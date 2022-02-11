ПОГРОМЫ.... 12 февраля 1990 года...

Тот ужас и кошмар, который мы испытали 12 февраля 1990 года — это было только начало массовых убийств, которые продолжались после долгие годы: 8 лет шла гражданская война в Таджикистане.

...В тот день были убиты и растерзаны 25 человек (на самом деле больше — многие потом скончались в больнице, а многие просто пропали без вести, еще 565 получили ранения (ранения — это в том числе и массовые изнасилования женщин — просто вытаскивали из автобусов, останавливали машины, вытаскивали людей, избивали мужчин и насиловали там же женщин — таджичек с короткими стрижками и европейской одежде, русскоязычных девушек, взрослых женщин — без разбору — толпой. Многие в больницы просто не обращались.

Мне повезло: я в тот день была дома — на больничном с Ромкой ... Так я попала бы в самую гущу, потому что работала в центре города в Министерстве связи напротив Совмина...

Моего соседа Анвара Саидовича — проректора Университета избили до полусмерти за то, что он был в костюмес галстуком.

Как он добрался до дома, даже не представляю — потом, через два месяца, у него случился инфаркт ...

Мою близкую подругу-одноклассницу изнасиловали. Она пролежала в больнице почти 2 месяца — из них 2 недели в коме... У нее тоже был маленький ребенок — она вышла в магазин .

.. Муж ее Игорь поседел ...

Отца моей другой подруги — начальника 1 отдела Госплана, доктора наук, известного ученого (армянина) избили так, что его тело было просто синим, и не было видно лица — боялись за потерю глаза — несколько операций было потом...

Мне позвонил брат (он тогда работал в КГБ) и сказал баррикадировать дверь на всякий случай, потому что я находилась в родительской квартире — это был совминовский городок, — и ждали, что эта обезумевшая толпа кишлачных подростков и не-подростков, вооруженная палками, прутьями, камнями, привезенная муллами — религиозными "отцами-ваххобитами" на автобусах из кишлаков в город с криками "Аллах Акбар", начнет врываться в квартиры...

Мама моя в тот день была в командировке в Москве — как раз сдавала отчет в Прокуратуре СССР — она тогда возглавляла финансовый отдел в Прокуратуре Таджикистана, плакала в телефон, и ей в Москве сотрудники Прокуратуры даже не верили, что такое творится у нас, потому что по телевидению этого не показывали и молчали все союзные газеты...

А папа несколько дней ночевал на работе — он был замминистра сельского хозяйства, и их держали на работе, потому что было объявлено ЧП в республике, и они сидели и ждали указаний, как "номенклатурные" работники, от руководства (тогда президентом был интеллигентнейший Махкамов, который был растерян и не знал что делать)...

Армия и милиция охраняла здания (ЦК, Совмин и больницы)... Город оказался в руках ублюдков — их никто не мог остановить... Два дня беспредела полнейшего... Но это было только начало — потом началась гражданская война ...

Еще был СССР — но про нас уже тогда забыли.. про русскоязычных, которые проживали не на территории России... Всё только начиналось...

"Говорящая" фотография с Горбачевым — да... Спит ли он спокойно по ночам?

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2058878677532559

Уже три десятилетия эта тема замалчивается всеми силами. И только люди, потерявшие в 90-е свою прежнюю жизнь, родных, близких и друзей, помнят.

Но мы с вами - сами себе СМИ. И ничего не будет забыто.

https://zergulio.livejournal.com/6206588.html