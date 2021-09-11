Москва. Было — стало - 11

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Продолжаем путешествие...

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Улица Самокатная (настоящее название Новоблагословенная). Самокатной она стала в 1922-м из-за погибших в революцию солдат батальона самокатчиков.

Разница между фотографиями больше 110 лет. Кажется, что ничего не изменилось за эти годы. Но это не так.

По правую сторону стоит церковь во имя Введения во храм пресвятой Богородицы. Она была обезображена в 1930-е годы (снесены главный купол и четыре главки). Долгое время там располагался вытрезвитель соседнего ОВД, затем лаборатория Института проблем информатизации. Храму Троицы Живоначальной, что слева, повезло больше. С него посбивали кресты, купола и превратили в жилой дом.

Обе церкви принадлежали Введенской единоверческой общине и были построены на рубеже 1820/30-х годов. В 1966-м обе полуразрушенные церкви признали памятниками, жильцов стали выселять, началась долгая реставрация, которая завершилась к 1990 году.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Военная Гошпита́ль или Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко. В год, когда была сделана верхняя фотография, это был Московскiй генеральный Императора Петра I военный госпиталь.

В минувшем июне ему исполнилось 315 лет. Хотя самому главному корпусу на 100 лет меньше.

Корпус возвели в годы правления императора Павла Петровича. Царь лично утверждал проект архитектора Ивана Васильевича Еготова. Завершили строительство в 1802 году.

Корпус сохранился хорошо, только детали поменялись. На фронтоне двуглавого орла в 1930-е заменил герб СССР, исчезли статуи в нишах.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.

Монумент Покорителям космоса от дней монтажа, до нашего времени. Его открыли 4 ноября 1964 года, спустя 7 лет после запуска первого искусственного спутника Земли и три года после полёта Гагарина.

Он должен был быть меньше — 50 метров против нынешних 107. Шлейф ракеты проектировался из полупрозрачного дымчатого стекла. На титановых пластинах настоял Сергей Павлович Королев, которого можно считать одним из соавторов вместе архитекторами Михаилой Барщем, Александром Колчиным и скульптором Андреем Петровичем Файдыш-Крандиевским.

Владимирские ворота Китайгородской стены, что вели с Никольской улицы на Лубянскую площадь.

Верхняя фотография взята из газеты от августа 1905 года. На Лубянке, прямо у стены, происходит закладка подземной электрической подстанции для трамвая. Завершался первый год, как в Москве было открыто трамвайное движение. За тот первый год трамваи перевели в Москве 19 млн человек. Даже не верится.

За башней, которая напоминает Московский Кремль, видны церковная главка и верхний ярус колокольни (это церковь Владимирской иконы Божией матери), красивый купол (это часовня Пантелеймона Целителя). Китайгородскую стену сломают в 1934 году.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 116 лет.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской слободе расположен между Большой Бутырской и Панской улицами (сейчас Бутырская и Большая Новодмитровская). Он был возведён в годы, когда будущий Пётр Великий и его брат Иоанн были ещё подростками. Оба брата считались главными жертвователями на это строительство.

В слободе был расквартирован 2-й Московский выборный полк, потому храм возводился как полковая церковь в честь победы над Османской Портой и Крымским ханством.

После революции храм был включён в реестр памятников, но это не спасло его. В 1935 году здание бывшей церкви передано на баланс заводу № 132 — он выпускал большую номенклатуру авиаагрегаторов. Шатер колокольни был снесен в 1941 году. В конце 1960-х между храмом и колокольней начали строить заводской корпус. При этом снесена бывшая трапезная. Колькольня стала дворницкой, храм разделён на заводские цеха.

С конца 1990-х его пытаются восстанавливать. Колокольня относительно недавно вновь обрела шатер.

Площадь у Красных ворот. Красные ворота сломали. Запасный дворец Екатерины Великой перестроили в Наркомат путей сообщения.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей менее 100 лет. Прекрасный архитектор Иван Александрович Фомин несколько своих зданий спроектировал по заказу Народного комиссариата путей сообщения СССР. Это поликлиника НКПС на Новой Басманной улице (недалеко от главного здания Наркомата). Сейчас здесь поликлиника РЖД. Верхняя фотография сделана в 1938 году, спустя три года после завершения постройки. За 80 лет здание не изменилось. Обе фотографии сделаны с одной точки. Улица Зацепы, церковь Иконы Божией Матери Взыскание Погибших на углу с Большим Строченовским переулком. Домовый храм, возведенный для нужд Женского коммерческого училища. Построен в 1905 году в популярном тогда неорусском стиле. Архитектор Николай Львович Шевяков, один из соавторов «Метрополя». Храму относительно повезло в советские годы. Он был закрыт в 1929 году, но не был уничтожен: снесли только главный купол и маковку над шатром. Внутри был организован учебный процесс — это был корпус плехановского института. Отреставрирован и открыт заново в 2016 году. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 115 лет. В прекрасной России прошлого было такое Московское общество распространенія коммерческаго образованія (МОРКО). В 1903 году Общество учредило Женское коммерческое училище. Но денег на постройку учебного корпуса не хватало. 150 тысяч рублей пожертвовал член МОРКО Петр Григорьевич Котов. Из них 90 тысяч на строительство церкви при училище и 60 тысяч на само училище. В августе 1905 года работы были завершены. К 1912 году здесь обучались в семи классах 273 девочки и девушки от 12 до 21 года. Им преподавали Закон Божий, русский, немецкий и французский языки, математику, историю, естествознание, простую географию и коммерческую, физику, химию, бухгалтерию, коммерческую арифметику и корреспонденцию, товароведение, политэкономию, законоведение, рисование и чистописание, гимнастику, ручной труд, скульптуру и пение. После революции училище было закрыто. Но здание не теряет образовательной функции до сих пор. Надстройка 1930-х годов несколько испортила архитектуру. Вывеска на старинной фотографии гласит — Городская Безплатная Библиотека и Читальня имени А.С.Пушкина. Это Елоховская площадь. Бывшая усадьба Николая Фёдоровича Мамонтова. Пушкинская библиотека была открыта 121 год назад, в мае 1900 года. Но роскошный дом на Елоховской площади был выкуплен для неё только в ноябре 1911 года. Цена — 180 000 рублей. Дешевле было построить новое здание. В 1912 году библиотека переезжает в бывший дом Мамонтова. Но полностью усадьбу библиотека занимает лишь в 1970-х, когда были расселены квартиры. Этот дом иногда называют домом Мухиных. Действительно, с 1880-х годов домом владела куческая фамилия Мухиных, а до них была вереница хозяев. Мухины и продали дом для просветительских нужд и, тем самым, навсегда вошли в историю Москвы. Библиотека работает здесь до сих пор. В 2014 году ей вернули старое русское имя — ЧИТАЛЬНЯ. Никольская улица до строительства Никольских торговых рядов. Это красивое здание небесного цвета на современной фотографии справа. Строительство рядов началось весной 1899 года по проекту великого Льва Николаевича Кекушева. С тех пор была снесена и воссоздана в первоначальном облике церковь Казанской иконы Божией матери. Она стоит между Историческим музеем и Никольскими рядами (на снимках заметны различия в формах храма). Никольская башня из белой стала красной, а венчающего её двуглавого орла сменила рубиновая звезда. В остальном Никольская стала более карнавальной, цветной и цветущей. Нижний снимок сделан во время фестиваля цветов. Обе фотографии сделаны почти с одной точки. С разницей больше 120 лет. Бахрушинский сиротский приют в Сокольниках. Учебный корпус. 1-й Рижский переулок. Он появился в начале 1900-х годов на большом участке в Сокольнической роще. Братья Александр и Василий Алексеевичи Бахрушины пожертвовали невероятные по тем временам 600 000 рублей. 150 000 пошли на постройку зданий: пяти домов и церкви. Оставшиеся 450 000 образовали фонд, на проценты с которого приют содержался. В 1907-м архитектор Николай Благовещенский построил классный корпус и мастерские. Они перед вами. Стиль — модерн. После революции здесь был детдом имени Розы Люксембург, затем детский приют имени Коммунистического Интернационала для жертв Гражданской войны в Испании. Потом издательство «Мир». Здание было надстроено на один этаж. Сейчас здесь лофт. Обе фотографии сделаны с одной точки. Разница между фотографиями 110 лет.

Посмотрим, как изменился храм Рождества Богородицы в Путинках и Малая Дмитровка за 110 лет.

Когда-то по улице ходили трамваи.

Имение Васильевское на улице Косыгина (оно же Ноево садоводство и Мамонова дача). Памятник федерального значения, к сожалению, в неудовлетворительном состоянии. Свободный доступ к нему закрыт, хотя это противоречит закону — памятники должны быть доступны россиянам.

Васильевское названо по имени генерала Василия Владимировича Долгорукова. Ему некогда принадлежали эти земли на Воробьевых горах. В своём классическом виде главный дом был перестроен в 1800-х по проекту Осипа Ивановича Бове. В то время усадьбой владел князь Николай Борисович Юсупов. Потом она переходила из рук в руки. Граф Матвей Дмитриев-Мамонов, Иван Фонвизин, Фёдор Ноев, организовавший здесь гигантское садоводство.

Сейчас дом рассыпается. Бельведер сгорел в 2013-м. Его закрыли кожухом. Усадьбу занимает Институт химической физики РАН.

Разница между фотографиями больше 90 лет.

Улица Моховая с разницей почти в 90 лет. Верхняя фотография 1934 года. Нижняя сделана июле этого года.

Кажется, ничего не изменилось здесь. Но это иллюзия, которую производит не меняющийся в веках великолепный дом Пашкова. Если присмотреться, можно заметить большие изменения.

Во-первых, с Моховой убрали трамваи: это произошло после войны, в 1945 году. На старом снимке, на дальнем плане видны несколько трамвайных составов в сопровождении грузовиков-полуторок.

Во-вторых, исчез целый квартал по чётной стороне улицы. На верхней фотографии виден затемненный силуэт квартала. На нижнем снимке, на этом месте пустота.

В-третьих, появился наземный вестибюль метро. На старом снимке вестибюль ещё строится — в лесах, и крыло Ленинской библиотеки тоже. В мае 1935 года леса убрали.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Доходный дом Андрея Игоревича Титова в Калашном, Нижнем и Малом Кисловском переулках называют памятником советского авангарда. Его узнаваемый облик появился не сразу, а в результате пристроек и надстроек. Будущий дом Моссельпрома в 1910-е годы был проектом Николая Дмитриевича Струкова, а он строил в стиле модернъ.

Уже в 1920-е Давид Моисеевич Коган надстроил дом тремя этажами, он стал восьмиэтажным. Железобетонную зубчатую башню спроектировал Артур Фердинандович Лолейт. Первую успешную советскую высотку прославили великие Александр Михайлович Родченко и Варвара Федоровна Степанова. Им принадлежит оформление фасада.

Очень жаль, что пропали часы на башне.

Слева виден «Соловьиный дом». Он занимал угол Воздвиженки и Нижнего Кисловского переулка. Его снесли при Лужкове в 1997 году перед самым празднованием 850-летия Москвы. До сих пор на этом месте пустырь.

Разница между снимками 96 лет.

Улица Моховая и дом Пашкова. Очень атмосферная фотография. Это 1929 год. Демонстрация «Руки прочь от СССР», дни советско-китайского конфликта из-за Китайско-Восточной железной дороги. С Моховой на Боровицкую площадь поворачивает трамвай модели БФ. Вагон №936 колесил по Москве 40 лет и был списан в 1967 году из Краснопресненского депо. Возможно, ваши родители, а может быть и вы сами ещё ездили на нем.

Дом Пашкова окружает ограда. Женщины в колонне улыбаются, Красная Армия сумела разбить китайские армейские части.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей более 90 лет.

Угол 2-го Кожевнического и 1-го Кожевнического переулков (ЮАО, Даниловский район). Перестроенное здание бывшей Петро-Николаевской богадѣльни Московскаго купеческаго общества съ домовой церковью Петра и Павла. Богадельня организована в конце 1860-х на средства известного московского купца и благотворителя из рода Куманиных: Николая Гордиановича Куманина. Он подарил дом, участок и выделил деньги на содержание. Потому она называлась Куманинской. Перед революцией здесь жили 120 женщин и чуть больше 20 мужчин. Церковь располагалась на втором этаже. В 1918 году здесь расместилось общежитие. В 1930-х трест «Моснадстрой» возвёл над домом 3-й этаж. В 1967 году появился 4-й этаж. Декор на фасаде срублен, здание превращено в безликую коробку. От прежнего сохранилась только богатая рустовка на углах здания, и ритмы окон позволяют увидеть под варварской перестройкой старинное здание.

Старинный храм Рождества Богородицы в Бутырках. Он стоит между Большой Бутырской и Панской улицами (сейчас Бутырская и Большая Новодмитровская). Храм возведён в годы, когда Пётр Великий и его брат Иоанн были ещё подростками. Братья считались главными жертвователями на его строительство. Это один из красивейших образцов русского зодчества: даже стены — произведение искусства.

Он чудом сохранился, но сильно пострадал в советские годы — несколько раз перестроен и превращен в заводской цех.

Между храмом и колокольней построили заводской корпус. Смотрим на храм со стороны Большой Новодмитровской. Вернее, что от него осталось. Восстановление идёт очень медленно. В 2015-м Министерство культуры объявило, что пять главок церкви будут восстановлены. Но с тех пор ничего не сделано. Объект культурного наследия федерального значения до сих выглядит плохо.

Один из примечательных домов на Кожевнической улице. Ему больше 200 лет. Он стоит неизменным, с тех пор как был отремонтирован после Большого Московского пожара 1812 года. Дом не менял и свой номер. Как минимум, последние 150 лет он значится под № 18 в Кожевниках. Возведён по прошению московской купеческой фамилии Крашенинниковых. Им принадлежало несколько построек на Кожевнической. Перед революцией 1917 года в нем размещалось управление завода купца первой гильдии Николая Сергеевича Растеряева. Сам завод был во дворе. Выпускали, судя по прейскуранту, фабричные, железнодорожные, технические, слесарные, столярные, токарные инструменты, оконные, дверные, печные приборы. В советские годы в доме размещалось мастерские Московского авторемонтно-кузовного завода «Аремкуз» Главмостранса. Три года назад дом признали памятником — объектом культурного наследия. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет. Храм Всемилостивого Спаса на Новослободской. Единственное, что осталось от девичьего монастыря. В 1929 году монастырь был закрыт: три церкви, каменная ограда, башенки, часовни, хозяйственные постройки были разобраны, уничтожено кладбище, вырублен сад. Остался только главный собор: у него снесли шатер колокольни и главки. В храме разместился Станкин. Потом вычислительный центр института. В алтаре был конференц-зал и машинный зал.

Обитель в просторечии называлась Скорбященской из-за маленькой церкви «Всех скорбящих Радость», возведенной в 1850-х для княгини Прасковьи Голицыной. Церквушка в будущем стала центром обители. Основала монастырь дочь Прасковьи — Александра Владимировна Голицына. Здесь был приют, больница, позднее появилась школа.

Главный собор возведён в 1890-е архитектором Иваном Терентьевичем Владимировым в популярном тогда неорусском стиле.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.

Известный домик в Долгом переулке (теперь улица Бурденко) в Хамовниках. Вроде бы, начали реставрировать. Одна из красивых и милых деревянных построек старой Москвы. Возведён 203 года назад, в 1818-м по заказу Гавриила Александровича Палибина, коллежского советника, директора чертежной в Межевой канцелярии. Фасад украшают горгоны и ихтиокентавры. Интерьер тоже очень красив. Сохранились ампирные обои (их нашли во время реставрации 40 лет назад), печка с изразцами. Внешне дом сохранился в первозданном виде, но со двора не раз пристраивался и перестраивался. После революции здесь было коммунальное жилье. С 1980-х и до последнего времени в доме находились мастерские института «Спецпроектреставрация» и отдел пропаганды художественного наследия.

Склеенная из нескольких снимков панорама Дроболитейного переулка (он же Кладбищенский) и 2-й Мытищенской улицы. Слева виден корпус Московского Дроболитейного завода и церковь Троицы Живоначальной на Пятницком кладбище. Оба снимка сделаны со стороны проспекта Мира.

В начале 1900-х у Пятницкого погоста возник дроболитейный и патронный завод. Принадлежал он Ивану Герасимовичу Инарову. В 1911 году завод был продан Акционерному Обществу «Н. Феттер и Е. Гингель». Здесь выпускали от замков, слесарных инструментов и подстаканников до охотничей дроби, гильз, картечи, пыжей и револьверных патронов. В советские годы назначение завода не поменялось.

Красивая старинная промышленная архитектура была разрушена или искажена в наше время.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 70 лет.

Кожевнические бани, как их называют москвичи, совсем не изменились за 90 лет. Первое официальное название Бани №4 Кировского района (улица Кожевническая, 15) или Банно-прачечный комбинат.

Появился он здесь не просто так. На Кожевнической с конца XIX века стояли бани Антона Николаевича Малышева, брата известного купца II-й гильдии Ивана Николаевича, владельца не менее известных Ржевских бань.

В своём нынешнем виде построены в начале 1930-х по типовому проекту архитектора Банно-прачечного бюро Москомхоза Владимира Бруновича Ивашкевича. Бани известны своими керамическими фризами, на которых выложены красивые сцены в стиле соцреализма. Жаль, что они неважно читаются на фотографиях.

Оба снимка сделаны с одной точки.

Два разных храма, хоть они стоят в одном месте и чрезвычайно похожи.

Как же сильно изменилась Москва за какие-то сто с небольшим лет — мгновение в масштабах Истории.

В 2004 году вырос Патриарший мост, соединивший Пречистенскую набережную с Берсеневской. И река кажется другой. Два абсолютно разных города.

120 лет назад на углу 2-й Тверской-Ямской и Александро-Невского переулка заложен корпус Московского подворья Валаамского монастыря.

Проектировал участковый архитектор Александр Иванович Рооп. Земля подарена коммерсантом Сергеем Сергеевичем Прусаковым. Его жена исцелилась на Валааме, и в благодарность муж пожертвовал участок для только что появившегося в Москве подворья.

Купол и шатер — это домовые церквушки. На первом этаже — во имя Александра Невского (по ней был назван переулок). На втором этаже — святых Сергия и Германа, Валаамских Чудотворцев. Гранитный цоколь и колонны на первом этаже сделаны валаамскими монахами и перевезены в Москву.

В советские годы подворье было закрыто. Шатер снесен; тот, что на нижнем снимке восстановлен уже 1990-е. С 1930-х здесь работала 36-я поликлиника. В неё в конце 1980-х захаживал «лечиться» Борис Николаевич Ельцин, наглядно демонстрируя свою простоту и близость к простым москвичам.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.

Проспект Мира у Крестовского путепровода. Верхняя фотография сделана осенью 1957 года. Тогда эта часть будущего проспекта называлась Ярославским шоссе. В том же году несколько улиц: от 1-й Мещанской до Большой Ростокинской и небольшой отрезок Ярославки соединились и переименованы в память о Международном фестивале молодёжи студентов — проспект Мира. Символ хрущевского времени.

Девятиэтажный дом №81 (с надписью УНИВЕРМАГ) не успели достроить. Дом проектировали с большой 14-этажной башней в стиле сталинских высоток, но началась борьба Хрущева с архитектурными излишествами, и башню просто запретили строить. Жаль, красивый был бы дом. Да и надпись УНИВЕРМАГ жалко. Несколько лет назад на том же месте висела надпись «Останкинский район», но и её убрали.

Проезжую часть расширили за счёт пешеходных дорожек, что хорошо видно при сравнении.

Проект, как оно должно было быть:

Угол Большой Грузинской и Большой Пресненской (сейчас Красная Пресня).

Красивые входные ворота в Зоологический сад в виде двух псевдоготических башенок спроектированы и поставлены архитектором и реставратором Сергеем Константиновичем Родионовым в начале 1890-х. Ворота пострадали во время боев 1905 года, но почти в неизменном виде сохранялись до конца 1930-х.

К 75-летию зоопарка появились новые ворота в духе нарождающегося сталинского неоклассицизма с колоннами и фигурами животных.

К 100-летию зоопарка ворота перестроили третий раз в стиле советского модернизма, а в 1996 году зоопарк получил четвёртый новый вход. Кажется, было решено вернуться к идее Родионова с башенками, но маштабнее, дороже и богаче. В итоге, на свет появилось бутафороподобное сооружение капромантичного стиля. Надеюсь, что это последний эксперимент с воротами зоопарка.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.

В Москве второй раз за последние шесть месяцев сносят историческую русскую церковь. На этот раз на Подольском шоссе, дом 3, — бывшее убѣжище для слѣпыхъ мужчинъ съ домовой церковью во имя Святаго Трифона. В советские годы здание было надстроено, но сохраняло свой первоначальный облик. Только церковную главку с крестом снесли. Убежище с храмом было возведено 108 лет назад на деньги Федора Лаврентьевича Брашнина, наследника известного в Москве производителя шёлка: «Торговый дом Брашнина Лаврентия наследницы Брашниной Марии Григорьевны». Он жил неподалеку — на Пятницкой.. Церковь освятили осенью 1913 года. При убежище работали вязальные и переплетные мастерские. На старой фотографии вдоль шоссе видны ещё эти мастерские. Их снесли в наше время. Здание разрушают, чтобы очистить место для жилого комплекса с символическим названием Coin House. Застройщик — Юр-Инвест. Снос начался 15 августа. Работы по уничтожению остановлены, но с большим ущербом.

Вестибюль станции «Красные ворота». Один из немногих воплотившихся проектов архитектора и урбаниста Николая Александровича Ладовского.

Станцию открыли в составе первой очереди 15 мая 1935 года (проектное название «Красноворотская»). До сих пор один из самых необычных вестибюлей московского метро.

Дроболитейный (он же Кладбищенский) переулок, Пятницкое кладбище и храм Святой Троицы. Обратите внимание как сильно выросли деревья почти за 70 лет, что разделяют старый и новый снимки. Погост основан после Чумного бунта 1771 года. Храм возведен в 1830-е, по его приделу во имя Парасковьи Пятницы кладбище названо Пятницким. В советские годы церковь не закрывалась.

Здесь покоятся много известных людей: Растопчин, Чижевский, поэт Слуцкий.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 65 лет.

Песочница с играющими детьми прямо напротив Большого. Верхняя фотография сделана в конце 1920-х. Театральную площадь уже переименовали в честь скончавшегося от испанки Якова Михайловича Свердлова.

Тогда же, в 1920-е, Ленин высказал идею установить памятник Марксу в самом центре Москвы. Но что-то не срослось. К ленинской идее вернулся Хрущев. При нем 29 октября 1961 года на площади памятник был установлен.

По Театральному проезду ещё ходит трамвай. Обе фотографии сделаны с одной точки.

Рождественский бульвар со стороны Трубной площади. Разница между снимками около 110 лет. Очень неплохо украсил перспективу бульвара храм исповедников и новомучеников российских. Его золотой купол виден на дальнем плане. Труба долгое время была торговой площадью. При Государе Императоре Николае Павловиче сюда перевели всю торговлю с Охотного ряда. Здесь можно было купить всё: начиная с цветов (потому бульвар Цветной), заканчивая оружием (нелегально естественно), червями и тараканами (тараканьи бега тогда были популярны). Центр рынка был у нынешней стеллы в память о погибших милиционерах. Едальня у подножия спуска названа «Центральным рынком», хотя центральный рынок был на месте, где сейчас ТЦ «Цветной». Обе фотографии сделаны почти с одной точки.

На днях исполнилось 120 лет великому Дмитрию Николаевичу Чечулину. Главный архитектор Москвы с 1945 года, он застроил её известными высотками. Проекты Чечулина знают все москвичи: Белый дом на Краснопресненской, концертный зал имени Чайковского и гостиница «Пекин» на Триумфальной», гостиница «Россия», чей снос подарил Москве парк Зарядье.

Дом на Котельнической и Подгорской набережных. Чечулин проектировал совместно с Андреем Константиновичем Ростковским. Строительство началось в 1937-м. Первую очередь закончили в 1940 году. Она хорошо выделяется чёрным цветом на старой фотографии. С началом войны стройка остановилась.

В 1947 году появился новый проект: стальной каркас, перекрытия из железобетона, пустотелый кирпич. Помогали в строительстве и зэки, и пленные немцы. В 1952 году 176-метровый дом на 700 квартир был сдан в эксплуатацию.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Храм Николы Чудотворца у Тверской заставы. Он стал чем-то вроде визитной карточки современной Москвы из-за удачного контраста русской архитектуры с линиями бизнес-центра «Белая площадь».

Старообрядческий храм начали строить в последние годы Имперiи. На этом месте долго стояла деревянная часовенька. Старообрядцам не разрешалось строить церкви: читать часы в часовнях пожалуйста, проводить службы — нет. После указа императора Николая II об утверждении начал веротерпимости, община решила возвести здесь большой храм. Но строительство затянулось. Церковь по проекту Антона Михайловича Гуржиенко закончили в 1915 году, а освятили лишь 1921-м.

В советские годы здесь была мастерская скульптора Сергея Михайловича Орлова. Он ваял в храме Юрия Долгорукова, что теперь стоит на Тверской площади.

Верхняя фотография сделана в 1992-м или 1993 году. Подле церкви в ту пору работал небольшой базарчик в павильонах и киосках. Торговля типичная для того времени: фрукты-овощи, пицца, антиквариат, обмен валюты. Храм не сильно изменился. В конце 1940-х был снят главный купол и шатер колокольни. Их восстановили. Да над главным входом был небольшой надстрой — его разобрали. В 1980-х в церкви планировали организовать концертный зал, но не успели. В 1995 году храм вернулся старообрядцам. Обе фотографии сделаны с одной точки.

Вид на Симонов монастырь с Дербеневской набережной (сейчас Павелецкая), разница в 90 лет.

О том, что это одно и то же место, теперь напоминают лишь остатки монастыря. Знаменитая башня Дуло и корпус Сушило проглядывают за деревьями на нижней фотографии. Симонов монастырь был уничтожен в 1930-е вместе с древним некрополем.

Скоро остатки обители закроет новый ЖК «Форивер». Башенные краны — это стройка жилого комплекса. Он займёт территорию бывшей станции Симоново Московско-Казанской железной дороги и складов обществ Нобеля и «Ока» (там хранился топочный мазут и керосин).

На верхнем снимке можно разглядеть железнодорожный состав.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Так выглядела Котельническая набережная до того, как здесь начали возводить знаменитую чечулинскую высотку. Ничего особо ценного на месте, которое занимает дом, не было. Единственная утрата, о которой вспоминают иногда: закрыт вид на Вшивую (Швивую) горку. На горке хорошо выделяется церковь Никиты Мученика, красивый и большой дом Тутолмина (в нем теперь Институт философии), а справа от дома виден Никольский храм в Котельниках.

Знаменитый Дом архитекторов на Ростовской набережной должен был выглядеть по-другому. Не так как выглядит сейчас. На верхней фотографии только половина здания — дом строили очередями. Первую сдали перед войной, в 1938 году. Вторую возвели — в начале 1960-х.

На месте будущего левого крыла видна шатровая колокольня церкви Благовещения, что на Бережках.

Архитектор Алексей Викторович Щусев проектировал дом таким образом, чтобы сохранить древний храм. По его задумке, корпус плавно огибал церковь с двух сторон и образовывал единый ансамбль. В первом проекте дом выглядел очень помпезно, с массивной колоннадой у крыльев. Но из-за дороговизны и сложности отказались. К сожалению, сохранить храм тоже не удалось.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 70 лет.

Новая площадь. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 108 лет. На верхнем снимке пролётка едет вдоль лавок, что за Китайгородской стеной, в сторону Ильинских ворот. Красивая башня очень похожая на Тайницкую башню Кремля — и есть Ильинскiя ворота. До 1899 года за стеной копошился известный толкучий рынок, но его перенесли за Устьинский мост. Этот старый московский мир с его лавками, башнями, церквями, часовнями и стеной исчезнет спустя 20 лет, в самом начале 1930-х. Большая Никитская с разницей около 120 лет. На верхней фотографии выделяется красивая шатровая колокольня храма Вознесения Господня. Она пережила французскую оккупацию и Великий пожар, помнила Пушкина и Гончарову. Ее разрушили в конце 1930-х. На месте колокольни теперь сквер с памятником Алексею Толстому. В 2004 году при храме возвели новую звонницу по сохранившемуся проекту архитектора Федора Михайловича Шестакова. Она частично видна на нижней фотографии. Церковная ограда, а также изгиб дороги напоминают, что мы в одном и том же месте. Только перспективу Большой Никитской навсегда поменяла красивая высотка на площади Восстания (сейчас уже Кудринская площадь). Вон она горит в лесах заката.

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Ну, пока остановимся, продолжение следует...

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