парад войск на Красной площади в день 8-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции». 1925 год, колоризированное фото
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Укладка мостовой на Можайском шоссе.1925
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Хлебная лавка Союза сельско-хозяйственной кооперации немцев Поволжья. Астрахань, 1925-1927 годы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Трактор Фордзон-путиловец на заводе "Красный Путиловец". г. Ленинград.1925 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Первый пассажирский рейс между СССР и Афганистаном. 1925 год.
Пилот - в будущем один из спасателей челюскинцев, Герой Советского Союза Маврикий Слепнев.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Советский примус поджаривает польскую шляхту, 1925 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Начальник милиции Сталинского района с сослуживцами. Киев. Зима 1925 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Потёмкинская лестница. СССР.  г. Одесса. Раскрашенная фотография. 1925
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Акция «Добролёта» образца 1925 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Госпром (Дом Государственной промышленности), он же Держпром — один из первых советских небоскрёбов, построенный в 1925—1928 годах на самой большой площади Харькова
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5П.А. Орловский. Игра «Автомобильный пробег» Ленинград—Тифлис. Сост. Петр А. Орловский (участник авто-пробега Ленинград—Тифлис 1925 года)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Спор между домами, автор - Николай Агнивцев, рисунки Николая Купреянова, 1925 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Н. Валерианов. 1925
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Комсомольская правда. Шарж на Бухарина, 1925 год. Намёк на то, что Бухарин трудится в нескольких местах - в ЦК РКП(б), Коминтерне, Правде (и нигде особо не работает)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Николай Денисовский, Мещане на курорте, 1925 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Грузчики пристаней. Пермь, 1926 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Забастовка у частника. 1926 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Казань, 1926 год. Привокзальная площадь. В ожидании поезда с секретарем ЦИК СССР товарища Енукидзе А.С. для участия во Всетатарском съезде Советов
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Казань, 1926 год. Привокзальная площадь. В ожидании поезда с секретарем ЦИК СССР товарища Енукидзе А.С. для участия во Всетатарском съезде Советов, колоризованное фото
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Обучение беспризорников сапожному делу. 1926 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5На пляже. П. Мокиенко, 1926 год, Крымская АССР, г. Ялта
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Крестьяне отдыхают в царском дворце Ливадия. Крым, 1926 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Лагерь артполка в лесу. Фото неизвестного автора. 1926 год, г. Курск.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5В сборочном цехе Московского автомобильного завода (будущий Завод им. Сталина (ЗИС) Завод им. Лихачева (ЗИЛ)). 1926 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Нэпман у фининспектора. 1926 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Обложка журнала «Советский экран» №1, 1926. Оформление Сергей Юткевич
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Оформление кинотеатров во время премьеры и показа фильма "Броненосец Потемкин". Москва. 1926г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Оформление кинотеатров во время премьеры и показа фильма "Броненосец Потемкин". Москва. 1926г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Первое радио. Фотограф Аркадий Шишкин. 1926 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Сотрудники уголовного розыска Владивостока, справа - они же в гриме для прикрытия. 1926 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Тренировка пожарных во дворе Пятницкой части, 1926-1930 гг.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.526 сентября 1926 году в Москве состоялись первые Всесоюзные соревнования, в которых участвовало 70 человек со 126 моделями
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Сталин с Бухариным, Кагановичем, Микояном, Рыковым, Ворошиловым и Радзутаком и др. на трибуне мавзолея во время первомайской демонстрации. 1926 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Ленинградский почтальон. 1926 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Похороны летчика-испытателя А.И.Томашевского на Ваганьковском кладбище в Москве в ноябре 1926 года. Гроб поставили на самолёт, который толкали вручную от Тушино до могилы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5С. Фридлянд. Полоскание белья в Москве-реке. 1926
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Стирка в Москве-реке, 1920-ые
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Сборная СССР образца 1926 года, колоризованное фото
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5В лазарете Соловецкого лагеря (СЛОНа), 1926 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Газета 1926 года "Безбожник"
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Газета "Звезда"
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.51926 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Красноармеец рассказывает о Ленине, М.Боскин, 1926 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Неизвестный художник. 1926 год

Серия плакатов на тему бережного отношения к книгам Ф.С.Р. Мосгублит. 26-я типо-литогр. Мосполиграф. И.Ш. 1926г.:Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5 Журнал «Авиация и химия». № 1 1926 года. Издательство «Авиахим», 1926.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5А. И. Страхов-Браславский. 1926
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Придорожный крест с иконой под навесом. Ленинградская губерния. Северо-Западная область. 1926 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Зимний чум - рядом стоят лопаты для отгребания снега. Туруханский край. Красноярский округ. Сибирский край. 1926 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Константин Федорович Юон (1875-1958) Комсомолки, 1926 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Иван Владимиров, На пляже, 1926 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Иван Малютин, Два мира, 1926 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5П. Ф. Жилин «Столкновение рабочих-железнодорожников с казаками в Ростове-на-Дону» 1926 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Инспектор кавалерии РККА С.М. Буденный, командир 3-го кавалерийского корпуса С.К. Тимошенко и командир 39-го кавалерийского полка Г.К. Жуков перед строем полка. 1927 год. Игорь Дзысь, из журнала «Старый Цейхгауз»
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Беспризорники. Автор Георгий Сошальский.1920-е годы. г. Москва. Из архива МАММ-МДФ
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Беспризорные дети в сопровождении сотрудников милиции направляются в детский дом. Москва. 1920-е гг.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Парад пионеров в Ташкенте. 1920-е годы.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Среднеазиатские пионеры. 1920-е годы.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Урок в Елатомской Единой трудовой школе. Фото начала 1920-х годов
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Утренняя зарядка на крыше студенческого общежития в Лефортово, конец 1920-х
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Студенты Московского университета музицируют на балконе своей комнаты, Ильинка, середина 1920-х. Фотограф Джеймс Эббе. Дом сохранился, а храм Николы Большой Крест был снесен в 30-е годы.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Большое ателье кинофабрики Совкино. 1920-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Забавы нэпмана. Неизвестный автор. 1920-е годы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Очередь на Кузнецком, 1920
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Плачущий от голода ребенок. Поволжье, 1920-е годы.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Вывоз погибших от голода на повозках на место массовых захоронений. 1920-е годы.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Половодье на Москве-реке. 1920-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Ленинский уголок при клубе женщин-тюрчанок. Тифлис, середина 1920-х годов.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Портретное фото двух красноармейцев. 1920-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5По Красной площади еще тогда ездили автомобили. Очередь стоит к Ленину в Мавзолей, раньше заходили с этой стороны. 1920-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Москва. Агитационный автобус у Бахметьевского гаража. Конец 1920-х – начало 1930-х гг.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Переходящий позорный «орден черепахи» для отстающих отделений советской почты. 1920-ые
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Символические похороны русского капитализма на Красной площади, Москва, 1920–е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Система образования в 20-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.5Девочка и три совенка, 1925 г.

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На этом пока остановимся... продолжение следует

историяЧёшевафотоностальгия
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