Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3

1917-20-е... Ч.1 1917-20-е... Ч.2

Продолжим вглядываться в исторические фотографии и документы...

________

Петроград в 1920 году, июнь. Группа работников Петроградского Совета, добровольная работа по субботам



Польские войска в Киеве, май 1920

Петроград в 1920 году. III Коммунистический Интернационал в Смольном, июль.

Петроград в 1920 году. Входные ворота Смольного института, 17 июля.Петроград в 1920 году. Путиловский завод, митинг рабочих. Июль.Петроград в 1920 году. Шествие на Марсовом поле, 17 июля.Агитационно-инструкторский поезд «Красный Казак»Агитационно-инструкторский поезд «Красный Казак»Агитационно-инструкторский поезд «Красный Казак» под командованием члена президиума ВЦИК казака станицы Елизаветинской Дмитрия Полуяна курсировал по Дону и Кубани с апреля по июль 1920 годаГенерал Врангель, войсковые атаманы, члены Правительства Юга России и войсковых казачьих правительств. 22 июля 1920. Крым. г. Севастополь.Генерал Врангель, войсковые атаманы, члены Правительства Юга России и войсковых казачьих правительств. 22 июля 1920. Крым. г. Севастополь. колоризирован

Выставка трофеев Гражданской войны на Красной площади, 1920

Жены и близкие родственники 26 бакинских комиссаров (1920 год)

Зиновьев и Радек на конгрессе народов Дальнего Востока. 1920 год

Иван Симаков, "Разгрузка баржи. Принудительный труд", 1920 год

1920 год

1920 год

1920 год

Манифестация в Москве. 1920 год.

Ночлежка. Фотограф Семён Фридлянд. 1920 год

Нудисты из революционного движения «Долой стыд!» купаются в Москва-реке у стен Кремля. 1920-е.

Отдел народного просвещения Московского Совета Рабочих Депутатов. Москва, 1920 г.Открытка с репродукцией плаката «Накануне всемирной революции» художника Дмитрия Моора. Около 1920 годаПлакат, 1920 годПродажа велосипедов на Сухаревке. 1920 г.Разрушение ограды Зимнего дворца на коммунистическом субботнике. Петроград. 1 мая 1920 года.Танцы на полевом стане. 1920 г.Петроград в 1920 году. Митинг на Марсовом Поле. На переднем плане Г.Зиновьев.Петроград в 1920 году. Массовое представление «Штурм Зимнего».Петроград в 1920 году. На Площади Восстания.Петроград в 1920 году. Отправка мобилизованных петроградских коммунистов на польский фронт.Петроград в 1920 году. Проводы коммунаров на польский фронт.

Трепещите польские паны, питерские коммунисты отправляются на польский фронт. 1920г.

Сотрудники Русского музея вскрывают ящики с картинами, вернувшимися из Москвы после эвакуации во время Гражданской войны. Петроград. 1920 год

Чешский бронепоезд следует из Енисейской губернии в Иркутск. Гражданская война в России, 1920 год.

Член Реввоенсовета Юж.фронта С. И. Гусев, главком Юж.фронта М. В. Фрунзе и нач.упр.военно-полевых строительств Юж.фронта Д. М. Карбышев (сидят сл-напр) на танке «Сфинкс». Снигирёвка, УНР, 1920 год

Эскиз плаката неизвестного художника к Первому Восточному съезду в Баку. 1920 год

1920 год

1920 год

Дом-самолёт в Лосином острове. Такую форму имеет здание ЦНИИ туберкулёза... Построено в 1920-х годах:









В 20-е с Великобританией тоже скандалили

Фотографии, сделанные иностранными корреспондентами в Советской России в период 1921-1923

















Девочка на Саратовском вокзале, собирающая драгоценные зерна пшеницы. 1921 год











































28 февраля 1921 года в Кронштадте началось восстание против диктатуры большевиков:

Артиллерия Красной армии ведет огонь по Кронштадту

Кавалерия по льду Финского залива идет на штурм Кронштадта

Красноармейцы перед штурмом Кронштадт

Наступление красноармейцев на Кронштадт по льду Финского залива

Корабли в Кронштадте после подавления восстания

Разрушения Кронштадта в результате подавления восстания. 1921 год

Эскизы плакатов из серии «Борьба с разрухой». 1921 год (из коллекции Музея современной истории):

















«Клоун на Аничковом мосту». Фотография неизвестного автора. Петроград. 1 мая 1921 года

Участники костюмированного парада 1 мая. Петроград, 1921 год.

Изъятие церковных ценностей в Набилковской богадельне. Москва, 1921 год.

Солдат Красной армии рядом с агитационным плакатом,1921 год.

Третий конгресс Коммунистического интернационала. Дирижабль над городом во время парада на Красной площади. Москва, 1921 год.

Фотосессия донских чекистов на память. Донская губерния, 1921 год.



Ликвидация безграмотности, Ташкент, 1921 год.

Уличная парикмахерская в Москве, 1921 год.

Мототакси. Терийоки, (ныне Зеленогорск). 1921 г.

Листовка белорусских националистов, изображающая раздел Белоруссии между Россией и Польшей по Рижскому мирному договору, подписанному по результатам Польско-советской войны (1921 год)

Уличный фотограф, Пётр Бучкин, 1921 год

Автор: Плотник Грав.. 1921

Плакат 1921 года

Художник В.И. Козлинский. 1921 год

Освобождённая женщина Востока, 1921 год

Плакат. 1921 год

М. Черемных. РСФСР. 1921 год.

_______

На этом пока остановимся... продолжение следует