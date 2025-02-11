Конфликт в Душанбе (12 февраля 1990 года)

На рубеже 1980-1990-х годов по азиатским республикам бывшего СССР прокатилась волна межэтнических конфликтов, которая ускорила процессы распада единого государства. Трагические события февраля 1990 года в Душанбе стали частью общей цепи событий.

Конфликт начался с выступления таджиков против армянских переселенцев после погромов в Баку, а закончился 25 убитыми, среди которых было 16 таджиков, 5 русских, 2 узбека, татарин и азербайджанец.

Первые лица республики в один голос заявляли, что беспорядки были спровоцированы КГБ Таджикистана для дискредитации антикоммунистического движения в республике.

Но действительно это было так? В этой публикации не будет выводов и оценок, статья не направлена на разжигание межнациональной или межэтнической розни, в рамках цикла заметок «Назад в СССР», мы попытаемся еще раз взглянуть на события прошлого и найти ответы на некоторые важные вопросы – сколько стоит человеческая жизнь, как изменилась наша жизнь спустя 30 лет, и почему сегодня так редко вспоминают и так мало знают в бывших советских республиках о событиях, приведших к их независимости?

P.S.: Мы приводим воспоминания очевидцев, фотохронику и вырезки из прессы в целях рассмотреть события с разных точек зрения, поэтому просим читателя воспринимать представленные материалы не как точку зрения автора и попытку навязать мнение одной из сторон, а как исторические источники и памятники прошлого. В 1989 году произошли столкновения между таджикским населением Исфаринского района Таджикистана и киргизским населением Баткенского района Киргизии, в основе которого лежал конфликт по поводу распределения земель. В том же 1989 году произошел конфликт по поводу распределения пастбищ между таджиками и тюрками-барласами Ганчинского района Таджикистана, для ликвидации которого были использованы войска МВД СССР.

Кульминацией межэтнических столкновений стали февральские события 1990 года в Душанбе, вызванные слухами о выделении нескольким тысячам армянских беженцев из Азербайджана квартиры в городе. В то время в Душанбе ощущалась острая нехватка жилья, поэтому информация всколыхнула общественность. Под влиянием этих слухов начались акции протеста. В действительности из Баку в Душанбе бежали всего около 49 армянских семей. К тому же, местные власти не планировали предоставлять им жилье. 23 семьи жили у родственников. Другим 22 семьям армянских беженцев горисполком оказал помощь по 35 рублей, двум – по 80 рублей. Итого им было выдано 930 рублей.

После распространения слухов о выделении квартир армянским беженцам 11 февраля возле здания ЦК КП Таджикистана на площади Ленина (Шахидон) собралось более 4 тысяч человек. Несколько семей армян, приехавших в Душанбе, заявили, что не хотят стать причиной бед таджикского народа, и покинули республику. 12 февраля 1990 года акции переросли в массовые беспорядки и погромы, спровоцированные нарушением данного ранее первым секретарем ЦК КП Таджикистана Кахаром Махкамовым обещания выйти к митингующим и дать разъяснения по поводу циркулировавших слухов. По свидетельству майора госбезопасности Абдулло Назарова (впоследствии генерал Назаров был убит в ГБАО летом 2012 года), председатель КГБ республики Владимир Петкель уговаривал К.Махкамова не идти на поводу у толпы. Когда же он вышел, было уже поздно. Была пролита кровь, его никто и слушать не хотел, из разъяренной толпы в него полетели галоши.

Выкрики в толпе «Долой армян!» сменились требованиями «Долой Махкамова!» (первый секретарь ЦК КП Таджикистана). Демонстранты прорвались в здание и подожгли его. К вечеру в ответ на открытие огня милицией холостыми патронами начались поджоги ларьков, погромы магазинов. В этот же день, в 22.00 по телевидению было объявлено о введении чрезвычайного положения. Для защиты от погромщиков здание ЦК было оцеплено бронетехникой и вооруженными подразделениями МВД и КГБ.

Владимир Клёнов в своей книге «Памир: воспоминание о русских»:

«В феврале 1990 года в Душанбе начались массовые митинги. Молодёжь, подстрекаемая фанатично настроенным духовенством, призывала к расправе над русскоязычным населением. Вооружённые толпы осаждали здание ЦК КП Таджикистана, громили и поджигали магазины, киоски, машины, дома. Людей били палками, камнями, железными прутьями. Было много убитых и раненых. Милиция охраняла только здание ЦК, остальные сотрудники, которых в обычное время в городе было очень много, разбежались по домам и переоделись в национальные одежды. Руководители предприятий вместо того, чтобы сразу утром отпустить людей домой, успокаивали, что ничего страшного не происходит, работайте спокойно. Сами же в момент опасности на персональных машинах разъехались по домам. Общественный транспорт был полностью парализован. Моя сестра Алёна в тот день возвращалась домой из школы с подругой, в них начали кидать камнями местные подростки. Им помог мальчик из старших классов».

Вячеслав Зыков, бывший душанбинец:

«В тот день когда всё началось все морги города Душанбе были переполнены телами русских людей, по этой причине был даже организованы дополнительные полевые морги. На центральной площади были изнасилованы и публично растерзаны две русских студентки. Можно много рассказывать обо всех ужасах, которые там происходили,… но не хочу тут разжигать ничего, тем более во многое просто трудно поверить. Нашу семью тоже затронула трагедия… Дядя моей жены стоял на остановке и ждал автобуса. Подошли пятеро вооружённых винтовками таджиков… — Русский? — Да, Я — РУССКИЙ… — Пошли! Казнь была демонстрационной… на площади… чтоб боялись… вообще когда тело поступило к патологоанатомам, те решили по характеру ранений что расстреляли из крупнокалиберного пулемёта… потом лишь следствие и опрос свидетелей установило что его пронзали заточенными арматуринами. Тело рвали мастерски… он умирал в течении двадцати минут».

13 февраля в Душанбе прекратили работу городской, междугородный и железнодорожный транспорт, институты и школы, детские сады, почти все магазины и предприятия, банки, телефонная связь и почта, перестали выходить газеты. Мирные жители столицы, при полном отсутствии помощи со стороны властей и правоохранительных органов, спасая себя и свои семьи, создавали отряды самообороны. Это был поразительный опыт самоорганизации мирного гражданского населения — отряды охраняли от погромщиков входы в подъезды, подходы в свой микрорайон, организовывали самодельную сигнализацию. Чтобы взять ситуацию под контроль, по приказу министра обороны СССР Дмитрия Язова к вечеру 13 февраля в Душанбе была введена вооруженная техника. Для наведения порядка в город пришлось перебросить около 5000 военнослужащих Минобороны и МВД с приказом открывать огонь на поражение, был введён комендантский час. Позже, Министр обороны СССР Дмитрий Язов будет утверждать, что он отправил войска в Душанбе только потому, что Махкамов убедил его в том, что в республике начались нападения на военнослужащих Советской Армии. За три дня, по официальным данным, погибли 20 (по некоторым источникам – 25) человек, 565 были ранены, из них 74 получили огнестрельные ранения. Примечательно, что из числа раненых 56% пострадавших и 41% тяжело пострадавших — этнические русские.

7 дней. О последствиях национального конфликта в Таджикистане и другие новости. Эфир 18.02.1990 г.

https://vk.com/video-228146824_456239981 (См. видео по ссылке)

Политическая оценка событиям не была дана XVII пленумом ЦК Компартии Таджикистана, состоявшимся в Душанбе 15-16 февраля 1990 года, хотя единственным вопросом, внесенным на его рассмотрение, был вопрос "О политической ситуации в республике". Под давлением общества первый секретарь ЦК Компартии Таджикистана Каххор Махкамов, председатель Совета министров республики Иззатулло Хаеев и председатель президиума Верховного Совета Таджикской ССР Гоибназар Паллаев официально подали в отставку, хотя пленум ЦК Компартии не принял ее. За все последующие годы власти так и не дали оценки произошедшим в те дни событиям. Хотя расследование тогда и было проведено. К нему были привлечены более 100 работников из КГБ, МВД и Генпрокуратуры СССР и Таджикистана.

Февральские события 1990 года в Душанбе вызвали ухудшение отношения к некоренному населению и привели к активизации миграционного оттока. Уезжало из страны русскоязычное население, состоящее преимущественно из квалифицированной рабочей молодежи – костяка непосредственных производителей Таджикистана: сварщиков, строителей, водителей и т.д. В 1990 году в ближнее зарубежье выехало 113,7 тысячи человек, в 1991 году – 120,0 тысяч человек, в 1992 году – 225,4 тысячи человек. Многочисленными исследователями события февраля 1990 года квалифицируются, как первые факты гражданского противостояния в республике, приведшие к гражданской войне 1992-1997 годов, унесшей около 60 тысяч жизней.

Таджикистан׃ Что же дальше？(1993)

https://ok.ru/video/2034716314234 (См. видео по ссылке)

В 1992 году Указом президента Рахмона Набиева площадь у здания ЦК Компартии Таджикистана, где были расстреляны митингующие, был переименован в Шахидон (Мученики). Между президентским дворцом и чайханой Рохат был установлен обелиск в память о жертвах 12 февраля 1990 года. Этот день стал траурным днем в республике. Но в начале нового тысячелетия он исчез незаметно и бесследно. В Таджикистане этот черный день предали забвению.

Шишка Е.А.

https://evshishka.livejournal.com/20042.html Во время событий в Душанбе, февраль 1990 года. Сергей Субботин/РИА «Новости» Во время событий в Душанбе, февраль 1990 года. Сергей Субботин/РИА «Новости» Во время событий в Душанбе, февраль 1990 года. Сергей Субботин/РИА «Новости» Во время событий в Душанбе, февраль 1990 года. Сергей Субботин/РИА «Новости» Офицер внутренних войск показывает предметы, которые использовали экстремисты в качестве метательного оружия, Душанбе, февраль 1990 года. Сергей Субботин/РИА «Новости» Во время событий в Душанбе, февраль 1990 года. Сергей Субботин/РИА «Новости» Во время событий в Душанбе, февраль 1990 года. Сергей Субботин/РИА «Новости» Во время событий в Душанбе, февраль 1990 года. Сергей Субботин/РИА «Новости» Во время событий в Душанбе, февраль 1990 года. Сергей Субботин/РИА «Новости» Во время событий в Душанбе, февраль 1990 года. Сергей Субботин/РИА «Новости» Советские солдаты, находящихся в республике для поддержания порядка, Душанбе, 23 февраля 1990 года. ТАСС Траурный митинг и поминальная молитва в память погибших во время беспорядков 12 февраля 1990 года, 1992 год. Ратушенко/РИА «Новости»

https://www.gazeta.ru/politics/photo/dushanbe-1990.shtml

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